Jak dbać o bezpieczeństwo danych w sieci?

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak cenne są nasze dane i jak bardzo łakomym kąskiem są dla hakerów. Tyle teorii, a jak wygląda praktyka? Z badania "Ochrona danych osobowych w czasie pandemii" przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i serwis ChronPESEL.pl wynika, że 20 proc. Polaków nie ma zainstalowanego antywirusa, a ponad połowa nie zmienia regularnie haseł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w czasie pandemii nastąpiło natężenie skali wysyłki fałszywych wiadomości? Porównując odpowiedzi respondentów udzielone w trakcie I i II fali pandemii, widać, że świadomość niebezpieczeństw rośnie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w czasie II fali pandemii zmieniłeś hasła do logowania? Co trzeci ankietowany zadeklarował, że zmieniał w ostatnim czasie swoje hasła logowania. To prawie dwa razy więcej niż w czasie I fali. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Pandemia to okres kryzysu gospodarczego i poszukiwania różnych form zarobku – w tym także nielegalnych. Internet, przez brak swoich granic, jest do tego idealnym środowiskiem. Wykrywalność takich przestępstw jest cały czas bardzo niska. Tym samym dziwi fakt, że tylko niewielki odsetek respondentów dostrzega wzrost liczby takich ataków. To dowód, że nasza świadomość cyfrowa cały czas nie jest na odpowiednio wysokim poziomie. Uderzający jest również ujawniony w raporcie KRD i ChronPESEL.pl fakt, że ponad 50 proc. osób mimo pandemii, nie zmieniło haseł do swoich urządzeń i nie wprowadziło blokad antyspamowych i programów przeciwdziałających atakom hakerskim – mówi dr Maciej Kawecki, dziekan Wyższej Szkoły Bankowej Warszawie, prezes Instytutu Lema.

Podejrzane wiadomości, linki i załączniki

W wysyłanych wiadomościach i komunikatach cyberprzestępcy najczęściej zachęcają nas do pobrania konkretnego załącznika lub kliknięcia w przesłany link. Część przypadków dotyczy także podania swoich danych osobowych albo loginu i hasła do bankowości elektronicznej. Ci, którzy się na to nabiorą, mogą zmierzyć się później z poważnymi konsekwencjami. W przypadku kliknięcia w umieszczony odnośnik lub pobrania załączonego pliku, na komputerze ofiary zainstalowane zostanie szkodliwe oprogramowanie, dzięki któremu cyberprzestępcy zyskają dostęp do danych i haseł właściciela. Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystają do wyczyszczenia naszego konta albo, podszywając się pod nas, do wyłudzenia pożyczki, podpisania umowy leasingowej lub zakupu sprzętu elektronicznego – wylicza Bartłomiej Drozd z serwisu ChronPESEL.pl, partnera Krajowego Rejestru Długów.

CO ZROBIĆ, BY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA I ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO?

Nie klikajmy w linki otrzymane w SMS-ach. Zakupy i transakcje bankowe róbmy zawsze za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji mobilnych. Zawsze weryfikujmy adresy stron, z których otrzymaliśmy link. Często okazuje się, że to nie jest przekierowanie do atrakcyjnej promocji. Żeby to sprawdzić, wyszukajmy ręcznie stronę w przeglądarce. Zapoznajmy się z regulaminem sklepu internetowego, w którym chcemy zrobić zakupy i przeczytajmy opinie innych klientów na jego temat. W przypadku połączeń sieciowych korzystajmy ze stron, które używają protokołu szyfrowania SSL. Adres takiej strony powinien zaczynać się od „https”. Klikając w ikonę po lewej stronie adresu (zazwyczaj będzie to symbol kłódki), możemy sprawdzić, na kogo jest wystawiony certyfikat. Nie używajmy jednego hasła do kilku serwisów. W przypadku kradzieży narażone będą wszystkie nasze konta. Unikajmy korzystania z publicznych otwartych sieci Wi-Fi. Korzystajmy z programu antywirusowego, który zapewni bezpieczeństwo w przypadku podstawowych zagrożeń, wysyłając ostrzeżenie przed pobraniem niebezpiecznym plików i informując o niezweryfikowanych stronach.

Wspomniane we wstępie badanie pokazało, że co czwarty Polak obawia się ataku hakerskiego. W poprzedniej edycji badania takie obawy miał co piąty badany.Wycieków z bazy firm lub instytucji państwowych boi się 46 proc. badanych, a wyłudzenia danych w wyniku oszustwa - 28,5 proc. Skoro mamy tak duże obawy związane z bezpieczeństwem danych, dlaczego nie chronimy odpowiednio swoich komputerów?20 proc. ankietowanych w drugiej edycji badania odpowiedziało, i jest to wynik zbliżony do pierwszej edycji, że nie ma zainstalowanego nawet podstawowego oprogramowania antywirusowego . Brak zmiany w tym zakresie, przy większej świadomości zagrożeń, jest niepokojący.Pocieszający jest fakt, że nastąpiła poprawa w innych zachowaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w sieci. Hasła do logowania zmieniał co trzeci ankietowany, to prawie dwa razy więcej niż podczas pierwszej fali badania. 17 proc. badanych zrobiło porządek i usunęło konta w serwisach, z których już dawno nie korzystało. To również dwukrotnie więcej niż we wcześniejszym badaniu. Warto odnotować też fakt, że prawie 28 proc. internautów uruchomiło blokady antyspamowe, dzięki czemu zmniejszyło ryzyko kliknięcia, w któryś z wyskakujących nagle okienek. To tylko jedna strona medalu. O ile bowiem sytuację, w której Polacy częściej niż wcześniej dbają o higienę cyfrową można uznać za pozytywną, o tyle dotyczy to mniejszości społeczeństwa. To dość niepokojące, zwłaszcza że obecnie obserwujemy wzmożoną aktywność cyberprzestępców.Problem aktywności hakerów w czasie pandemii nie dotyczy tylko komputerów. Jak wynika z danych firmy Lookout, liczba ataków na urządzenia mobilne w zeszłym roku wzrosła o niemal 40 proc.Cyberprzestępcy wykorzystują obecną sytuację i to, że znacznie więcej czasu spędzamy w sieci. Stosując tzw. phishing, podszywają się pod inne osoby, firmy lub instytucje i próbują wyłudzić dane lub pieniądze od użytkowników Internetu. Jak wynika z badania KRD i ChronPESEL.pl, adresatami podejrzanych wiadomości może być nawet 18 proc. społeczeństwa.Konsekwencje wycieku danych są z reguły bardzo bolesne i trwają nawet kilka lat. Stąd bardzo ważne, by zachować czujność i odpowiednio się zabezpieczyć.W zwiększaniu świadomości bezpieczeństwa w sieci pomóc mają również liczne akcje edukacyjne oraz cykliczne wydarzenia, jak na przykład, obchodzony od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej, Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych.