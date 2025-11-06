Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

eGospodarka.pl
2025-11-06 00:40

Czy internet może być lepszy? © pexels

Polscy internauci chcą, by internet stał się bardziej wiarygodny, bezpieczny i ludzki. Z badania "Internet marzeń", przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie sieci World, wynika, że największym problemem sieci pozostaje niska jakość informacji oraz obecność botów i fałszywych kont. Choć użytkownicy dostrzegają wady internetu, to jednocześnie nie przestają wierzyć w jego potencjał i liczą, że technologia zacznie im rzeczywiście służyć.

Przeczytaj także: Polska wśród krajów najbardziej narażonych na dezinformację

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie elementy internetu Polacy chcieliby zmienić, by stał się bardziej przyjazny użytkownikom?
  • Dlaczego wiarygodność informacji i eliminacja botów są dziś najpilniejszymi wyzwaniami sieci?
  • Czego polscy internauci oczekują od firm technologicznych i platform internetowych?

Z okazji obchodzonego w październiku na całym świecie miesiąca cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity Awareness Month), sieć World zleciła badanie, które miało ocenić poziom satysfakcji z korzystania z internetu przez polskich użytkowników oraz wskazać te jego obszary, które wymagają zaopiekowania.

Internet - miejsce nieidealne


Z badania “Internet marzeń” przeprowadzonego na zlecenie sieci World w październiku 2025 wynika, że zdaniem polskich internautów najpilniejszej poprawy wymaga obecnie jakość i wiarygodność informacji, na którą narzeka 38 proc. respondentów badania. Zaledwie 10 proc. uważa, że w tym aspekcie sieć działa bez zarzutu.
Co w internecie wymaga poprawy lub usprawnienia?
Tylko niewiele ponad ¼ respondentów uważa, że treści, które znajdują w internecie są wiarygodne i jakościowe. Prawdopodobnie ta ocena bierze się z poczucia przesytu i chaosu. Wkładając wysiłek - na pewno znajdziemy rzetelne informacje.

Chodzi tu więc bardziej o to, że chcielibyśmy, by takie informacje dominowały i były oczywistością - a ewidentnie nie są. I na pewno nie ułatwiają tego wszechobecne manipulacje czy boty zatruwające internet - zauważa Karol Chilimoniuk odpowiedzialny za rozwój World - sieci prawdziwych ludzi - na rynkach Europy Centralnej.

Czego Polacy oczekują od BigTechów?


Polacy poczuli by się pewniej online gdyby firmy działające w internecie wprowadziły skuteczniejsze zabezpieczenia przed nadużyciami i cyberatakami (46 proc.), oraz systemy weryfikacji tożsamości użytkowników w celu wyeliminowania fałszywych kont i botów podszywających się pod ludzi (40 proc.). Na trzecim miejscu respondenci wskazali silniejszą ochronę przed phishingiem i oszustwami związanymi z zakupami online (39 proc.).
Oczekiwane zmiany w polityce internetowej firm
Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w sieci wymaga połączenia działań ze strony świadomych niebezpieczeństw internautów oraz skutecznych rozwiązań technologicznych po stronie serwisów. Polacy nadal największe poczucie bezpieczeństwa w sieci wiążą z silnym hasłem i dwuetapową weryfikacją. To pokazuje, że mamy świadomość technicznych aspektów ochrony.

Problem w tym, że nasza wiedza i metody przestają wystarczać. Dziś ani hasło, ani antywirus niekoniecznie uchronią nas przed sytuacją, w której dobrowolnie przekażemy swoje dane lub pieniądze komuś, kto tylko wygląda lubi brzmi jak członek naszej rodziny. Boty potrafią świetnie podszywać się pod ludzi. Dlatego przyszłość bezpieczeństwa to nie tylko lepsze zabezpieczenia, ale także technologie pozwalające potwierdzić, że po drugiej stronie treść generuje człowiek, nie bot – tłumaczy Karol Chilimoniuk odpowiedzialny za rozwój World.

Przekonanie przedstawiciela World.org de facto podzielają respondenci badania, którzy oczekują od Big Techów wyeliminowania botów oraz fałszywych kont - wskazując to działanie jako drugie najistotniejsze w zapewnianiu im poczucia pewności online.

Co może uczynić internet lepszym?


Zdaniem respondentów najważniejszymi krokami na drodze ku internetowi marzeń byłaby pełna kontrola nad ich danymi osobowymi, obecność treści opartych na faktach oraz… eliminacja botów. Dla 81 proc. internautów ważne lub bardzo ważne jest, by boty i fałszywe konta przestały działać w internecie.
Co sprawiłoby, że internet stałby się miejscem idealnym?
To, że ludzie obawiają się o swoje dane osobowe oraz widzą fałszywość treści, było intuicyjne. Natomiast mogę zgodnie z prawdę powiedzieć, że zlecając badanie nie spodziewaliśmy się, że szkodliwość botów oraz jej skala przebiła się już tak powszechnie do świadomości polskich internautów. Wraz z wiedzą o zagrożeniach powinny pójść odpowiednie działania ze strony platform internetowych - zauważa Karol Chilimoniuk z World.

Badanie “Internet marzeń” zostało zrealizowane w dniach 08.10-14.10.2025r. przez SW RESEARCH na zlecenie sieci World metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1020 ankiety na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków.

Przeczytaj także: Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: internet, media społecznościowe, korzystanie z internetu, fake news, dezinformacja, komunikacja, boty, cyberbezpieczeństwo

