Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Czy internet może być lepszy?

Polscy internauci chcą, by internet stał się bardziej wiarygodny, bezpieczny i ludzki. Z badania "Internet marzeń", przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie sieci World, wynika, że największym problemem sieci pozostaje niska jakość informacji oraz obecność botów i fałszywych kont. Choć użytkownicy dostrzegają wady internetu, to jednocześnie nie przestają wierzyć w jego potencjał i liczą, że technologia zacznie im rzeczywiście służyć.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie elementy internetu Polacy chcieliby zmienić, by stał się bardziej przyjazny użytkownikom?

Dlaczego wiarygodność informacji i eliminacja botów są dziś najpilniejszymi wyzwaniami sieci?

Czego polscy internauci oczekują od firm technologicznych i platform internetowych?

Internet - miejsce nieidealne

Tylko niewiele ponad ¼ respondentów uważa, że treści, które znajdują w internecie są wiarygodne i jakościowe. Prawdopodobnie ta ocena bierze się z poczucia przesytu i chaosu. Wkładając wysiłek - na pewno znajdziemy rzetelne informacje.



Chodzi tu więc bardziej o to, że chcielibyśmy, by takie informacje dominowały i były oczywistością - a ewidentnie nie są. I na pewno nie ułatwiają tego wszechobecne manipulacje czy boty zatruwające internet - zauważa Karol Chilimoniuk odpowiedzialny za rozwój World - sieci prawdziwych ludzi - na rynkach Europy Centralnej.

Czego Polacy oczekują od BigTechów?

Oczekiwane zmiany w polityce internetowej firm Polacy poczuli by się pewniej online gdyby firmy działające w internecie wprowadziły skuteczniejsze zabezpieczenia przed nadużyciami i cyberatakami

Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników w sieci wymaga połączenia działań ze strony świadomych niebezpieczeństw internautów oraz skutecznych rozwiązań technologicznych po stronie serwisów. Polacy nadal największe poczucie bezpieczeństwa w sieci wiążą z silnym hasłem i dwuetapową weryfikacją. To pokazuje, że mamy świadomość technicznych aspektów ochrony.



Problem w tym, że nasza wiedza i metody przestają wystarczać. Dziś ani hasło, ani antywirus niekoniecznie uchronią nas przed sytuacją, w której dobrowolnie przekażemy swoje dane lub pieniądze komuś, kto tylko wygląda lubi brzmi jak członek naszej rodziny. Boty potrafią świetnie podszywać się pod ludzi. Dlatego przyszłość bezpieczeństwa to nie tylko lepsze zabezpieczenia, ale także technologie pozwalające potwierdzić, że po drugiej stronie treść generuje człowiek, nie bot – tłumaczy Karol Chilimoniuk odpowiedzialny za rozwój World.

Co może uczynić internet lepszym?

Co sprawiłoby, że internet stałby się miejscem idealnym? Na drodze ku internetowi marzeń przydałaby się pełna kontrola nad danymi osobowymi

To, że ludzie obawiają się o swoje dane osobowe oraz widzą fałszywość treści, było intuicyjne. Natomiast mogę zgodnie z prawdę powiedzieć, że zlecając badanie nie spodziewaliśmy się, że szkodliwość botów oraz jej skala przebiła się już tak powszechnie do świadomości polskich internautów. Wraz z wiedzą o zagrożeniach powinny pójść odpowiednie działania ze strony platform internetowych - zauważa Karol Chilimoniuk z World.