Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele
2026-01-27 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie urządzenia dominują podczas korzystania z internetu?
- Ile czasu Polacy spędzają online i które pokolenia są najbardziej aktywne?
- Które domeny, aplikacje i grupy medialne mają największy zasięg
- Jak zmienia się w polskim internecie popularność poszczególnych kategorii tematycznych i funkcjonalnych?
Użytkownicy internetu a urządzenia
W dostępie do sieci dominują urządzenia mobilne (zdefiniowane jako telefony komórkowe i tablety). W Q4 2025 więcej internautów łączyło się z siecią za ich pomocą niż za pomocą komputerów osobistych, a smartfony były głównym narzędziem codziennego dostępu. Urządzenia mobilne odpowiadały za zdecydowaną większość czasu spędzanego online – telefony komórkowe stanowiły aż 76% całkowitego czasu online a tablety - 1%, podczas gdy komputery osobiste to zaledwie 23%.
Realni użytkownicy internetu a urządzenia
Czas spędzany w internecie
Średni dzienny czas spędzony online w IV kwartale 2025 wyniósł 3 godziny i 49 minut. Największy udział w tym czasie miały telefony komórkowe, na których użytkownicy korzystali z internetu średnio przez 2 godziny i 59 minut każdego dnia. Najwięcej czasu w internecie spędzali najmłodsi użytkownicy z pokoleń Z i Alfa (4 godziny i 27 minut), natomiast najmniej internauci z pokolenia BB (3 godziny i 11 minut).
Średni czas na użytkownika
Podział czasu spędzanego w internecie ze względu na generacje (w nawiasach roczniki):
- Pokolenie BB (1950-1963): 3 godziny i 11 minut,
- Pokolenie X (1964-1982): 3 godziny i 23 minuty,
- Pokolenie Y (1983-1997): 4 godziny i 5 minut,
- Pokolenia Z i Alfa (1998-2018): 4 godziny i 27 minut.
Kobiety spędzały więcej czasu na korzystaniu z internetu, osiągając średnią 3 godziny i 52 minut dziennie, podczas gdy dla mężczyzn średnia ta wynosi 3 godziny i 45 minut.
Wpływ na długość czasu spędzonego w internecie ma obecność dzieci w gospodarstwie domowym. Rodzice wychowujący dzieci spędzają więcej czasu online, najchętniej za pośrednictwem smartfonów, co może być związane z realizacją codziennych obowiązków, wspieraniem edukacji dzieci czy komunikacją.
Czas w internecie a urządzenia
Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje
Pięcioma grupami medialnymi o największej liczbie użytkowników (wskaźnik Realni Użytkownicy, RU) w IV kwartale 2025 r. były:
- Grupa Google (29,2 mln RU);
- Grupa Meta Platforms (26,5 mln RU);
- Grupa Allegro (22,8 mln RU);
- Grupa Polsat-Interia (20,3 mln RU);
- Grupa RAS Polska (19,4 mln RU).
Domeny kontra aplikacje
Wśród domen jedna ma liczbę użytkowników powyżej 20 milionów. Pięć domen, najpopularniejszych w IV kwartale 2025 r. to:
- google.com (27,2 mln RU);
- youtube.com (19,4 mln RU);
- facebook.com (17,0 mln RU);
- allegro.pl (15,0 mln RU);
- onet.pl (14,4 mln RU).
Domeny kontra aplikacje - udział w czasie
Wśród aplikacji mobilnych trzy mają liczbę użytkowników powyżej 20 milionów. Pięć najpopularniejszych w IV kwartale 2025 r. aplikacji mobilnych to:
- Aplikacja Google (25,7 mln RU);
- Aplikacja Facebook (22,4 mln RU);
- Aplikacja Messenger (21,3 mln RU);
- Aplikacja YouTube (19,5 mln RU).
- Aplikacja Mapy Google (18,8 mln RU).
W ujęciu miesięcznym w IV kwartale 2025 r. domeny budowały większe zasięgi (99,8%) niż aplikacje mobilne (92,2%). Z kolei zasięgi dzienne dla aplikacji mobilnych (78,4%) były wyższe niż dla domen (76%). Aplikacje mobilne bardziej też angażowały internautów, odpowiadając za 70% czasu spędzonego online.
Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne
Największe zaangażowanie (mierzone średnim dziennym czasem na użytkownika) w IV kwartale 2025 r. wygenerowały kategorie Streaming (96 minuty i 49 sekund dziennie) oraz Społeczności (93 minuty i 2 sekundy dziennie). Kategorie te charakteryzowały się również bardzo wysokimi miesięcznymi zasięgami (w obydwu przypadkach po 91%).
Z kolei największy zasięg wygenerowały kategorie Usługi (98%) oraz Handel tradycyjny i E-commerce (95%), ale równocześnie cechowały się one niskim zaangażowaniem użytkowników.
Średni dzienny czas na użytkownika w kategorii Usługi wyniósł 48 minut i 4 sekundy, a w kategorii Handel tradycyjny i E-commerce – 13 minut i 19 sekund, co może wskazywać na inne wzorce korzystania z tych treści.
Zasięg oraz średni czas na użytkownika w minutach dla kategorii funkcjonalnych
Liczba użytkowników poszczególnych kategorii funkcjonalnych utrzymuje się na podobnym poziomie, co w trzecim kwartale 2025 r. Jedynie kategoria Serwisy ogłoszeniowe odnotowuje spadek liczby użytkowników.
Najbardziej popularne kategorie tematyczne
W IV kwartale 2025 r. internauci poświęcali najwięcej czasu kategorii Kultura i Rozrywka (57 minut i 53 sekundy dziennie), która jednocześnie charakteryzowała się największym zasięgiem miesięcznym (92%). Popularność ta wynika z licznych treści przyciągających użytkowników na dłużej oraz z częstszym przebywaniem użytkowników w domu w sezonie jesienno-zimowym.
Wybór urządzenia wiązał się z tematyką treści. Komputery osobiste są niemal równie popularne co telefony dla takich kategorii tematycznych jak Praca (51% – komputery) i Motoryzacja (43% – komputery), ponieważ użytkownicy preferują większe ekrany do bardziej skomplikowanych zadań. W innych obszarach zdecydowanie dominują telefony komórkowe. Jest tak na przykład w kategorii Informacje i publicystyka (72% – telefony) czy Styl życia (79% – telefony).
Zmiana RU dla kategorii funkcjonalnych
Zmiany RU dla kategorii tematycznych są w większości spójne z sezonowymi wahaniami zainteresowań internautów. Uwagę zwraca duży spadek liczby użytkowników dla kategorii Motoryzacja, który trwa już przez drugi kwartał z rzędu.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
