eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetPolski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

2026-01-27 00:20

Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

Smartfon głównym narzędziem internetu w Polsce © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Polacy coraz częściej korzystają z internetu mobilnie i coraz dłużej pozostają online. Dane z raportu „Polski internet w IV kwartale 2025 r.” wskazują, że smartfon stał się podstawowym narzędziem dostępu do sieci, szczególnie dla najmłodszych użytkowników. Jednocześnie zmieniają się nawyki internautów - rośnie znaczenie streamingu i mediów społecznościowych, a niektóre kategorie, jak motoryzacja czy serwisy ogłoszeniowe, notują wyraźne spadki liczby użytkowników.

Przeczytaj także: Polski internet 2025: aplikacje mobilne pożerają 71 proc. czasu spędzanego online


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie urządzenia dominują podczas korzystania z internetu?
  • Ile czasu Polacy spędzają online i które pokolenia są najbardziej aktywne?
  • Które domeny, aplikacje i grupy medialne mają największy zasięg
  • Jak zmienia się w polskim internecie popularność poszczególnych kategorii tematycznych i funkcjonalnych?

Raport „Polski internet w IV kwartale 2025 r.” zawiera przegląd rynku polskiego opisujący internautów w wieku 7-75 lat, korzystających z komputerów, tabletów oraz smartfonów. Analizę oparto na danych z badania Mediapanel, realizowanego na zlecenie PBI przez firmę badawczą Gemius. Dane za czwarty kwartał wyliczono jako średnią z trzech ostatnich miesięcy 2025 r.

Użytkownicy internetu a urządzenia


W dostępie do sieci dominują urządzenia mobilne (zdefiniowane jako telefony komórkowe i tablety). W Q4 2025 więcej internautów łączyło się z siecią za ich pomocą niż za pomocą komputerów osobistych, a smartfony były głównym narzędziem codziennego dostępu. Urządzenia mobilne odpowiadały za zdecydowaną większość czasu spędzanego online – telefony komórkowe stanowiły aż 76% całkowitego czasu online a tablety - 1%, podczas gdy komputery osobiste to zaledwie 23%.
Realni użytkownicy internetu a urządzenia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Realni użytkownicy internetu a urządzenia

W dostępie do sieci dominują urządzenia mobilne (zdefiniowane jako telefony komórkowe i tablety)

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Czas spędzany w internecie


Średni dzienny czas spędzony online w IV kwartale 2025 wyniósł 3 godziny i 49 minut. Największy udział w tym czasie miały telefony komórkowe, na których użytkownicy korzystali z internetu średnio przez 2 godziny i 59 minut każdego dnia. Najwięcej czasu w internecie spędzali najmłodsi użytkownicy z pokoleń Z i Alfa (4 godziny i 27 minut), natomiast najmniej internauci z pokolenia BB (3 godziny i 11 minut).
Średni czas na użytkownika
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Średni czas na użytkownika

Przeciętny internauta spędza online 3 godziny i 49 minut dziennie

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Podział czasu spędzanego w internecie ze względu na generacje (w nawiasach roczniki):
  • Pokolenie BB (1950-1963): 3 godziny i 11 minut,
  • Pokolenie X (1964-1982): 3 godziny i 23 minuty,
  • Pokolenie Y (1983-1997): 4 godziny i 5 minut,
  • Pokolenia Z i Alfa (1998-2018): 4 godziny i 27 minut.

Kobiety spędzały więcej czasu na korzystaniu z internetu, osiągając średnią 3 godziny i 52 minut dziennie, podczas gdy dla mężczyzn średnia ta wynosi 3 godziny i 45 minut.


Wpływ na długość czasu spędzonego w internecie ma obecność dzieci w gospodarstwie domowym. Rodzice wychowujący dzieci spędzają więcej czasu online, najchętniej za pośrednictwem smartfonów, co może być związane z realizacją codziennych obowiązków, wspieraniem edukacji dzieci czy komunikacją.
Czas w internecie a urządzenia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Czas w internecie a urządzenia

Najwięcej czasu spędzanego w internecie pochodzi z połączeń realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych

Kliknij, aby przejść do galerii (8)

W gospodarstwach domowych z jednym dzieckiem średni czas online w IV kwartale 2025 r. wyniósł 4 godziny i 8 minut, a w domach z dwójką lub więcej dzieci – 4 godziny i 19 minut, w porównaniu do 3 godzin i 39 minut w gospodarstwach bez dzieci.

Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje


Pięcioma grupami medialnymi o największej liczbie użytkowników (wskaźnik Realni Użytkownicy, RU) w IV kwartale 2025 r. były:
  • Grupa Google (29,2 mln RU);
  • Grupa Meta Platforms (26,5 mln RU);
  • Grupa Allegro (22,8 mln RU);
  • Grupa Polsat-Interia (20,3 mln RU);
  • Grupa RAS Polska (19,4 mln RU).

Domeny kontra aplikacje
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Domeny kontra aplikacje

W ujęciu miesięcznym w IV kwartale 2025 r. domeny budowały większe zasięgi (99,8%) niż aplikacje mobilne (92,2%)

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Wśród domen jedna ma liczbę użytkowników powyżej 20 milionów. Pięć domen, najpopularniejszych w IV kwartale 2025 r. to:
  • google.com (27,2 mln RU);
  • youtube.com (19,4 mln RU);
  • facebook.com (17,0 mln RU);
  • allegro.pl (15,0 mln RU);
  • onet.pl (14,4 mln RU).

Domeny kontra aplikacje - udział w czasie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Domeny kontra aplikacje - udział w czasie

Aplikacje mobilne bardziej angażowały internautów niż domeny

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Wśród aplikacji mobilnych trzy mają liczbę użytkowników powyżej 20 milionów. Pięć najpopularniejszych w IV kwartale 2025 r. aplikacji mobilnych to:
  • Aplikacja Google (25,7 mln RU);
  • Aplikacja Facebook (22,4 mln RU);
  • Aplikacja Messenger (21,3 mln RU);
  • Aplikacja YouTube (19,5 mln RU).
  • Aplikacja Mapy Google (18,8 mln RU).

W ujęciu miesięcznym w IV kwartale 2025 r. domeny budowały większe zasięgi (99,8%) niż aplikacje mobilne (92,2%). Z kolei zasięgi dzienne dla aplikacji mobilnych (78,4%) były wyższe niż dla domen (76%). Aplikacje mobilne bardziej też angażowały internautów, odpowiadając za 70% czasu spędzonego online.

Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne


Największe zaangażowanie (mierzone średnim dziennym czasem na użytkownika) w IV kwartale 2025 r. wygenerowały kategorie Streaming (96 minuty i 49 sekund dziennie) oraz Społeczności (93 minuty i 2 sekundy dziennie). Kategorie te charakteryzowały się również bardzo wysokimi miesięcznymi zasięgami (w obydwu przypadkach po 91%).

Z kolei największy zasięg wygenerowały kategorie Usługi (98%) oraz Handel tradycyjny i E-commerce (95%), ale równocześnie cechowały się one niskim zaangażowaniem użytkowników.

Średni dzienny czas na użytkownika w kategorii Usługi wyniósł 48 minut i 4 sekundy, a w kategorii Handel tradycyjny i E-commerce – 13 minut i 19 sekund, co może wskazywać na inne wzorce korzystania z tych treści.
Zasięg oraz średni czas na użytkownika w minutach dla kategorii funkcjonalnych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zasięg oraz średni czas na użytkownika w minutach dla kategorii funkcjonalnych

Wysokie miesięczne zasięgi oraz bardzo duże zaangażowanie w kategoriach Społeczności i Streaming świadczą o silnym zainteresowaniu użytkowników tymi obszarami.

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Liczba użytkowników poszczególnych kategorii funkcjonalnych utrzymuje się na podobnym poziomie, co w trzecim kwartale 2025 r. Jedynie kategoria Serwisy ogłoszeniowe odnotowuje spadek liczby użytkowników.

Najbardziej popularne kategorie tematyczne


W IV kwartale 2025 r. internauci poświęcali najwięcej czasu kategorii Kultura i Rozrywka (57 minut i 53 sekundy dziennie), która jednocześnie charakteryzowała się największym zasięgiem miesięcznym (92%). Popularność ta wynika z licznych treści przyciągających użytkowników na dłużej oraz z częstszym przebywaniem użytkowników w domu w sezonie jesienno-zimowym.

Wybór urządzenia wiązał się z tematyką treści. Komputery osobiste są niemal równie popularne co telefony dla takich kategorii tematycznych jak Praca (51% – komputery) i Motoryzacja (43% – komputery), ponieważ użytkownicy preferują większe ekrany do bardziej skomplikowanych zadań. W innych obszarach zdecydowanie dominują telefony komórkowe. Jest tak na przykład w kategorii Informacje i publicystyka (72% – telefony) czy Styl życia (79% – telefony).
Zmiana RU dla kategorii funkcjonalnych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Zmiana RU dla kategorii funkcjonalnych

Jedynie kategoria Serwisy ogłoszeniowe odnotowuje spadek zainteresowania internautów

Kliknij, aby przejść do galerii (8)


Zmiany RU dla kategorii tematycznych są w większości spójne z sezonowymi wahaniami zainteresowań internautów. Uwagę zwraca duży spadek liczby użytkowników dla kategorii Motoryzacja, który trwa już przez drugi kwartał z rzędu.

Przeczytaj także: Polski internet w I kwartale 2025 r. Polski internet w I kwartale 2025 r.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: polski internet, internet, badania internetu, media społecznościowe, streaming, internauci, domeny internetowe, serwisy internetowe, aplikacje

Przeczytaj także

Polski internet w IV kwartale 2024 r.

Polski internet w IV kwartale 2024 r.

Jakie serwisy internetowe najpopularniejsze w czasie Wielkanocy i majówki 2025?

Jakie serwisy internetowe najpopularniejsze w czasie Wielkanocy i majówki 2025?

Czego Polki szukają w sieci?

Czego Polki szukają w sieci?

Okres świąteczny - czego szukali internauci?

Okres świąteczny - czego szukali internauci?

Do Google po poradę lekarską, po humor na social media

Do Google po poradę lekarską, po humor na social media

Fakty, analizy, wiadomości lokalne. Tego szukamy w Internecie

Fakty, analizy, wiadomości lokalne. Tego szukamy w Internecie

Internet: udostępniamy coraz więcej treści

Internet: udostępniamy coraz więcej treści

Popularność serwisów wideo

Popularność serwisów wideo

Strony o modzie rosną w siłę

Strony o modzie rosną w siłę

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Nieruchomość odziedziczona, ale nieprzejęta: jakie ryzyko niesie prawna próżnia?

Nieruchomość odziedziczona, ale nieprzejęta: jakie ryzyko niesie prawna próżnia?

Transport 2026: jak przygotować firmę na nowe opłaty, regulacje i wymagania rynku? Praktyczna check lista

Transport 2026: jak przygotować firmę na nowe opłaty, regulacje i wymagania rynku? Praktyczna check lista

"Szef dla pokolenia Z. Jak nie stracić ludzi, których nie da się zatrzymać pieniędzmi". Premiera najbardziej praktycznego poradnika dla liderów i menedżerów

"Szef dla pokolenia Z. Jak nie stracić ludzi, których nie da się zatrzymać pieniędzmi". Premiera najbardziej praktycznego poradnika dla liderów i menedżerów

Ostatnie dni na zgłoszenie do Małego ZUS plus w 2026 r. Jak skorzystać z ulgi?

Ostatnie dni na zgłoszenie do Małego ZUS plus w 2026 r. Jak skorzystać z ulgi?

Najbardziej zakorkowane miasta. Polska z mocną pozycją w Europie

Najbardziej zakorkowane miasta. Polska z mocną pozycją w Europie

Jak Polacy oszczędzają pieniądze? Najważniejsze cele finansowe na 2026

Jak Polacy oszczędzają pieniądze? Najważniejsze cele finansowe na 2026

Rekrutacja liderów w praktyce. Jakie kompetencje decydują o sukcesie menedżera?

Rekrutacja liderów w praktyce. Jakie kompetencje decydują o sukcesie menedżera?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: