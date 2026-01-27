Polski internet: 4h w sieci dziennie, streaming i social media na czele

Polacy coraz częściej korzystają z internetu mobilnie i coraz dłużej pozostają online. Dane z raportu „Polski internet w IV kwartale 2025 r.” wskazują, że smartfon stał się podstawowym narzędziem dostępu do sieci, szczególnie dla najmłodszych użytkowników. Jednocześnie zmieniają się nawyki internautów - rośnie znaczenie streamingu i mediów społecznościowych, a niektóre kategorie, jak motoryzacja czy serwisy ogłoszeniowe, notują wyraźne spadki liczby użytkowników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie urządzenia dominują podczas korzystania z internetu?

Ile czasu Polacy spędzają online i które pokolenia są najbardziej aktywne?

Które domeny, aplikacje i grupy medialne mają największy zasięg

Jak zmienia się w polskim internecie popularność poszczególnych kategorii tematycznych i funkcjonalnych?



Użytkownicy internetu a urządzenia

Czas spędzany w internecie

Pokolenie BB (1950-1963): 3 godziny i 11 minut,

Pokolenie X (1964-1982): 3 godziny i 23 minuty,

Pokolenie Y (1983-1997): 4 godziny i 5 minut,

Pokolenia Z i Alfa (1998-2018): 4 godziny i 27 minut.

Czas w internecie a urządzenia Najwięcej czasu spędzanego w internecie pochodzi z połączeń realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych

Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje

Grupa Google (29,2 mln RU);

Grupa Meta Platforms (26,5 mln RU);

Grupa Allegro (22,8 mln RU);

Grupa Polsat-Interia (20,3 mln RU);

Grupa RAS Polska (19,4 mln RU).

google.com (27,2 mln RU);

youtube.com (19,4 mln RU);

facebook.com (17,0 mln RU);

allegro.pl (15,0 mln RU);

onet.pl (14,4 mln RU).

Aplikacja Google (25,7 mln RU);

Aplikacja Facebook (22,4 mln RU);

Aplikacja Messenger (21,3 mln RU);

Aplikacja YouTube (19,5 mln RU).

Aplikacja Mapy Google (18,8 mln RU).

Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne

Zasięg oraz średni czas na użytkownika w minutach dla kategorii funkcjonalnych Wysokie miesięczne zasięgi oraz bardzo duże zaangażowanie w kategoriach Społeczności i Streaming świadczą o silnym zainteresowaniu użytkowników tymi obszarami.

Najbardziej popularne kategorie tematyczne