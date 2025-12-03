Polski internet 2025: aplikacje mobilne pożerają 71 proc. czasu spędzanego online
2025-12-03 00:06
Aplikacje mobilne odpowiadają za 71 proc. czasu online © pexels
- Jakie urządzenia dominowały w korzystaniu z internetu w III kwartale 2025 roku?
- Ile czasu dziennie Polacy spędzali online i które pokolenia były najbardziej aktywne?
- Które domeny, aplikacje i grupy medialne miały największy zasięg?
- Jakie kategorie treści generowały największe zaangażowanie internautów?
Raport „Polski internet w III kwartale 2025 r.” zawiera przegląd rynku polskiego opisujący internautów w wieku 7-75 lat, korzystających z komputerów, tabletów oraz smartfonów.
Analizę oparto na danych z badania Mediapanel, realizowanego na zlecenie PBI przez firmę badawczą Gemius. Dane za pierwszy kwartał wyliczono jako średnią z trzech pierwszych miesięcy 2025.
Użytkownicy internetu a urządzenia
Użytkownicy internetu a urządzenia
W dostępie do sieci dominują urządzenia mobilne (zdefiniowane jako telefony komórkowe i tablety). W Q3 2025 więcej internautów łączyło się z siecią za ich pomocą niż za pomocą komputerów osobistych, a smartfony były głównym narzędziem codziennego dostępu.
Urządzenia mobilne odpowiadały za zdecydowaną większość czasu spędzanego online – telefony komórkowe stanowiły aż 76% całkowitego czasu online, podczas gdy komputery osobiste to zaledwie 23%, a tablety 1%.
Średni czas na użytkownika
Czas spędzany w internecie
Średni dzienny czas spędzony online w III kwartale 2025 wyniósł 3 godziny i 44 minuty. Największy udział w tym czasie miały telefony komórkowe, na których użytkownicy korzystali z internetu średnio przez 2 godziny i 56 minut każdego dnia.
Czas w internecie a urządzenia
Najwięcej czasu w internecie spędzali najmłodsi użytkownicy z pokoleń Z i Alfa (4 godziny 19 minut), natomiast najwięcej internauci z pokolenia X (3 godziny i 39 minut).
Podział czasu spędzanego w internecie ze względu na generacje (w nawiasach roczniki):
- Pokolenie BB (1950-1963): 3 godziny i 11 minut.
- Pokolenia Z i Alfa (1998-2018): 4 godziny i 19 minut.
- Pokolenie Y (1983-1997): 3 godziny i 59 minut.
- Pokolenie X (1964-1982): 3 godziny i 20 minut.
Kobiety spędzały więcej czasu na korzystaniu z internetu, osiągając średnią 3 godziny i 49 minut dziennie, podczas gdy dla mężczyzn średnia ta wynosi 3 godziny i 39 minut.
Wpływ na długość czasu spędzonego w internecie ma obecność dzieci w gospodarstwie domowym. Rodzice wychowujący dzieci spędzają więcej czasu online, najchętniej za pośrednictwem smartfonów, co może być związane z realizacją codziennych obowiązków, wspieraniem edukacji dzieci czy komunikacją.
W gospodarstwach domowych z jednym dzieckiem średni czas online w III kwartale 2025 r. wyniósł 4 godziny i 3 minuty, a w domach z dwójką lub więcej dzieci – 4 godziny i 14 minut, w porównaniu do 3 godzin i 34 minut w gospodarstwach bez dzieci.
Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje
Pięcioma grupami medialnymi o największej liczbie Realnych Użytkowników w Q3 2025 były:
- Grupa Google (28,9 mln RU);
- Grupa Meta Platforms (26,1 mln RU);
- Grupa Allegro (22,4 mln RU);
- Grupa Polsat-Interia (20,5 mln RU);
- Grupa RAS Polska (20,0 mln RU).
Domeny kontra aplikacje
Wśród domen mierzonej widowni tylko jedna domena ma liczbę użytkowników powyżej 20 milionów. Pięć najpopularniejszych domen to:
- google.com (26,8 mln RU);
- youtube.com (19,5 mln RU);
- facebook.com (17,0 mln RU);
- onet.pl (15,8 mln RU);
- interia.pl (15,6 mln RU).
Wśród aplikacji mobilnych trzy mają liczbę użytkowników powyżej 20 milionów. Pięć najpopularniejszych aplikacji mobilnych to:
- Aplikacja Google (24,8 mln RU);
- Aplikacja Facebook (21,7 mln RU);
- Aplikacja Messenger (20,9 mln RU);
- Aplikacja YouTube (19,1 mln RU);
- Aplikacja Mapy Google (18,5 mln RU).
Domeny kontra aplikacje - udział w czasie
W ujęciu miesięcznym w III kwartale 2025 r. domeny budowały widocznie większe zasięgi (99%) niż aplikacje mobilne (91%). Jednak zasięgi dzienne dla domen (75%) i aplikacji mobilnych (76%) były bardziej zbliżone. Mimo to aplikacje mobilne bardziej angażowały internautów, odpowiadając za 71% czasu spędzonego online.
Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne
Największe zaangażowanie (mierzone średnim dziennym czasem na użytkownika) w III kwartale 2025 r. wygenerowały kategorie Społeczności (91 minut i 21 sekund dziennie) oraz Streaming (93 minuty i 32 sekundy dziennie). Kategorie te charakteryzowały się również bardzo wysokimi miesięcznymi zasięgami (odpowiednio 97% i 93%).
Zasięg oraz średni czas na użytkownika w minutach dla kategorii funkcjonalnych
Kategoria Handel tradycyjny i E-commerce odnotowała znaczny zasięg miesięczny (90%), lecz cechowała się równocześnie niskim zaangażowaniem użytkowników (12 minut i 10 sekund dziennie), co może wskazywać na inne wzorce korzystania z tych treści.
W III kwartale 2025 r. wybór urządzenia wiązał się z kategorią: telefony komórkowe dominowały w kategoriach Społeczności (92% udziału w czasie) i Usługi (83%), natomiast komputery osobiste miały większy udział w kategorii Instytucje publiczne (69%), która wymaga bardziej zaawansowanych operacji.
W porównaniu do drugiego kwartału 2025 roku kategorie funkcjonalne utrzymują się na zbliżonym poziomie. Jedynie kategoria Instytucje publiczne odnotowała niewielki spadek zainteresowania internautów, co jest naturalne dla okresu wakacyjnego.
Najbardziej popularne kategorie tematyczne
W III kwartale 2025 r. internauci poświęcali najwięcej czasu kategorii Kultura i Rozrywka (55 minut i 13 sekund dziennie), która jednocześnie charakteryzowała się największym zasięgiem miesięcznym (91%). Popularność ta wynika z licznych treści przyciągających użytkowników na dłużej.
W kategoriach tematycznych telefony komórkowe zdecydowanie dominowały w obszarach codziennych i rozrywkowych, takich jak Informacje i publicystyka (72% udziału w czasie) czy Styl życia (78%). Komputery osobiste były natomiast niemal równie popularne, co telefony, w kategoriach Praca (52% udziału w czasie) i Motoryzacja (43%), ponieważ użytkownicy preferują większe ekrany do bardziej skomplikowanych zadań.
Zmiany w liczbie Realnych Użytkowników (RU) w kategoriach tematycznych były w większości spójne z sezonowymi wahaniami zainteresowań. Jak co roku w okresie wakacyjnym, kategoria Edukacja zanotowała największe spadki.
Zmiana RU dla kategorii funkcjonalnych Q3 2025 vs Q2 2025
Z kolei tematy związane z Nauką i technologią przyciągały uwagę szerokiego grona internautów. Kategoria ta osiąga wysokie zasięgi wśród pokolenia Baby Boomers (BB), jednak to pokolenie Y spędza w niej najwięcej czasu. Choć wśród mężczyzn kategoria ta wykazywała wyższy zasięg, kobiety poświęcały jej średnio więcej czasu.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
