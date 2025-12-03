Polski internet 2025: aplikacje mobilne pożerają 71 proc. czasu spędzanego online

Smartfon nieprzerwanie rządzi polskim internetem. W III kwartale 2025 roku to właśnie urządzenia mobilne odpowiadały za ponad trzy czwarte całego czasu spędzanego online – wynika z raportu PBI i Gemius. Średnio Polacy surfowali niemal 4 godziny dziennie, a rekordzistami byli przedstawiciele pokoleń Z i Alfa. Wakacje przyniosły też wyraźne spadki zainteresowania edukacją i serwisami publicznymi.

Użytkownicy internetu a urządzenia

Czas spędzany w internecie

Czas w internecie a urządzenia: Najwięcej czasu spędzanego w internecie pochodzi z połączeń realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych

Pokolenie BB (1950-1963): 3 godziny i 11 minut.

Pokolenia Z i Alfa (1998-2018): 4 godziny i 19 minut.

Pokolenie Y (1983-1997): 3 godziny i 59 minut.

Pokolenie X (1964-1982): 3 godziny i 20 minut.

Najbardziej popularne organizacje, domeny i aplikacje

Grupa Google (28,9 mln RU);

Grupa Meta Platforms (26,1 mln RU);

Grupa Allegro (22,4 mln RU);

Grupa Polsat-Interia (20,5 mln RU);

Grupa RAS Polska (20,0 mln RU).

Domeny kontra aplikacje: W ujęciu miesięcznym w III kwartale 2025 r. domeny budowały widocznie większe zasięgi (99%) niż aplikacje mobilne (91%)

google.com (26,8 mln RU);

youtube.com (19,5 mln RU);

facebook.com (17,0 mln RU);

onet.pl (15,8 mln RU);

interia.pl (15,6 mln RU).

Aplikacja Google (24,8 mln RU);

Aplikacja Facebook (21,7 mln RU);

Aplikacja Messenger (20,9 mln RU);

Aplikacja YouTube (19,1 mln RU);

Aplikacja Mapy Google (18,5 mln RU).

Najbardziej popularne kategorie funkcjonalne

Zasięg oraz średni czas na użytkownika w minutach dla kategorii funkcjonalnych: Handel tradycyjny i e-commerce, mimo ich znacznego zasięgu, notują niskie zaangażowanie użytkowników

Najbardziej popularne kategorie tematyczne

Zmiana RU dla kategorii funkcjonalnych Q3 2025 vs Q2 2025: Kategorie funkcjonalne utrzymują się na zbliżonym poziomie względem drugiego kwartału 2025 roku