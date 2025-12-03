Spada ruch organiczny w branży beauty. Co dalej z SEO?

Konkurencja w e-commerce beauty jeszcze nigdy nie była tak intensywna. Branża, która przez lata rosła dzięki organicznemu ruchowi z Google, wchodzi dziś w zupełnie nowy etap: użytkownicy zmieniają sposób wyszukiwania i kupowania produktów, a sklepy, które do niedawna dominowały w rankingach, muszą na nowo przemyśleć swoje strategie.

Ruch organiczny spada, ale popyt nie maleje

monitorowania widoczności w AI Overviews ,

, rozwijania silnego wizerunku eksperckiego ,

, inwestowania w treści, które nie tylko rankują, ale także są chętnie „podchwytywane” przez modele językowe.

Ruch organiczny Spadek ruchu organicznego rezultat rosnącej roli wyników wspieranych przez AI oraz zapytań kończących się bez kliknięcia

Drogerie i produkty do włosów dominują w ruchu organicznym

drogerie: ~9,1 mln wizyt miesięcznie ,

, sklepy z produktami do włosów: ~5 mln wizyt ,

, specjalistyczne sklepy kosmetyczne: ~3,3 mln wizyt.

Wnioski:

szeroki katalog nadal wygrywa skalą,

specjalizacja wygrywa eksperckością – obie strategie mogą być skuteczne, ale wymagają innych działań SEO.

Ranking największych wygranych i przegranych

Technologia e-commerce realnie wpływa na wyniki SEO

Mobile-first jako warunek przewagi

stabilnego mobile UX,

wysokiej szybkości ładowania,

strategii angażowania użytkowników poza klasyczną stroną.

Link building i autorytet to nadal fundament SEO

mediana liczby referujących domen : 742,

: 742, mediana dla TOP 50: aż 1035.

AI wymusza redefinicję strategii SEO

liczbę cytowań w odpowiedziach AI ,

, interakcje w GA4 (czas zaangażowania, dodania do koszyka, listy życzeń),

(czas zaangażowania, dodania do koszyka, listy życzeń), widoczność marki w kontekstowych odpowiedziach generatywnych.

Raport jako drogowskaz dla e-commerce beauty na nadchodzące miesiące

Raport Elephate wyraźnie pokazuje, że:

SEO w beauty nie jest już oparte na samych pozycjach . Liczy się autorytet, rozpoznawalność marki i widoczność w odpowiedziach AI.

. Liczy się autorytet, rozpoznawalność marki i widoczność w odpowiedziach AI. Technologia wspiera, ale nie zastępuje strategii . Różnice między platformami istnieją, ale najwięcej zyskują ci, którzy łączą technikalia z mocnym contentem i linkami.

. Różnice między platformami istnieją, ale najwięcej zyskują ci, którzy łączą technikalia z mocnym contentem i linkami. Link building i E-E-A-T są istotniejsze niż kiedykolwiek . Bez silnego profilu domen i treści eksperckich trudno dziś konkurować.

. Bez silnego profilu domen i treści eksperckich trudno dziś konkurować. Mobile-first to już nie trend, a fundament . Aplikacje mobilne są dziś jednym z głównych motorów konwersji.

. Aplikacje mobilne są dziś jednym z głównych motorów konwersji. Sklepy muszą przygotować się na świat, w którym kliknięć jest mniej, ale zaangażowanie użytkowników większe.

Najnowszy raport Elephate pokazuje czarno na białym, że rynek beauty nie tylko dojrzewa, ale wręcz dynamicznie się przeobraża, a. Oto kluczowe wnioski z raportu „SEO w e-commerce beauty 2025”.Najbardziej uderzającą zmianą jest. W pierwszej chwili może to brzmieć jak sygnał alarmowy, ale raport jasno wskazuje: nie jest to efekt mniejszego zainteresowania kosmetykami.. Użytkownicy coraz częściej dostają odpowiedzi „od ręki”, w SERP-ach.To fundamentalna zmiana sposobu konsumpcji treści i jedna z głównych lekcji dla sklepów beauty. Jak podkreślają eksperci Elephate, agencji specjalizującej się w SEO dla e-commerce, kluczowe stają się, cytowania oraz, a nie tylko pozycje w Google. W praktyce oznacza to konieczność:Raport dzieli rynek nai wskazuje wyraźnie, że największą część ruchu organicznego zgarniają:Co istotne, drogerie zawdzięczają swoją pozycję nie tylko szerokiemu asortymentowi, ale także, często budowanym przez lata. Sklepy niszowe natomiast rosną dziękii świetnie wdrożonej strategiiTegoroczne zestawienie TOP100 pokazuje wyraźne przetasowania w branży. W czołówce nadal znajdują się rozpoznawalne marki, takie jakczy, które konsekwentnie budują widoczność dzięki szerokiemu asortymentowi i stabilnym strategiom SEO.Jednocześnie raport podkreśla dynamiczne wzrosty nowych lub szybciej adaptujących się graczy, jakczy, którym udało się zwiększyć ruch organiczny nawet o ponad 100%.Nie wszystkie marki dotrzymały kroku zmianom., m.in. przez aktualizacje Google, problemy techniczne i zbyt wolną reakcję na rozwój wyszukiwania opartego na AI. Wniosek jest jasny:, że bez stałej optymalizacji i analizy danych nawet liderzy mogą szybko stracić pozycję.Raport analizuje również technologie, na których działają największe sklepy beauty. W zestawieniu dominują:. Jednocześnie togenerują wyższy średni ruch organiczny. Warto też odnotować średnią ocenę, co dowodzi, że topowe sklepy beauty są dziś w większości dobrze zoptymalizowane technicznie.Z koleiwyróżniają się najlepszymi wynikami pod względem szybkości. Raport jasno jednak pokazuje:opartej na danych, treściach i linkach.Jednym z najmocniejszych sygnałów z raportu jest rosnące znaczenie. Zakupy dokonane w aplikacji konwertują nawetniż na stronie www. To ogromna zmiana w świecie beauty, gdzie decyzje zakupowe są często emocjonalne i impulsywne.Wygrywają ci, którzy reagują szybciej i są zawsze pod ręką. Dla sklepów oznacza to konieczność:Raport potwierdza to, o czym specjaliści SEO mówią od dawna: w beautyDane z TOP 100 pokazują:To bardzo wysokie wyniki, potwierdzające, żew beauty jest dojrzały, asą kluczowymi kanałami pozyskiwania linków. Natomiast zdobywanie(magazyny, blogi, social media) nadal daje przewagę.Raport wyraźnie akcentuje, że marki beauty muszą. Nowe KPI obejmują m.in.:Sukces mierzy się dziś nie tylko kliknięciem, ale, także w tym generowanym przez modele językowe.Całość raportu „SEO w e-commerce beauty 2025” tworzy spójny obraz rynku, który wchodzi w etap dojrzewania. Zwykłe pozycjonowanie oparte na frazach produktowych już nie wystarcza, a sklepy beauty muszą myśleć w kategoriach pełnego ekosystemu: