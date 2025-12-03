Spada ruch organiczny w branży beauty. Co dalej z SEO?
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Dlaczego ruch organiczny w e-commerce beauty spada mimo niezmiennego popytu?
- Które segmenty sklepów beauty generują dziś największy ruch z Google?
- Jakie technologie e-commerce sprzyjają wyższemu ruchowi organicznemu?
- Jak AI i aplikacje mobilne zmieniają strategie SEO w branży beauty?
Najnowszy raport Elephate pokazuje czarno na białym, że rynek beauty nie tylko dojrzewa, ale wręcz dynamicznie się przeobraża, a wygrywać będą ci, którzy zrozumieją te zmiany szybciej niż konkurencja. Oto kluczowe wnioski z raportu „SEO w e-commerce beauty 2025”.
Ruch organiczny spada, ale popyt nie maleje
Najbardziej uderzającą zmianą jest spadek ruchu organicznego o około 9% rok do roku. W pierwszej chwili może to brzmieć jak sygnał alarmowy, ale raport jasno wskazuje: nie jest to efekt mniejszego zainteresowania kosmetykami. To rezultat rosnącej roli wyników wspieranych przez AI oraz zapytań kończących się bez kliknięcia. Użytkownicy coraz częściej dostają odpowiedzi „od ręki”, w SERP-ach.
To fundamentalna zmiana sposobu konsumpcji treści i jedna z głównych lekcji dla sklepów beauty. Jak podkreślają eksperci Elephate, agencji specjalizującej się w SEO dla e-commerce, kluczowe stają się autorytet, cytowania oraz obecność w odpowiedziach AI, a nie tylko pozycje w Google. W praktyce oznacza to konieczność:
- monitorowania widoczności w AI Overviews,
- rozwijania silnego wizerunku eksperckiego,
- inwestowania w treści, które nie tylko rankują, ale także są chętnie „podchwytywane” przez modele językowe.
Ruch organiczny
Drogerie i produkty do włosów dominują w ruchu organicznym
Raport dzieli rynek na 9 segmentów i wskazuje wyraźnie, że największą część ruchu organicznego zgarniają:
- drogerie: ~9,1 mln wizyt miesięcznie,
- sklepy z produktami do włosów: ~5 mln wizyt,
- specjalistyczne sklepy kosmetyczne: ~3,3 mln wizyt.
Co istotne, drogerie zawdzięczają swoją pozycję nie tylko szerokiemu asortymentowi, ale także mocnym zapytaniom brandowym i konsekwentnym strategiom SEO, często budowanym przez lata. Sklepy niszowe natomiast rosną dzięki precyzyjnemu contentowi i świetnie wdrożonej strategii E-E-A-T.
Wnioski:
- szeroki katalog nadal wygrywa skalą,
- specjalizacja wygrywa eksperckością – obie strategie mogą być skuteczne, ale wymagają innych działań SEO.
Ranking największych wygranych i przegranych
Tegoroczne zestawienie TOP100 pokazuje wyraźne przetasowania w branży. W czołówce nadal znajdują się rozpoznawalne marki, takie jak Notino, Cosibella, eZebra czy Fryzomania, które konsekwentnie budują widoczność dzięki szerokiemu asortymentowi i stabilnym strategiom SEO.
Jednocześnie raport podkreśla dynamiczne wzrosty nowych lub szybciej adaptujących się graczy, jak Made In Lab czy Flaconi, którym udało się zwiększyć ruch organiczny nawet o ponad 100%.
Liderzy ruchu organicznego
Nie wszystkie marki dotrzymały kroku zmianom. Część sklepów zanotowała wyraźne spadki ruchu, m.in. przez aktualizacje Google, problemy techniczne i zbyt wolną reakcję na rozwój wyszukiwania opartego na AI. Wniosek jest jasny: rynek beauty zmienia się tak szybko, że bez stałej optymalizacji i analizy danych nawet liderzy mogą szybko stracić pozycję.
Technologia e-commerce realnie wpływa na wyniki SEO
Raport analizuje również technologie, na których działają największe sklepy beauty. W zestawieniu dominują: Shoper, WooCommerce, PrestaShop. Jednocześnie to IdoSell i rozwiązania customowe generują wyższy średni ruch organiczny. Warto też odnotować średnią ocenę Core Web Vitals na poziomie 7,9/10, co dowodzi, że topowe sklepy beauty są dziś w większości dobrze zoptymalizowane technicznie.
Z kolei Shopify i SOTE wyróżniają się najlepszymi wynikami pod względem szybkości. Raport jasno jednak pokazuje: sama platforma nie zastąpi przemyślanej, długofalowej strategii SEO opartej na danych, treściach i linkach.
Mobile-first jako warunek przewagi
Jednym z najmocniejszych sygnałów z raportu jest rosnące znaczenie aplikacji mobilnych. Zakupy dokonane w aplikacji konwertują nawet czterokrotnie lepiej niż na stronie www. To ogromna zmiana w świecie beauty, gdzie decyzje zakupowe są często emocjonalne i impulsywne.
Wygrywają ci, którzy reagują szybciej i są zawsze pod ręką. Dla sklepów oznacza to konieczność:
- stabilnego mobile UX,
- wysokiej szybkości ładowania,
- strategii angażowania użytkowników poza klasyczną stroną.
Link building i autorytet to nadal fundament SEO
Raport potwierdza to, o czym specjaliści SEO mówią od dawna: w beauty profil linków jest jednym z głównych determinantów widoczności.
Dane z TOP 100 pokazują:
- mediana liczby referujących domen: 742,
- mediana dla TOP 50: aż 1035.
To bardzo wysokie wyniki, potwierdzające, że link building w beauty jest dojrzały, a PR digital i content marketing są kluczowymi kanałami pozyskiwania linków. Natomiast zdobywanie cytowań w wartościowych źródłach (magazyny, blogi, social media) nadal daje przewagę.
TOP serwisów
AI wymusza redefinicję strategii SEO
Raport wyraźnie akcentuje, że marki beauty muszą przestać patrzeć tylko na wejścia organiczne. Nowe KPI obejmują m.in.:
- liczbę cytowań w odpowiedziach AI,
- interakcje w GA4 (czas zaangażowania, dodania do koszyka, listy życzeń),
- widoczność marki w kontekstowych odpowiedziach generatywnych.
Sukces mierzy się dziś nie tylko kliknięciem, ale obecnością w ekosystemie informacji, także w tym generowanym przez modele językowe.
Rising stars
Raport jako drogowskaz dla e-commerce beauty na nadchodzące miesiące
Całość raportu „SEO w e-commerce beauty 2025” tworzy spójny obraz rynku, który wchodzi w etap dojrzewania. Zwykłe pozycjonowanie oparte na frazach produktowych już nie wystarcza, a sklepy beauty muszą myśleć w kategoriach pełnego ekosystemu: technologii, szybkości, contentu, eksperckości, autorytetu i widoczności w odpowiedziach AI.
Raport Elephate wyraźnie pokazuje, że:
- SEO w beauty nie jest już oparte na samych pozycjach. Liczy się autorytet, rozpoznawalność marki i widoczność w odpowiedziach AI.
- Technologia wspiera, ale nie zastępuje strategii. Różnice między platformami istnieją, ale najwięcej zyskują ci, którzy łączą technikalia z mocnym contentem i linkami.
- Link building i E-E-A-T są istotniejsze niż kiedykolwiek. Bez silnego profilu domen i treści eksperckich trudno dziś konkurować.
- Mobile-first to już nie trend, a fundament. Aplikacje mobilne są dziś jednym z głównych motorów konwersji.
- Sklepy muszą przygotować się na świat, w którym kliknięć jest mniej, ale zaangażowanie użytkowników większe.
Dorota Prokopiak - Marketing & Partnerships Manager
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
