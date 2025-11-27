Stres, zmęczenie i izolacja w pracy. Alarmujące wyniki badania Puls BHP 2025

Polscy pracownicy należą dziś do najbardziej zmęczonych i zestresowanych w całej Europie – wynika z najnowszego badania „Puls BHP 2025” zrealizowanego na zlecenie EU-OSHA. Aż 59% osób pracujących w Polsce deklaruje ogólne zmęczenie, a 41% stres, depresję lub lęk. Wysokiemu poziomowi cyfryzacji towarzyszą także izolacja i poczucie ograniczonej autonomii. Eksperci podkreślają, że konieczne są realne zmiany w organizacji pracy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego Polacy znaleźli się w czołówce najbardziej zmęczonych pracowników w UE?

Jak cyfryzacja wpływa na stres, izolację i autonomię w pracy?

Dlaczego zdrowie psychiczne wciąż pozostaje tematem tabu?

Jaki wpływ na bezpieczeństwo pracy mają zmiany klimatyczne?

Cyfryzacja pracy: wysoka, ale często kojarzona z izolacją i brakiem wpływu

Środowisko psychospołeczne: dużo presji, wciąż wyzwania organizacyjne

Zdrowie psychiczne pozostaje tabu

Wyniki europejskiego badania „Puls BHP 2025” pokazują jednoznacznie, że polscy pracownicy są dziś narażeni na kumulację czynników ryzyka, od presji psychospołecznej, poprzez niekorzystne skutki cyfryzacji. To nie są pojedyncze problemy, lecz zjawiska nakładające się na siebie i realnie wpływające na zdrowie oraz bezpieczeństwo ludzi.



Dlatego tak ważne jest, aby organizacje nie poprzestawały jedynie na szkoleniach, lecz wprowadzały rzeczywiste zmiany w sposobie organizacji pracy. Zdrowy i bezpieczny pracownik to fundament konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki – podkreśla Agnieszka Szczygielska, Dyrektorka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Zmiany klimatyczne mają wpływ na pracowników

Europejscy respondenci biorący udział w badaniu „Puls BHP 2025” byli pytani m.in., o to, czy doświadczyli problemów zdrowotnych spowodowanych lub pogorszonych przez wykonywaną pracę. Spośród dziewięciu problemów zdrowotnych poruszonych w badaniu pracownicy najczęściej wymieniali: ogólne zmęczenie, bóle głowy i zmęczenie oczu, stres, depresję lub lęk.W 17 z 30 badanych krajów większość pracowników twierdzi, że korzystanie z technologii cyfrowych w ich miejscu pracy determinuje tempo pracy. Najczęściej stosowanymi urządzeniami cyfrowymi są laptopy, tablety, smartfony lub inne przenośne urządzenia komputerowe, łączące się z Internetem (wskazało je 78% europejskich respondentów).Na drugim miejscu znajdują się komputery stacjonarne, z których korzysta 61% zapytanych pracowników.Około co szósty pracownik (18%) korzysta z oprogramowania lub narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, np. narzędzi do analizy danych, chatbotów, wirtualnych asystentów, narzędzi do analityki predykcyjnej, modeli uczenia maszynowego.Na kolejnych miejscach znalazły się urządzenia noszone na ciele, takie jak inteligentne zegarki, inteligentne okulary, monitory aktywności lub inne (wbudowane) czujniki, wskazane przez 13% pracowników.Mniejszy odsetek pracowników deklaruje, że wykorzystuje do pracy zaawansowane technologie robotyczne: 6 proc. korzysta z maszyn lub robotów, które potrafią myśleć i podejmować decyzje (np. zasilanych przez sztuczną inteligencję), a 3 proc. wchodzi w interakcję z robotami w swojej pracy.W Polsce z technologii cyfrowych w pracy korzysta 92% ankietowanych, co plasuje nas w grupie najbardziej „ucyfrowionych” krajów Europy (średnia UE: 90%). Aż 46% respondentów uważa, że technologie cyfrowe izolują ich od współpracowników (średnia UE to 30%), a 26% mówi o powodowanym przez nie ograniczeniu autonomii w wykonywaniu zadań (UE: 16%).Jednocześnie tylko 22% pracowników w Polsce widzi wzrost obciążenia pracą związany z technologiami cyfrowymi (poniżej średniej UE wynoszącej 28%).Połowa polskich pracowników (ok. 50%) mówi o silnej presji czasu i nadmiarze pracy – to wynik wyższy niż średnia w UE (44%). W Polsce 26% pracowników wskazuje także na brak uznania i nagród za swoją pracę; choć jest to odsetek niższy niż średnia UE (34%), nadal oznacza to, że problem dotyczy prawie co czwartego pracownika.Złą komunikację i brak wsparcia w miejscu pracy odczuwa 28% badanych i tu poziom jest zbliżony do średniej UE (29%). Z kolei 22% pracowników w Polsce deklaruje brak autonomii w organizowaniu pracy – wyraźnie częściej niż w UE (17%).Działania poprawiające sytuację powinny iść przede wszystkim w kierunku lepszej organizacji pracy, zwiększania wpływu pracowników na sposób wykonywania zadań oraz realnych zmian organizacyjnych, a nie tylko „miękkiego” wsparcia.Polska, obok Węgier, należy do krajów o najniższym w UE poziomie komfortu rozmowy z przełożonym o zdrowiu psychicznym. Pracownicy obawiają się sygnalizować problemy, widząc w tym możliwe ryzyko dla swojej kariery.64% polskich pracowników deklaruje, że w ich firmach dostępne są działania edukacyjne i szkolenia dotyczące dobrostanu i radzenia sobie ze stresem – to wynik wyraźnie powyżej średniej UE (53%).Równocześnie mniej pracowników niż w UE ma dostęp do poradnictwa psychologicznego (35% vs 40% w UE), a tylko 26% wskazuje na konkretne zmiany organizacyjne w odpowiedzi na stres zawodowy (UE: 35%). Oznacza to, że polskie firmy częściej uczą, jak radzić sobie ze stresem, niż zmieniają organizację pracy tak, by ograniczać stres u źródła.Wyniki badania „Puls BHP 2025” pokazują, że polscy respondenci częściej niż przeciętnie w UE zgłaszają narażeni na czynniki związane ze zmianami klimatu, szczególnie na ekstremalne upały (25% w Polsce wobec 20% w UE27) oraz złą jakość powietrza i czynniki takie jak pył, dym czy smog (27% vs 19%), podczas gdy narażenie na silne nasłonecznienie/UV (11% vs 12%) i ekstremalne zjawiska pogodowe (9% – tyle co UE), jest zbliżone do średniej europejskiej.Jednocześnie firmy w Polsce częściej zapewniają techniczne środki ochrony przed upałem (66% vs 54% w UE), ale rzadziej wdrażają działania „miękkie”: szkolenia i informowanie o ryzykach klimatycznych (24% vs 30%) oraz konsultacje z pracownikami (20% vs 25%), co wskazuje na potrzebę łączenia rozwiązań technicznych z edukacją i dialogiem w miejscu pracy.