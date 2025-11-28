AI ułatwia oszustwa internetowe. Jak odróżnić fałsz od prawdy?

Skala fałszywych reklam i oszustw generowanych przez AI w mediach społecznościowych gwałtownie rośnie, a konsumenci coraz częściej mają problem z odróżnieniem prawdy od manipulacji. Z badania Visa wynika, że Polacy mylący treści tworzone przez sztuczną inteligencję z autentycznymi są ponad cztery razy bardziej narażeni na oszustwa (63% vs. 14%). Skutki to nie tylko realne straty finansowe, ale także stres, utrata czasu i spadek zaufania do zakupów online.

Przeczytaj także: Jak bezpiecznie korzystać z Instagrama?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak bardzo treści generowane przez AI zwiększają ryzyko oszustw w mediach społecznościowych?

Ile średnio tracą Polacy w wyniku internetowych oszustw?

Jak nasze codzienne nawyki w sieci ułatwiają działania cyberprzestępcom?

Jakie działania podejmuje Visa, by chronić konsumentów przed nadużyciami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obraz wygenerowany przez AI Konsumenci, którzy nie potrafią zidentyfikować treści wygenerowanych przez AI , są ponad cztery razy bardziej narażeni na oszustwa Kliknij, aby przejść do galerii (5)

1/3 Polaków rzadko czyta cokolwiek więcej niż nagłówek przed sformułowaniem opinii.

Prawie 1/4 respondentów udostępniła post w mediach społecznościowych, nie sprawdzając, czy informacje w nim zawarte są autentyczne.

Efekt domina oszustw internetowych

Wzmocnienie walki z nadużyciami finansowymi

AI znacząco wpływa na to jak żyjemy i pracujemy – od spersonalizowanych doświadczeń do większej efektywności operacyjnej – lecz niesie też nowe ryzyko. Oszuści wykorzystują różne narzędzia do oszukiwania i wyzyskiwania innych osób, naruszając zaufanie do kanałów online. Coraz łatwiej jest pomylić fałsz z faktem, a prawdziwymi konsekwencjami są utracone pieniądze, czas i zaufanie.﻿



Dlatego Visa inwestuje w innowacje oparte na sztucznej inteligencji, współpracując z partnerami z ekosystemu płatniczego i wyposażając konsumentów w narzędzia i wiedzę, której potrzebują, by nie dać się oszukać. Razem możemy zbudować bezpieczną, cyfrową przyszłość dla każdego – powiedział Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce.

Rozpoznaj oszustwo: 5 sprytnych sposobów na zachowanie bezpieczeństwa w mediach społecznościowych



1. Kwestionuj wiarygodność

2. Weź głęboki oddech

3. Zweryfikuj nadawcę – nie tylko profil

4. Zadbaj o bezpieczeństwo i zgłaszaj podejrzane działania

5. Płać bezpiecznie – albo wcale

Z badania Visa wynika, że w Polsce osoby poszkodowane w wyniku oszustw tracą średnio ponad 615 złotych w przypadku każdego zdarzenia, co kosztuje polską gospodarkę blisko 1,6 mld złotych rocznie. Skutki jednak wykraczają poza szkody majątkowe – powodują obciążenie emocjonalne, zwiększony niepokój i spadek produktywności u prawie połowy osób (44%). Ponad 2/5 ofiar oszustw internetowych straciło przeszło 24 godziny, próbując je rozwiązać.Sposób, w jaki ludzie angażują się w treści online, odgrywa tu istotną rolę. Polacy, którzy udostępniają lub publikują treści online bez sprawdzenia tego, czy są one autentyczne, są nieco bardziej narażeni na długofalowe negatywne konsekwencje związane z oszustwami finansowymi lub internetowymi, niż osoby, które najpierw sprawdzają treści (33% vs. 26%).Codzienne nawyki związane z korzystaniem z Internetu – takie jak przeglądanie nagłówków, udostępnianie treści bez weryfikacji i ufanie treściom generowanym przez sztuczną inteligencję – tworzą nowe luki, które oszuści szybko wykorzystują:Wraz z tym, jak oszustwa internetowe stają się bardziej zaawansowane i powszechne, tego typu zmiana w zachowaniu konsumentów realnie wpływa na szerszą gospodarkę i podważa zaufanie konsumentów do zakupów online. Ponad 30% tych Polaków, którzy padli ofiarą oszustw w Internecie, waha się teraz przed kupowaniem w sieci.Ma to szczególnie duży wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Są one w dużym stopniu uzależnione od zaufania konsumentów, aby mogły przetrwać i rozwijać się.Visa wzmacnia metody zwalczania oszustw w mediach społecznościowych, łącząc dekady doświadczenia w zakresie stosowania najnowocześniejszych technologii i współpracując blisko z bankami, detalistami i platformami cyfrowymi, aby odbudować zaufanie konsumentów do e-commerce.AI od dawna odgrywa kluczową rolę w podejściu Visa do zapobiegania oszustwom. Od ponad 30 lat firma stosuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności i wyprzedzać ciągle ewoluujące zagrożenia. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat Visa zainwestowała 12 mld dolarów w technologię, w tym w tworzenie inteligentnych systemów opartych na AI, które wykrywają podejrzane zachowania w czasie rzeczywistym i neutralizują zagrożenia, zanim konsumenci w ogóle się z nimi zetkną.Świadomość jest równie ważna co technologia. Biorąc pod uwagę, że blisko 1/3 dorosłych Polaków wierzy, że AI sprawi, że oszustwa w mediach społecznościowych będą trudniejsze do wykrycia, Visa podejmuje proaktywne działania i współpracuje z różnymi podmiotami w sektorze płatności, aby ustanowić nowe standardy ochrony konsumentów.Oszukańcze treści często udają wiarygodne. Oszuści wykorzystują fałszywe strony firmowe, tworzą intrygujące reklamy generowane przez sztuczną inteligencję, bezprawnie używają wizerunki znanych osób i influencerów oraz tworzą przekonujące wiadomości. Takie taktyki mogą wyglądać realistycznie. Zanim klikniesz, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: czy to jest wiarygodne? Chwila zastanowienia może uchronić Cię przed kosztownym błędem.Twój pośpiech jest sprzymierzeńcem oszusta. Obietnice darmowych prezentów, dużych rabatów lub ofert „ograniczonych czasowo” mają przyspieszyć Twoją decyzję. Zwolnij tempo, sprawdź, czy firma jest prawdziwa a oferta realistyczna, przeczytaj recenzje i odwiedź oficjalną stronę internetową marki, zanim komukolwiek udostępnisz swoje dane osobowe.Wiadomość od znajomego, influencera lub organizacji z prośbą o pieniądze lub dane osobowe? Nie zakładaj, że jest ona autentyczna. Potwierdź to niezależnie - zadzwoń do tej osoby, skorzystaj ze zweryfikowanej strony internetowej lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą.Chroń swoje konta internetowe, włączając dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe lub wieloskładnikowe. Aktualizuj aplikacje i urządzenia oraz regularnie sprawdzaj ustawienia prywatności. Jeśli zauważysz podejrzaną reklamę, post lub konto, zgłoś to platformie społecznościowej – a jeśli w grę wchodzą pieniądze, również bankowi, w którym masz konto.Nigdy nie dziel się swoimi danymi bankowymi w mediach społecznościowych. Zawsze używaj bezpiecznych metod płatności. Jeśli nie jest to możliwe, zrezygnuj.