eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTechnologieInternetAI ułatwia oszustwa internetowe. Jak odróżnić fałsz od prawdy?

AI ułatwia oszustwa internetowe. Jak odróżnić fałsz od prawdy?

2025-11-28 09:39

AI ułatwia oszustwa internetowe. Jak odróżnić fałsz od prawdy?

AI ułatwia oszustwa internetowe © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Skala fałszywych reklam i oszustw generowanych przez AI w mediach społecznościowych gwałtownie rośnie, a konsumenci coraz częściej mają problem z odróżnieniem prawdy od manipulacji. Z badania Visa wynika, że Polacy mylący treści tworzone przez sztuczną inteligencję z autentycznymi są ponad cztery razy bardziej narażeni na oszustwa (63% vs. 14%). Skutki to nie tylko realne straty finansowe, ale także stres, utrata czasu i spadek zaufania do zakupów online.

Przeczytaj także: Jak bezpiecznie korzystać z Instagrama?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Z badania Visa wynika, że w Polsce osoby poszkodowane w wyniku oszustw tracą średnio ponad 615 złotych w przypadku każdego zdarzenia, co kosztuje polską gospodarkę blisko 1,6 mld złotych rocznie. Skutki jednak wykraczają poza szkody majątkowe – powodują obciążenie emocjonalne, zwiększony niepokój i spadek produktywności u prawie połowy osób (44%). Ponad 2/5 ofiar oszustw internetowych straciło przeszło 24 godziny, próbując je rozwiązać.
Obraz wygenerowany przez AI
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Obraz wygenerowany przez AI

Konsumenci, którzy nie potrafią zidentyfikować treści wygenerowanych przez AI , są ponad cztery razy bardziej narażeni na oszustwa

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Sposób, w jaki ludzie angażują się w treści online, odgrywa tu istotną rolę. Polacy, którzy udostępniają lub publikują treści online bez sprawdzenia tego, czy są one autentyczne, są nieco bardziej narażeni na długofalowe negatywne konsekwencje związane z oszustwami finansowymi lub internetowymi, niż osoby, które najpierw sprawdzają treści (33% vs. 26%).

Codzienne nawyki związane z korzystaniem z Internetu – takie jak przeglądanie nagłówków, udostępnianie treści bez weryfikacji i ufanie treściom generowanym przez sztuczną inteligencję – tworzą nowe luki, które oszuści szybko wykorzystują:
  • 1/3 Polaków rzadko czyta cokolwiek więcej niż nagłówek przed sformułowaniem opinii.
  • Prawie 1/4 respondentów udostępniła post w mediach społecznościowych, nie sprawdzając, czy informacje w nim zawarte są autentyczne.

Efekt domina oszustw internetowych


Wraz z tym, jak oszustwa internetowe stają się bardziej zaawansowane i powszechne, tego typu zmiana w zachowaniu konsumentów realnie wpływa na szerszą gospodarkę i podważa zaufanie konsumentów do zakupów online. Ponad 30% tych Polaków, którzy padli ofiarą oszustw w Internecie, waha się teraz przed kupowaniem w sieci.
Koszty oszustw
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Koszty oszustw

Koszty pojedynczego oszustwa liczone są w setkach złotych

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Ma to szczególnie duży wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Są one w dużym stopniu uzależnione od zaufania konsumentów, aby mogły przetrwać i rozwijać się.

Wzmocnienie walki z nadużyciami finansowymi


Visa wzmacnia metody zwalczania oszustw w mediach społecznościowych, łącząc dekady doświadczenia w zakresie stosowania najnowocześniejszych technologii i współpracując blisko z bankami, detalistami i platformami cyfrowymi, aby odbudować zaufanie konsumentów do e-commerce.

AI od dawna odgrywa kluczową rolę w podejściu Visa do zapobiegania oszustwom. Od ponad 30 lat firma stosuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, aby zapewnić bezpieczeństwo płatności i wyprzedzać ciągle ewoluujące zagrożenia. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat Visa zainwestowała 12 mld dolarów w technologię, w tym w tworzenie inteligentnych systemów opartych na AI, które wykrywają podejrzane zachowania w czasie rzeczywistym i neutralizują zagrożenia, zanim konsumenci w ogóle się z nimi zetkną.
Weryfikacja treści
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Weryfikacja treści

Co czwarty Polak nie ma nawyku weryfikowania prawdziwości udostępnianych treści

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Świadomość jest równie ważna co technologia. Biorąc pod uwagę, że blisko 1/3 dorosłych Polaków wierzy, że AI sprawi, że oszustwa w mediach społecznościowych będą trudniejsze do wykrycia, Visa podejmuje proaktywne działania i współpracuje z różnymi podmiotami w sektorze płatności, aby ustanowić nowe standardy ochrony konsumentów.
AI znacząco wpływa na to jak żyjemy i pracujemy – od spersonalizowanych doświadczeń do większej efektywności operacyjnej – lecz niesie też nowe ryzyko. Oszuści wykorzystują różne narzędzia do oszukiwania i wyzyskiwania innych osób, naruszając zaufanie do kanałów online. Coraz łatwiej jest pomylić fałsz z faktem, a prawdziwymi konsekwencjami są utracone pieniądze, czas i zaufanie.﻿

Dlatego Visa inwestuje w innowacje oparte na sztucznej inteligencji, współpracując z partnerami z ekosystemu płatniczego i wyposażając konsumentów w narzędzia i wiedzę, której potrzebują, by nie dać się oszukać. Razem możemy zbudować bezpieczną, cyfrową przyszłość dla każdego – powiedział Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa w Polsce.
Konsumpcja treści
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Konsumpcja treści

Co 3. Polak poprzestaje na czytaniu nagłówków

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Rozpoznaj oszustwo: 5 sprytnych sposobów na zachowanie bezpieczeństwa w mediach społecznościowych

1. Kwestionuj wiarygodność


Oszukańcze treści często udają wiarygodne. Oszuści wykorzystują fałszywe strony firmowe, tworzą intrygujące reklamy generowane przez sztuczną inteligencję, bezprawnie używają wizerunki znanych osób i influencerów oraz tworzą przekonujące wiadomości. Takie taktyki mogą wyglądać realistycznie. Zanim klikniesz, zatrzymaj się i zadaj sobie pytanie: czy to jest wiarygodne? Chwila zastanowienia może uchronić Cię przed kosztownym błędem.

2. Weź głęboki oddech


Twój pośpiech jest sprzymierzeńcem oszusta. Obietnice darmowych prezentów, dużych rabatów lub ofert „ograniczonych czasowo” mają przyspieszyć Twoją decyzję. Zwolnij tempo, sprawdź, czy firma jest prawdziwa a oferta realistyczna, przeczytaj recenzje i odwiedź oficjalną stronę internetową marki, zanim komukolwiek udostępnisz swoje dane osobowe.

3. Zweryfikuj nadawcę – nie tylko profil


Wiadomość od znajomego, influencera lub organizacji z prośbą o pieniądze lub dane osobowe? Nie zakładaj, że jest ona autentyczna. Potwierdź to niezależnie - zadzwoń do tej osoby, skorzystaj ze zweryfikowanej strony internetowej lub skontaktuj się bezpośrednio z firmą.

4. Zadbaj o bezpieczeństwo i zgłaszaj podejrzane działania


Chroń swoje konta internetowe, włączając dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe lub wieloskładnikowe. Aktualizuj aplikacje i urządzenia oraz regularnie sprawdzaj ustawienia prywatności. Jeśli zauważysz podejrzaną reklamę, post lub konto, zgłoś to platformie społecznościowej – a jeśli w grę wchodzą pieniądze, również bankowi, w którym masz konto.

5. Płać bezpiecznie – albo wcale


Nigdy nie dziel się swoimi danymi bankowymi w mediach społecznościowych. Zawsze używaj bezpiecznych metod płatności. Jeśli nie jest to możliwe, zrezygnuj.

O badaniu:
Badanie zostało przeprowadzone przez Opinium, na zlecenie Visa, między sierpniem a wrześniem 2025 r. Badanie jest oparte na reprezentatywnej próbie 1 000 dorosłych osób w Polsce.

Przeczytaj także: Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja Największe zagrożenia w internecie według Polaków: phishing, kradzież tożsamości i dezinformacja

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: sztuczna inteligencja, social media, deep fake, oszustwa internetowe

Przeczytaj także

10 trendów marketingowych na 2025 rok

10 trendów marketingowych na 2025 rok

TOP wyzwania branży IT: dług technologiczny i produktywność pracy

TOP wyzwania branży IT: dług technologiczny i produktywność pracy

5 powszechnych oszustw na Instagramie

5 powszechnych oszustw na Instagramie

Infodemia: czy sztuczna inteligencja wyeliminuje fake newsy?

Infodemia: czy sztuczna inteligencja wyeliminuje fake newsy?

Język polski bez eventów, selfie i pieniążków? Nie w internecie

Język polski bez eventów, selfie i pieniążków? Nie w internecie

AI zabiera proste stanowiska. Co czeka juniorów na rynku pracy?

AI zabiera proste stanowiska. Co czeka juniorów na rynku pracy?

AI w rekrutacji - jak napisać CV i nie odpaść na starcie?

AI w rekrutacji - jak napisać CV i nie odpaść na starcie?

AI generuje lekarzy i certyfikaty. Uwaga na reklamy "doustnego Ozempicu"

AI generuje lekarzy i certyfikaty. Uwaga na reklamy "doustnego Ozempicu"

AI w opiece zdrowotnej. Jak zmienia diagnostykę, leczenie i odkrywanie leków?

AI w opiece zdrowotnej. Jak zmienia diagnostykę, leczenie i odkrywanie leków?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Artykuły promowane

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

Koniec zyskownych lokat? Oprocentowanie spada szybciej, niż się wydaje

AI w rekrutacji - jak napisać CV i nie odpaść na starcie?

AI w rekrutacji - jak napisać CV i nie odpaść na starcie?

Jak rozliczyć kryptowaluty za 2025 rok? Kto, kiedy i jak musi złożyć PIT-38? Przewodnik krok po kroku

Jak rozliczyć kryptowaluty za 2025 rok? Kto, kiedy i jak musi złożyć PIT-38? Przewodnik krok po kroku

Uwaga na pułapki Black Friday! Sprawdź, jak kupować świadomie i bezpiecznie

Uwaga na pułapki Black Friday! Sprawdź, jak kupować świadomie i bezpiecznie

EBC sygnalizuje zagrożenia

EBC sygnalizuje zagrożenia

Studia, które gwarantują wysokie wynagrodzenia. Ranking opłacalnych kierunków

Studia, które gwarantują wysokie wynagrodzenia. Ranking opłacalnych kierunków

BLIK na czele płatności internetowych. Nowe dane z Black Friday

BLIK na czele płatności internetowych. Nowe dane z Black Friday

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: