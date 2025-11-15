Prezenty pod choinkę z drugiej ręki? Polacy wciąż tradycjonalistami

Polacy w 2025 roku planują świąteczne wydatki ostrożnie i z rozwagą, chcąc jednocześnie nie rezygnować z tradycji. Choć ponad połowa respondentów nie sięga po używane prezenty, to niemal co trzeci spodziewa się przekroczyć planowany budżet. Na świątecznym stole królują od lat klasyczne potrawy, a przygotowania świąteczne nadal są dla wielu źródłem stresu, zwłaszcza jeśli chodzi o porządki i wydatki.

Prezenty: nadal liczy się praktyczność i cena

Polacy ponownie podchodzą do świątecznych wydatków z dużą rozwagą. Wiele osób stara się ograniczyć koszty, wybierając tańsze produkty, ale nadal priorytetem pozostaje zakup trafionych upominków dla bliskich. To pokazuje, jak ważne jest dla nich godne i przemyślane świętowanie, pomimo wyzwań ekonomicznych – mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Barszcz z uszkami niezmiennym królem świątecznego stołu

Przygotowania i nadprogramowe bożonarodzeniowe wydatki to duże źródła stresu, dlatego w tym roku wiele osób stara się znaleźć kompromis między tradycją a wygodą. Świąteczny czas to także chwila wsparcia dla innych. Ponad połowa ankietowanych w naszym badaniu angażuje się w jakieś formy wsparcia charytatywnego i pomocy potrzebującym. Najczęściej wybierają wrzucanie pieniędzy do puszek i wpłaty na zbiórki internetowe – dodaje Karolina Łuczak.

Tegoroczny Barometr Providenta pokazuje, że Polacy ponownie stawiają na rozsądne zarządzanie świątecznym budżetem. Wydatki związane z organizacją Bożego Narodzenia szacowane są na średnio 1387 zł - czyli o blisko 66 zł mniej niż rok temu. Największa część budżetu przeznaczana jest na prezenty - przeciętnie 667 zł, choć osoby powyżej 55. roku życia wydają na ten cel aż 781 zł, a najmłodsi (18-24 lata) zamierzają zmieścić się średnio w kwocie 462 zł. Co trzeci Polak spodziewa się, że przekroczy planowany budżet na ten cel.Prawie połowa (45,1 proc.) respondentów deklaruje, że kupi wszystkie niezbędne na święta rzeczy, ale postara się ograniczyć do najtańszych dostępnych produktów. Z kolei 15 proc. musi zrezygnować z części wydatków, ponieważ jego budżet nie pokryje wszystkich tradycyjnych kosztów – ten odsetek utrzymuje się na podobnym poziomie jak rok temu.Najwięcej na organizację tegorocznych Świąt, bo powyżej 1000 zł, zamierzają wydać mieszkańcy województwa dolnośląskiego (16 proc.) oraz kujawsko-pomorskiego (15,3 proc.). Z kolei najmniejsze wydatki do 300 zł zakładają ankietowani z województwa śląskiego (21 proc.) oraz lubelskiego (20,4) i lubuskiego (20,1 proc.).Podobnie jak w poprzednich latach, większość Polaków (prawie 66 proc.) pokryje wydatki świąteczne z bieżących dochodów, a 24 proc. sięgnie po zgromadzone wcześniej oszczędności. 5 proc. respondentów skorzysta z opcji płatności odroczonej, a niemal tyle samo skorzysta ze środków pozyskanych z programów socjalnych.Najczęściej wskazywanym prezentem o wartości do 200 zł pozostają pieniądze lub bony na zakupy – wybrało tak prawie 22 proc. badanych. Na drugiej pozycji znalazły się kosmetyki i perfumy (13 proc.), książki (10,4 proc.), a zaraz za nimi elektronika (9,8 proc.).Preferencje różnią się między płciami: u mężczyzn elektronika (prawie 17 proc.) jest wyżej niż u kobiet, które częściej wskazują biżuterię (9,3 proc.).Mimo silnego trendu na kupowanie z drugiej ręki ponad połowa (56 proc.) Polaków nigdy lub rzadko kupuje używane prezenty. Mniej niż jedna piąta (17 proc.) decyduje się na taką opcję czasami. Najbardziej na tą opcję otwarci są najmłodsi. W tej grupie co piąty robi to często, a prawie 43 proc. czasami.Aż 44 proc. ankietowanych uważa, że kilka tygodni wcześniej to odpowiedni moment na zakupy świąteczne. Prawie jedna piąta zostawia je na ostatnią chwilę. Przy wyborze upominku kierujemy się przede wszystkim gustem obdarowywanego (44 proc.) oraz ceną nieprzekraczającą założonego budżetu (32 proc.).Nie może go zabraknąć w ponad połowie polskich domów podczas Wigilii. Na kolejnych miejscach znajdują się pierogi (39,3 proc.), karp (33,4 proc.), a także sałatka jarzynowa czy sernik. Co ciekawe prawie połowa Polaków nie korzysta z półproduktów podczas przygotowania kolacji.Tylko co czwarty respondent nie odczuwa stresu związanego ze świętami. Polaków stresują przede wszystkim generalne porządki w domu (37,7 proc.) oraz wydatki i konieczność planowania budżetu (29 proc.).