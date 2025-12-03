Nie tylko Mazury. Odkryj Jezioro Niesłysz i Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN

Jedni wolą wypoczywać latem, inni jesienią - obie pory roku mają swój urok. Latem nad Jeziorem Niesłysz słychać radosny gwar, muzykę i łopot żagli - wszyscy dobrze się bawią. Jesienią krajobraz cichnie: poranne mgły unoszą się nad wodą, ścieżki pustoszeją, a sosnowy las zaprasza na długie spacery i grzybobranie. Mało jest miejsc, które tak dobrze łączą te dwa światy - spokojną jesień i pełne energii lato - jak KORMORAN w Niesulicach.

Komfortowy odpoczynek w sercu natury

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ośrodek KORMORAN Panorama całego ośrodka KORMORAN, rozlokowanego wśród rozległych lasów, z widocznym portem, domkami letniskowymi i rozbudowaną infrastrukturą – wszystko położone nad krystalicznie czystym Jeziorem Niesłysz. Układ pomostów i leśne otoczenie podkreślają wyjątkowy klimat miejsca. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Domki wypoczynkowe Drewniane domki letniskowe rozlokowane wśród sosen z bezpośrednim dostępem do parkingu. Goście mogą wygodnie parkować przy domku, korzystając jednocześnie z licznych atrakcji ośrodka, w tym placów zabaw i bliskości jeziora. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN - rozkład domków i atrakcji Na mapie ośrodka KORMORAN nad jeziorem Niesłysz pokazano położenie różnych typów domków, stref rekreacyjnych, plaży, pomostów, punktów gastronomicznych i atrakcji dla rodzin z dziećmi. Szczegółowe oznaczenia ułatwiają szybkie odnalezienie wybranych miejsc wypoczynkowych i infrastruktury. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Plac zabaw nad jeziorem w KORMORANIE Tuż przy plaży w KORMORANIE znajduje się kolorowy plac zabaw dla dzieci otoczony ogrodzeniem. Widok na port jachtowy oraz bezpośrednia bliskość wody sprawiają, że dzieci mogą aktywnie spędzać czas, a rodzice cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zjeżdżalnia wodna na OW KORMORAN nad Jeziorem Niesłysz Na plaży ośrodka KORMORAN atrakcją dla dzieci jest nieduża zjeżdżalnia prowadząca prosto do wody. Jako część letniej infrastruktury, zjeżdżalnia zapewnia emocje i radosne chwile podczas pobytu nad jednym z najczystszych jezior regionu. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Altana grillowa i strefa rekreacji KORMORAN Na zielonym terenie przy brzegu Jeziora Niesłysz znajduje się altana grillowa KORMORAN z murowanymi grillami, ławkami i stołami. Rodzinne spotkania na świeżym powietrzu, widok na jezioro i bliskość domków tworzą przestrzeń idealną do relaksu i wspólnego wypoczynku. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wypożyczalnia rowerów wodnych w KORMORANIE Przy głównym pomoście ośrodka KORMORAN nad Jeziorem Niesłysz znajduje się wypożyczalnia nowoczesnych rowerów wodnych. Kolorowe łodzie oraz rozległa strefa pomostów tworzą idealne warunki do wakacyjnej rekreacji na wodzie dla całych rodzin. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI

Ośrodek jest czynny cały rok, domki są ogrzewane i mają aneks kuchenny



Rezerwacje: latem – pełnia atrakcji i warto rezerwować z wyprzedzeniem. W innych porach roku – niższe ceny i więcej spokoju



Języki: obsługa porozumiewa się w różnych językach – zapraszamy gości z całego świata.



Dane teleadresowe OW KORMORAN

- adres pocztowy: Niesulice 17 E, 66-213 Skąpe

- www: również do rezerwacji online

- mail:



KONTAKT Z RECEPCJĄ

Tel. +48 68 381 21 28 – Centralka z wyborem

Tel. +48 512 515 839 – Goście indywidualni

Tel. +48 517 208 576 – dla rezerwacji grupowych



Można szybko i wygodnie dojechać do nas koleją (stacja Świebodzin) - świetny dojazd z Berlina oraz z Warszawy pociągami Intercity. Taksówka z dworca w Świebodzinie do OW Kormoran kosztuje 100 zł.

KORMORAN w pełni sezonu. Pełnia atrakcji i pełny relaks

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jacht KORMORAN w marinie na Jeziorze Niesłysz Nowoczesny jacht ośrodka KORMORAN zacumowany przy drewnianym pomoście. Żeglowanie po Jeziorze Niesłysz to doskonały sposób na aktywny wypoczynek i podziwianie uroków Pojezierza Łagowskiego z perspektywy wody. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Magia zachodzącego słońca Ciepło ostatnich promieni słońca budzi poczucie spokoju, bliskości i wdzięczności za wspólnie spędzony dzień. Wieczory w KORMORANIE sprzyjają rozmowom, uśmiechom i chwilom, które zostają z nami na długo - bo zachód słońca to czas, gdy każdy może się zatrzymać i poczuć prawdziwe szczęście. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

ANIMACJE I ATRAKCJE LATA

• Codzienny program animacyjny – sport, rekreacja, muzyka i sztuka.

• Poranne zajęcia ruchowe „Budziruszaj!” i SUP-fitness.

• Warsztaty koszulkowe, bransoletkowe i malowanie twarzy.

• Wieczorne koncerty, quizy, karaoke i ogniska.

• Kulminacja tygodnia: Festiwal Kolorów nad jeziorem.

Cisza i bliskość natury

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jasny salon z kuchnią w domku BUK Wnętrze domku BUK w KORMORANIE to doskonale doświetlony salon z kompletnie wyposażoną kuchnią i miejscem do rodzinnych posiłków. Modne meble i jasne drewno podkreślają domowy charakter, a każdy szczegół sprzyja relaksowi w sercu sosnowego lasu. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Jezioro – perła Pojezierza Łagowskiego

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Port jachtowy i baza żeglarska Tuż nad brzegiem jeziora działa port jachtowy z zapleczem dla żeglarzy, sprzętem ratunkowym i łodziami cumującymi przy nabrzeżu. Uczestnicy rejsów oraz amatorzy sportów wodnych mogą korzystać ze wsparcia instruktorskiego i w pełni wyposażonego portu. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kormoran rozpościerający skrzydła na tle jeziora Kormoran, z rozpostartymi skrzydłami, prezentuje efektowną sylwetkę na tle błękitnej wody i zielonego brzegu Jeziora Niesłysz. Gatunek ten jest nieodłącznym elementem krajobrazu, przyciągając fotografów i miłośników przyrody. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

DLA WĘDKARZY

W KORMORANIE działa wypożyczalnia łodzi wędkarskich. Do dyspozycji jest także stanowisko do czyszczenia ryb.



Najlepsze brania: o świcie i późnym wieczorem.



Sprawdzone miejsca: na spinning – zatoczki i przybrzeżne wypłycenia; na grunt – głębsze partie w okolicach półwyspów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Pomost i przystań wodna w KORMORANIE Pomost rekreacyjny w ośrodku KORMORAN w Niesulicach z wypożyczalnią łódek, rowerów wodnych i kajaków na tle drewnianych domków wśród sosen. Infrastruktura nad samym jeziorem Niesłysz zapewnia gościom wygodny dostęp do atrakcji wodnych oraz piękne widoki lasu i letnich domków. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Co warto zobaczyć?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Młoda łyska brodząca przy brzegu Młode łyski można spotkać w płytkiej wodzie Jeziora Niesłysz, gdzie uczą się samodzielnie zdobywać pokarm. Ich nieporadne jeszcze ruchy i charakterystyczne szare upierzenie wyróżniają je spośród dorosłych osobników. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jezioro Niesysz - lato nad wodą Panoramiczny widok na spokojne wody Jeziora Niesłysz z zielonym brzegiem i łabędziem odpoczywającym na tle błękitnego nieba. Malownicze krajobrazy zachęcają do relaksu, spacerów lub aktywności wodnych, z dala od codziennego zgiełku. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Parterowy domek Akacja z podjazdem Domek Akacja przystosowany dla osób z ograniczoną mobilnością, z szerokimi drzwiami i wygodnym podjazdem na taras. Położony wśród drzew, blisko głównych alejek ośrodka, oferuje komfortowy wypoczynek zarówno rodzinom, jak i osobom starszym. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

BEZ BARIER

• Na terenie ośrodka dostępnych jest osiem domków dla osób o ograniczonej mobilności – mają podjazdy na taras, poszerzone drzwi i odpowiednio przygotowane łazienki.

• Utwardzone drogi wewnętrzne ułatwiają poruszanie się na wózku.

• Recepcja, punkty gastronomiczne i trap prowadzący do pomostu kąpielowego są w pełni dostępne.

• Bez barier można korzystać z większości infrastruktury, a w razie potrzeby personel chętnie pomoże.

Wyjątkowe miejsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Spacer na pomoście z rodziną o zmierzchu Spacer po pomoście tuż przed zachodem słońca to okazja do wspólnego relaksu. Ciepłe barwy wieczoru, obecność psa i łódek w tle tworzą niepowtarzalny klimat odpoczynku nad Jeziorem Niesłysz. Kliknij, aby przejść do galerii (59)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Radość na wodzie - chwila pełna wolności Szeroko rozpostarte ramiona i szczery entuzjazm – tak wygląda beztroska wyprawa rowerem wodnym po Jeziorze Niesłysz w ośrodku KORMORAN. Nic tak nie oddaje letniej atmosfery, jak uczucie swobody na wodzie, gdy można podziwiać naturę z zupełnie innej perspektywy. Kliknij, aby przejść do galerii (59)