2025-12-03 00:02

Nie tylko Mazury. Odkryj Jezioro Niesłysz i Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN © fot. mat. prasowe

Artykuł sponsorowany

Jedni wolą wypoczywać latem, inni jesienią - obie pory roku mają swój urok. Latem nad Jeziorem Niesłysz słychać radosny gwar, muzykę i łopot żagli - wszyscy dobrze się bawią. Jesienią krajobraz cichnie: poranne mgły unoszą się nad wodą, ścieżki pustoszeją, a sosnowy las zaprasza na długie spacery i grzybobranie. Mało jest miejsc, które tak dobrze łączą te dwa światy - spokojną jesień i pełne energii lato - jak KORMORAN w Niesulicach.

Komfortowy odpoczynek w sercu natury


KORMORAN położony jest ok. 15 km od Świebodzina, nad krystalicznie czystym jeziorem Niesłysz. Na siedmiu hektarach sosnowego lasu mieści się ponad 140 drewnianych domków 2–8-osobowych – każdy z nich urządzony tak, by zapewnić pełen komfort wypoczynku.
Ośrodek KORMORAN
fot. mat. prasowe

Ośrodek KORMORAN

Panorama całego ośrodka KORMORAN, rozlokowanego wśród rozległych lasów, z widocznym portem, domkami letniskowymi i rozbudowaną infrastrukturą – wszystko położone nad krystalicznie czystym Jeziorem Niesłysz. Układ pomostów i leśne otoczenie podkreślają wyjątkowy klimat miejsca.

Domki różnią się metrażem i układem, ale łączy je praktyczne wyposażenie: aneks kuchenny (płyta, lodówka, czajnik, naczynia), łazienka z prysznicem, część sypialna i dzienna oraz zadaszony taras. Wiele domków ma ogrzewanie i klimatyzację, a bezpośrednio przy większości z nich można zaparkować samochód. Na terenie działa też certyfikowana stacja ładowania samochodów elektrycznych.
Domki wypoczynkowe
fot. mat. prasowe

Domki wypoczynkowe

Drewniane domki letniskowe rozlokowane wśród sosen z bezpośrednim dostępem do parkingu. Goście mogą wygodnie parkować przy domku, korzystając jednocześnie z licznych atrakcji ośrodka, w tym placów zabaw i bliskości jeziora.

Na terenie ośrodka znajdują się także dwa domy KOSMOS (ok. 20 miejsc każdy) – przyjazna budżetowo opcja dla grup – świetne rozwiązanie na kolonie, warsztaty czy integracje. Ośrodek jest otwarty na pobyt z pupilem – przy jeziorze znajduje się nawet wydzielona plaża i miejsce do kąpieli dla psów.
Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN - rozkład domków i atrakcji
fot. mat. prasowe

Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN - rozkład domków i atrakcji

Na mapie ośrodka KORMORAN nad jeziorem Niesłysz pokazano położenie różnych typów domków, stref rekreacyjnych, plaży, pomostów, punktów gastronomicznych i atrakcji dla rodzin z dziećmi. Szczegółowe oznaczenia ułatwiają szybkie odnalezienie wybranych miejsc wypoczynkowych i infrastruktury.

KORMORAN ma rodzinny charakter – oferuje atrakcje dla każdego, od najmłodszych po seniorów. Często goszczą na KORMORANIE rodziny, grupy znajomych i integrują się lub szkolą pracownicy różnych firm.
Plac zabaw nad jeziorem w KORMORANIE
fot. mat. prasowe

Plac zabaw nad jeziorem w KORMORANIE

Tuż przy plaży w KORMORANIE znajduje się kolorowy plac zabaw dla dzieci otoczony ogrodzeniem. Widok na port jachtowy oraz bezpośrednia bliskość wody sprawiają, że dzieci mogą aktywnie spędzać czas, a rodzice cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem.

Zaplecze rekreacyjne obejmuje trawiastą i piaszczystą plażę z przebieralniami, strzeżone kąpielisko w okresie wakacyjnym, ponadto trzy obszerne pomosty oraz zjeżdżalnię wodną. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i świetlicy, a dorośli – z boisk do koszykówki, siatkówki plażowej i przestrzeni do rekreacji. Można skorzystać z przestronnej sali (konferencyjno / szkoleniowo / sportowej) z lustrami, idealnej do zajęć ruchowych. Dwa obiekty gastronomiczne – stołówka oraz pizzeria z tarasami i widokiem na wodę – uzupełnia ośrodkowy sklepik spożywczy.
Zjeżdżalnia wodna na OW KORMORAN nad Jeziorem Niesłysz
fot. mat. prasowe

Zjeżdżalnia wodna na OW KORMORAN nad Jeziorem Niesłysz

Na plaży ośrodka KORMORAN atrakcją dla dzieci jest nieduża zjeżdżalnia prowadząca prosto do wody. Jako część letniej infrastruktury, zjeżdżalnia zapewnia emocje i radosne chwile podczas pobytu nad jednym z najczystszych jezior regionu.

Na miejscu można wypożyczyć łodzie, kajaki, rowery wodne, deski do windsurfingu i SUP, żaglówki klasy Omega (5 szt.) oraz trzy jachty typu Sasanka. Dużym powodzeniem cieszą się rejsy 8-osobową łodzią „PRZYGODA”. Centrum żeglarskie zapewnia slip, cumowanie jachtów i rejsy po jeziorze Niesłysz. Odbywają się tu także szkolenia żeglarskie i windsurfingowe. Rowerzyści skorzystają z rowerów turystycznych/terenowych, a wędkarze – z łodzi wędkarskich i stanowiska do czyszczenia ryb.
Altana grillowa i strefa rekreacji KORMORAN
fot. mat. prasowe

Altana grillowa i strefa rekreacji KORMORAN

Na zielonym terenie przy brzegu Jeziora Niesłysz znajduje się altana grillowa KORMORAN z murowanymi grillami, ławkami i stołami. Rodzinne spotkania na świeżym powietrzu, widok na jezioro i bliskość domków tworzą przestrzeń idealną do relaksu i wspólnego wypoczynku.

Dla Gości przygotowano także w pasie brzegowym: liczne murowane grille, dwa miejsca na ognisko z altanami, namiot z grami zręcznościowymi, budynki sanitarne z prysznicami i toaletami, pralnię z pralkami i suszarkami do ubrań oraz dwie strefy Wi-Fi (stołówka i pizzeria).
Wypożyczalnia rowerów wodnych w KORMORANIE
fot. mat. prasowe

Wypożyczalnia rowerów wodnych w KORMORANIE

Przy głównym pomoście ośrodka KORMORAN nad Jeziorem Niesłysz znajduje się wypożyczalnia nowoczesnych rowerów wodnych. Kolorowe łodzie oraz rozległa strefa pomostów tworzą idealne warunki do wakacyjnej rekreacji na wodzie dla całych rodzin.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI


Ośrodek jest czynny cały rok, domki są ogrzewane i mają aneks kuchenny

Rezerwacje: latem – pełnia atrakcji i warto rezerwować z wyprzedzeniem. W innych porach roku – niższe ceny i więcej spokoju

Języki: obsługa porozumiewa się w różnych językach – zapraszamy gości z całego świata.

Dane teleadresowe OW KORMORAN
- adres pocztowy: Niesulice 17 E, 66-213 Skąpe
- www: również do rezerwacji online
- mail: kormoran-niesulice@o2.pl

KONTAKT Z RECEPCJĄ
Tel. +48 68 381 21 28 – Centralka z wyborem
Tel. +48 512 515 839 – Goście indywidualni
Tel. +48 517 208 576 – dla rezerwacji grupowych

Można szybko i wygodnie dojechać do nas koleją (stacja Świebodzin) - świetny dojazd z Berlina oraz z Warszawy pociągami Intercity. Taksówka z dworca w Świebodzinie do OW Kormoran kosztuje 100 zł.


KORMORAN Niesulice to miejsce magiczne


KORMORAN w pełni sezonu. Pełnia atrakcji i pełny relaks


Latem KORMORAN tętni życiem: plaża, kąpielisko, pomosty i pełna sprzętu wodnego i turystycznego wypożyczalnia. Można zanurkować w przejrzystej wodzie, pożeglować, popływać na SUP-ie albo wybrać spokojną przejażdżkę rowerem wokół jeziora.
Jacht KORMORAN w marinie na Jeziorze Niesłysz
fot. mat. prasowe

Jacht KORMORAN w marinie na Jeziorze Niesłysz

Nowoczesny jacht ośrodka KORMORAN zacumowany przy drewnianym pomoście. Żeglowanie po Jeziorze Niesłysz to doskonały sposób na aktywny wypoczynek i podziwianie uroków Pojezierza Łagowskiego z perspektywy wody.

Latem na terenie ośrodka odbywa się codzienny program animacyjny – od porannych zajęć ruchowych „Budziruszaj!” po wieczorne imprezy tematyczne. Animatorzy prowadzą zajęcia sportowe, plastyczne i muzyczne: SUP-fitness, warsztaty koszulkowe, rodzinne zawody „Zbijak”, rejsy łodzią Przygoda, gry terenowe, zajęcia dla młodzieży („Kormosfera bez Kid’a i Boomera”) oraz zajęcia artystyczne jak malowanie twarzy czy warsztaty bransoletek.

Wieczorami w pizzerii MAK i przy plaży odbywają się koncerty, quizy i karaoke, a także ogniska w stylu „jak dawniej”. Kulminacją tygodnia jest Festiwal Kolorów – zabawa w stylu holi, pełna muzyki i barw.

To właśnie animacje budują ten niezapomniany klimat – wiele osób wraca co roku właśnie dla nich. Goście pytani o ulubione punkty programu wymieniają najczęściej zajęcia sportowe, artystyczne i rodzinne aktywności.

KORMORAN Niesulice - Animacje


Jednym z największych atutów ośrodka są jego animatorzy – doświadczeni, pełni energii i pomysłów. To właśnie dzięki animatorom KORMORAN ma niepowtarzalną atmosferę i opinię miejsca, w którym każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.
Magia zachodzącego słońca
fot. mat. prasowe

Magia zachodzącego słońca

Ciepło ostatnich promieni słońca budzi poczucie spokoju, bliskości i wdzięczności za wspólnie spędzony dzień. Wieczory w KORMORANIE sprzyjają rozmowom, uśmiechom i chwilom, które zostają z nami na długo - bo zachód słońca to czas, gdy każdy może się zatrzymać i poczuć prawdziwe szczęście.

Również jeśli marzy nam się cisza i spokój, zawsze możemy je znaleźć: w cieniu sosen, na tarasie własnego domku czy w bardziej ustronnej części plaży. Dużo się dzieje, lecz nic nie przeszkadza naprawdę odpocząć.

ANIMACJE I ATRAKCJE LATA


• Codzienny program animacyjny – sport, rekreacja, muzyka i sztuka.
• Poranne zajęcia ruchowe „Budziruszaj!” i SUP-fitness.
• Warsztaty koszulkowe, bransoletkowe i malowanie twarzy.
• Wieczorne koncerty, quizy, karaoke i ogniska.
• Kulminacja tygodnia: Festiwal Kolorów nad jeziorem.


Cisza i bliskość natury


Poza wysokim sezonem KORMORAN odkrywa swoje drugie oblicze – spokojne, nastrojowe, niemal kontemplacyjne. Nad taflą jeziora unoszą się poranne mgły, ścieżki cichną, a słońce długo żegna się z wodą złotym blaskiem. To moment, gdy natura mówi ciszą, a człowiek naprawdę odpoczywa.
Jasny salon z kuchnią w domku BUK
fot. mat. prasowe

Jasny salon z kuchnią w domku BUK

Wnętrze domku BUK w KORMORANIE to doskonale doświetlony salon z kompletnie wyposażoną kuchnią i miejscem do rodzinnych posiłków. Modne meble i jasne drewno podkreślają domowy charakter, a każdy szczegół sprzyja relaksowi w sercu sosnowego lasu.

Wygodne, ogrzewane domki i w pełni wyposażone aneksy kuchenne pozwalają cieszyć się spokojem natury bez rezygnacji z komfortu. Każdy poranek zaczyna się tu widokiem na las lub jezioro, a wieczory sprzyjają towarzyskim lub rodzinnym spotkaniom na tarasie.

Jesienią i wiosną KORMORAN staje się miejscem dla tych, którzy chcą odpocząć naprawdę – w ciszy, wśród drzew, z dala od pośpiechu. To przestrzeń, w której natura koi, a wygoda pozwala w pełni się nią nacieszyć.



Jezioro – perła Pojezierza Łagowskiego


Największą atrakcją jest oczywiście Jezioro Niesłysz, wzdłuż którego brzegu jest położony KORMORAN. To jeden z najpopularniejszych akwenów regionu, zajmujący ponad 486 hektarów, z maksymalną głębokością sięgającą 35 metrów i linią brzegową długości 19 kilometrów. Fantazyjnie ukształtowane brzegi kryją liczne zatoczki z malowniczymi plażami, które przyciągają amatorów kąpieli i spacerów.
Port jachtowy i baza żeglarska
fot. mat. prasowe

Port jachtowy i baza żeglarska

Tuż nad brzegiem jeziora działa port jachtowy z zapleczem dla żeglarzy, sprzętem ratunkowym i łodziami cumującymi przy nabrzeżu. Uczestnicy rejsów oraz amatorzy sportów wodnych mogą korzystać ze wsparcia instruktorskiego i w pełni wyposażonego portu.

Wody jeziora, zaliczane do pierwszej klasy czystości, zasilane podwodnymi źródłami zachwycają nie tylko turystów, lecz także nurków – dzięki niezwykle ciekawej rzeźbie dna i bujnej roślinności podwodnej. To również raj dla wędkarzy – złowić tu można szczupaki, okonie, węgorze, liny, leszcze, płocie i sielawę.
Kormoran rozpościerający skrzydła na tle jeziora
fot. mat. prasowe

Kormoran rozpościerający skrzydła na tle jeziora

Kormoran, z rozpostartymi skrzydłami, prezentuje efektowną sylwetkę na tle błękitnej wody i zielonego brzegu Jeziora Niesłysz. Gatunek ten jest nieodłącznym elementem krajobrazu, przyciągając fotografów i miłośników przyrody.

Wokół jeziora rozciągają się lasy, a nad taflą wody i nad drzewami królują ptaki: łabędzie, czaple, łyski, kaczki, gęsi i oczywiście kormorany. Uważni obserwatorzy mogą również wypatrzyć parę bielików, mających gniazdo na jednym z półwyspów.

DLA WĘDKARZY


W KORMORANIE działa wypożyczalnia łodzi wędkarskich. Do dyspozycji jest także stanowisko do czyszczenia ryb.

Najlepsze brania: o świcie i późnym wieczorem.

Sprawdzone miejsca: na spinning – zatoczki i przybrzeżne wypłycenia; na grunt – głębsze partie w okolicach półwyspów.

Pomost i przystań wodna w KORMORANIE
fot. mat. prasowe

Pomost i przystań wodna w KORMORANIE

Pomost rekreacyjny w ośrodku KORMORAN w Niesulicach z wypożyczalnią łódek, rowerów wodnych i kajaków na tle drewnianych domków wśród sosen. Infrastruktura nad samym jeziorem Niesłysz zapewnia gościom wygodny dostęp do atrakcji wodnych oraz piękne widoki lasu i letnich domków.

Co warto zobaczyć?


Okolice Niesulic zachęcają do aktywnego spędzania czasu o każdej porze roku. Region oferuje atrakcyjne trasy piesze i rowerowe oraz wiele miejsc do zobaczenia w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Spacerem
Leśne ścieżki prowadzą przez sosnowy bór aż na wzgórze Dębiak z szeroką panoramą jeziora. Do krótszych i dłuższych spacerów zachęcają też inne trasy wśród drzew i zieleni. Latem warto wybrać się na jagody, jesienią – na grzyby. O każdej porze roku spotkasz tu ptaki wodne i leśne, a czasem także ślady innych przedstawicieli lokalnej fauny.
Młoda łyska brodząca przy brzegu
fot. mat. prasowe

Młoda łyska brodząca przy brzegu

Młode łyski można spotkać w płytkiej wodzie Jeziora Niesłysz, gdzie uczą się samodzielnie zdobywać pokarm. Ich nieporadne jeszcze ruchy i charakterystyczne szare upierzenie wyróżniają je spośród dorosłych osobników.

Rowerem
Rower to świetny sposób, by odkrywać okolice. Polecamy ciekawą trasę (ok. 18 km), która wiedzie z Niesulic przez Przełazy do Niedźwiedzia i z powrotem. W Przełazach czeka neorenesansowy pałac z parkiem oraz ślady przeszłości: grodzisko (Zbójecki Zamek) i pozostałości mostu, uznawanego za najstarszy w Polsce, który ponad tysiąc lat temu łączył wyspę z lądem. Ośrodek oferuje wypożyczenie rowerów.

Łodzią wycieczkową
Ośrodek dysponuje nie tylko łódkami wędkarskimi, ale także łodzią wycieczkową PRZYGODA z silnikiem elektrycznym - którą można opłynąć całe jezioro we własnym tempie i obejrzeć je z innej perspektywy. Doświadczenie to jest wyjątkowo przyjemne również ze względu na obowiązujący na tym akwenie zakaz używania silników spalinowych.
Jezioro Niesysz - lato nad wodą
fot. mat. prasowe

Jezioro Niesysz - lato nad wodą

Panoramiczny widok na spokojne wody Jeziora Niesłysz z zielonym brzegiem i łabędziem odpoczywającym na tle błękitnego nieba. Malownicze krajobrazy zachęcają do relaksu, spacerów lub aktywności wodnych, z dala od codziennego zgiełku.

Samochodem
Dla zmotoryzowanych okolica to prawdziwa mozaika atrakcji. W Świebodzinie dominuje nad krajobrazem pomnik Chrystusa; w Łagowie można zwiedzić zamek Joannitów i obejść dwa jeziora. Ołobok kryje tzw. Wodny Zamek – istotny element Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.

Miłośników architektury zaciekawi pałac w Toporowie, łączący wątki neorenesansowe i neogotyckie. Niezbyt odległa Zielona Góra przyciąga wrześniowym Winobraniem, a okoliczne winnice zapraszają na degustacje przez cały sezon. Jeśli masz chwilę, warto zajrzeć do Muzeum Regionalnego w Świebodzinie (ok. 11–13 km), do skansenu w Ochli i do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
Parterowy domek Akacja z podjazdem
fot. mat. prasowe

Parterowy domek Akacja z podjazdem

Domek Akacja przystosowany dla osób z ograniczoną mobilnością, z szerokimi drzwiami i wygodnym podjazdem na taras. Położony wśród drzew, blisko głównych alejek ośrodka, oferuje komfortowy wypoczynek zarówno rodzinom, jak i osobom starszym.

BEZ BARIER


• Na terenie ośrodka dostępnych jest osiem domków dla osób o ograniczonej mobilności – mają podjazdy na taras, poszerzone drzwi i odpowiednio przygotowane łazienki.
• Utwardzone drogi wewnętrzne ułatwiają poruszanie się na wózku.
• Recepcja, punkty gastronomiczne i trap prowadzący do pomostu kąpielowego są w pełni dostępne.
• Bez barier można korzystać z większości infrastruktury, a w razie potrzeby personel chętnie pomoże.


Film nakręcony przy pomocy drona nad jeziorem Niesłysz oraz ośrodkiem wypoczynkowym Kormoran - Niesulice


Wyjątkowe miejsce


KORMORAN w Niesulicach to miejsce z duszą – gdzie poranny śpiew ptaków łączy się z wieczorną muzyką przy ognisku, a komfort nowoczesnych domków spotyka się z autentycznym kontaktem z naturą.

To ośrodek, do którego Goście wracają od lat – często całymi rodzinami, z dziećmi i wnukami. Niektórzy rezerwują już podczas wyjazdu pobyt na kolejny rok, a obecne obłożenie na lato 2026 przekracza 49%. Taka lojalność mówi więcej niż jakakolwiek reklama.
Spacer na pomoście z rodziną o zmierzchu
fot. mat. prasowe

Spacer na pomoście z rodziną o zmierzchu

Spacer po pomoście tuż przed zachodem słońca to okazja do wspólnego relaksu. Ciepłe barwy wieczoru, obecność psa i łódek w tle tworzą niepowtarzalny klimat odpoczynku nad Jeziorem Niesłysz.

KORMORAN zachwyca nie tylko lokalizacją nad jednym z najczystszych jezior w Polsce, ale też energią ludzi, którzy go tworzą – animatorów, instruktorów, obsługi i gospodarzy. To dzięki nim panuje tu niepowtarzalna atmosfera, która sprawia, że „wakacje w KORMORANIE” stają się własną tradycją.
Radość na wodzie - chwila pełna wolności
fot. mat. prasowe

Radość na wodzie - chwila pełna wolności

Szeroko rozpostarte ramiona i szczery entuzjazm – tak wygląda beztroska wyprawa rowerem wodnym po Jeziorze Niesłysz w ośrodku KORMORAN. Nic tak nie oddaje letniej atmosfery, jak uczucie swobody na wodzie, gdy można podziwiać naturę z zupełnie innej perspektywy.

Dla jednych to aktywne wakacje – żagle, rowery i animacje. Dla innych – cicha przystań wśród jezior i lasów. Dla wszystkich – miejsce, do którego chce się wracać o każdej porze roku.



Serdecznie zapraszamy!

