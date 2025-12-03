Nie tylko Mazury. Odkryj Jezioro Niesłysz i Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN
2025-12-03 00:02
Nie tylko Mazury. Odkryj Jezioro Niesłysz i Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN © fot. mat. prasowe
Artykuł sponsorowanyJedni wolą wypoczywać latem, inni jesienią - obie pory roku mają swój urok. Latem nad Jeziorem Niesłysz słychać radosny gwar, muzykę i łopot żagli - wszyscy dobrze się bawią. Jesienią krajobraz cichnie: poranne mgły unoszą się nad wodą, ścieżki pustoszeją, a sosnowy las zaprasza na długie spacery i grzybobranie. Mało jest miejsc, które tak dobrze łączą te dwa światy - spokojną jesień i pełne energii lato - jak KORMORAN w Niesulicach.
Komfortowy odpoczynek w sercu natury
KORMORAN położony jest ok. 15 km od Świebodzina, nad krystalicznie czystym jeziorem Niesłysz. Na siedmiu hektarach sosnowego lasu mieści się ponad 140 drewnianych domków 2–8-osobowych – każdy z nich urządzony tak, by zapewnić pełen komfort wypoczynku.
Ośrodek KORMORAN
Domki różnią się metrażem i układem, ale łączy je praktyczne wyposażenie: aneks kuchenny (płyta, lodówka, czajnik, naczynia), łazienka z prysznicem, część sypialna i dzienna oraz zadaszony taras. Wiele domków ma ogrzewanie i klimatyzację, a bezpośrednio przy większości z nich można zaparkować samochód. Na terenie działa też certyfikowana stacja ładowania samochodów elektrycznych.
Domki wypoczynkowe
Na terenie ośrodka znajdują się także dwa domy KOSMOS (ok. 20 miejsc każdy) – przyjazna budżetowo opcja dla grup – świetne rozwiązanie na kolonie, warsztaty czy integracje. Ośrodek jest otwarty na pobyt z pupilem – przy jeziorze znajduje się nawet wydzielona plaża i miejsce do kąpieli dla psów.
Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN - rozkład domków i atrakcji
KORMORAN ma rodzinny charakter – oferuje atrakcje dla każdego, od najmłodszych po seniorów. Często goszczą na KORMORANIE rodziny, grupy znajomych i integrują się lub szkolą pracownicy różnych firm.
Plac zabaw nad jeziorem w KORMORANIE
Zaplecze rekreacyjne obejmuje trawiastą i piaszczystą plażę z przebieralniami, strzeżone kąpielisko w okresie wakacyjnym, ponadto trzy obszerne pomosty oraz zjeżdżalnię wodną. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw i świetlicy, a dorośli – z boisk do koszykówki, siatkówki plażowej i przestrzeni do rekreacji. Można skorzystać z przestronnej sali (konferencyjno / szkoleniowo / sportowej) z lustrami, idealnej do zajęć ruchowych. Dwa obiekty gastronomiczne – stołówka oraz pizzeria z tarasami i widokiem na wodę – uzupełnia ośrodkowy sklepik spożywczy.
Zjeżdżalnia wodna na OW KORMORAN nad Jeziorem Niesłysz
Na miejscu można wypożyczyć łodzie, kajaki, rowery wodne, deski do windsurfingu i SUP, żaglówki klasy Omega (5 szt.) oraz trzy jachty typu Sasanka. Dużym powodzeniem cieszą się rejsy 8-osobową łodzią „PRZYGODA”. Centrum żeglarskie zapewnia slip, cumowanie jachtów i rejsy po jeziorze Niesłysz. Odbywają się tu także szkolenia żeglarskie i windsurfingowe. Rowerzyści skorzystają z rowerów turystycznych/terenowych, a wędkarze – z łodzi wędkarskich i stanowiska do czyszczenia ryb.
Altana grillowa i strefa rekreacji KORMORAN
Dla Gości przygotowano także w pasie brzegowym: liczne murowane grille, dwa miejsca na ognisko z altanami, namiot z grami zręcznościowymi, budynki sanitarne z prysznicami i toaletami, pralnię z pralkami i suszarkami do ubrań oraz dwie strefy Wi-Fi (stołówka i pizzeria).
Wypożyczalnia rowerów wodnych w KORMORANIE
PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Ośrodek jest czynny cały rok, domki są ogrzewane i mają aneks kuchenny
Rezerwacje: latem – pełnia atrakcji i warto rezerwować z wyprzedzeniem. W innych porach roku – niższe ceny i więcej spokoju
Języki: obsługa porozumiewa się w różnych językach – zapraszamy gości z całego świata.
Dane teleadresowe OW KORMORAN
- adres pocztowy: Niesulice 17 E, 66-213 Skąpe
- www: również do rezerwacji online
- mail: kormoran-niesulice@o2.pl
KONTAKT Z RECEPCJĄ
Tel. +48 68 381 21 28 – Centralka z wyborem
Tel. +48 512 515 839 – Goście indywidualni
Tel. +48 517 208 576 – dla rezerwacji grupowych
Można szybko i wygodnie dojechać do nas koleją (stacja Świebodzin) - świetny dojazd z Berlina oraz z Warszawy pociągami Intercity. Taksówka z dworca w Świebodzinie do OW Kormoran kosztuje 100 zł.
KORMORAN Niesulice to miejsce magiczne
KORMORAN w pełni sezonu. Pełnia atrakcji i pełny relaks
Latem KORMORAN tętni życiem: plaża, kąpielisko, pomosty i pełna sprzętu wodnego i turystycznego wypożyczalnia. Można zanurkować w przejrzystej wodzie, pożeglować, popływać na SUP-ie albo wybrać spokojną przejażdżkę rowerem wokół jeziora.
Jacht KORMORAN w marinie na Jeziorze Niesłysz
Latem na terenie ośrodka odbywa się codzienny program animacyjny – od porannych zajęć ruchowych „Budziruszaj!” po wieczorne imprezy tematyczne. Animatorzy prowadzą zajęcia sportowe, plastyczne i muzyczne: SUP-fitness, warsztaty koszulkowe, rodzinne zawody „Zbijak”, rejsy łodzią Przygoda, gry terenowe, zajęcia dla młodzieży („Kormosfera bez Kid’a i Boomera”) oraz zajęcia artystyczne jak malowanie twarzy czy warsztaty bransoletek.
Wieczorami w pizzerii MAK i przy plaży odbywają się koncerty, quizy i karaoke, a także ogniska w stylu „jak dawniej”. Kulminacją tygodnia jest Festiwal Kolorów – zabawa w stylu holi, pełna muzyki i barw.
To właśnie animacje budują ten niezapomniany klimat – wiele osób wraca co roku właśnie dla nich. Goście pytani o ulubione punkty programu wymieniają najczęściej zajęcia sportowe, artystyczne i rodzinne aktywności.
KORMORAN Niesulice - Animacje
Jednym z największych atutów ośrodka są jego animatorzy – doświadczeni, pełni energii i pomysłów. To właśnie dzięki animatorom KORMORAN ma niepowtarzalną atmosferę i opinię miejsca, w którym każdy – niezależnie od wieku – znajdzie coś dla siebie.
Magia zachodzącego słońca
Również jeśli marzy nam się cisza i spokój, zawsze możemy je znaleźć: w cieniu sosen, na tarasie własnego domku czy w bardziej ustronnej części plaży. Dużo się dzieje, lecz nic nie przeszkadza naprawdę odpocząć.
ANIMACJE I ATRAKCJE LATA
• Codzienny program animacyjny – sport, rekreacja, muzyka i sztuka.
• Poranne zajęcia ruchowe „Budziruszaj!” i SUP-fitness.
• Warsztaty koszulkowe, bransoletkowe i malowanie twarzy.
• Wieczorne koncerty, quizy, karaoke i ogniska.
• Kulminacja tygodnia: Festiwal Kolorów nad jeziorem.
Cisza i bliskość natury
Poza wysokim sezonem KORMORAN odkrywa swoje drugie oblicze – spokojne, nastrojowe, niemal kontemplacyjne. Nad taflą jeziora unoszą się poranne mgły, ścieżki cichną, a słońce długo żegna się z wodą złotym blaskiem. To moment, gdy natura mówi ciszą, a człowiek naprawdę odpoczywa.
Jasny salon z kuchnią w domku BUK
Wygodne, ogrzewane domki i w pełni wyposażone aneksy kuchenne pozwalają cieszyć się spokojem natury bez rezygnacji z komfortu. Każdy poranek zaczyna się tu widokiem na las lub jezioro, a wieczory sprzyjają towarzyskim lub rodzinnym spotkaniom na tarasie.
Jesienią i wiosną KORMORAN staje się miejscem dla tych, którzy chcą odpocząć naprawdę – w ciszy, wśród drzew, z dala od pośpiechu. To przestrzeń, w której natura koi, a wygoda pozwala w pełni się nią nacieszyć.
Jezioro – perła Pojezierza Łagowskiego
Największą atrakcją jest oczywiście Jezioro Niesłysz, wzdłuż którego brzegu jest położony KORMORAN. To jeden z najpopularniejszych akwenów regionu, zajmujący ponad 486 hektarów, z maksymalną głębokością sięgającą 35 metrów i linią brzegową długości 19 kilometrów. Fantazyjnie ukształtowane brzegi kryją liczne zatoczki z malowniczymi plażami, które przyciągają amatorów kąpieli i spacerów.
Port jachtowy i baza żeglarska
Wody jeziora, zaliczane do pierwszej klasy czystości, zasilane podwodnymi źródłami zachwycają nie tylko turystów, lecz także nurków – dzięki niezwykle ciekawej rzeźbie dna i bujnej roślinności podwodnej. To również raj dla wędkarzy – złowić tu można szczupaki, okonie, węgorze, liny, leszcze, płocie i sielawę.
Kormoran rozpościerający skrzydła na tle jeziora
Wokół jeziora rozciągają się lasy, a nad taflą wody i nad drzewami królują ptaki: łabędzie, czaple, łyski, kaczki, gęsi i oczywiście kormorany. Uważni obserwatorzy mogą również wypatrzyć parę bielików, mających gniazdo na jednym z półwyspów.
DLA WĘDKARZY
W KORMORANIE działa wypożyczalnia łodzi wędkarskich. Do dyspozycji jest także stanowisko do czyszczenia ryb.
Najlepsze brania: o świcie i późnym wieczorem.
Sprawdzone miejsca: na spinning – zatoczki i przybrzeżne wypłycenia; na grunt – głębsze partie w okolicach półwyspów.
Pomost i przystań wodna w KORMORANIE
Co warto zobaczyć?
Okolice Niesulic zachęcają do aktywnego spędzania czasu o każdej porze roku. Region oferuje atrakcyjne trasy piesze i rowerowe oraz wiele miejsc do zobaczenia w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.
Spacerem
Leśne ścieżki prowadzą przez sosnowy bór aż na wzgórze Dębiak z szeroką panoramą jeziora. Do krótszych i dłuższych spacerów zachęcają też inne trasy wśród drzew i zieleni. Latem warto wybrać się na jagody, jesienią – na grzyby. O każdej porze roku spotkasz tu ptaki wodne i leśne, a czasem także ślady innych przedstawicieli lokalnej fauny.
Młoda łyska brodząca przy brzegu
Rowerem
Rower to świetny sposób, by odkrywać okolice. Polecamy ciekawą trasę (ok. 18 km), która wiedzie z Niesulic przez Przełazy do Niedźwiedzia i z powrotem. W Przełazach czeka neorenesansowy pałac z parkiem oraz ślady przeszłości: grodzisko (Zbójecki Zamek) i pozostałości mostu, uznawanego za najstarszy w Polsce, który ponad tysiąc lat temu łączył wyspę z lądem. Ośrodek oferuje wypożyczenie rowerów.
Łodzią wycieczkową
Ośrodek dysponuje nie tylko łódkami wędkarskimi, ale także łodzią wycieczkową PRZYGODA z silnikiem elektrycznym - którą można opłynąć całe jezioro we własnym tempie i obejrzeć je z innej perspektywy. Doświadczenie to jest wyjątkowo przyjemne również ze względu na obowiązujący na tym akwenie zakaz używania silników spalinowych.
Jezioro Niesysz - lato nad wodą
Samochodem
Dla zmotoryzowanych okolica to prawdziwa mozaika atrakcji. W Świebodzinie dominuje nad krajobrazem pomnik Chrystusa; w Łagowie można zwiedzić zamek Joannitów i obejść dwa jeziora. Ołobok kryje tzw. Wodny Zamek – istotny element Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Miłośników architektury zaciekawi pałac w Toporowie, łączący wątki neorenesansowe i neogotyckie. Niezbyt odległa Zielona Góra przyciąga wrześniowym Winobraniem, a okoliczne winnice zapraszają na degustacje przez cały sezon. Jeśli masz chwilę, warto zajrzeć do Muzeum Regionalnego w Świebodzinie (ok. 11–13 km), do skansenu w Ochli i do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
Parterowy domek Akacja z podjazdem
BEZ BARIER
• Na terenie ośrodka dostępnych jest osiem domków dla osób o ograniczonej mobilności – mają podjazdy na taras, poszerzone drzwi i odpowiednio przygotowane łazienki.
• Utwardzone drogi wewnętrzne ułatwiają poruszanie się na wózku.
• Recepcja, punkty gastronomiczne i trap prowadzący do pomostu kąpielowego są w pełni dostępne.
• Bez barier można korzystać z większości infrastruktury, a w razie potrzeby personel chętnie pomoże.
Film nakręcony przy pomocy drona nad jeziorem Niesłysz oraz ośrodkiem wypoczynkowym Kormoran - Niesulice
Wyjątkowe miejsce
KORMORAN w Niesulicach to miejsce z duszą – gdzie poranny śpiew ptaków łączy się z wieczorną muzyką przy ognisku, a komfort nowoczesnych domków spotyka się z autentycznym kontaktem z naturą.
To ośrodek, do którego Goście wracają od lat – często całymi rodzinami, z dziećmi i wnukami. Niektórzy rezerwują już podczas wyjazdu pobyt na kolejny rok, a obecne obłożenie na lato 2026 przekracza 49%. Taka lojalność mówi więcej niż jakakolwiek reklama.
Spacer na pomoście z rodziną o zmierzchu
KORMORAN zachwyca nie tylko lokalizacją nad jednym z najczystszych jezior w Polsce, ale też energią ludzi, którzy go tworzą – animatorów, instruktorów, obsługi i gospodarzy. To dzięki nim panuje tu niepowtarzalna atmosfera, która sprawia, że „wakacje w KORMORANIE” stają się własną tradycją.
Radość na wodzie - chwila pełna wolności
Dla jednych to aktywne wakacje – żagle, rowery i animacje. Dla innych – cicha przystań wśród jezior i lasów. Dla wszystkich – miejsce, do którego chce się wracać o każdej porze roku.
Serdecznie zapraszamy!
oprac. : Ośrodek Wypoczynkowy KORMORAN
