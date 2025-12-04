eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościTelekomunikacjaNowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

2025-12-04 00:26

Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

Nowe tablety Ulefone w Polsce © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Nowy tablet dla dzieci, pancerny model z wbudowanym projektorem oraz kolejny wytrzymały wariant dla użytkowników outdoorowych – Ulefone rozszerza swoją ofertę na polskim rynku. Producent zaprezentował trzy urządzenia o odmiennym przeznaczeniu, które łączy wytrzymałość konstrukcji i nowoczesne podzespoły. Część modeli jest już dostępna w sprzedaży, a kolejny trafi do sklepów jeszcze w grudniu.

Przeczytaj także: Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie funkcje oferuje nowy tablet Ulefone przeznaczony dla dzieci?
  • Czym wyróżnia się pancerny Armor Pad 5 Ultra z projektorem?
  • Jakie normy odporności spełniają modele z serii Armor Pad 5?
  • Ile kosztują nowe tablety Ulefone i gdzie są dostępne?


Ulefone Tab Kids – edukacja, rozrywka i bezpieczeństwo


Na polskim rynku debiutuje tablet Ulefone zaprojektowany z myślą o dzieciach. Model Tab A9 Pro Kids wyposażony został w obudowę z pianki EVA, która ma chronić urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Oprogramowanie dostosowano do potrzeb młodszych użytkowników, a platforma Ulefone Kids zapewnia dostęp do aplikacji edukacyjnych i rozrywkowych. W zestawie znajduje się również dwustronny rysik.
Tab A9 Pro Kids
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Tab A9 Pro Kids

Tab A9 Pro Kids wyróżnia się kolorową, bezpieczną obudową z pianki EVA oraz oprogramowaniem dostosowanym do młodszych użytkowników

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Urządzenie umożliwia personalizację wyglądu dzięki dołączanym przypinkom z motywami inspirowanymi kreskówkami. Tablet posiada 8,68-calowy ekran IPS z obniżoną emisją światła niebieskiego oraz certyfikatem TÜV Rheinland. Zastosowano funkcje Dynamic Dimming oraz Circadian Night Display. Obsługa Widevine L1 umożliwia odtwarzanie materiałów w wysokiej jakości na platformach streamingowych. Model wyposażono w baterię o pojemności 5400 mAh, kamery do połączeń wideo oraz 128 GB pamięci na dane.

Seria Ulefone Armor Pad 5 – maksymalna wytrzymałość, wydajność i… projektor


Ulefone Armor Pad 5 Ultra wyróżnia się obecnością wbudowanego projektora DLP o jasności 200 lumenów, który pozwala wyświetlać obraz o przekątnej do 80 cali w rozdzielczości 960 × 540 px. Projektor można uruchomić za pomocą dedykowanego przycisku, aplikacji lub widżetu. Wbudowana podstawka umożliwia regulację kąta nachylenia w zakresie 180 stopni.
Ulefone Armor Pad 5 Ultra
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Ulefone Armor Pad 5 Ultra

Tablet ten może poszczycić się niebywałą odpornością

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Tablet wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 7400X, 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie posiada 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920 × 1200 px i odświeżaniu 90 Hz. Z tyłu zamontowano dwa aparaty o rozdzielczości 64 Mpix – główny i noktowizyjny. Przedni aparat ma 32 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 24 200 mAh. Model ten jest już dostępny w sprzedaży w Polsce.

Zapowiedziany Armor Pad 5 Pro będzie pod względem konstrukcji i podzespołów zbliżony do wersji Ultra, jednak nie zostanie wyposażony w projektor. Tablet spełnia normy odporności IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Zastosowano w nim również kamerę noktowizyjną oraz dużą pamięć wewnętrzną.

Tablety Ulefone – ceny i dostępność


Tablet Ulefone Tab A9 Pro Kids jest dostępny w sprzedaży w sieci Morele. Model Armor Pad 5 Ultra można kupić w oficjalnym sklepie producenta na platformie Allegro. Armor Pad 5 Pro trafi do sprzedaży jeszcze w grudniu bieżącego roku.

Ceny urządzeń kształtują się następująco:
  • Ulefone Tab A9 Pro Kids (4 GB / 128 GB LTE) – 569 zł,
  • Ulefone Armor Pad 5 Pro (12 GB / 512 GB 5G) – 2449 zł,
  • Ulefone Armor Pad 5 Ultra (12 GB / 512 GB 5G) – 3499 zł.

Przeczytaj także: Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży Ulefone Armor w Polsce – cztery nowe smartfony 5G już w sprzedaży

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: smartfony Ulefone, Ulefone Armor, Ulefone, smartfony, tablety, pancerny smartfon, Tab A9 Pro Kids, Armor Pad 5

Przeczytaj także

Pancerny Ulefone Armor 5 z notchem

Pancerny Ulefone Armor 5 z notchem

Smartfony Ulefone X i Armor X debiutują w Polsce

Smartfony Ulefone X i Armor X debiutują w Polsce

Smartfony Ulefone Gemini Pro, T1 i Power 2

Smartfony Ulefone Gemini Pro, T1 i Power 2

Smartfon Ulefone Armor

Smartfon Ulefone Armor

Smartfon Ulefone Future trafił do Polski

Smartfon Ulefone Future trafił do Polski

Smartfon Ulefone Vienna dla miłośników dobrego dźwięku

Smartfon Ulefone Vienna dla miłośników dobrego dźwięku

Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

Pancerny smartfon? Blackview BL7000 już w sprzedaży

Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym

Pancerny smartfon Oscal Pilot 3: bateria 10800 mAh i odporność w standardzie wojskowym

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Content marketing - co to jest i od czego zacząć?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Skuteczny artykuł sponsorowany - jak napisać i gdzie publikować?

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Prawo jazdy kat. C jednak nie od 17 lat. Parlament Europejski zdecydował

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Problemy Zalando: Polacy ruszyli na zakupy, Niemcy wciąż czekają

Problemy Zalando: Polacy ruszyli na zakupy, Niemcy wciąż czekają

Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?

Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?

Dzień Dobroczynności: jak się miewa polska filantropia?

Dzień Dobroczynności: jak się miewa polska filantropia?

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

Restrukturyzacja firm handlowych: ostatnia deska ratunku czy strategia?

Restrukturyzacja firm handlowych: ostatnia deska ratunku czy strategia?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: