Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia

Nowy tablet dla dzieci, pancerny model z wbudowanym projektorem oraz kolejny wytrzymały wariant dla użytkowników outdoorowych – Ulefone rozszerza swoją ofertę na polskim rynku. Producent zaprezentował trzy urządzenia o odmiennym przeznaczeniu, które łączy wytrzymałość konstrukcji i nowoczesne podzespoły. Część modeli jest już dostępna w sprzedaży, a kolejny trafi do sklepów jeszcze w grudniu.

Przeczytaj także: Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie funkcje oferuje nowy tablet Ulefone przeznaczony dla dzieci?

Czym wyróżnia się pancerny Armor Pad 5 Ultra z projektorem?

Jakie normy odporności spełniają modele z serii Armor Pad 5?

Ile kosztują nowe tablety Ulefone i gdzie są dostępne?



Ulefone Tab Kids – edukacja, rozrywka i bezpieczeństwo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tab A9 Pro Kids Tab A9 Pro Kids wyróżnia się kolorową, bezpieczną obudową z pianki EVA oraz oprogramowaniem dostosowanym do młodszych użytkowników Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Seria Ulefone Armor Pad 5 – maksymalna wytrzymałość, wydajność i… projektor

Tablety Ulefone – ceny i dostępność

Ulefone Tab A9 Pro Kids (4 GB / 128 GB LTE) – 569 zł,

Ulefone Armor Pad 5 Pro (12 GB / 512 GB 5G) – 2449 zł,

Ulefone Armor Pad 5 Ultra (12 GB / 512 GB 5G) – 3499 zł.

