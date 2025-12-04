Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia
2025-12-04 00:26
Nowe tablety Ulefone w Polsce © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Ulefone Armor 29 Pro i Tab A9 Pro - nowe modele dostępne w Polsce
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie funkcje oferuje nowy tablet Ulefone przeznaczony dla dzieci?
- Czym wyróżnia się pancerny Armor Pad 5 Ultra z projektorem?
- Jakie normy odporności spełniają modele z serii Armor Pad 5?
- Ile kosztują nowe tablety Ulefone i gdzie są dostępne?
Ulefone Tab Kids – edukacja, rozrywka i bezpieczeństwo
Na polskim rynku debiutuje tablet Ulefone zaprojektowany z myślą o dzieciach. Model Tab A9 Pro Kids wyposażony został w obudowę z pianki EVA, która ma chronić urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Oprogramowanie dostosowano do potrzeb młodszych użytkowników, a platforma Ulefone Kids zapewnia dostęp do aplikacji edukacyjnych i rozrywkowych. W zestawie znajduje się również dwustronny rysik.
fot. mat. prasowe
Tab A9 Pro Kids
Urządzenie umożliwia personalizację wyglądu dzięki dołączanym przypinkom z motywami inspirowanymi kreskówkami. Tablet posiada 8,68-calowy ekran IPS z obniżoną emisją światła niebieskiego oraz certyfikatem TÜV Rheinland. Zastosowano funkcje Dynamic Dimming oraz Circadian Night Display. Obsługa Widevine L1 umożliwia odtwarzanie materiałów w wysokiej jakości na platformach streamingowych. Model wyposażono w baterię o pojemności 5400 mAh, kamery do połączeń wideo oraz 128 GB pamięci na dane.
Seria Ulefone Armor Pad 5 – maksymalna wytrzymałość, wydajność i… projektor
Ulefone Armor Pad 5 Ultra wyróżnia się obecnością wbudowanego projektora DLP o jasności 200 lumenów, który pozwala wyświetlać obraz o przekątnej do 80 cali w rozdzielczości 960 × 540 px. Projektor można uruchomić za pomocą dedykowanego przycisku, aplikacji lub widżetu. Wbudowana podstawka umożliwia regulację kąta nachylenia w zakresie 180 stopni.
fot. mat. prasowe
Ulefone Armor Pad 5 Ultra
Tablet wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 7400X, 12 GB pamięci RAM oraz 512 GB pamięci wewnętrznej. Urządzenie posiada 11-calowy ekran IPS LCD o rozdzielczości 1920 × 1200 px i odświeżaniu 90 Hz. Z tyłu zamontowano dwa aparaty o rozdzielczości 64 Mpix – główny i noktowizyjny. Przedni aparat ma 32 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 24 200 mAh. Model ten jest już dostępny w sprzedaży w Polsce.
Zapowiedziany Armor Pad 5 Pro będzie pod względem konstrukcji i podzespołów zbliżony do wersji Ultra, jednak nie zostanie wyposażony w projektor. Tablet spełnia normy odporności IP68, IP69K oraz MIL-STD-810H. Zastosowano w nim również kamerę noktowizyjną oraz dużą pamięć wewnętrzną.
Tablety Ulefone – ceny i dostępność
Tablet Ulefone Tab A9 Pro Kids jest dostępny w sprzedaży w sieci Morele. Model Armor Pad 5 Ultra można kupić w oficjalnym sklepie producenta na platformie Allegro. Armor Pad 5 Pro trafi do sprzedaży jeszcze w grudniu bieżącego roku.
Ceny urządzeń kształtują się następująco:
- Ulefone Tab A9 Pro Kids (4 GB / 128 GB LTE) – 569 zł,
- Ulefone Armor Pad 5 Pro (12 GB / 512 GB 5G) – 2449 zł,
-
Ulefone Armor Pad 5 Ultra (12 GB / 512 GB 5G) – 3499 zł.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Nowe tablety Ulefone w Polsce. Model dla dzieci i dwa pancerne urządzenia
-
Koniec zachwytu nad AI? Biznes analizuje zwroty z tej inwestycji
-
Pracownicy ukrywają korzystanie z AI. Skąd się bierze syndrom oszusta i jakie niesie to zagrożenia?
-
Unilever buduje w Poznaniu magazyn-wieżowiec odporny na huragan za 100 mln zł