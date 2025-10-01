IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury
2025-10-01 00:15
Raptor 5G od IIIF150 © fot. mat. prasowe
Przeczytaj także: Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150Raptor 5G marki IIIF150 ma ośmiokątną obudowę, wykonaną w technologii CNC, której projekt inspirowany jest zegarkami sportowymi. Urządzenie umożliwia także wymianę płytek dekoracyjnych, co pozwala dostosować wygląd telefonu do preferencji użytkownika – od bardziej minimalistycznego po wyrazisty. Smartfon został zaprojektowany z myślą o podwyższonej odporności i użytkowaniu w zróżnicowanych warunkach.
Technologia
Nowy Raptor 5G od IIIF150 oferuje:
- 6,78” ekran Flexible AMOLED FHD+ 120 Hz – czytelny nawet w pełnym słońcu, zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych,
- procesor MediaTek Dimensity 7050,
- do 32 GB RAM (w tym 16 GB vRAM) i 512 GB pamięci wewnętrznej,
- baterię 10000 mAh z szybkim ładowaniem 65W, ładowaniem bezprzewodowym i funkcją powerbanku,
- system OXO OS oparty na Androidzie 14 z autorską nakładką OXO OS, zapewniającą płynne, intuicyjne i spersonalizowane doświadczenie.
Zobacz więcej – nawet w ciemności
Raptor 5G to nie tylko wydajność, ale także zaawansowane narzędzia wizualne:
- kamera termowizyjna z 11 paletami kolorystycznymi,
- system OWLMAGE – rewolucja w zdjęciach nocnych,
- kamera noktowizyjna 64 MP,
- aparat główny Sony IMX766 50 MP z AI oraz kamera przednia 32 MP.
Dzięki tym rozwiązaniom Raptor 5G świetnie sprawdzi się zarówno w pracy profesjonalistów (weterynaria, budownictwo, mechanika samochodowa, logistyka, służby terenowe, rolnicy i hodowcy), jak i podczas wypraw outdoorowych czy sportów ekstremalnych.
Odporność potwierdzona w testach
Raptor 5G spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Wytrzymuje zanurzenie na głębokości 6 m przez 24 godziny, jest odporny na wrzącą wodę, deszcz, kurz, pył czy wstrząsy. To smartfon stworzony na najtrudniejsze warunki – doskonale znosi skrajne temperatury od -20°C do +55°C.
Alternatywa – IIIF150 Raptor 4G
Dla osób, które szukają równie wytrzymałego telefonu w niższej cenie, dostępny jest także Raptor 4G – oferujący mocną baterię 10 000 mAh, ekran 6,8” FHD+, kamerę termowizyjną i aparat główny 108 MP z noktowizją. To solidna propozycja dla wymagających użytkowników, którzy nie potrzebują łączności 5G.
Marka, której ufają aktywni użytkownicy
IIIF150 to ceniona na świecie marka smartfonów wzmacnianych, która redefiniuje standardy odporności i designu. W jej ofercie znajdują się zarówno profesjonalne smartfony Raptor, super smukłe modele serii Air, jak i ultrawytrzymałe konstrukcje serii B. Wszystkie urządzenia ma łączyć innowacyjność, niezawodność i nowoczesny styl, które sprawiają, że IIIF150 wybierają użytkownicy oczekujący od smartfona więcej niż standardowych rozwiązań.
Marka IIIF150 doskonale rozumie potrzeby nowoczesnych użytkowników, którzy oczekują nie tylko wydajności, ale także stylu i niezawodności. Raptor 5G to połączenie najnowszych technologii, unikalnego designu i odporności, której można zaufać w każdych warunkach. To idealny wybór dla tych, którzy chcą więcej – więcej mocy, więcej trwałości i więcej charakteru – mówi Wioletta Batóg z firmy MB Mobile, wyłącznego dystrybutora marki IIIF150 w Polsce.
Smartfony IIIF150 można kupić w popularnych sklepach z elektroniką użytkową: x-kom.pl, neonet.pl, mediaexpert.pl.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Wiadomości
-
Polska odporna na skutki uboczne agentycznej sztucznej inteligencji?
-
IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury
-
Polska wśród 20 największych gospodarek świata. Czy miejsce w G20 jest w naszym zasięgu?
-
Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce