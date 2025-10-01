eGospodarka.pl
IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

2025-10-01 00:15

IIIF150 Raptor 5G - pancerny smartfon odporny na wodę, kurz i ekstremalne temperatury

Raptor 5G od IIIF150 © fot. mat. prasowe

IIF150 Raptor 5G to nowy, dostępny w Polsce smartfon , zaprojektowany z myślą o zastosowaniach profesjonalnych o pracy w wymagających warunkach. Model oferuje m.in. kamerę termowizyjną, noktowizyjną 64 MP, aparat Sony IMX766 50 MP oraz baterię o pojemności 10 000 mAh z szybkim ładowaniem 65 W. Raptor 5G ma ośmiokątną obudowę inspirowaną zegarkami klasy premium i został przetestowany pod kątem odporności na wodę, pył, wstrząsy i skrajne temperatury.

Przeczytaj także: Pancerny smartfon RAPTOR od IIIF150

Raptor 5G marki IIIF150 ma ośmiokątną obudowę, wykonaną w technologii CNC, której projekt inspirowany jest zegarkami sportowymi. Urządzenie umożliwia także wymianę płytek dekoracyjnych, co pozwala dostosować wygląd telefonu do preferencji użytkownika – od bardziej minimalistycznego po wyrazisty. Smartfon został zaprojektowany z myślą o podwyższonej odporności i użytkowaniu w zróżnicowanych warunkach.

Technologia


Nowy Raptor 5G od IIIF150 oferuje:
  • 6,78” ekran Flexible AMOLED FHD+ 120 Hz – czytelny nawet w pełnym słońcu, zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych,
  • procesor MediaTek Dimensity 7050,
  • do 32 GB RAM (w tym 16 GB vRAM) i 512 GB pamięci wewnętrznej,
  • baterię 10000 mAh z szybkim ładowaniem 65W, ładowaniem bezprzewodowym i funkcją powerbanku,
  • system OXO OS oparty na Androidzie 14 z autorską nakładką OXO OS, zapewniającą płynne, intuicyjne i spersonalizowane doświadczenie.

Zobacz więcej – nawet w ciemności


Raptor 5G to nie tylko wydajność, ale także zaawansowane narzędzia wizualne:
  • kamera termowizyjna z 11 paletami kolorystycznymi,
  • system OWLMAGE – rewolucja w zdjęciach nocnych,
  • kamera noktowizyjna 64 MP,
  • aparat główny Sony IMX766 50 MP z AI oraz kamera przednia 32 MP.

Dzięki tym rozwiązaniom Raptor 5G świetnie sprawdzi się zarówno w pracy profesjonalistów (weterynaria, budownictwo, mechanika samochodowa, logistyka, służby terenowe, rolnicy i hodowcy), jak i podczas wypraw outdoorowych czy sportów ekstremalnych.

Odporność potwierdzona w testach


Raptor 5G spełnia normy IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Wytrzymuje zanurzenie na głębokości 6 m przez 24 godziny, jest odporny na wrzącą wodę, deszcz, kurz, pył czy wstrząsy. To smartfon stworzony na najtrudniejsze warunki – doskonale znosi skrajne temperatury od -20°C do +55°C.

Alternatywa – IIIF150 Raptor 4G


Dla osób, które szukają równie wytrzymałego telefonu w niższej cenie, dostępny jest także Raptor 4G – oferujący mocną baterię 10 000 mAh, ekran 6,8” FHD+, kamerę termowizyjną i aparat główny 108 MP z noktowizją. To solidna propozycja dla wymagających użytkowników, którzy nie potrzebują łączności 5G.

Marka, której ufają aktywni użytkownicy


IIIF150 to ceniona na świecie marka smartfonów wzmacnianych, która redefiniuje standardy odporności i designu. W jej ofercie znajdują się zarówno profesjonalne smartfony Raptor, super smukłe modele serii Air, jak i ultrawytrzymałe konstrukcje serii B. Wszystkie urządzenia ma łączyć innowacyjność, niezawodność i nowoczesny styl, które sprawiają, że IIIF150 wybierają użytkownicy oczekujący od smartfona więcej niż standardowych rozwiązań.
Marka IIIF150 doskonale rozumie potrzeby nowoczesnych użytkowników, którzy oczekują nie tylko wydajności, ale także stylu i niezawodności. Raptor 5G to połączenie najnowszych technologii, unikalnego designu i odporności, której można zaufać w każdych warunkach. To idealny wybór dla tych, którzy chcą więcej – więcej mocy, więcej trwałości i więcej charakteru – mówi Wioletta Batóg z firmy MB Mobile, wyłącznego dystrybutora marki IIIF150 w Polsce.

Smartfony IIIF150 można kupić w popularnych sklepach z elektroniką użytkową: x-kom.pl, neonet.pl, mediaexpert.pl.

IIIF150 zaprezentuje na MWC smartfon Raptor 5G

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: pancerny smartfon, RAPTOR, smartfony, smartfony pancerne, termowizja, IIIF150

