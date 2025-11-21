Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Październik 2025 przyniósł wyraźne różnice w aktywności reklamowej między mediami. Z danych gemiusAdReal wynika, że w internecie i radiu dominowała branża „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals”. Analiza obejmuje łączną liczbę kontaktów reklamowych, zasięgi, średni czas kontaktu z reklamą oraz ranking najaktywniejszych marek w online, TV i radiu.

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ

Top reklamodawcy online

RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ

Top reklamodawcy TV

Wydatki na reklamę TV

RYNEK REKLAMY RADIOWEJ

Top reklamodawcy radiowi

Wydatki na reklamę radiową

W październiku 2025 odnotowaliśmy 88,2 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3077 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,1% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,19 sekundy (9,2 sekundy dla kreacji typu display i 6,3 sekundy dla kreacji wideo).Średnia widoczność kreacji digital w październiku 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 51,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 61,6% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,8%.Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (38,9 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w sierpniu wyniósł 44,1%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,6 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 52,2%.Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD” (7,8 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,8% oraz „Clothing and accessories” (4,45 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5 %).Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w październiku 2025 ponownie została marka Temu, która wygenerowała 5,1 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 82,3% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,6 mld kontaktów i 82,3% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (3 mld kontaktów i zasięg na poziomie 82,55%).Ranking TOP 10 marek zamyka RTV Euro AGD z 0,7 mld kontaktów reklamowych.W październiku w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona 16,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 88,7% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w sierpniu wyniósł dla tej branży 21,2%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 21 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Trade” (15,9 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 20,8% oraz 89% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (12,9 mld kontaktów reklamowych, SoV – 16,8% i zasięg – 88,8%).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w październiku była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 83% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Media Expert (1,5 mld kontaktów reklamowych i 80,4% zasięgu), natomiast na trzecim – Kinder (1,4 mld kontaktów i 79,1% zasięgu).Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka mBank z 0,7 mld kontaktów reklamowych i 78,3% zasięgu w populacji 7-75.Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,7% - a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 2,5%. Trzecie miejsce należało do Rossmann z udziałem 1,95%.W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w październiku była branża „Trade” (10,6 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Automotive” (3,6 mld kontaktów) oraz „Pharmaceuticals” (3,5 mld kontaktów reklamowych).Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w październiku 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się oponeo.pl (1 mld kontaktów reklamowych, 82,9% zasięgu), na trzecim – RTV Euro AGD (1 mld kontaktów, 84,7% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Netto (0,3 mld kontaktów i 78,6% zasięgu).Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w sierpniu marka Media Expert (11,9%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (5,1%) oraz Lidl (3,9%).