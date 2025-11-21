eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyReklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

2025-11-21 00:11

Reklama w internecie, telewizji i w radio w X 2025

Handel branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w radio © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (9)

Październik 2025 przyniósł wyraźne różnice w aktywności reklamowej między mediami. Z danych gemiusAdReal wynika, że w internecie i radiu dominowała branża „Trade”, natomiast w telewizji – „Pharmaceuticals”. Analiza obejmuje łączną liczbę kontaktów reklamowych, zasięgi, średni czas kontaktu z reklamą oraz ranking najaktywniejszych marek w online, TV i radiu.

Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

  • Jak wyglądała październikowa aktywność reklamowa w internecie, telewizji i radiu?
  • Które branże najintensywniej inwestowały w kampanie reklamowe w poszczególnych mediach?
  • Które marki były liderami kontaktów reklamowych online?
  • Jak kształtowały się zasięgi, częstotliwości kontaktów i udziały w wydatkach reklamowych?

RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ


W październiku 2025 odnotowaliśmy 88,2 mld emisji kreacji reklamowych w internecie, a średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 3077 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły łącznie do 88,1% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,19 sekundy (9,2 sekundy dla kreacji typu display i 6,3 sekundy dla kreacji wideo).

Średnia widoczność kreacji digital w październiku 2025 (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 51,9%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo, dla których 61,6% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 48,8%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (38,9 mld), dla której Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w sierpniu wyniósł 44,1%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,6 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 52,2%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD” (7,8 mld kontaktów reklamowych i SoV na poziomie 8,8% oraz „Clothing and accessories” (4,45 mld kontaktów reklamowych i SoV – 5 %).
Rynek reklamy internetowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy internetowej

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online tradycyjnie była branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Top reklamodawcy online


Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w październiku 2025 ponownie została marka Temu, która wygenerowała 5,1 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 82,3% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 3,6 mld kontaktów i 82,3% zasięgu. Trzecie miejsce na podium należało do Allegro.pl (3 mld kontaktów i zasięg na poziomie 82,55%).

Ranking TOP 10 marek zamyka RTV Euro AGD z 0,7 mld kontaktów reklamowych.
Top reklamodawcy online
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy online

Ranking TOP 10 ponownie otwiera Temu

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


RYNEK REKLAMY TELEWIZYJNEJ


W październiku w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Pharmaceuticals”. Wygenerowała ona 16,2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 88,7% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych w sierpniu wyniósł dla tej branży 21,2%, natomiast średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 21 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Trade” (15,9 mld kontaktów reklamowych, SoV na poziomie 20,8% oraz 89% zasięgu), podium zamyka natomiast branża „Food” (12,9 mld kontaktów reklamowych, SoV – 16,8% i zasięg – 88,8%).
Rynek reklamy telewizyjnej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy telewizyjnej

Na pierwszym miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals”

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Top reklamodawcy TV


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w październiku była marka Lidl. Wygenerowała ona 2,5 mld kontaktów reklamowych, docierając do 83% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazła się Media Expert (1,5 mld kontaktów reklamowych i 80,4% zasięgu), natomiast na trzecim – Kinder (1,4 mld kontaktów i 79,1% zasięgu).

Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się marka mBank z 0,7 mld kontaktów reklamowych i 78,3% zasięgu w populacji 7-75.
Wydatki na reklamę TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę TV

Największe budżety na reklamę TV wygospodarowały Media Expert i Lidl

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Wydatki na reklamę TV


Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazła się marka Lidl – jej udział w wydatkach wyniósł 3,7% - a na drugim Media Expert, z udziałem na poziomie 2,5%. Trzecie miejsce należało do Rossmann z udziałem 1,95%.
Top reklamodawcy TV
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy TV

Najbardziej aktywny w TV był Lidl

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


RYNEK REKLAMY RADIOWEJ


W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w październiku była branża „Trade” (10,6 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Automotive” (3,6 mld kontaktów) oraz „Pharmaceuticals” (3,5 mld kontaktów reklamowych).
Rynek reklamy radiowej
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rynek reklamy radiowej

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych była branża „Trade”

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Top reklamodawcy radiowi


Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w październiku 2025 była marka Media Expert - wygenerowała ona 2,7 mld kontaktów reklamowych, docierając do 87% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazło się oponeo.pl (1 mld kontaktów reklamowych, 82,9% zasięgu), na trzecim – RTV Euro AGD (1 mld kontaktów, 84,7% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Netto (0,3 mld kontaktów i 78,6% zasięgu).
Top reklamodawcy w radiu
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Top reklamodawcy w radiu

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu była ponownie marka Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Wydatki na reklamę radiową


Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała w sierpniu marka Media Expert (11,9%). Kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (5,1%) oraz Lidl (3,9%).
Wydatki na reklamę radiową
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wydatki na reklamę radiową

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miała marka Media Expert

Kliknij, aby przejść do galerii (9)


Przeczytaj także: Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025 Reklama w internecie, telewizji i w radio w VI 2025

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: reklama internetowa, reklama w internecie, reklama online, reklama w telewizji, wydatki reklamowe, wydatki na reklamę, marketing i reklama

Przeczytaj także

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w III 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w I 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio w XII 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio XI 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio XI 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio X 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio X 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio IX 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio IX 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio VII 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio VII 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio VI 2024

Reklama w internecie, telewizji i w radio VI 2024

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Ranking kantorów internetowych. Gdzie najlepsze kursy walut?

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

ORLEN, TAURON, Grupa Azoty i MAN szukają startupów - rusza KPT ScaleUp Booster

ORLEN, TAURON, Grupa Azoty i MAN szukają startupów - rusza KPT ScaleUp Booster

Nvidia bije oczekiwania i prognozuje dalszy wzrost przychodów

Nvidia bije oczekiwania i prognozuje dalszy wzrost przychodów

#TechForAgrinnovation: Dołącz do Huawei Startup Challenge V i uprawiaj z nami przyszłość!

#TechForAgrinnovation: Dołącz do Huawei Startup Challenge V i uprawiaj z nami przyszłość!

Widełki wynagrodzeń w ofertach pracy - dlaczego pracodawcy nie chcą ich publikować?

Widełki wynagrodzeń w ofertach pracy - dlaczego pracodawcy nie chcą ich publikować?

Jakie opony zimowe do SUV-a i elektryka? Eksperci ostrzegają i radzą

Jakie opony zimowe do SUV-a i elektryka? Eksperci ostrzegają i radzą

E-Doręczenia: jak działa nowy system i jakie konsekwencje niesie dla biznesu?

E-Doręczenia: jak działa nowy system i jakie konsekwencje niesie dla biznesu?

Koszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek?

Koszty utrzymania mieszkania: minął czas największych podwyżek?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: