HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

2025-10-28 00:30

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z technologią sztucznej inteligencji © fot. mat. prasowe

Nowy HONOR 400 Smart ma szansę stać się liderem wśród budżetowych smartfonów, udowadniając, że innowacja nie musi kosztować fortuny. Wzmocniona konstrukcja z ochroną przed upadkami, ogromna bateria 6500 mAh i inteligentny przycisk AI to tylko część jego możliwości. Producent zapewnia, że model łączy wytrzymałość z technologiami przyszłości.

Przeczytaj także: Czy HONOR X7d to najlepszy smartfon do 700 zł?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie innowacje oferuje nowy HONOR 400 Smart?
  • W jaki sposób konstrukcja urządzenia zwiększa jego odporność na upadki i wodę?
  • Jak działa nowy przycisk AI i jakie funkcje oferuje MagicOS 9.0?
  • Jaka jest cena i dostępność modelu HONOR 400 Smart w Polsce?

Wysoka trwałość dzięki kompleksowej ochronie


HONOR 400 Smart, zaprojektowany jako wytrzymały smartfon z segmentu budżetowego, oferuje kompleksową ochronę przed upadkami, potwierdzoną prestiżowym certyfikatem SGS Premium Performance w zakresie odporności na upadki i zgniatanie.
HONOR 400 Smart - przód i tył
HONOR 400 Smart - przód i tył

Cena detaliczna nowego smartfona to 849 złotych

Urządzenie cechuje się odpornością na upadki z wysokości do 2 metrów. Wzmocnione narożniki, inspirowane strukturą pancerza nosorożca, w połączeniu z architekturą amortyzacji i ochrony przed upadkami oraz zdecentralizowanym rozkładem siły, skutecznie mają chronić telefon przed codziennymi uszkodzeniami.
HONOR 400 Smart - tył
HONOR 400 Smart - tył

HONOR 400 Smart został wyposażony w dużą baterię o pojemności 6500 mAh

Dzięki wodoodporności na poziomie IP54, solidna konstrukcja HONOR 400 Smart została dodatkowo wzmocniona, co sprawia, że urządzenie jest odporne na mycie, płukanie i rozpryski wody. Dodatkowo, dzięki funkcji Wet-hand Touch Enhancement, użytkownicy mogą cieszyć się płynną obsługą nawet mokrymi lub tłustymi palcami.
HONOR 400 Smart - przyciski
HONOR 400 Smart - przyciski

Jedno kliknięcie pozwala użytkownikom otworzyć wybraną przez siebie aplikację lub przeprowadzić czyszczenie w tle

Bateria z ulepszonym bezpieczeństwem i wytrzymałością


HONOR 400 Smart został wyposażony w dużą baterię o pojemności 6500 mAh , która zapewnia najdłuższy czas pracy w swojej kategorii cenowej – wystarcza na cały dzień użytkowania i oferuje trwałość przez 5 lat . Konstrukcja baterii z podwójną komorą zapewnia dłuższą żywotność, szybsze ładowanie oraz mocniejszą i bezpieczniejszą strukturę. Dzięki wielopunktowemu monitorowaniu temperatury bateria działa niezawodnie w zakresie temperatur od -20°C do 55°C , co ma pozwalać jej na funkcjonowanie nawet w najtrudniejszych warunkach – od śnieżyc po pustynie.

Dodatkowo, szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 35 W błyskawicznie przywraca energię baterii, umożliwiając dłuższe użytkowanie.

Praktyczny przycisk AI dla nowych doświadczeń opartych na sztucznej inteligencji


HONOR 400 Smart to pierwszy smartfon w swojej klasie wyposażony w Natychmiastowy przycisk AI , który wprowadza zupełnie nowy sposób interakcji z AI dzięki subtelnemu i przemyślanemu designowi.

Przyciski AI oferują dwa tryby działania, które odpowiadają różnym funkcjom. Jedno kliknięcie pozwala użytkownikom otworzyć wybraną przez siebie aplikację lub przeprowadzić czyszczenie w tle i przyspieszenie działania urządzenia. Z kolei długie przytrzymanie aktywuje funkcje takie jak tłumaczenie AI czy tworzenie treści AI, zapewniając spersonalizowane i płynne doświadczenia.
HONOR 400 Smart - w kolorze złotym
HONOR 400 Smart - w kolorze złotym

HONOR 400 Smart dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych

Dodatkowo, dzięki najnowszemu systemowi MagicOS 9.0 opartemu na Androidzie 15, HONOR 400 Smart oferuje szereg inteligentnych funkcji, takich jak Magiczna Kapsuła, Magiczny Portal, Zakreśl, aby wyszukać oraz Asystent Google Gemini. Urządzenie obsługuje również funkcje edycji AI, w tym Rozszerzenie obrazu AI, Zwiększanie rozdzielczości AI czy Wycinek AI i wiele innych, co czyni je idealnym partnerem zarówno do pracy, jak i codziennego życia.

Ulepszona specyfikacja dla poprawia wydajność


HONOR 400 Smart, napędzany procesorem Snapdragon 6s Gen 3, oferuje użytkownikom nowy poziom płynności systemu oraz wyższą wydajność graficzną. W porównaniu do poprzedniej generacji wydajność GPU wzrosła o 84%.

Efektywność energetyczna urządzenia została dodatkowo zwiększona dzięki innowacyjnej technologii HONOR RAM Turbo, która zapewnia doświadczenie równoważne 8 GB RAM (4 GB fizycznej + 4 GB wirtualnej). Dzięki temu smartfon działa płynnie nawet po długotrwałym użytkowaniu, umożliwiając wielozadaniowość i bezproblemowe przełączanie się między aplikacjami. Ponadto HONOR 400 Smart oferuje wewnętrzną pamięć o pojemności do 128 GB, co pozwala na przechowywanie tysięcy zdjęć, zapewniając wystarczającą przestrzeń na lata cennych wspomnień.

Kolory, cena i dostępność


HONOR 400 Smart dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych : złotej (Desert Gold) oraz czarnej (Velvet Black). Cena detaliczna urządzenia wynosi 849 PLN. W ramach specjalnej oferty w Orange, smartfon można kupić już za 360 PLN (z każdym abonamentem) lub 499 PLN (bez abonamentu).

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: HONOR X7d, Honor, smartfony Honor, smartfony, telefony komórkowe, urządzenia mobilne

Wyszukaj i pobierz za darmo: