HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

Nowy HONOR 400 Smart ma szansę stać się liderem wśród budżetowych smartfonów, udowadniając, że innowacja nie musi kosztować fortuny. Wzmocniona konstrukcja z ochroną przed upadkami, ogromna bateria 6500 mAh i inteligentny przycisk AI to tylko część jego możliwości. Producent zapewnia, że model łączy wytrzymałość z technologiami przyszłości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie innowacje oferuje nowy HONOR 400 Smart?

W jaki sposób konstrukcja urządzenia zwiększa jego odporność na upadki i wodę?

Jak działa nowy przycisk AI i jakie funkcje oferuje MagicOS 9.0?

Jaka jest cena i dostępność modelu HONOR 400 Smart w Polsce?

Wysoka trwałość dzięki kompleksowej ochronie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe HONOR 400 Smart - przyciski Jedno kliknięcie pozwala użytkownikom otworzyć wybraną przez siebie aplikację lub przeprowadzić czyszczenie w tle Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Bateria z ulepszonym bezpieczeństwem i wytrzymałością

Praktyczny przycisk AI dla nowych doświadczeń opartych na sztucznej inteligencji

Ulepszona specyfikacja dla poprawia wydajność

Kolory, cena i dostępność