Co zrobić po wykryciu cyberataku na firmę? Te 5 kroków musisz bezzwłocznie podjąć

Cyberataki stały się realnym zagrożeniem dla przedsiębiorstw - Polska zajmuje 3. miejsce na świecie pod względem liczby ataków ransomware i 2. miejsce w kategorii zagrożeń rozsyłanych pocztą e-mail. Co zrobić, gdy Twoja firma padnie ofiarą ataku? Czas reakcji jest kluczowy: cyberprzestępcy potrzebują zaledwie 48 minut, aby przejąć kontrolę nad infrastrukturą. Jakie kroki podjąć natychmiast po wykryciu incydentu, aby zminimalizować straty i odzyskać kontrolę? Oto 5 kluczowych działań, które pomogą Ci skutecznie zareagować i zabezpieczyć firmę przed dalszymi szkodami.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak szybko ocenić skalę ataku i zbierać dowody, które będą kluczowe dla śledztwa i ewentualnych procesów sądowych.

Kogo natychmiast powiadomić o incydencie, aby spełnić obowiązki prawne i zminimalizować ryzyko finansowe oraz wizerunkowe.

Jak odizolować zagrożenie i zabezpieczyć systemy, aby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się ataku.

Jak usunąć skutki ataku i przywrócić ciągłość biznesową, korzystając z kopii zapasowych i wzmocnionych zabezpieczeń.

Dlaczego analiza incydentu i wyciąganie wniosków są niezbędne, aby wzmocnić odporność firmy na przyszłe zagrożenia.

Co jest najważniejsze po wykryciu ataku na firmę?

W momencie wykrycia ataku największym wrogiem organizacji nie jest już sam cyberprzestępca, lecz paraliż decyzyjny i chaos. Skrócenie czasu reakcji z miesięcy do godzin jest możliwe tylko wtedy, gdy zespół nie musi improwizować. Profesjonalny plan reagowania na incydenty to w praktyce gotowy zestaw procedur, który pozwala natychmiast przejść od stanu zagrożenia do skutecznych działań naprawczych. Tylko dzięki wcześniejszemu przygotowaniu jesteśmy w stanie działać szybciej niż napastnik, który zdążył już poznać naszą infrastrukturę - mówi Kamil Sadkowski, analityk cyberzagrożeń ESET.

Co zrobić po wykryciu cyberataku? 5 najważniejszych kroków

Od momentu wykrycia incydentu w sieci organizacji, najważniejszym czynnikiem decydującym o skali strat staje się czas. Gdy napastnicy przełamią pierwsze bariery, ich celem jest jak najszybsze dotarcie do kluczowych zasobów. Statystyki pokazują, że tempo działania cyberprzestępców rośnie, obecnie czas potrzebny na swobodne poruszanie się wewnątrz infrastruktury ofiary wynosi średnio zaledwie 48 minut, a w rekordowych przypadkach cyberprzestępcy potrzebowali na to niespełna pół godziny [1].Pierwszym krokiem po wykryciu incydentu jest szybka analiza sytuacji i uruchomienie przygotowanego wcześniej planu reagowania. W tym momencie kluczowe jest powiadomienie zespołu kryzysowego, w skład którego, poza działem IT, powinni wejść przedstawiciele zarządu, prawnicy oraz eksperci od komunikacji i kadr. Każdy z nich pełni istotną rolę w procesie ograniczania skutków ataku.Następnie należy precyzyjnie określić zakres oddziaływania incydentu. Organizacja musi odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób napastnicy przełamali zabezpieczenia, które konkretnie systemy zostały przejęte oraz jakie działania zdążyli już podjąć przestępcy (np. czy doszło do kradzieży danych).Na tym etapie niezbędna jest skrupulatna dokumentacja każdego działania oraz zabezpieczenie śladów cyfrowych. Jest to istotne nie tylko dla zrozumienia skutków ataku, ale także dla późniejszego śledztwa i ewentualnych procesów sądowych. Zachowanie pełnej wiarygodności zebranych dowodów jest kluczowe, jeśli sprawa zostanie zgłoszona organom ścigania.Po ustaleniu wstępnego przebiegu zdarzenia niezbędne jest poinformowanie odpowiednich podmiotów zewnętrznych. Brak terminowej komunikacji może nieść za sobą skutki prawne, finansowe i wizerunkowe.Kogo należy poinformować o incydencie?Podczas gdy trwa komunikacja z interesariuszami, priorytetem zespołu technicznego musi być powstrzymanie dalszego rozprzestrzeniania się ataku. Kluczowym wyzwaniem jest tu ograniczenie pola manewru przestępców bez niszczenia śladów ich aktywności. Najważniejszą zasadą jest izolacja sieciowa zainfekowanych systemów zamiast ich fizycznego wyłączania. Odcięcie zasilania może bowiem bezpowrotnie zniszczyć dowody cyfrowe zapisane w pamięci operacyjnej, które są niezbędne do zrozumienia mechanizmu ataku.Jednocześnie należy zadbać o bezpieczeństwo kopii zapasowych, upewniając się, że są one odizolowane od sieci i niedostępne dla procesów szyfrujących. Skuteczne odcięcie napastnika wymaga także zablokowania wszystkich kanałów dostępu zdalnego, wymuszenia resetu haseł w usługach dostępowych oraz wykorzystania systemów ochronnych do przerwania komunikacji z serwerami sterującymi hakerów.Po odizolowaniu zagrożenia należy wyeliminować obecność cyberprzestępców w sieci i bezpiecznie przywrócić systemy do pracy. Proces ten musi zostać poprzedzony analizą, która pozwoli zrozumieć metody działania sprawców – od momentu włamania, przez próby poruszania się wewnątrz sieci, aż po ewentualną kradzież danych. Dopiero pełna wiedza o przebiegu incydentu pozwala na skuteczne usunięcie złośliwego oprogramowania, ukrytych kanałów dostępu czy nieautoryzowanych kont, które mogłyby posłużyć do ponownego ataku.Przywracanie danych z kopii zapasowych wymaga szczególnej ostrożności. Przed ich uruchomieniem należy upewnić się, że same backupy nie zostały zainfekowane, a kluczowe systemy są nienaruszone. Faza naprawcza to także moment na realne wzmocnienie infrastruktury: wdrożenie silniejszych metod logowania, zaostrzenie polityki uprawnień oraz podział sieci na mniejsze, odizolowane segmenty. Cały proces powinien odbywać się pod ścisłym nadzorem, aby natychmiast wykryć ewentualne próby powrotu cyberprzestępców do systemów firmy.Zażegnanie bezpośredniego zagrożenia nie kończy procesu obsługi incydentu. Na tym etapie kluczowe jest dopełnienie obowiązków informacyjnych wobec organów nadzorczych, klientów oraz partnerów biznesowych. Gdy znany jest już pełen zakres naruszenia, zespół prawny oraz eksperci ds. komunikacji powinni przygotować precyzyjne komunikaty, które wyjaśnią skalę zdarzenia i przedstawią podjęte działania naprawcze. Rzetelność w przekazywaniu tych informacji jest fundamentem odbudowy wiarygodności firmy.Równie istotne jest przeprowadzenie wewnętrznego audytu poincydentalnego. Analiza metod działania cyberprzestępców oraz audyt własnych systemów pozwala zidentyfikować luki, które umożliwiły atak. Wyciągnięte wnioski powinny zostać natychmiast przełożone na aktualizację planów reagowania, zmianę procedur eskalacji oraz modyfikację polityki bezpieczeństwa. Traktowanie każdego incydentu jako materiału szkoleniowego pozwala organizacji nie tylko naprawić szkody, ale przede wszystkim realnie wzmocnić odporność na przyszłe zagrożenia.[1] https://reliaquest.com/blog/racing-the-clock-outpacing-accelerating-attacks/