HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce. Co potrafi nowy smartfon z AI?

Nowa generacja fotografii mobilnej, inteligentny asystent AI i wydajność klasy premium - tak HONOR definiuje swój najnowszy flagowiec. HONOR Magic8 Pro debiutuje w Polsce jako smartfon zaprojektowany z myślą o twórczej swobodzie i intuicyjnym użytkowaniu. Czy obietnice producenta znajdą pokrycie w rzeczywistości?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie możliwości fotograficzne oferuje HONOR Magic8 Pro i czym wyróżnia się system AiMAGE?

Jak działa inteligentny asystent HONOR AI i nowe, oparte na kontekście funkcje?

Jaką wydajność zapewnia procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 w codziennym użytkowaniu i grach?

Kiedy HONOR Magic8 Pro trafi do sprzedaży w Polsce i ile będzie kosztować?



System aparatów i fotografia mobilna

Funkcje AI i obsługa aparatu

Sztuczna inteligencja i system MagicOS 10

Wydajność, bateria i ekran

MagicOS 10

Cena i dostępność

HONOR Magic8 Pro został wyposażony w system aparatów AiMAGE Camera. W jego skład wchodzi m.in. teleobiektyw 200 MP Ultra Night z matrycą o rozmiarze 1/1,4 cala, przysłoną f/2.6, optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz 3,7-krotnym zoomem optycznym. Uzupełnieniem zestawu jest aparat główny 50 MP Ultra Night (f/1.6, OIS) oraz aparat ultraszerokokątny 50 MP o kącie widzenia 122°, umożliwiający także fotografię makro z niewielkiej odległości.Zastosowany system stabilizacji obrazu, oparty na rozwiązaniu HONOR AI Adaptive Stabilization, ma poprawiać skuteczność wykonywania zdjęć z użyciem zoomu bez dodatkowych akcesoriów stabilizujących. Producent wskazuje na zgodność z normą CIPA 5.5.W urządzeniu zastosowano również funkcję Magiczny Kolor, odpowiedzialną za zarządzanie barwami przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego. Rozwiązanie to umożliwia analizę i korektę kolorów zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym, a także korzystanie z gotowych lub własnych profili kolorystycznych.HONOR Magic8 Pro oferuje zestaw narzędzi fotograficznych określanych jako Agent Zdjęć AI, obejmujących m.in. usuwanie obiektów ze zdjęć, rozszerzanie kadru czy edycję kolorów. Nowy Przycisk AI, umieszczony niezależnie od przycisku zasilania, umożliwia szybkie uruchomienie aparatu lub wybranych funkcji systemowych.Smartfon działa pod kontrolą systemu MagicOS 10, w którym funkcje AI realizowane są lokalnie na urządzeniu. System analizuje kontekst wyświetlanych treści i polecenia użytkownika, umożliwiając m.in. podsumowywanie informacji, sugerowanie działań czy szybką zmianę ustawień.Dostępne są także funkcje związane z bezpieczeństwem komunikacji, w tym wykrywanie zmanipulowanych materiałów wideo (deepfake) oraz próby klonowania głosu podczas rozmów.HONOR Magic8 Pro jest fabrycznie wyposażony w Google Gemini, który umożliwia interakcję za pomocą tekstu, głosu i obrazu. Funkcje takie jak Gemini Live pozwalają na rozpoznawanie obrazu w czasie rzeczywistym oraz tłumaczenia na żywo.Urządzenie napędzane jest procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspomaganym przez rozwiązania mające poprawić wydajność graficzną, w tym wsparcie dla generowania dodatkowych klatek i skalowania rozdzielczości w grach.Smartfon wyposażono w baterię krzemowo-węglową o pojemności 6270 mAh oraz obsługę szybkiego ładowania: 100 W przewodowo i 80 W bezprzewodowo. Wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,71 cala oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania od 1 do 120 Hz oraz wysoką jasność w trybie HDR.MagicOS 10 wprowadza przeźroczysty styl wizualny, który ma poprawiać czytelność interfejsu. Poza zmianami wizualnymi wprowadzono tzw. „oddychające” interakcje - efekty przepływu światła, dźwięku i haptyki. Przyciski na klawiaturze ekranu blokady, w aplikacji Telefon oraz w Centrum sterowania reagują na dotyk delikatnym podświetleniem.System wspiera także funkcję HONOR Share, umożliwiającą przesyłanie plików pomiędzy urządzeniami z systemami Android, iOS, macOS i Windows.Dostępna jest również funkcja klonowania urządzenia, pozwalająca na przeniesienie danych z innych smartfonów, w tym iPhone’ów. Ochronę danych zapewnia system HONOR Lifecycle Data Protection.HONOR Magic8 Pro będzie dostępny w kolorach czarnym oraz złotym. Sprzedaż rozpocznie się 15 stycznia 2026 roku. Cena sugerowana wersji 12 GB / 512 GB wynosi 5799 zł. W okresie od 15 stycznia do 1 lutego 2026 r. przewidziano promocję obniżającą ją aż o 1000 zł.Urządzenie będzie dostępne w sklepie HONORSTORE.pl, sieciach RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, X-kom oraz u operatorów Orange, Play i Plus. W ramach zakupu użytkownicy mogą skorzystać z 3-miesięcznego dostępu do Google AI Pro z 2 TB przestrzeni w chmurze.