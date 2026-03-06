Kiedy sukces przestaje smakować. Wypalenie przedsiębiorcy w czasach wzrostu firmy. Jak je rozpoznać i czym grozi?

Według badań prof. Dominiki Maison z Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce 64% osób doświadczyło objawów wypalenia zawodowego. Problem ten dotyka nie tylko pracowników etatowych, ale także przedsiębiorców, dla których prowadzenie firmy powinno być realizacją marzeń, a często staje się źródłem chronicznego stresu i utraty sensu. Dlaczego sukces firmy nie zawsze idzie w parze z satysfakcją lidera? Jakie realne konsekwencje dla organizacji może mieć wypalenie lidera oraz jak rozpoznać cichy kryzys, który może dotknąć przedsiębiorców nawet w czasach wzrostu i stabilności?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego wypalenie zawodowe dotyka coraz więcej przedsiębiorców, nawet w czasach sukcesu i wzrostu firmy.

Jakie są różnice między przemęczeniem a wypaleniem i dlaczego regeneracja nie zawsze przynosi ulgę.

Jak utrata sensu i poczucie pustki wpływają na jakość przywództwa i funkcjonowanie firmy.

Jakie konsekwencje dla firmy i życia prywatnego niesie ze sobą wypalenie lidera.

Jakie działania mogą pomóc przedsiębiorcom w odzyskaniu równowagi i sensu w prowadzeniu biznesu.

Zmęczenie a wypalenie? Zasadnicza różnica

Złota klatka sukcesu

Wypalenie jako proces

Konsekwencje dla firmy i rodziny

Utrata sensu to najgłębszy wymiar kryzysu

Gdy lider gaśnie, firma traci czas

Co zrobić, gdy sukces przestaje smakować?