Przebodźcowanie, stres i wypalenie to codzienność. Co radzą neurobiolodzy?

Chociaż mówi się, że Blue Monday, to mit, realnymi problemami Polaków pozostają towarzyszące im na co dzień stres i przemęczenie. Dane pokazują, że ponad połowa z nas odczuwa stres raz w tygodniu, a głównymi jego źródłami są nadmiar obowiązków, presja i przebodźcowanie. Eksperci podkreślają, że początek roku to moment szczególnie sprzyjający przeciążeniu psychicznemu. Jak zadbać o układ nerwowy i uniknąć wypalenia już w pierwszych miesiącach 2026 roku?

Przeczytaj także: Jak zadbać o siebie po urlopie, aby uniknąć przemęczenia i wypalenia zawodowego



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są główne źródła stresu i przebodźcowania wśród Polaków?

Dlaczego cisza i ograniczenie bodźców są kluczowe dla regeneracji mózgu?

W jaki sposób nuda wpływa na kreatywność i odporność psychiczną?

Jak świadomie zarządzać energią i zapobiegać wypaleniu?



Po pierwsze – cisza

Współczesne środowisko, pełne hałasu, wibracji, ciągłych powiadomień i przymusu bycia online, utrzymuje nasz układ nerwowy w ciągłym stanie alarmowym. Duży stres i ciągłe pobudzenie podwyższają poziom kortyzolu (hormonu stresu), a obniżają poziom neuroprzekaźnika GABA, który jest związany z uspokojeniem. Nasz umysł traci kontrolę, permanentne przeciążenie prowadzi do wyczerpania racjonalnej kory przedczołowej – struktury niezbędnej do podejmowania decyzji i koncentracji.



W perspektywie długofalowej, taki stan grozi poważnymi konsekwencjami: dochodzi do atrofii kory przedczołowej i hipokampa. Co to znaczy? Szwankuje pamięć, emocjonalność jest pobudzona, a my tracimy zdolność do racjonalizowania i efektywnego funkcjonowania – wyjaśnia Joanna Wojsiat, dr biochemii i neurochemii PAN, neurobiolożka, wykładowczyni.

Gdy jesteśmy wypoczęci i spokojni, nasza kora przedczołowa – najmłodsza ewolucyjnie część mózgu – może prawidłowo zarządzać stanem emocjonalnym i podejmować trafne, strategiczne decyzje. W przeciwnym razie działamy na skróty, pod wpływem afektu, co obniża efektywność i utrwala poczucie chaosu – wyjaśnia dr Joanna Wojsiat.

Po drugie – nuda

To, co odróżnia dorosłych od dzieci to fakt, że zgubiliśmy umiejętność zatracania się w procesie dla samego procesu. Zabawa, czy po prostu chwilowe "nicnierobienie", jest pierwowzorem stanu flow – pełnego zatracenia w tu i teraz. Kiedy odpuszczamy sobie ciągłe dyktando efektywności, puszczamy zaciśnięte struktury mózgu – tłumaczy dr Joanna Wojsiat.

Po trzecie – nauka zarządzania własną energią

Efektywny wypoczynek jest niezbędny, ale sam w sobie nie chroni nas długofalowo przed chronicznym przeciążeniem. Dziś potrzebujemy świadomej strategii budowania odporności psychicznej, kompetencji z zakresu higieny cyfrowej, a nie tylko okazjonalnego urlopu. Obejmuje to zarówno drobne, codzienne nawyki, jak i dostęp do profesjonalnej pomocy. To pole do działania dla systemowych rozwiązań, które oferują psychoedukację i praktyczne wsparcie.



Dzięki narzędziom uczącym zarządzania stresem, energią i ekspozycją na bodźce (poprzez treningi, webinary, konsultacje z ekspertami czy ćwiczenia), można budować swoją odporność we współczesnych realiach i w porę zareagować na pierwsze objawy wyczerpania, minimalizując ryzyko poważnych konsekwencji i wypalenia zawodowego – komentuje dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life.