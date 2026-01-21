Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

eGospodarka.pl

2026-01-21 11:44

Na początku 2026 roku polscy oszczędzający muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością na rynku depozytów. Po dynamicznych zmianach w 2025 roku, które przyniosły szereg obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), sytuacja ustabilizowała się, ale niekoniecznie na korzyść klientów banków. Nasz najnowszy ranking lokat i kont oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji banków, jakie znajdziemy w styczniu 2026 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Działania RPP i ich wpływ na rynek depozytów


Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w 2025 roku przeprowadziła sześć obniżek stóp procentowych, co łącznie obniżyło stopę referencyjną NBP z 5,75% do 4,00%. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu 2025 roku, a na styczniowym posiedzeniu w 2026 roku RPP zdecydowała się utrzymać stopy na niezmienionym poziomie, co było zgodne z oczekiwaniami większości ekonomistów. Decyzja ta wynikała z obserwowanego spadku inflacji (do 2,4% w grudniu 2025) oraz chęci oceny efektów dotychczasowych obniżek.

Obniżki stóp procentowych w 2025 roku miały bezpośredni wpływ na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Banki, dostosowując się do polityki NBP, systematycznie obniżały stawki dla depozytów, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2025 roku. W efekcie, oszczędzający, którzy w poprzednich latach mogli liczyć na atrakcyjne zyski z lokat, teraz muszą liczyć się z niższymi stopami zwrotu.

Prognozy na 2026 rok


Eksperci i analitycy przewidują, że w 2026 roku może dojść do dalszych obniżek stóp procentowych, jednak ich skala będzie znacznie mniejsza niż w 2025 roku. Według prognoz, stopa referencyjna NBP może spaść do 3,25–3,50% do końca 2026 roku, co oznacza jeszcze 1–3 obniżki o 25 punktów bazowych. Takie zmiany będą miały bezpośredni wpływ na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, które prawdopodobnie nadal będą spadać.

W zestawieniu bierzemy pod uwagę oferty promocyjne banków.
Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje
ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe
"Bonus na start"

sprawdź ofertę		 do 5% 199 999,99 zł 3 miesiące 02.02.2026 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.

Z oferty możesz skorzystać, jeśli:

1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 2.12.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,

albo

2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku, który wymieniamy w ppkt 1), założonego przed 2.12.2024 r. i na tym rachunku:
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 2.12.2024 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 2.12.2024 r. do 1.12.2025 r.

Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".

Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne 5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:
• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"
• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz
• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy
• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone

Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 2,5%.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 500 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę ING Bank Śląski
VeloBank

Elastyczne Konto Oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6,5% do 50 tys. zł

4,5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł		 400 000 zł 3 miesiące 11.02.2026 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2023 r.).

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:
• otwarcie konta zdalnie,
• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty
• wyrażenie zgód marketingowych.

Wpłata nowych środków do 11.02.2026 r.

sprawdź ofertę VeloBank EKO
VeloBank

VeloLokata dla Aktywnych

sprawdź ofertę		 6,5% (przy spełnieniu warunków)

2,5% (bez spełnienia warunków)		 50 000 zł 6 miesięcy 22.01.2026 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.

Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.

Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.

sprawdź ofertę VeloLokata dla Aktywnych
Bank Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 5% 100 000 zł 3 mies. 26.02.2026 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2025 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.

Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 26.02.2026 r.

Oferta dostępna jest również dla osób, które od 01.01.2025 r. do 12.01.2026 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku.

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 450 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Bank Pekao S.A.
Citi Handlowy

konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6% 100 000 zł 4 miesiące 22.01.2026

lub do wyczerpania puli 2500 umów		 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 22.01.2026 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego
w każdym z miesięcy - styczeń 2026 r., luty 2026 r., marzec 2026 r., kwiecień 2026 r.:
• przy pomocy karty debetowej wydanej do konta wykonaj przynajmniej trzy transakcje w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę minimum 300 zł oraz
• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł

Odbierz promocyjne oprocentowanie 6% w skali roku od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym do kwoty 100.000 zł za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie powyższe warunki.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Citi Handlowy
Alior Bank

Konto Oszczędnościowe na start

sprawdź ofertę		 6% 30 000 zł 4 miesiące 02.02.2026 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.

Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:

• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 02.02.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".

• Wymagana zgoda na marketing.

• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 1000 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Alior Bank
Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe Profit

sprawdź ofertę		 5% 200 000 zł 91 dni 04.03.2026 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).

Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.

Analogiczna ofera oprocentowania promocyjnego dostępna jest dla obecnych Kilentów Banku, którzy wpłacą nowe środki i spełnią warunki promocji.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5%
• jeśli wpłacisz nowe środki oraz
• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.

Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 1,5% w skali roku.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Millennium Bank
Raiffeisen Digital Bank AG

Lokata Dla Ciebie online

sprawdź ofertę		 5% - 3 mies.
4,5% - 6 mies.		 100 000 zł 3 miesiące
6 miesięcy		 29.01.2026

o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej 		Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.

Możesz założyć jedną lokatę online na 3 miesiące i jedną na 6 miesięcy. Wpłata wynosi od 100 zł do 100.000 zł na każdą lokatę. Łącznie na obu lokatach możesz ulokować maksymalnie 200.000 zł

Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 100.000 zł łącznie na lokatach:
- 4% na 3, 6, 12 miesięcy
- 3,8% na 24 miesiące
- 3,5% na 36 miesięcy.

Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.

sprawdź ofertę Raiffeisen Digital Bank
mBank

Rachunek "Moje Cele"

sprawdź ofertę		 5,4%
mKonto Intensive

5,2%
eKonto		 50 000 zł
mKonto Intensive

25 000 zł
eKonto		 90 dni 03.02.2026 Do promocji możesz przystąpić od 01.10.2025 r. do 03.02.2026 r.

Warunki skorzystania z promocji:
• we wniosku o otwarcie mKonta należy zawnioskować o Moje Cele.
• Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 90 dni od dnia otwarcia rachunku Moje Cele, jeśli ostatniego dnia roboczego miesiąca różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%.

Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 03.02.2026 r. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 870 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.

sprawdź ofertę mBank
Inbank

Lokata na Start

sprawdź ofertę		 4,75% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.

Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 4,75% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.

sprawdź ofertę Inbank Lokata na Start
VeloBank

Lokata na Nowe Środki

sprawdź ofertę		 3,8% - 2 mies.
3,5% - 3 mies.
3,3% - 6 mies.		 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 11.02.2026 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 10.01.2026 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.

Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).

W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 3,8% na 2 miesiące, 3,5% na 3 miesiące i 3,3% na 6 miesięcy.

sprawdź ofertę VeloBank Lokata na Nowe Środki

Aktualne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych


Na początku 2026 roku średnie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych spadło w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najlepsze oferty promocyjne osiągają maksymalnie 7% w skali roku, ale są one skierowane głównie do nowych klientów, często z ograniczeniami kwotowymi (np. do 15–25 tys. zł) i krótkim terminem obowiązywania promocji (najczęściej do końca stycznia 2026).

Dla klientów, którzy nie chcą lub nie mogą spełnić dodatkowych warunków promocji, sytuacja wygląda znacznie gorzej. Najlepsze lokaty „czyste”, czyli bez dodatkowych wymagań, oferują oprocentowanie w przedziale 4,25–4,45% w skali roku. Średnie oprocentowanie standardowych lokat terminowych na koniec 2025 roku wynosiło około 2,71%, a w styczniu 2026 roku utrzymuje się na poziomie 3–4%.

Czy warto teraz inwestować oszczędności w lokaty?


Decyzja o ulokowaniu oszczędności na lokatach lub kontach oszczędnościowych powinna zależeć od indywidualnych potrzeb i strategii finansowej. W obecnej sytuacji:
  • Krótkoterminowe lokaty i promocyjne konta oszczędnościowe (np. 3–6 miesięcy) mogą być atrakcyjne dla nowych klientów, którzy mogą skorzystać z wysokiego oprocentowania (do 7%), ale tylko na ograniczone kwoty i krótki okres.
  • Standardowe lokaty i konta oszczędnościowe oferują obecnie oprocentowanie na poziomie 3–4%, co jest znacznie niższe niż w latach 2023–2024, ale nadal może być lepsze niż trzymanie środków na koncie bez odsetek.
  • Dywersyfikacja – warto rozważyć podział oszczędności między różne instrumenty, np. lokaty, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, aby zminimalizować ryzyko spadku zysków w przypadku dalszych obniżek stóp procentowych.

Podsumowanie


Rok 2026 rozpoczął się dla oszczędzających mniej korzystnie niż 2025. Średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych spadło, a najlepsze oferty promocyjne są dostępne tylko dla nowych klientów i na krótki okres. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale prognozy wskazują na dalsze, choć mniejsze obniżki w ciągu roku. W tej sytuacji warto rozważyć zdywersyfikowanie oszczędności i nie oczekiwać wysokich zysków z tradycyjnych lokat bankowych.




Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl

