Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w styczniu 2026

Na początku 2026 roku polscy oszczędzający muszą zmierzyć się z nową rzeczywistością na rynku depozytów. Po dynamicznych zmianach w 2025 roku, które przyniosły szereg obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), sytuacja ustabilizowała się, ale niekoniecznie na korzyść klientów banków. Nasz najnowszy ranking lokat i kont oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji banków, jakie znajdziemy w styczniu 2026 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Działania RPP i ich wpływ na rynek depozytów

Prognozy na 2026 rok

Aktualne oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych

Czy warto teraz inwestować oszczędności w lokaty?

Krótkoterminowe lokaty i promocyjne konta oszczędnościowe (np. 3–6 miesięcy) mogą być atrakcyjne dla nowych klientów, którzy mogą skorzystać z wysokiego oprocentowania (do 7%), ale tylko na ograniczone kwoty i krótki okres.

Standardowe lokaty i konta oszczędnościowe oferują obecnie oprocentowanie na poziomie 3–4%, co jest znacznie niższe niż w latach 2023–2024, ale nadal może być lepsze niż trzymanie środków na koncie bez odsetek.

Dywersyfikacja – warto rozważyć podział oszczędności między różne instrumenty, np. lokaty, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne, aby zminimalizować ryzyko spadku zysków w przypadku dalszych obniżek stóp procentowych.

Podsumowanie

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w 2025 roku przeprowadziła sześć obniżek stóp procentowych, co łącznie obniżyło stopę referencyjną NBP z 5,75% do 4,00%. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu 2025 roku, a na styczniowym posiedzeniu w 2026 roku RPP zdecydowała się utrzymać stopy na niezmienionym poziomie, co było zgodne z oczekiwaniami większości ekonomistów. Decyzja ta wynikała z obserwowanego spadku inflacji (do 2,4% w grudniu 2025) oraz chęci oceny efektów dotychczasowych obniżek.Obniżki stóp procentowych w 2025 roku miały bezpośredni wpływ na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Banki, dostosowując się do polityki NBP, systematycznie obniżały stawki dla depozytów, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2025 roku. W efekcie, oszczędzający, którzy w poprzednich latach mogli liczyć na atrakcyjne zyski z lokat, teraz muszą liczyć się z niższymi stopami zwrotu.Eksperci i analitycy przewidują, że w 2026 roku może dojść do dalszych obniżek stóp procentowych, jednak ich skala będzie znacznie mniejsza niż w 2025 roku. Według prognoz, stopa referencyjna NBP może spaść do 3,25–3,50% do końca 2026 roku, co oznacza jeszcze 1–3 obniżki o 25 punktów bazowych. Takie zmiany będą miały bezpośredni wpływ na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych, które prawdopodobnie nadal będą spadać.W zestawieniu bierzemy pod uwagę oferty promocyjne banków.Na początku 2026 roku średnie oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych spadło w porównaniu z rokiem ubiegłym. Najlepsze oferty promocyjne osiągają maksymalnie 7% w skali roku, ale są one skierowane głównie do nowych klientów, często z ograniczeniami kwotowymi (np. do 15–25 tys. zł) i krótkim terminem obowiązywania promocji (najczęściej do końca stycznia 2026).Dla klientów, którzy nie chcą lub nie mogą spełnić dodatkowych warunków promocji, sytuacja wygląda znacznie gorzej. Najlepsze lokaty „czyste”, czyli bez dodatkowych wymagań, oferują oprocentowanie w przedziale 4,25–4,45% w skali roku. Średnie oprocentowanie standardowych lokat terminowych na koniec 2025 roku wynosiło około 2,71%, a w styczniu 2026 roku utrzymuje się na poziomie 3–4%.Decyzja o ulokowaniu oszczędności na lokatach lub kontach oszczędnościowych powinna zależeć od indywidualnych potrzeb i strategii finansowej. W obecnej sytuacji:Rok 2026 rozpoczął się dla oszczędzających mniej korzystnie niż 2025. Średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych spadło, a najlepsze oferty promocyjne są dostępne tylko dla nowych klientów i na krótki okres. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale prognozy wskazują na dalsze, choć mniejsze obniżki w ciągu roku. W tej sytuacji warto rozważyć zdywersyfikowanie oszczędności i nie oczekiwać wysokich zysków z tradycyjnych lokat bankowych.