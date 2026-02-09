eGospodarka.pl

Aktualna sytuacja na rynku bankowych lokat i kont oszczędnościowych w Polsce jest efektem serii decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z ostatnich miesięcy oraz prognoz na najbliższą przyszłość. Eksperci i analitycy przewidują, że w 2026 roku może dojść do dalszych obniżek stóp procentowych, ale ich skala będzie mniejsza niż w 2025 roku. To oznacza, że oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych będzie nadal spadać, a najlepsze oferty promocyjne będą dostępne tylko dla nowych klientów i na krótki okres. Nasz ranking lokat i kont oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji banków wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Rada Polityki Pieniężnej w 2025 roku przeprowadziła sześć obniżek stóp procentowych, obniżając stopę referencyjną z 5,75% do 4,00%. Jednak na styczniowym i lutowym posiedzeniu 2026 roku RPP zdecydowała się utrzymać stopy na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna 4,00%, lombardowa 4,50%, depozytowa 3,50%). Decyzja ta była podyktowana spadkiem inflacji do 2,4% w grudniu 2025 roku oraz chęcią oceny efektów dotychczasowych obniżek.

Analitycy prognozują, że kolejne cięcia stóp procentowych są kwestią czasu, ale najwcześniej mogą nastąpić w marcu lub kwietniu 2026 roku. Według prognoz, stopa referencyjna NBP może spaść do 3,25–3,50% do końca 2026 roku, co oznacza jeszcze 1–3 obniżki o 25 punktów bazowych.

Obniżki stóp procentowych przekładają się na spadki oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych, ponieważ banki dostosowują swoje oferty do kosztu pozyskiwania środków. W efekcie, oszczędzający muszą liczyć się z dalszym spadkiem zysków z depozytów, zwłaszcza w segmencie lokat terminowych. Wciąż jednak możemy znaleźć oferty lokat i kont oszczędnościowych ze stosunkowo atrakcyjnym oprocentowaniem, szczególnie dla większych kwot czy dłuższych terminów, które mogą przyciągać ostrożnych inwestorów.

W zestawieniu bierzemy pod uwagę dostępne aktualnie oferty promocyjne banków.
Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje
ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe
"Bonus na start"

sprawdź ofertę		 do 5% 199 999,99 zł 3 miesiące 02.03.2026 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.

Z oferty możesz skorzystać, jeśli:

1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 3.02.2026 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver

albo

2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku, który wymieniamy w ppkt 1), założonego przed 3.02.2025 r. i na tym rachunku:
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 3.02.2025 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 3.02.2025 r. do 2.02.2026 r.

Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".

Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne 5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:
• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"
• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz
• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy
• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone

Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 2,5%.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 600 zł w postaci bonusów za aktywność (w promocjach konta osobistego "Mobilni zyskują" i "Poleć ING").

sprawdź ofertę ING Bank Śląski
VeloBank

Elastyczne Konto Oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6,5% do 50 tys. zł

4,5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł		 400 000 zł 3 miesiące 11.02.2026 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2023 r.).

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:
• otwarcie konta zdalnie,
• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty
• wyrażenie zgód marketingowych.

Wpłata nowych środków do 11.02.2026 r.

sprawdź ofertę VeloBank EKO
VeloBank

VeloLokata dla Aktywnych

sprawdź ofertę		 6,5% (przy spełnieniu warunków)

2,5% (bez spełnienia warunków)		 50 000 zł 6 miesięcy 11.02.2026 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2023 r.).

Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.

Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.

Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.

sprawdź ofertę VeloLokata dla Aktywnych
Bank Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 5% 100 000 zł 3 mies. 26.02.2026 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2025 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.

Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 26.02.2026 r.

Oferta dostępna jest również dla osób, które od 01.01.2025 r. do 12.01.2026 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku.

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 450 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Bank Pekao S.A.
Citi Handlowy

konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 5,6% 100 000 zł 4 miesiące 19.02.2026

lub do wyczerpania puli 2000 umów		 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 19.02.2026 r. lub do wyczerpania puli 2000 umów.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego
• Dokonaj w miesiącach luty 2026 r., marzec 2026 r., kwiecień 2026 r., maj 2026 r. przy pomocy karty debetowej wydanej do konta przynajmniej trzy transakcje w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę minimum 300 zł oraz
• otrzymaj na konto osobiste w tym samym miesiącu wpływ w wysokości minimum 2000 zł.

Odbierz promocyjne oprocentowanie 5,6% w skali roku od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym do kwoty 100 000 zł za każdy z 4 wymienionych wyżej miesięcy, w których spełnisz wszystkie powyższe warunki.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Citi Handlowy
Alior Bank

Konto Oszczędnościowe na start

sprawdź ofertę		 5,5% 30 000 zł 4 miesiące 02.03.2026 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.

Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:

• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 02.03.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".

• Wymagana zgoda na marketing.

• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 1000 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Alior Bank
Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe Profit

sprawdź ofertę		 5% 200 000 zł 91 dni 04.03.2026 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).

Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.

Analogiczna ofera oprocentowania promocyjnego dostępna jest dla obecnych Kilentów Banku, którzy wpłacą nowe środki i spełnią warunki promocji.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5%
• jeśli wpłacisz nowe środki oraz
• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.

Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 1,5% w skali roku.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Millennium Bank
Raiffeisen Digital Bank AG

Lokata Dla Ciebie online

sprawdź ofertę		 5% 40 000 zł 3 miesiące 02.03.2026

o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej 		Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.

Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów z oprocentowaniem 3,5% w skali roku na 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie na wszystkich lokatach.

Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.

sprawdź ofertę Raiffeisen Digital Bank
mBank

Rachunek "Moje Cele"

sprawdź ofertę		 5,1%
eKonto		 25 000 zł 90 dni 27.05.2026 Do promocji możesz przystąpić od 04.02.2026 r. do 27.05.2026 r.

Warunki skorzystania z promocji:
• we wniosku o otwarcie mKonta należy zawnioskować o Moje Cele.
• Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 90 dni od dnia otwarcia rachunku Moje Cele, jeśli ostatniego dnia roboczego miesiąca różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%.

Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 27.05.2026 r. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 1020 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.

sprawdź ofertę mBank
Inbank

Lokata na Start

sprawdź ofertę		 4,75% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.

Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 4,75% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.

sprawdź ofertę Inbank Lokata na Start
VeloBank

Lokata na Nowe Środki

sprawdź ofertę		 3,8% - 2 mies.
3,5% - 3 mies.
3,3% - 6 mies.		 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 11.02.2026 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 10.01.2026 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.

Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).

W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 3,8% na 2 miesiące, 3,5% na 3 miesiące i 3,3% na 6 miesięcy.

sprawdź ofertę VeloBank Lokata na Nowe Środki

Lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe to podstawowe narzędzia do budowania oszczędności w banku. W 2026 roku, przy utrzymujących się wyższych stopach procentowych NBP, pozwalają one na realny zysk z odłożonych środków. Różnica między nimi jest kluczowa: lokaty blokują pieniądze na określony czas w zamian za gwarantowany procent, a rachunki oszczędnościowe oferują elastyczność z codziennym dostępem do gotówki.

Czy warto teraz zainwestować oszczędności?


Perspektywy na 2026 rok wskazują na dalsze spadki oprocentowania. Dla osób, które chcą zabezpieczyć swoje oszczędności przed inflacją, warto rozważyć założenie lokaty na dłuższy okres lub dywersyfikację portfela. Jednak w dłuższej perspektywie, przy spodziewanych obniżkach stóp procentowych, zyski z lokat będą maleć, co może skłonić oszczędzających do poszukiwania alternatywnych form inwestowania.

Zalety:
  • Lokaty i konta oszczędnościowe nadal oferują bezpieczny sposób na pomnażanie oszczędności, zwłaszcza w porównaniu do bardziej ryzykownych inwestycji.
  • Promocyjne oferty banków pozwalają na uzyskanie stosunkowo wysokiego oprocentowania, choć na krótki okres i z ograniczeniami.

Wady:
  • Realna stopa zwrotu, po odliczeniu podatku i inflacji, może być niska.
  • Oprocentowanie będzie spadać wraz z dalszymi obniżkami stóp procentowych, co zmniejszy atrakcyjność depozytów.

Alternatywy:
  • Obligacje skarbowe, które często oferują konkurencyjne oprocentowanie i są bezpieczną formą oszczędzania.
  • Fundusze inwestycyjne lub inne instrumenty finansowe, które mogą przynieść wyższe zyski, ale wiążą się z większym ryzykiem.

Jak oszczędzać na lokatach i rachunkach oszczędnościowych?


Oszczędzanie to podstawa stabilności finansowej. Jednym z najbezpieczniejszych i najpopularniejszych sposobów pomnażania kapitału są lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe. Choć nie przynoszą one spektakularnych zysków, to gwarantują bezpieczeństwo i łatwy dostęp do środków. Jak z nich korzystać, aby maksymalizować zyski? Oto praktyczny poradnik.

Jak wybrać najlepszą lokatę lub ROR? Krok po kroku
  • Określ cel i horyzont: Na fundusz awaryjny – ROR; na dłuższy cel – lokata.
  • Sprawdź swoją sytuację finansową: Oblicz, ile możesz zablokować (lokata) lub trzymać płynnie (ROR). Unikaj „zamrażania” wszystkich pieniędzy – zachowaj część na nieprzewidziane wydatki.
  • Porównaj oferty: Użyj rankingów, szukaj promocji powitalnych dla nowych klientów.
  • Analizuj oprocentowanie efektywne: Uwzględnia podatek Belki (19%) i częstotliwość kapitalizacji.
  • Sprawdź warunki promocji: Często wyższe stawki dotyczą niewielkich kwot lub krótkich okresów.
  • Zweryfikuj BFG: Wybieraj banki z ochroną, unikaj SKOK-ów bez gwarancji.
  • Użyj kalkulatora zysku z lokat i rachunków oszczędnościowych: Wpisz kwotę, okres i oprocentowanie, by symulować zysk.
  • Podpisz umowę online: Większość banków oferuje to bez wizyty w placówce.
  • Monitoruj rynek: Co 3 miesiące sprawdzaj, czy nie opłaca się przenieść środków.

Strategie efektywnego oszczędzania
  • Drabinka lokat: Rozłóż środki na lokaty o różnych terminach (3, 6, 12 miesięcy), by co kwartał mieć dostęp do części kapitału z reinwestycją.
  • Dywersyfikacja: Podziel oszczędności między 2-3 banki (max 100.000 EUR każdy) i produkty (lokaty + ROR).
  • Reinwestycja odsetek: Na koniec lokaty wpłać całość (kapitał + odsetki) na nową, by skorzystać z procentu składanego.
  • Automatyczne przelewy: Ustaw stałe zasilanie ROR z konta bieżącego, np. 10% pensji.

Ryzyka i jak się chronić
Głównym ryzykiem jest inflacja – jeśli przekracza oprocentowanie, realny zysk maleje. W 2026 r. cel NBP to 2,5%, więc szukaj ofert powyżej 4%.

Zmiana stóp procentowych wpływa na ROR (spadają przy cięciach NBP), ale nie na stałe lokaty. Podatek Belki pobiera bank automatycznie – 19% od zysku.

Ochrona BFG gwarantuje zwrot do 100.000 EUR w razie upadku banku. Unikaj superpromocji bez BFG i dywersyfikuj oszczędności. Regularnie przeglądaj umowy, by unikać automatycznego odnawiania na niższym procencie.





Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.

