Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Aktualna sytuacja na rynku lokat i kont oszczędnościowych jest dynamiczna i zmienia się wraz z decyzjami RPP. Choć wciąż można znaleźć atrakcyjne oferty, to trend jest spadkowy, a prognozy na 2026 rok nie są optymistyczne dla oszczędzających. Nasz najnowszy ranking lokat i kont oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji banków, jakie znajdziemy w grudniu 2025 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Najwyżej oprocentowane oferty (5,5% do 6,5%)

VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Oferuje 6,5% dla nowych klientów, lecz to oprocentowanie obowiązuje tylko do kwoty 50.000 zł. Kwoty przekraczające 50.000 zł (do 400.000 zł) są oprocentowane na poziomie 4,5%. Wymagane warunki to m.in. zdalne otwarcie konta, min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu oraz wyrażenie zgód marketingowych.

VeloBank VeloLokata dla Aktywnych: Również oferuje 6,5% (przy spełnieniu warunków) do maksymalnej kwoty 50.000 zł. Wymaga ona posiadania konta osobistego jako nowy klient, miesięcznego wpływu w wysokości co najmniej 2.000 zł oraz utrzymania zgód marketingowych.

Oferty 6%: Stawkę 6% oferuje Bank Pekao S.A. oraz Citi Handlowy, w obu przypadkach do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące. Alior Bank także oferuje 6%, ale tylko do kwoty 30.000 zł przez 4 miesiące. W przypadku Citi Handlowego, warunki promocyjnego oprocentowania obejmują wykonanie przynajmniej trzech transakcji kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł oraz otrzymanie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 2.000 zł w każdym z 4 miesięcy trwania promocji.

Oferty powyżej 5,5% do 6,5% (inne): mBank oferuje oprocentowanie 5,4% na Rachunku "Moje Cele" dla klientów z mKonto Intensive (do 50.000 zł) oraz 5,2% dla klientów z eKonto (do 25.000 zł). Warunkiem jest miesięczny wzrost zaoszczędzonej kwoty o co najmniej 100 zł.

Pozostałe oferty (poniżej 5,5%)

5% Oprocentowania: Stawkę 5% w skali roku oferują ING Bank Śląski na Otwartym Koncie Oszczędnościowym "Bonus na start" (do 199.999,99 zł przez 3 miesiące), Millennium Bank na Koncie Oszczędnościowym Profit (do 200.000 zł przez 91 dni), oraz Raiffeisen Digital Bank na Lokacie Dla Ciebie online (na 3 miesiące do 100.000 zł). Zarówno ING, jak i Millennium, wymagają spełnienia dodatkowych warunków aktywności (np. transakcje kartą/BLIK).

Oferty poniżej 5%: W Inbanku dostępna jest Lokata na Start z oprocentowaniem 4,85% (do 50.000 zł). Raiffeisen Digital Bank oferuje 4,8% na lokacie 6-miesięcznej do 100.000 zł. Najniższe oprocentowanie promocyjne w zestawieniu, oferowane przez VeloBank na Lokacie na Nowe Środki, wynosi od 3,8% (na 2 miesiące) do 3,3% (na 6 miesięcy), dla kwot do 190.000 zł.

Oferty dla dużych kwot (powyżej 100.000 zł)

ING Bank Śląski OKO: Oferta "Bonus na start" obejmuje środki do 199.999,99 zł z oprocentowaniem do 5%.

Millennium Bank KO Profit: Oferuje 5% do 200.000 zł.

VeloBank Lokata na Nowe Środki: Umożliwia założenie maksymalnie 3 lokat, każda do 190.000 zł, z oprocentowaniem do 3,8%.

Raiffeisen Digital Bank: Oferuje dla obecnych i nowych klientów lokatę z oprocentowaniem 4% na kwotę do 1.000.000 zł.

Oferty dla średnich kwot (od 50.000 zł do 100.000 zł)

Bank Pekao S.A.: Konto oszczędnościowe oferuje 6% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące.

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe również zapewnia 6% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące.

Raiffeisen Digital Bank Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5% na 3 miesiące (lub 4,8% na 6 miesięcy) do 100.000 zł na pojedynczej lokacie, przy czym łącznie na obu lokatach można ulokować maksymalnie 200.000 zł.

Oferty dla mniejszych kwot (do 50.000 zł)

VeloBank: Zapewnia 6,5% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym oraz na VeloLokacie dla Aktywnych, w obu przypadkach do kwoty 50.000 zł.

Alior Bank KO na start: Oferuje 6%, ale z niskim limitem maksymalnym wynoszącym 30.000 zł.

mBank Rachunek "Moje Cele": Oferuje 5,4% do 50.000 zł (mKonto Intensive) lub 5,2% do 25.000 zł (eKonto).

Inbank Lokata na Start: Zapewnia 4,85% dla Nowych Klientów, do kwoty 50.000 zł.

Co robić z oszczędnościami?

W grudniu 2025 roku rynek bankowych lokat i kont oszczędnościowych w Polsce znajduje się w fazie wyraźnego spadku oprocentowania. Jest to bezpośredni efekt serii obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), która w ciągu ostatnich miesięcy systematycznie zmniejszała koszt pieniądza. Na początku grudnia 2025 roku RPP obniżyła główną stopę referencyjną do poziomu 4,00%, co jest szóstą obniżką w tym roku. W sumie od maja 2025 roku stopy spadły o 1,75 punktu procentowego, co przekłada się na niższe zyski dla oszczędzających, ale także na niższe raty kredytów dla kredytobiorców.Ekonomiści i analitycy rynku finansowego przewidują, że trend spadkowy oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych będzie kontynuowany w 2026 roku. Spodziewane są dalsze, choć bardziej umiarkowane obniżki stóp procentowych, co oznacza, że zyski z depozytów bankowych będą nadal maleć. Według prognoz, oprocentowanie przeciętnej rocznej lokaty może spaść poniżej 3% w ciągu najbliższego roku. Dla oszczędzających oznacza to, że realna wartość oszczędności może być zagrożona, zwłaszcza jeśli inflacja zacznie rosnąć lub utrzyma się na podobnym poziomie.W zestawieniu bierzemy pod uwagę oferty promocyjne banków.W tym segmencie dostępne jest najwyższe oprocentowanie w całym zestawieniu:Dla osób planujących zabezpieczenie oszczędności w perspektywie kilku miesięcy, krótkoterminowe lokaty lub konta oszczędnościowe nadal są rozwiązaniem wartym rozważenia. Dają pewność i płynność finansową w sytuacji niepewności gospodarczej. Jeśli bank oferuje wysokie oprocentowanie na krótki okres (np. 3–6 miesięcy), warto skorzystać z takiej oferty, zwłaszcza jeśli spełniamy warunki promocji. Pozwoli to zyskać na wyższych stopach, zanim spadną one jeszcze bardziej.Dla dłuższych horyzontów czasowych warto rozważyć dywersyfikację oszczędności dzieląc je pomiędzy lokaty i konta oszczędnościowe oraz inne formy lokowania kapitału – obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne czy akcje, które mogą przynieść wyższe zyski w dłuższej perspektywie.