Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

2025-12-16 14:11

Aktualna sytuacja na rynku lokat i kont oszczędnościowych jest dynamiczna i zmienia się wraz z decyzjami RPP. Choć wciąż można znaleźć atrakcyjne oferty, to trend jest spadkowy, a prognozy na 2026 rok nie są optymistyczne dla oszczędzających. Nasz najnowszy ranking lokat i kont oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji banków, jakie znajdziemy w grudniu 2025 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

W grudniu 2025 roku rynek bankowych lokat i kont oszczędnościowych w Polsce znajduje się w fazie wyraźnego spadku oprocentowania. Jest to bezpośredni efekt serii obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP), która w ciągu ostatnich miesięcy systematycznie zmniejszała koszt pieniądza. Na początku grudnia 2025 roku RPP obniżyła główną stopę referencyjną do poziomu 4,00%, co jest szóstą obniżką w tym roku. W sumie od maja 2025 roku stopy spadły o 1,75 punktu procentowego, co przekłada się na niższe zyski dla oszczędzających, ale także na niższe raty kredytów dla kredytobiorców.

Ekonomiści i analitycy rynku finansowego przewidują, że trend spadkowy oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych będzie kontynuowany w 2026 roku. Spodziewane są dalsze, choć bardziej umiarkowane obniżki stóp procentowych, co oznacza, że zyski z depozytów bankowych będą nadal maleć. Według prognoz, oprocentowanie przeciętnej rocznej lokaty może spaść poniżej 3% w ciągu najbliższego roku. Dla oszczędzających oznacza to, że realna wartość oszczędności może być zagrożona, zwłaszcza jeśli inflacja zacznie rosnąć lub utrzyma się na podobnym poziomie.

W zestawieniu bierzemy pod uwagę oferty promocyjne banków.
Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje
ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe
"Bonus na start"

sprawdź ofertę		 do 5% 199 999,99 zł 3 miesiące 02.02.2026 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.

Z oferty możesz skorzystać, jeśli:

1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 2.12.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,

albo

2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku, który wymieniamy w ppkt 1), założonego przed 2.12.2024 r. i na tym rachunku:
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 2.12.2024 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 2.12.2024 r. do 1.12.2025 r.

Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".

Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne 5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:
• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"
• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz
• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy
• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone

Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 2,5%.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 500 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę ING Bank Śląski
VeloBank

Elastyczne Konto Oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6,5% do 50 tys. zł

4,5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł		 400 000 zł 3 miesiące 13.01.2026 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:
• otwarcie konta zdalnie,
• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty
• wyrażenie zgód marketingowych.

Wpłata nowych środków do 13.01.2026 r.

sprawdź ofertę VeloBank EKO
VeloBank

VeloLokata dla Aktywnych

sprawdź ofertę		 6,5% (przy spełnieniu warunków)

2,5% (bez spełnienia warunków)		 50 000 zł 6 miesięcy 21.12.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.

Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.

Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.

sprawdź ofertę VeloLokata dla Aktywnych
Bank Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6% 100 000 zł 4 mies. 12.01.2026 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2025 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.

Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 12.01.2026 r.

Oferta dostępna jest również dla osób, które od 01.01.2025 r. do do 01.12.2025 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku.

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 400 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Bank Pekao S.A.
Citi Handlowy

konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6% 100 000 zł 4 miesiące 22.01.2026

lub do wyczerpania puli 2500 umów		 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 22.01.2026 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego
w każdym z miesięcy - styczeń 2026 r., luty 2026 r., marzec 2026 r., kwiecień 2026 r.:
• przy pomocy karty debetowej wydanej do konta wykonaj przynajmniej trzy transakcje w miesiącu kalendarzowym na łączną kwotę minimum 300 zł oraz
• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł

Odbierz promocyjne oprocentowanie 6% w skali roku od środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym do kwoty 100.000 zł za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie powyższe warunki.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Citi Handlowy
Alior Bank

Konto Oszczędnościowe na start

sprawdź ofertę		 6% 30 000 zł 4 miesiące 08.01.2026 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.

Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:

• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 08.01.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".

• Wymagana zgoda na marketing.

• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 1000 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Alior Bank
Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe Profit

sprawdź ofertę		 5% 200 000 zł 91 dni 04.03.2026 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).

Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.

Analogiczna ofera oprocentowania promocyjnego dostępna jest dla obecnych Kilentów Banku, którzy wpłacą nowe środki i spełnią warunki promocji.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5%
• jeśli wpłacisz nowe środki oraz
• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.

Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 1,5% w skali roku.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Millennium Bank
Raiffeisen Digital Bank AG

Lokata Dla Ciebie online

sprawdź ofertę		 5% - 3 mies.
4,8% - 6 mies.		 100 000 zł 3 miesiące
6 miesięcy		 29.12.2025

o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej 		Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.

Możesz założyć jedną lokatę online na 3 miesiące i jedną na 6 miesięcy. Wpłata wynosi od 100 zł do 100.000 zł na każdą lokatę. Łącznie na obu lokatach możesz ulokować maksymalnie 200.000 zł

Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 4% na 3, 6, 12 miesięcy.

Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.

sprawdź ofertę Raiffeisen Digital Bank
mBank

Rachunek "Moje Cele"

sprawdź ofertę		 5,4%
mKonto Intensive

5,2%
eKonto		 50 000 zł
mKonto Intensive

25 000 zł
eKonto		 90 dni 03.02.2026 Do promocji możesz przystąpić od 01.10.2025 r. do 03.02.2026 r.

Warunki skorzystania z promocji:
• we wniosku o otwarcie mKonta należy zawnioskować o Moje Cele.
• Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 90 dni od dnia otwarcia rachunku Moje Cele, jeśli ostatniego dnia roboczego miesiąca różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%.

Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 03.02.2026 r. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 870 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.

sprawdź ofertę mBank
Inbank

Lokata na Start

sprawdź ofertę		 4,85% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.

Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 4,85% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.

sprawdź ofertę Inbank Lokata na Start
VeloBank

Lokata na Nowe Środki

sprawdź ofertę		 3,8% - 2 mies.
3,5% - 3 mies.
3,3% - 6 mies.		 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 13.01.2026 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 03.12.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.

Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).

W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 3,8% na 2 miesiące, 3,5% na 3 miesiące i 3,3% na 6 miesięcy.

sprawdź ofertę VeloBank Lokata na Nowe Środki

Najwyżej oprocentowane oferty (5,5% do 6,5%)


  • VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Oferuje 6,5% dla nowych klientów, lecz to oprocentowanie obowiązuje tylko do kwoty 50.000 zł. Kwoty przekraczające 50.000 zł (do 400.000 zł) są oprocentowane na poziomie 4,5%. Wymagane warunki to m.in. zdalne otwarcie konta, min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu oraz wyrażenie zgód marketingowych.
  • VeloBank VeloLokata dla Aktywnych: Również oferuje 6,5% (przy spełnieniu warunków) do maksymalnej kwoty 50.000 zł. Wymaga ona posiadania konta osobistego jako nowy klient, miesięcznego wpływu w wysokości co najmniej 2.000 zł oraz utrzymania zgód marketingowych.
  • Oferty 6%: Stawkę 6% oferuje Bank Pekao S.A. oraz Citi Handlowy, w obu przypadkach do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące. Alior Bank także oferuje 6%, ale tylko do kwoty 30.000 zł przez 4 miesiące. W przypadku Citi Handlowego, warunki promocyjnego oprocentowania obejmują wykonanie przynajmniej trzech transakcji kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł oraz otrzymanie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 2.000 zł w każdym z 4 miesięcy trwania promocji.
  • Oferty powyżej 5,5% do 6,5% (inne): mBank oferuje oprocentowanie 5,4% na Rachunku "Moje Cele" dla klientów z mKonto Intensive (do 50.000 zł) oraz 5,2% dla klientów z eKonto (do 25.000 zł). Warunkiem jest miesięczny wzrost zaoszczędzonej kwoty o co najmniej 100 zł.

Pozostałe oferty (poniżej 5,5%)


  • 5% Oprocentowania: Stawkę 5% w skali roku oferują ING Bank Śląski na Otwartym Koncie Oszczędnościowym "Bonus na start" (do 199.999,99 zł przez 3 miesiące), Millennium Bank na Koncie Oszczędnościowym Profit (do 200.000 zł przez 91 dni), oraz Raiffeisen Digital Bank na Lokacie Dla Ciebie online (na 3 miesiące do 100.000 zł). Zarówno ING, jak i Millennium, wymagają spełnienia dodatkowych warunków aktywności (np. transakcje kartą/BLIK).
  • Oferty poniżej 5%: W Inbanku dostępna jest Lokata na Start z oprocentowaniem 4,85% (do 50.000 zł). Raiffeisen Digital Bank oferuje 4,8% na lokacie 6-miesięcznej do 100.000 zł. Najniższe oprocentowanie promocyjne w zestawieniu, oferowane przez VeloBank na Lokacie na Nowe Środki, wynosi od 3,8% (na 2 miesiące) do 3,3% (na 6 miesięcy), dla kwot do 190.000 zł.

Oferty dla dużych kwot (powyżej 100.000 zł)


  • ING Bank Śląski OKO: Oferta "Bonus na start" obejmuje środki do 199.999,99 zł z oprocentowaniem do 5%.
  • Millennium Bank KO Profit: Oferuje 5% do 200.000 zł.
  • VeloBank Lokata na Nowe Środki: Umożliwia założenie maksymalnie 3 lokat, każda do 190.000 zł, z oprocentowaniem do 3,8%.
  • Raiffeisen Digital Bank: Oferuje dla obecnych i nowych klientów lokatę z oprocentowaniem 4% na kwotę do 1.000.000 zł.

Oferty dla średnich kwot (od 50.000 zł do 100.000 zł)


  • Bank Pekao S.A.: Konto oszczędnościowe oferuje 6% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące.
  • Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe również zapewnia 6% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące.
  • Raiffeisen Digital Bank Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5% na 3 miesiące (lub 4,8% na 6 miesięcy) do 100.000 zł na pojedynczej lokacie, przy czym łącznie na obu lokatach można ulokować maksymalnie 200.000 zł.

Oferty dla mniejszych kwot (do 50.000 zł)


W tym segmencie dostępne jest najwyższe oprocentowanie w całym zestawieniu:
  • VeloBank: Zapewnia 6,5% na Elastycznym Koncie Oszczędnościowym oraz na VeloLokacie dla Aktywnych, w obu przypadkach do kwoty 50.000 zł.
  • Alior Bank KO na start: Oferuje 6%, ale z niskim limitem maksymalnym wynoszącym 30.000 zł.
  • mBank Rachunek "Moje Cele": Oferuje 5,4% do 50.000 zł (mKonto Intensive) lub 5,2% do 25.000 zł (eKonto).
  • Inbank Lokata na Start: Zapewnia 4,85% dla Nowych Klientów, do kwoty 50.000 zł.

Co robić z oszczędnościami?


Dla osób planujących zabezpieczenie oszczędności w perspektywie kilku miesięcy, krótkoterminowe lokaty lub konta oszczędnościowe nadal są rozwiązaniem wartym rozważenia. Dają pewność i płynność finansową w sytuacji niepewności gospodarczej. Jeśli bank oferuje wysokie oprocentowanie na krótki okres (np. 3–6 miesięcy), warto skorzystać z takiej oferty, zwłaszcza jeśli spełniamy warunki promocji. Pozwoli to zyskać na wyższych stopach, zanim spadną one jeszcze bardziej.

Dla dłuższych horyzontów czasowych warto rozważyć dywersyfikację oszczędności dzieląc je pomiędzy lokaty i konta oszczędnościowe oraz inne formy lokowania kapitału – obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne czy akcje, które mogą przynieść wyższe zyski w dłuższej perspektywie.




Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.

