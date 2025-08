Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

W sierpniu 2025 roku na rynku lokat i kont oszczędnościowych nadal dominują promocyjne oferty skierowane głównie do nowych klientów, choć w niektórych przypadkach dostępne są także dla obecnych, aktywnych użytkowników. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najwyższe oprocentowanie wiąże się zazwyczaj ze spełnieniem dodatkowych warunków.

Przeczytaj także: Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ogólna charakterystyka ofert sierpniowych

Oprocentowanie promocyjne: Najwyższe stawki sięgają 7-8% w skali roku, ale dotyczą one stosunkowo niskich kwot i są obwarowane licznymi warunkami w postaci aktywności czy wpływów na konto.

Najwyższe stawki sięgają 7-8% w skali roku, ale dotyczą one stosunkowo niskich kwot i są obwarowane licznymi warunkami w postaci aktywności czy wpływów na konto. Ograniczone kwoty i krótkie okresy: Promocyjne oprocentowanie najczęściej dotyczy kwot od 10.000 zł do 100.000 zł i jest oferowane na krótkie okresy depozytowe, zazwyczaj od 2 do 6 miesięcy.

Promocyjne oprocentowanie najczęściej dotyczy kwot od 10.000 zł do 100.000 zł i jest oferowane na krótkie okresy depozytowe, zazwyczaj od 2 do 6 miesięcy. Dodatkowe warunki: Uzyskanie promocyjnego oprocentowania niemal zawsze wymaga otwarcia konta osobistego, wpłaty "nowych środków", wyrażenia zgód marketingowych oraz wykonania określonej liczby transakcji kartą lub BLIKIEM, czy zapewnienia regularnych wpływów na konto osobiste.

Uzyskanie promocyjnego oprocentowania niemal zawsze wymaga otwarcia konta osobistego, wpłaty "nowych środków", wyrażenia zgód marketingowych oraz wykonania określonej liczby transakcji kartą lub BLIKIEM, czy zapewnienia regularnych wpływów na konto osobiste. Bonusy za aktywność: Wiele banków nadal oferuje dodatkowe bonusy finansowe (od 320 zł do 960 zł) za aktywność związaną z otwarciem konta osobistego i spełnieniem warunków promocji.

Porównanie z poprzednimi rankingami (maj i czerwiec 2025)

W maju 2025 roku dominowały oferty z oprocentowaniem sięgającym 7% w skali roku, często dla kwot do 50.000 zł i na krótkie okresy (2-6 miesięcy).

dominowały oferty z oprocentowaniem sięgającym 7% w skali roku, często dla kwot do 50.000 zł i na krótkie okresy (2-6 miesięcy). W czerwcu 2025 roku najwyższe stawki nadal sięgały 7%, a w przypadku BNP Paribas nawet 8% (dla kwoty 10.000 zł).

najwyższe stawki nadal sięgały 7%, a w przypadku BNP Paribas nawet 8% (dla kwoty 10.000 zł). W sierpniu 2025 roku sytuacja jest podobna – 8% jest nadal dostępne w BNP Paribas (do 10.000 zł), a 7% w VeloBanku (do 50.000 zł) i Banku Pekao S.A. (do 25.000 zł). Natomiast większość pozostałych atrakcyjnych ofert oscyluje w granicach 5,5-6,6% (na uwagę zasługuje oferta ING Bank Śląski, w którym oprocentowanie 5,5% przez 3 miesiące na koncie oszczędnościowym możemy uzyskać dla kwoty do 200.000 zł, obejmująca także dotychczasowych klientów Banku, którzy wpłacą nowe środki) .

sytuacja jest podobna – 8% jest nadal dostępne w BNP Paribas (do 10.000 zł), a 7% w VeloBanku (do 50.000 zł) i Banku Pekao S.A. (do 25.000 zł). Natomiast większość pozostałych atrakcyjnych ofert oscyluje w granicach 5,5-6,6% (na uwagę zasługuje oferta ING Bank Śląski, w którym oprocentowanie 5,5% przez 3 miesiące na koncie oszczędnościowym możemy uzyskać dla kwoty do 200.000 zł, obejmująca także dotychczasowych klientów Banku, którzy wpłacą nowe środki) . Widać więc, że najwyższe, najbardziej promocyjne stawki utrzymują się, ale są one coraz bardziej obwarowane dodatkowymi warunkami i dotyczą relatywnie niskich kwot, podczas gdy oferty na średnim poziomie (poniżej 6%) stają się bardziej powszechne.

Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje ING Bank Śląski



Otwarte Konto Oszczędnościowe

"Bonus na start"



skorzystaj do 5,5% 199 999,99 zł 3 miesiące 11.08.2025 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.



Z oferty możesz skorzystać, jeśli:



1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 22.07.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego z następujących rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,



albo



2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku wymienionego w ppkt 1), założonego przed 22.07.2024 r. i na tym rachunku:

• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 22.07.2024 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz

• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 22.07.2024 r. do 21.07.2025 r.



Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5,5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".



Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:

• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"

• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz

• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy

• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone



Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 3%.



BNP Paribas



Konto Pełne Marzeń



skorzystaj 8% 10 000 zł maksymalnie do 30 września 2025 30.09.2025 Wymaga posiadania konta osobistego w Banku.



Przystąpienie do Promocji "Konto Pełne Marzeń dla aktywnych" może nastąpić do 30 września 2025 r. jedynie w dniu otwarcia Konta Pełnego Marzeń po elektronicznym zaakceptowaniu regulaminu we wniosku o otwarcie Konta Pełnego Marzeń w aplikacji mobilnej GOmobile.



Warunki do uzyskania oprocentowania 8% w pierwszym okresie naliczania oprocentowania promocyjnego (okres ten trwa od dnia otwarcia konta i przytępienia do promocji do 9-go dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto oszczędnościowe, ale nie dłużej niż do 30.09.2025):

1) posiadanie Konta osobistego, oraz

2) posiadanie Konta Pełnego Marzeń, które objęte jest Promocją.



Warunki uprawniające do uzyskania oprocentowania 8% w kolejnych okresach naliczania oprocentowania promocyjnego:

1) posiadanie Konta osobistego, oraz

2) posiadanie Konta Pełnego Marzeń, które objęte jest Promocją, oraz

3) wykonanie min. 4 transakcji bezgotówkowych, oraz

4) zaksięgowanie wpływów w wysokości min. 1.000 zł,

w poprzednim miesiącu kalendarzowym w stosunku do miesiąca, w którym rozpoczął się kolejny okres naliczania oprocentowania promocyjnego.



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w promocji "Fala nagród" możemy zyskać 900 zł w postaci bonusów za aktywność (700 zł w gotówce oraz 200 zł w e-voucherach w promocji Mastercard Bezcenne Chwile). Uwaga: Konto osobiste należy założyć korzystając z przycisku otwórz konto na stronie promocji po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub korzystając z linku, który otrzymamy mailem po rejestracji w promocji. VeloBank



Elastyczne Konto Oszczędnościowe



skorzystaj 7% do 50 tys. zł



5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł 400 000 zł 3 miesiące 07.08.2025 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).



Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:

• otwarcie konta zdalnie,

• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty

• wyrażenie zgód marketingowych.



Wpłata nowych środków do 07.08.2025 r. VeloBank



VeloLokata dla Aktywnych



skorzystaj 7% (przy spełnieniu warunków)



2,5% (bez spełnienia warunków) 50 000 zł 6 miesięcy 07.08.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).



Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.



Minimalna kwota 1.000 zł.



Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu. Bank Pekao S.A.



Konto oszczędnościowe



skorzystaj 7% do 25 tys. zł



6% nadwyżka od 25 tys. zł do 100 tys. zł 100 000 zł 4 mies. 06.10.2025 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2024 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.



Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 06.10.2025 r.



Oferta dostępna jest również dla osób, które od 1.01.2024 r. do 31.07.2025 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku,



Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność oraz obrączkę płatniczą o wartości 400 zł za 0 zł. Citi Handlowy



konto oszczędnościowe



skorzystaj 6,6% 100 000 zł 4 miesiące 12.08.2025



lub do wyczerpania puli 2200 umów Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 12.08.2025 r. lub do wyczerpania puli 2200 umów.



Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego (za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie poniższe warunki):

• zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz

• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 320 zł w postaci bonusów za aktywność. Alior Bank



Konto Oszczędnościowe na start



skorzystaj 6,5% 50 000 zł 4 miesiące 27.08.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.



Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:



• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 27.08.2025 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".



• Wymagana zgoda na marketing.



• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).



Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 800 zł w postaci bonusów za aktywność oraz obrączkę płatniczą. Raiffeisen Digital Bank AG



Lokata Dla Ciebie online



skorzystaj 6% 100 000 zł 3 miesiące 28.08.2025



o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.



Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 5,2% na 3 miesiące, 5,1% na 6 miesięcy, 5,1% na 12 miesięcy.



Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1. mBank



Lokata promocyjna



skorzystaj 6% 25 000 zł 3 miesiące 28.08.2025



lub do dnia wyczerpania puli lokat dostępnych w promocji Minimalna kwota jednej lokaty, którą możesz założyć w promocji, to 1.000 zł. Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w promocji to 25.000 zł. Możesz założyć tyle lokat promocyjnych, ile chcesz, o ile nie przekroczysz kwoty maksymalnej.



Do promocji można przystąpić w terminie od 17.06.2025 r. do 28.08.2025 r. lub do dnia wyczerpania puli lokat dostępnych w promocji.



Warunki skorzystania z promocji:

• otwarcie eKonta z wnioskiem o wydanie dowolnej Karty Mastercard (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą)

• na wniosku o otwarcie eKonta zaakceptuj oświadczenia o treści przedstawionej w części MOJE OŚWIADCZENIA

• wyrażenie zgody na mOkazje



Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 28.08.2025 r. Po otwarciu konta bank udostępni ofertę lokaty promocyjnej w powiadomieniach w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Z lokaty można skorzystać przez 30 dni od założenia eKonta. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 870 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku oraz pierścień płatniczy Matercard za 0 zł. Millennium Bank



Konto Oszczędnościowe Profit



skorzystaj 5,5% 100 000 zł 91 dni 22.08.2025 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).



Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.



Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5,5%

• jeśli wpłacisz nowe środki oraz

• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.



Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 2,0% w skali roku.



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 800 zł w postaci bonusów za aktywność. Inbank



Lokata na Start



skorzystaj 5,05% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.



Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 5,05% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego. VeloBank



Lokata na Nowe Środki



skorzystaj 4,3% - 2 mies.

4% - 3 mies.

3,8% - 6 mies. 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 07.08.2025 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 10.07.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.



Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.



Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).



W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 4,3% na 2 miesiące, 4% na 3 miesiące i 3,8% na 6 miesięcy. Santander Consumer Bank S.A.



Lokata wakacyjna



skorzystaj 4% 30 000 zł 3 miesiące 15.09.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Lokatę założysz w Santander online do 15.09.2025 r.



Minimalna kwota lokaty to 1.000 zł



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 960 zł w postaci bonusów za aktywność. Inbank



Lokata w Euro



skorzystaj 2,15% - 12 mies.

2,05% - 6 mies.

1,90% - 3 mies. 10 000 EUR (na pojedynczą lokatę)



200 000 EUR (łączny limit na klienta) 3, 6 lub 12 miesięcy brak informacji Minimalna kwota 500 EUR. Dostępna dla obecnych i nowych klientów.

Podsumowanie

Rynek lokat i kont oszczędnościowych w Polsce odnotowuje, co jest bezpośrednim skutkiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżkach stóp procentowych oraz spadku inflacji.Trend utrzymuje się – promocje są w dużej mierze skierowane do "nowych klientów" lub wymagają "nowych środków". Konieczność otwarcia konta osobistego, zapewnienia regularnych wpływów czy aktywnego korzystania z karty debetowej lub BLIKa jest powtarzającym się wymogiem, co znajduje odzwierciedlenie w ofertach sierpniowych. Zarówno dane z maja, jak i z czerwca wskazywały na przewidywane dalsze obniżki stóp procentowych przez NBP i konsekwentny spadek oprocentowania depozytów. W maju eksperci radzili, by nie zwlekać z decyzją o skorzystaniu z ofert, ponieważ czerwcowe i późniejsze promocje miały być mniej atrakcyjne. Czerwcowy ranking potwierdził ten trend, wskazując, że standardowe oferty mogą spaść poniżej 4%. Sierpniowy ranking, choć nadal zawiera kilka wysokich ofert promocyjnych, pokazuje, że standardowe stawki prawdopodobnie nadal spadają, a znalezienie produktów z oprocentowaniem powyżej inflacji wciąż wymaga spełnienia dodatkowych warunków.Podsumowując, sierpień 2025 roku kontynuuje trend z poprzednich miesięcy, oferując najwyższe oprocentowanie głównie w ramach promocji z licznymi warunkami, skierowanych do nowych klientów. W obliczu prognozowanych dalszych obniżek stóp procentowych, okazje do skorzystania z wysokiego oprocentowania stają się coraz rzadsze i bardziej wymagające, co podkreśla znaczenie szybkiego działania dla oszczędzających.