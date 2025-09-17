Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

ING Bank Śląski



Otwarte Konto Oszczędnościowe

"Bonus na start"



sprawdź ofertę do 5,5% 199 999,99 zł 3 miesiące 01.10.2025 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.



Z oferty możesz skorzystać, jeśli:



1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 11.09.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego z następujących rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,



albo



2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku wymienionego w ppkt 1), założonego przed 11.09.2024 r. i na tym rachunku:

• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 11.09.2024 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz

• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od od 11.09.2024 r. do 10.09.2025 r.



Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5,5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".



Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:

• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"

• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz

• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy

• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone



Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 3%.





BNP Paribas



Konto Pełne Marzeń



sprawdź ofertę 8% 10 000 zł maksymalnie do 30 września 2025 30.09.2025 Wymaga posiadania konta osobistego w Banku.



Przystąpienie do Promocji "Konto Pełne Marzeń dla aktywnych" może nastąpić do 30 września 2025 r. jedynie w dniu otwarcia Konta Pełnego Marzeń po elektronicznym zaakceptowaniu regulaminu we wniosku o otwarcie Konta Pełnego Marzeń w aplikacji mobilnej GOmobile.



Warunki do uzyskania oprocentowania 8% w pierwszym okresie naliczania oprocentowania promocyjnego (okres ten trwa od dnia otwarcia konta i przytępienia do promocji do 9-go dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o konto oszczędnościowe, ale nie dłużej niż do 30.09.2025):

1) posiadanie Konta osobistego, oraz

2) posiadanie Konta Pełnego Marzeń, które objęte jest Promocją.



Warunki uprawniające do uzyskania oprocentowania 8% w kolejnych okresach naliczania oprocentowania promocyjnego:

1) posiadanie Konta osobistego, oraz

2) posiadanie Konta Pełnego Marzeń, które objęte jest Promocją, oraz

3) wykonanie min. 4 transakcji bezgotówkowych, oraz

4) zaksięgowanie wpływów w wysokości min. 1.000 zł,

w poprzednim miesiącu kalendarzowym w stosunku do miesiąca, w którym rozpoczął się kolejny okres naliczania oprocentowania promocyjnego.



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w promocji "Eksplozja okazji" możemy zyskać 800 zł w postaci bonusów za aktywność (600 zł w gotówce oraz 200 zł w e-voucherach w promocji Mastercard Bezcenne Chwile). Uwaga: Konto osobiste należy założyć korzystając z przycisku otwórz konto na stronie promocji po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub korzystając z linku, który otrzymamy mailem po rejestracji w promocji.

VeloBank



Elastyczne Konto Oszczędnościowe



sprawdź ofertę 7% do 50 tys. zł



5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł 400 000 zł 3 miesiące 22.09.2025 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).



Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:

• otwarcie konta zdalnie,

• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty

• wyrażenie zgód marketingowych.



Wpłata nowych środków do 22.09.2025 r.

VeloBank



VeloLokata dla Aktywnych



sprawdź ofertę 7% (przy spełnieniu warunków)



2,5% (bez spełnienia warunków) 50 000 zł 6 miesięcy 14.10.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).



Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.



Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.



Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.

Bank Pekao S.A.



Konto oszczędnościowe



sprawdź ofertę 7% do 25 tys. zł



6% nadwyżka od 25 tys. zł do 100 tys. zł 100 000 zł 4 mies. 06.10.2025 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2024 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.



Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 06.10.2025 r.



Oferta dostępna jest również dla osób, które od 1.01.2024 r. do 31.07.2025 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku,



Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność oraz obrączkę płatniczą o wartości 400 zł za 0 zł.

Citi Handlowy



konto oszczędnościowe



sprawdź ofertę 6,4% 100 000 zł 4 miesiące 16.10.2025



lub do wyczerpania puli 2500 umów Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 16.10.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.



Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego (za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie poniższe warunki):

• zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz

• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.

Alior Bank



Konto Oszczędnościowe na start



sprawdź ofertę 6% 30 000 zł 4 miesiące 08.01.2026 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.



Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:



• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 08.01.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".



• Wymagana zgoda na marketing.



• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).



Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 800 zł w postaci bonusów za aktywność.

Raiffeisen Digital Bank AG



Lokata Dla Ciebie online



sprawdź ofertę 5,5% 100 000 zł 3 miesiące

6 miesięcy 30.09.2025



o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.



Możesz założyć jedną lokatę online na 3 miesiące i jedną na 6 miesięcy. Wpłata wynosi od 100 zł do 100.000 zł na każdą lokatę. Łącznie na obu lokatach możesz ulokować maksymalnie 200.000 zł



Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 5% na 3, 6, 12 miesięcy.



Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.

mBank



Lokata promocyjna



sprawdź ofertę 6% 25 000 zł 3 miesiące 30.09.2025



lub do dnia wyczerpania puli lokat dostępnych w promocji Minimalna kwota jednej lokaty, którą możesz założyć w promocji, to 1.000 zł. Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w promocji to 25.000 zł. Możesz założyć tyle lokat promocyjnych, ile chcesz, o ile nie przekroczysz kwoty maksymalnej.



Do promocji można przystąpić w terminie od 28.05.2025 r. do 30.09.2025 r. lub do dnia wyczerpania puli lokat dostępnych w promocji.



Warunki skorzystania z promocji:

• otwarcie eKonta z wnioskiem o wydanie dowolnej Karty Mastercard (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą)

• na wniosku o otwarcie eKonta zaakceptuj oświadczenia o treści przedstawionej w części MOJE OŚWIADCZENIA

• wyrażenie zgody na mOkazje



Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 30.09.2025 r. Po otwarciu konta bank udostępni ofertę lokaty promocyjnej w powiadomieniach w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Z lokaty można skorzystać przez 30 dni od założenia eKonta. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 870 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.

Millennium Bank



Konto Oszczędnościowe Profit



sprawdź ofertę 5,5% 200 000 zł 91 dni 17.10.2025 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).



Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.



Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5,5%

• jeśli wpłacisz nowe środki oraz

• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.



Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 2,0% w skali roku.



Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.

Inbank



Lokata na Start



sprawdź ofertę 5,55% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.



Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 5,55% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.

VeloBank



Lokata na Nowe Środki



sprawdź ofertę 4,3% - 2 mies.

4% - 3 mies.

3,8% - 6 mies. 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 22.09.2025 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 04.09.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.



Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.



Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).



W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 4,3% na 2 miesiące, 4% na 3 miesiące i 3,8% na 6 miesięcy.