Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

2025-10-03 11:00

W obliczu wciąż odczuwalnej inflacji, skuteczne pomnażanie oszczędności stało się priorytetem dla wielu Polaków. Banki, walcząc o klienta, prześcigają się w ofertach, kusząc wysokim oprocentowaniem. Ale czy każda propozycja jest równie korzystna? Nasz najnowszy ranking lokat i ofert oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji, jakie znajdziemy w październiku 2025 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Rynek bankowych lokat oraz kont oszczędnościowych w Polsce charakteryzuje się obniżającym się oprocentowaniem powiązanym z cięciami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Obecna stopa referencyjna wynosi 4,75%, po trzech obniżkach od początku roku, a spodziewane jest jeszcze jedno cięcie o 0,25 punktu procentowego w najbliższych miesiącach. W rezultacie, średnie oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych we wrześniu 2025 roku wyniosło około 5,3% w skali rocznej, co jest spadkiem o 0,2 punktu procentowego względem analogicznego okresu 2024 roku. Mimo spadków, wciąż jednak można znaleźć atrakcyjne oferty, zwłaszcza przy spełnieniu określonych warunków banków.

Pod względem inflacji, która we wrześniu oscylowała około 2,9%, nawet obniżone oprocentowanie lokat i kont jest atrakcyjne, ponieważ większość dostępnych ofert przewyższa obecny poziom wzrostu cen i nawet po uwzględnieniu podatku Belki jesteśmy w stanie na nich zyskać.

Czy warto teraz inwestować oszczędności? Dalsze obniżki stóp mogą sprawić, że średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych będzie jeszcze niższe, jeśli więc mamy do zagospodarowania wolne środki warto rozważyć aktualnie dostępne oferty.

W naszym zestawieniu przyglądamy się nie tylko nominalnym stawkom, ale również kluczowym detalom: maksymalnym kwotom objętym promocją, które wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, oraz dodatkowym bonusom pieniężnym, które mogą sięgać nawet 900 zł.
Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje
ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe
"Bonus na start"

sprawdź ofertę		 do 5% 199 999,99 zł 3 miesiące 03.11.2025 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.

Z oferty możesz skorzystać, jeśli:

1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 02.10.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego z następujących rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,

albo

2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku wymienionego w ppkt 1), założonego przed 02.10.2025 r. i na tym rachunku:
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 02.10.2025 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od od 02.10.2024 r. do 01.10.2025 r.

Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".

Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:
• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"
• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz
• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy
• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone

Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 3%.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 600 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę ING Bank Śląski
VeloBank

Elastyczne Konto Oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 7% do 50 tys. zł

5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł		 400 000 zł 3 miesiące 13.10.2025 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:
• otwarcie konta zdalnie,
• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty
• wyrażenie zgód marketingowych.

Wpłata nowych środków do 13.10.2025 r.

sprawdź ofertę VeloBank EKO
VeloBank

VeloLokata dla Aktywnych

sprawdź ofertę		 7% (przy spełnieniu warunków)

2,5% (bez spełnienia warunków)		 50 000 zł 6 miesięcy 14.10.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.

Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.

Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.

sprawdź ofertę VeloLokata dla Aktywnych
Bank Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 7% do 25 tys. zł

6% nadwyżka od 25 tys. zł do 100 tys. zł		 100 000 zł 4 mies. 06.10.2025 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2024 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.

Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 06.10.2025 r.

Oferta dostępna jest również dla osób, które od 1.01.2024 r. do 31.07.2025 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku,

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność oraz obrączkę płatniczą o wartości 400 zł za 0 zł.

sprawdź ofertę Bank Pekao S.A.
Citi Handlowy

konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6,4% 100 000 zł 4 miesiące 16.10.2025

lub do wyczerpania puli 2500 umów		 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 16.10.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego (za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie poniższe warunki):
• zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz
• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Citi Handlowy
Alior Bank

Konto Oszczędnościowe na start

sprawdź ofertę		 6% 30 000 zł 4 miesiące 08.01.2026 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.

Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:

• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 08.01.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".

• Wymagana zgoda na marketing.

• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 800 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Alior Bank
Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe Profit

sprawdź ofertę		 5,5% 200 000 zł 91 dni 17.10.2025 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).

Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5,5%
• jeśli wpłacisz nowe środki oraz
• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.

Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 2,0% w skali roku.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Millennium Bank
Raiffeisen Digital Bank AG

Lokata Dla Ciebie online

sprawdź ofertę		 5,5% 100 000 zł 3 miesiące
6 miesięcy		 31.10.2025

o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej 		Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.

Możesz założyć jedną lokatę online na 3 miesiące i jedną na 6 miesięcy. Wpłata wynosi od 100 zł do 100.000 zł na każdą lokatę. Łącznie na obu lokatach możesz ulokować maksymalnie 200.000 zł

Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 5% na 3, 6, 12 miesięcy.

Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.

sprawdź ofertę Raiffeisen Digital Bank
mBank

Rachunek "Moje Cele"

sprawdź ofertę		 5,4%
mKonto Intensive

5,2%
eKonto		 50 000 zł
mKonto Intensive

25 000 zł
eKonto		 90 dni 03.02.2026 Do promocji możesz przystąpić od 01.10.2025 r. do 03.02.2026 r.

Warunki skorzystania z promocji:
• we wniosku o otwarcie mKonta należy zawnioskować o Moje Cele.
• Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 90 dni od dnia otwarcia rachunku Moje Cele, jeśli ostatniego dnia roboczego miesiąca różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%.

Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 03.02.2026 r. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.

sprawdź ofertę mBank
Inbank

Lokata na Start

sprawdź ofertę		 5,55% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.

Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 5,55% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.

sprawdź ofertę Inbank Lokata na Start
VeloBank

Lokata na Nowe Środki

sprawdź ofertę		 4,2% - 2 mies.
4% - 3 mies.
3,8% - 6 mies.		 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 14.10.2025 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 04.09.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.

Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).

W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 4,2% na 2 miesiące, 4% na 3 miesiące i 3,8% na 6 miesięcy.

sprawdź ofertę VeloBank Lokata na Nowe Środki
Inbank

Lokata w Euro

sprawdź ofertę		 2,25% - 12 mies.
2,05% - 6 mies.
1,90% - 3 mies.		 10 000 EUR (na pojedynczą lokatę)

200 000 EUR (łączny limit na klienta)		 3, 6 lub 12 miesięcy brak informacji Minimalna kwota 500 EUR. Dostępna dla obecnych i nowych klientów.

sprawdź ofertę Inbank Lokata w Euro

Najwyżej oprocentowane oferty (7%)


  • VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: Oferuje 7% dla kwot do 50 000 zł oraz 5% dla nadwyżki do 400 000 zł. Promocja trwa 3 miesiące i jest dostępna dla nowych klientów (brak umów z bankiem po 31.12.2022 r.). Aby skorzystać z oferty, należy otworzyć konto zdalnie, wyrazić zgody marketingowe oraz wykonywać co najmniej 5 płatności kartą lub BLIKiem w każdym miesiącu.
  • Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: Zapewnia 7% dla środków do 25 000 zł i 6% dla nadwyżki do 100 000 zł przez 4 miesiące. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy od 1 stycznia 2024 r. nie posiadali produktów w Pekao S.A.. Wymaga otwarcia konta osobistego z kartą debetową w ramach promocji. Bank oferuje dodatkowo bonusy za aktywność.
  • VeloBank – VeloLokata dla Aktywnych: Również oferuje 7% na 6 miesięcy dla kwoty do 50 000 zł. Warunkiem jest bycie nowym klientem, posiadanie konta osobistego, zapewnienie na nie miesięcznego wpływu w wysokości min. 2 000 zł oraz utrzymanie zgód marketingowych. Bez spełnienia tych warunków oprocentowanie spada do 2,5%.

Inne atrakcyjne oferty (powyżej 5,5%)


  • Citi Handlowy – konto oszczędnościowe: Proponuje 6,4% do 100 000 zł przez 4 miesiące. Oferta jest limitowana (do wyczerpania puli 2500 umów) i skierowana do nowych klientów. Warunkiem jest wykonanie w każdym z czterech miesięcy co najmniej 3 transakcji kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 2 000 zł.
  • Alior Bank – Konto Oszczędnościowe na start: Oferuje 6% do 30 000 zł przez 4 miesiące. Oferta jest dla nowych klientów (bez konta osobistego w banku w ciągu ostatnich 3 lat) i wymaga otwarcia konta osobistego, wyrażenia zgody na marketing oraz dokonywania transakcji na kwotę min. 500 zł miesięcznie.
  • Inbank – Lokata na Start: Gwarantuje 5,55% na 3 miesiące dla kwoty do 50 000 zł. Jest to prosta oferta dla nowych klientów, z minimalną kwotą lokaty 1 000 zł. Tylko pierwsza lokata objęta jest promocyjnym oprocentowaniem.

Oferty z oprocentowaniem do 5,5%


  • Millennium Bank – Konto Oszczędnościowe Profit: Zapewnia 5,5% do 200 000 zł przez 91 dni dla nowych klientów (bez konta osobistego od 01.01.2021 r.). Wymaga otwarcia Konta 360° z kartą oraz wykonania min. 5 transakcji kartą lub BLIKiem w każdym miesiącu. Niespełnienie warunku transakcji obniża oprocentowanie do 2,0%.
  • Raiffeisen Digital Bank AG – Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% na 3 lub 6 miesięcy do kwoty 100 000 zł na każdą lokatę (łącznie do 200 000 zł). Oferta skierowana jest do nowych klientów i wymaga posiadania konta osobistego. Zyski mogą podlegać austriackiemu podatkowi (25%), jednak istnieje możliwość zwolnienia po złożeniu odpowiedniego formularza.
  • mBank – Rachunek "Moje Cele": Oprocentowanie wynosi 5,4% (dla mKonta Intensive, do 50 000 zł) lub 5,2% (dla eKonta, do 25 000 zł) przez 90 dni. Warunkiem jest comiesięczne zwiększanie oszczędności o co najmniej 100 zł. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5%.
  • ING Bank Śląski – Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus na start": Oferuje do 5% do kwoty 199 999,99 zł przez 3 miesiące. Skierowane jest do nowych lub nieaktywnych klientów. Wymaga założenia konta osobistego, wpłaty środków, zalogowania się do aplikacji Moje ING min. 3 razy oraz wykonania min. 15 transakcji kartą lub BLIKiem. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, oprocentowanie wyniesie 3%.

Pozostałe oferty


  • VeloBank – Lokata na Nowe Środki: Oferta na "nowe środki" z oprocentowaniem zależnym od okresu: 4,2% na 2 miesiące, 4% na 3 miesiące i 3,8% na 6 miesięcy, do kwoty 190 000 zł. Nie wymaga posiadania konta osobistego, a jedynie zgód marketingowych.
  • Inbank – Lokata w Euro: Jedyna oferta walutowa w zestawieniu, dostępna dla obecnych i nowych klientów. Oprocentowanie wynosi 2,25% na 12 miesięcy, 2,05% na 6 miesięcy lub 1,90% na 3 miesiące. Limit na pojedynczą lokatę to 10 000 EUR, a łączny limit na klienta to 200 000 EUR.

Oferty dla dużych kwot (powyżej 100 000 zł)


Dla klientów dysponujących znacznymi środkami dostępne są oferty pozwalające ulokować nawet kilkaset tysięcy złotych.
  • VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: To najwyżej oprocentowana oferta dla dużych kwot. Pozwala ulokować łącznie do 400 000 zł, z czego pierwsze 50 000 zł jest oprocentowane na 7%, a nadwyżka na 5%.
  • Millennium Bank – Konto Oszczędnościowe Profit: Oferuje 5,5% dla kwoty do 200 000 zł przez 91 dni. Warunkiem jest bycie nowym klientem i aktywne korzystanie z konta (min. 5 płatności kartą/BLIKiem miesięcznie).
  • ING Bank Śląski – Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus na start": Zapewnia do 5% dla kwoty do 199 999,99 zł na 3 miesiące. Oferta jest skierowana do nowych lub nieaktywnych klientów i wymaga spełnienia warunków aktywności (logowanie do aplikacji, transakcje). Dostępna jest też podobna oferta na "nowe środki" do 200 000 zł dla osób już oszczędzających z bankiem.
  • VeloBank – Lokata na Nowe Środki: Pozwala ulokować do 190 000 zł na każdej z trzech lokat (na 2, 3 lub 6 miesięcy). Oprocentowanie wynosi od 3,8% do 4,2% w zależności od okresu. Oferta nie wymaga posiadania konta osobistego.
  • Raiffeisen Digital Bank AG: Oprócz promocyjnej lokaty dla nowych klientów, bank posiada ofertę dla wszystkich klientów z oprocentowaniem 5% dla kwoty do 1 000 000 zł na lokatach 3, 6 lub 12-miesięcznych.

Oferty dla średnich kwot (do 100 000 zł)


Ta kategoria jest odpowiednia dla osób chcących zdeponować większe oszczędności, nadal korzystając z atrakcyjnego oprocentowania.
  • Citi Handlowy – konto oszczędnościowe: Zapewnia 6,4% do kwoty 100 000 zł przez 4 miesiące. Jest to oferta limitowana, skierowana do nowych klientów, która wymaga regularnych wpływów (min. 2 000 zł miesięcznie) oraz transakcji kartą (min. 3 na łączną kwotę 300 zł miesięcznie).
  • Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: Chociaż najwyższe oprocentowanie dotyczy niższej kwoty, oferta pozwala ulokować łącznie do 100 000 zł z oprocentowaniem 7% do 25 000 zł i 6% dla nadwyżki.
  • Raiffeisen Digital Bank AG – Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% do 100 000 zł na lokacie 3-miesięcznej lub 6-miesięcznej. Nowi klienci mogą założyć dwie takie lokaty, lokując łącznie do 200 000 zł.

Oferty dla mniejszych kwot (do 50 000 zł)


W tej kategorii znajdują się oferty z najwyższym oprocentowaniem, często skierowane do nowych klientów, którzy chcą ulokować mniejsze oszczędności.
  • Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: Oferuje najwyższe oprocentowanie 7% dla kwoty do 25 000 zł oraz 6% dla nadwyżki do 100 000 zł. Jest to oferta dla nowych klientów, wymagająca posiadania konta osobistego z kartą.
  • Alior Bank – Konto Oszczędnościowe na start: Zapewnia 6% dla środków do 30 000 zł przez 4 miesiące. Oferta również jest dla nowych klientów i wymaga aktywnego korzystania z konta osobistego (transakcje na min. 500 zł miesięcznie).
  • mBank – Rachunek "Moje Cele": Oprocentowanie jest zależne od posiadanego konta: 5,4% do 50 000 zł dla posiadaczy mKonta Intensive lub 5,2% do 25 000 zł dla eKonta. Warunkiem jest comiesięczne zwiększanie salda o min. 100 zł.
  • VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: Gwarantuje 7% dla kwoty do 50 000 zł (oraz 5% dla nadwyżki do 400 000 zł). Wymaga bycia nowym klientem, aktywnego korzystania z karty lub BLIKa (min. 5 płatności miesięcznie) i zgód marketingowych.
  • VeloBank – VeloLokata dla Aktywnych: Oferuje 7% do kwoty 50 000 zł na 6 miesięcy. Warunkiem jest bycie nowym klientem i zapewnienie miesięcznego wpływu na konto w wysokości min. 2 000 zł.
  • Inbank – Lokata na Start: Proponuje 5,55% dla kwoty do 50 000 zł na 3 miesiące. Jest to prosta oferta dla nowych klientów, bez wymogu posiadania konta osobistego.

Oferty walutowe


W zestawieniu znajduje się również jedna propozycja dla osób oszczędzających w euro.
  • Inbank – Lokata w Euro: Umożliwia ulokowanie do 10 000 EUR na pojedynczą lokatę, przy czym łączny limit na klienta wynosi 200 000 EUR. Oprocentowanie zależy od okresu i wynosi od 1,90% do 2,25% w skali roku. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.




Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

