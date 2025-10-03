Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

2025-10-03 11:00
Przeczytaj także: Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025Rynek bankowych lokat oraz kont oszczędnościowych w Polsce charakteryzuje się obniżającym się oprocentowaniem powiązanym z cięciami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Obecna stopa referencyjna wynosi 4,75%, po trzech obniżkach od początku roku, a spodziewane jest jeszcze jedno cięcie o 0,25 punktu procentowego w najbliższych miesiącach. W rezultacie, średnie oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych we wrześniu 2025 roku wyniosło około 5,3% w skali rocznej, co jest spadkiem o 0,2 punktu procentowego względem analogicznego okresu 2024 roku. Mimo spadków, wciąż jednak można znaleźć atrakcyjne oferty, zwłaszcza przy spełnieniu określonych warunków banków.
|ING Bank Śląski
Otwarte Konto Oszczędnościowe
"Bonus na start"
sprawdź ofertę
|do 5%
|199 999,99 zł
|3 miesiące
|03.11.2025
|
Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.
Z oferty możesz skorzystać, jeśli:
1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 02.10.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego z następujących rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,
albo
2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku wymienionego w ppkt 1), założonego przed 02.10.2025 r. i na tym rachunku:
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 02.10.2025 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od od 02.10.2024 r. do 01.10.2025 r.
Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".
Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:
• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"
• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz
• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy
• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone
Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 3%.
Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 600 zł w postaci bonusów za aktywność.
sprawdź ofertę ING Bank Śląski
|VeloBank
Elastyczne Konto Oszczędnościowe
sprawdź ofertę
|7% do 50 tys. zł
5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł
|400 000 zł
|3 miesiące
|13.10.2025
|Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).
Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:
• otwarcie konta zdalnie,
• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty
• wyrażenie zgód marketingowych.
Wpłata nowych środków do 13.10.2025 r.
sprawdź ofertę VeloBank EKO
|VeloBank
VeloLokata dla Aktywnych
sprawdź ofertę
|7% (przy spełnieniu warunków)
2,5% (bez spełnienia warunków)
|50 000 zł
|6 miesięcy
|14.10.2025
|Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).
Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.
Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.
Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.
sprawdź ofertę VeloLokata dla Aktywnych
|Bank Pekao S.A.
Konto oszczędnościowe
sprawdź ofertę
|7% do 25 tys. zł
6% nadwyżka od 25 tys. zł do 100 tys. zł
|100 000 zł
|4 mies.
|06.10.2025
|Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.01.2024 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.
Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 06.10.2025 r.
Oferta dostępna jest również dla osób, które od 1.01.2024 r. do 31.07.2025 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku,
Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność oraz obrączkę płatniczą o wartości 400 zł za 0 zł.
sprawdź ofertę Bank Pekao S.A.
|Citi Handlowy
konto oszczędnościowe
sprawdź ofertę
|6,4%
|100 000 zł
|4 miesiące
|16.10.2025
lub do wyczerpania puli 2500 umów
|Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 16.10.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.
Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego (za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie poniższe warunki):
• zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz
• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł
Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.
sprawdź ofertę Citi Handlowy
|Alior Bank
Konto Oszczędnościowe na start
sprawdź ofertę
|6%
|30 000 zł
|4 miesiące
|08.01.2026
|Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.
Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:
• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 08.01.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".
• Wymagana zgoda na marketing.
• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).
Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 800 zł w postaci bonusów za aktywność.
sprawdź ofertę Alior Bank
|Millennium Bank
Konto Oszczędnościowe Profit
sprawdź ofertę
|5,5%
|200 000 zł
|91 dni
|17.10.2025
|Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).
Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.
Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5,5%
• jeśli wpłacisz nowe środki oraz
• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.
Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 2,0% w skali roku.
Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.
sprawdź ofertę Millennium Bank
|Raiffeisen Digital Bank AG
Lokata Dla Ciebie online
sprawdź ofertę
|5,5%
|100 000 zł
|3 miesiące
6 miesięcy
|31.10.2025
o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej
|Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.
Możesz założyć jedną lokatę online na 3 miesiące i jedną na 6 miesięcy. Wpłata wynosi od 100 zł do 100.000 zł na każdą lokatę. Łącznie na obu lokatach możesz ulokować maksymalnie 200.000 zł
Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 5% na 3, 6, 12 miesięcy.
Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.
sprawdź ofertę Raiffeisen Digital Bank
|mBank
Rachunek "Moje Cele"
sprawdź ofertę
|5,4%
mKonto Intensive
5,2%
eKonto
|50 000 zł
mKonto Intensive
25 000 zł
eKonto
|90 dni
|03.02.2026
|Do promocji możesz przystąpić od 01.10.2025 r. do 03.02.2026 r.
Warunki skorzystania z promocji:
• we wniosku o otwarcie mKonta należy zawnioskować o Moje Cele.
• Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 90 dni od dnia otwarcia rachunku Moje Cele, jeśli ostatniego dnia roboczego miesiąca różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%.
Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 03.02.2026 r. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.
sprawdź ofertę mBank
|Inbank
Lokata na Start
sprawdź ofertę
|5,55%
|50 000 zł
|3 miesiące
|brak informacji
|Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.
Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 5,55% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.
sprawdź ofertę Inbank Lokata na Start
|VeloBank
Lokata na Nowe Środki
sprawdź ofertę
|4,2% - 2 mies.
4% - 3 mies.
3,8% - 6 mies.
|190 000 zł
|2, 3 lub 6 miesięcy
|14.10.2025
|Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 04.09.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.
Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.
Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).
W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 4,2% na 2 miesiące, 4% na 3 miesiące i 3,8% na 6 miesięcy.
sprawdź ofertę VeloBank Lokata na Nowe Środki
|Inbank
Lokata w Euro
sprawdź ofertę
|2,25% - 12 mies.
2,05% - 6 mies.
1,90% - 3 mies.
|10 000 EUR (na pojedynczą lokatę)
200 000 EUR (łączny limit na klienta)
|3, 6 lub 12 miesięcy
|brak informacji
|Minimalna kwota 500 EUR. Dostępna dla obecnych i nowych klientów.
sprawdź ofertę Inbank Lokata w Euro
Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.
