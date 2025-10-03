Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

W obliczu wciąż odczuwalnej inflacji, skuteczne pomnażanie oszczędności stało się priorytetem dla wielu Polaków. Banki, walcząc o klienta, prześcigają się w ofertach, kusząc wysokim oprocentowaniem. Ale czy każda propozycja jest równie korzystna? Nasz najnowszy ranking lokat i ofert oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji, jakie znajdziemy w październiku 2025 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Przeczytaj także: Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych we wrześniu 2025

Najwyżej oprocentowane oferty (7%)

VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: Oferuje 7% dla kwot do 50 000 zł oraz 5% dla nadwyżki do 400 000 zł. Promocja trwa 3 miesiące i jest dostępna dla nowych klientów (brak umów z bankiem po 31.12.2022 r.). Aby skorzystać z oferty, należy otworzyć konto zdalnie, wyrazić zgody marketingowe oraz wykonywać co najmniej 5 płatności kartą lub BLIKiem w każdym miesiącu.

Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: Zapewnia 7% dla środków do 25 000 zł i 6% dla nadwyżki do 100 000 zł przez 4 miesiące. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy od 1 stycznia 2024 r. nie posiadali produktów w Pekao S.A.. Wymaga otwarcia konta osobistego z kartą debetową w ramach promocji. Bank oferuje dodatkowo bonusy za aktywność.

VeloBank – VeloLokata dla Aktywnych: Również oferuje 7% na 6 miesięcy dla kwoty do 50 000 zł. Warunkiem jest bycie nowym klientem, posiadanie konta osobistego, zapewnienie na nie miesięcznego wpływu w wysokości min. 2 000 zł oraz utrzymanie zgód marketingowych. Bez spełnienia tych warunków oprocentowanie spada do 2,5%.

Inne atrakcyjne oferty (powyżej 5,5%)

Citi Handlowy – konto oszczędnościowe: Proponuje 6,4% do 100 000 zł przez 4 miesiące. Oferta jest limitowana (do wyczerpania puli 2500 umów) i skierowana do nowych klientów. Warunkiem jest wykonanie w każdym z czterech miesięcy co najmniej 3 transakcji kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz zapewnienie wpływu na konto w wysokości min. 2 000 zł.

Alior Bank – Konto Oszczędnościowe na start: Oferuje 6% do 30 000 zł przez 4 miesiące. Oferta jest dla nowych klientów (bez konta osobistego w banku w ciągu ostatnich 3 lat) i wymaga otwarcia konta osobistego, wyrażenia zgody na marketing oraz dokonywania transakcji na kwotę min. 500 zł miesięcznie.

Inbank – Lokata na Start: Gwarantuje 5,55% na 3 miesiące dla kwoty do 50 000 zł. Jest to prosta oferta dla nowych klientów, z minimalną kwotą lokaty 1 000 zł. Tylko pierwsza lokata objęta jest promocyjnym oprocentowaniem.

Oferty z oprocentowaniem do 5,5%

Millennium Bank – Konto Oszczędnościowe Profit: Zapewnia 5,5% do 200 000 zł przez 91 dni dla nowych klientów (bez konta osobistego od 01.01.2021 r.). Wymaga otwarcia Konta 360° z kartą oraz wykonania min. 5 transakcji kartą lub BLIKiem w każdym miesiącu. Niespełnienie warunku transakcji obniża oprocentowanie do 2,0%.

Raiffeisen Digital Bank AG – Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% na 3 lub 6 miesięcy do kwoty 100 000 zł na każdą lokatę (łącznie do 200 000 zł). Oferta skierowana jest do nowych klientów i wymaga posiadania konta osobistego. Zyski mogą podlegać austriackiemu podatkowi (25%), jednak istnieje możliwość zwolnienia po złożeniu odpowiedniego formularza.

mBank – Rachunek "Moje Cele": Oprocentowanie wynosi 5,4% (dla mKonta Intensive, do 50 000 zł) lub 5,2% (dla eKonta, do 25 000 zł) przez 90 dni. Warunkiem jest comiesięczne zwiększanie oszczędności o co najmniej 100 zł. W przeciwnym razie oprocentowanie spada do 0,5%.

ING Bank Śląski – Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus na start": Oferuje do 5% do kwoty 199 999,99 zł przez 3 miesiące. Skierowane jest do nowych lub nieaktywnych klientów. Wymaga założenia konta osobistego, wpłaty środków, zalogowania się do aplikacji Moje ING min. 3 razy oraz wykonania min. 15 transakcji kartą lub BLIKiem. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, oprocentowanie wyniesie 3%.

Pozostałe oferty

VeloBank – Lokata na Nowe Środki: Oferta na "nowe środki" z oprocentowaniem zależnym od okresu: 4,2% na 2 miesiące, 4% na 3 miesiące i 3,8% na 6 miesięcy, do kwoty 190 000 zł. Nie wymaga posiadania konta osobistego, a jedynie zgód marketingowych.

Inbank – Lokata w Euro: Jedyna oferta walutowa w zestawieniu, dostępna dla obecnych i nowych klientów. Oprocentowanie wynosi 2,25% na 12 miesięcy, 2,05% na 6 miesięcy lub 1,90% na 3 miesiące. Limit na pojedynczą lokatę to 10 000 EUR, a łączny limit na klienta to 200 000 EUR.

Oferty dla dużych kwot (powyżej 100 000 zł)

VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: To najwyżej oprocentowana oferta dla dużych kwot. Pozwala ulokować łącznie do 400 000 zł, z czego pierwsze 50 000 zł jest oprocentowane na 7%, a nadwyżka na 5%.

Millennium Bank – Konto Oszczędnościowe Profit: Oferuje 5,5% dla kwoty do 200 000 zł przez 91 dni. Warunkiem jest bycie nowym klientem i aktywne korzystanie z konta (min. 5 płatności kartą/BLIKiem miesięcznie).

ING Bank Śląski – Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus na start": Zapewnia do 5% dla kwoty do 199 999,99 zł na 3 miesiące. Oferta jest skierowana do nowych lub nieaktywnych klientów i wymaga spełnienia warunków aktywności (logowanie do aplikacji, transakcje). Dostępna jest też podobna oferta na "nowe środki" do 200 000 zł dla osób już oszczędzających z bankiem.

VeloBank – Lokata na Nowe Środki: Pozwala ulokować do 190 000 zł na każdej z trzech lokat (na 2, 3 lub 6 miesięcy). Oprocentowanie wynosi od 3,8% do 4,2% w zależności od okresu. Oferta nie wymaga posiadania konta osobistego.

Raiffeisen Digital Bank AG: Oprócz promocyjnej lokaty dla nowych klientów, bank posiada ofertę dla wszystkich klientów z oprocentowaniem 5% dla kwoty do 1 000 000 zł na lokatach 3, 6 lub 12-miesięcznych.

Oferty dla średnich kwot (do 100 000 zł)

Citi Handlowy – konto oszczędnościowe: Zapewnia 6,4% do kwoty 100 000 zł przez 4 miesiące. Jest to oferta limitowana, skierowana do nowych klientów, która wymaga regularnych wpływów (min. 2 000 zł miesięcznie) oraz transakcji kartą (min. 3 na łączną kwotę 300 zł miesięcznie).

Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: Chociaż najwyższe oprocentowanie dotyczy niższej kwoty, oferta pozwala ulokować łącznie do 100 000 zł z oprocentowaniem 7% do 25 000 zł i 6% dla nadwyżki.

Raiffeisen Digital Bank AG – Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% do 100 000 zł na lokacie 3-miesięcznej lub 6-miesięcznej. Nowi klienci mogą założyć dwie takie lokaty, lokując łącznie do 200 000 zł.

Oferty dla mniejszych kwot (do 50 000 zł)

Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: Oferuje najwyższe oprocentowanie 7% dla kwoty do 25 000 zł oraz 6% dla nadwyżki do 100 000 zł. Jest to oferta dla nowych klientów, wymagająca posiadania konta osobistego z kartą.

Alior Bank – Konto Oszczędnościowe na start: Zapewnia 6% dla środków do 30 000 zł przez 4 miesiące. Oferta również jest dla nowych klientów i wymaga aktywnego korzystania z konta osobistego (transakcje na min. 500 zł miesięcznie).

mBank – Rachunek "Moje Cele": Oprocentowanie jest zależne od posiadanego konta: 5,4% do 50 000 zł dla posiadaczy mKonta Intensive lub 5,2% do 25 000 zł dla eKonta. Warunkiem jest comiesięczne zwiększanie salda o min. 100 zł.

VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: Gwarantuje 7% dla kwoty do 50 000 zł (oraz 5% dla nadwyżki do 400 000 zł). Wymaga bycia nowym klientem, aktywnego korzystania z karty lub BLIKa (min. 5 płatności miesięcznie) i zgód marketingowych.

VeloBank – VeloLokata dla Aktywnych: Oferuje 7% do kwoty 50 000 zł na 6 miesięcy. Warunkiem jest bycie nowym klientem i zapewnienie miesięcznego wpływu na konto w wysokości min. 2 000 zł.

Inbank – Lokata na Start: Proponuje 5,55% dla kwoty do 50 000 zł na 3 miesiące. Jest to prosta oferta dla nowych klientów, bez wymogu posiadania konta osobistego.

Oferty walutowe

Inbank – Lokata w Euro: Umożliwia ulokowanie do 10 000 EUR na pojedynczą lokatę, przy czym łączny limit na klienta wynosi 200 000 EUR. Oprocentowanie zależy od okresu i wynosi od 1,90% do 2,25% w skali roku. Oferta dostępna jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów.

Rynek bankowych lokat oraz kont oszczędnościowych w Polsce charakteryzuje się obniżającym się oprocentowaniem powiązanym z cięciami stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Obecna stopa referencyjna wynosi 4,75%, po trzech obniżkach od początku roku, a spodziewane jest jeszcze jedno cięcie o 0,25 punktu procentowego w najbliższych miesiącach. W rezultacie, średnie oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych we wrześniu 2025 roku wyniosło około 5,3% w skali rocznej, co jest spadkiem o 0,2 punktu procentowego względem analogicznego okresu 2024 roku. Mimo spadków, wciąż jednak można znaleźć atrakcyjne oferty, zwłaszcza przy spełnieniu określonych warunków banków.Pod względem inflacji, która we wrześniu oscylowała około 2,9%, nawet obniżone oprocentowanie lokat i kont jest atrakcyjne, ponieważ większość dostępnych ofert przewyższa obecny poziom wzrostu cen i nawet po uwzględnieniu podatku Belki jesteśmy w stanie na nich zyskać.Czy warto teraz inwestować oszczędności? Dalsze obniżki stóp mogą sprawić, że średnie oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych będzie jeszcze niższe, jeśli więc mamy do zagospodarowania wolne środki warto rozważyć aktualnie dostępne oferty.W naszym zestawieniu przyglądamy się nie tylko nominalnym stawkom, ale również kluczowym detalom: maksymalnym kwotom objętym promocją, które wahają się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, oraz dodatkowym bonusom pieniężnym, które mogą sięgać nawet 900 zł.Dla klientów dysponujących znacznymi środkami dostępne są oferty pozwalające ulokować nawet kilkaset tysięcy złotych.Ta kategoria jest odpowiednia dla osób chcących zdeponować większe oszczędności, nadal korzystając z atrakcyjnego oprocentowania.W tej kategorii znajdują się oferty z najwyższym oprocentowaniem, często skierowane do nowych klientów, którzy chcą ulokować mniejsze oszczędności.W zestawieniu znajduje się również jedna propozycja dla osób oszczędzających w euro.