Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

2025-11-05 00:01

Polski rynek lokat i kont oszczędnościowych znajduje się w fazie wyraźnych przemian, które są silnie związane z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącymi stóp procentowych. Już dziś, 5 listopada 2025 r. RPP ma ogłosić kolejną decyzję w tej sprawie, a rynkowe oczekiwania kierują się ku dalszym obniżkom stóp, co znacząco wpłynie na rynek oszczędnościowy. Nasz najnowszy ranking lokat i ofert oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji, jakie jeszcze znajdziemy w listopadzie 2025 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

W ciągu 2025 roku obserwujemy spadek stóp procentowych – RPP od maja do października czterokrotnie je obniżyła, łącznie o 1,25 punktu procentowego, co obniżyło stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego (NBP) z 5,75% na początku roku do 4,5% w październiku. W konsekwencji średnie oprocentowanie lokat również spadło, choć najlepsze oferty nadal osiągają poziomy od 5% do 7%. W tym samym czasie inflacja ustabilizowała się na relatywnie niskim poziomie około 2,8-2,9%, co czyni obecne oprocentowanie lokat bardziej atrakcyjnym pod względem realnej stopy zwrotu.

W związku z nadchodzącą decyzją RPP ekonomiści i analitycy finansowi zgodnie prognozują, że Rada podejmie kolejną obniżkę stóp o 0,25 punktu procentowego, czyli do poziomu 4,25%. To byłoby piąte cięcie w 2025 roku. Taka decyzja jest uzasadniona najnowszymi danymi GUS o inflacji, która w październiku wyniosła zaledwie 2,8%, niżej niż prognozy i wcześniejsze odczyty, oraz stabilizacją inflacji bazowej. Taka polityka pieniężna ma na celu dalsze łagodzenie kosztów kredytów i stymulowanie gospodarki.

Dla oszczędzających oznacza to, że oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych w najbliższych miesiącach może nadal spadać, potencjalnie schodząc do poziomów 3-4%. Już teraz widzimy, że banki powoli obniżają oprocentowanie depozytów, a kolejne obniżki stóp będą dodatkowo napędzać ten trend. Warto jednak zauważyć, że wciąż istnieją oferty lokat z atrakcyjnym oprocentowaniem sięgającym 5-7%, szczególnie dla większych kwot czy dłuższych terminów, które mogą przyciągać ostrożnych inwestorów.

Przegląd lokat i kont oszczędnościowych dostępnych w listopadzie 2025


Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje
ING Bank Śląski

Otwarte Konto Oszczędnościowe
"Bonus na start"

sprawdź ofertę		 do 5% 199 999,99 zł 3 miesiące 01.12.2025 Oferta promocyjna "Bonus na start" jest przeznaczona dla nowych klientów Banku oraz obecnych, którzy jeszcze nie oszczędzali z Bankiem.

Z oferty możesz skorzystać, jeśli:

1) w czasie trwania Oferty zawrzesz jako pierwszą Umowę OKO i od 4.11.2025 r. nie jesteś i nie byłaś/eś posiadaczem/współposiadaczem żadnego rachunków oszczędnościowych w PLN: Otwartego Konta Oszczędnościowego, Otwartego Konta Oszczędnościowego Direct, Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium, Dream Saver,

albo

2) w czasie trwania Oferty zawrzesz kolejną Umowę OKO i jesteś posiadaczem/współposiadaczem rachunku, który wymieniamy w ppkt 1), założonego przed 4.11.2024 r. i na tym rachunku:
• nie wykazywałaś/eś aktywności, to znaczy, że nie dokonywałaś/eś transakcji wpłaty lub wypłaty, od 4.11.2024 r. do dnia zawarcia umowy o nowy rachunek OKO, oraz
• miałaś/eś średnie saldo nie większe niż 10 PLN od 4.11.2024 r. do 3.11.2025 r.

Uwaga: dostępna jest również analogiczna oferta dla klientów, którzy już oszczędzali z Bankiem: 5% na nowe środki do 200 tys. zł przez 3 miesiące w ramach oferty "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus".

Aby otrzymać oprocentowanie promocyjne 5% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" należy w ciągu 3 miesięcy od założenia tego OKO:
• wpłacić środki na OKO w ofercie "Bonus na start"
• założyć konto osobiste, jeśli go nie posiadasz
• zalogować się do aplikacji Moje ING min 3 razy
• zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK, które zostaną rozliczone

Jeśli nie spełnimy warunków promocji wymienionych powyżej, środki będą oprocentowane stawką 2,5%.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 600 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę ING Bank Śląski
VeloBank

Elastyczne Konto Oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 7% do 50 tys. zł

5% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł		 400 000 zł 3 miesiące 12.11.2025 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego:
• otwarcie konta zdalnie,
• min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty
• wyrażenie zgód marketingowych.

Wpłata nowych środków do 12.11.2025 r.

sprawdź ofertę VeloBank EKO
VeloBank

VeloLokata dla Aktywnych

sprawdź ofertę		 7% (przy spełnieniu warunków)

2,5% (bez spełnienia warunków)		 50 000 zł 6 miesięcy 18.11.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).

Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.

Minimalna kwota lokaty 1.000 zł.

Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu.

sprawdź ofertę VeloLokata dla Aktywnych
Bank Pekao S.A.

Konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6% 100 000 zł 4 mies. 01.12.2025 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 01.11.2024 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.

Oferta dostępna z kontem osobistym z kartą debetową otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 01.12.2025 r.

Oferta dostępna jest również dla osób, które od 01.11.2024 r. do 06.10.2025 r. przynajmniej przez jeden dzień były jako konsument posiadaczem lub współposiadaczem rachunku/ rachunków w banku, na których w każdym miesiącu kalendarzowym posiadania tych rachunków w wyżej podanym okresie, suma średnich miesięcznych sald tych rachunków wynosiła od 0 zł do 2.000 zł, przy czym salda rachunków prowadzonych w walutach obcych na potrzeby promocji są przeliczane na złote po średnim kursie NBP z dnia ustalania stanu rachunku.

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w tej Promocji możemy zyskać 400 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Bank Pekao S.A.
Citi Handlowy

konto oszczędnościowe

sprawdź ofertę		 6,4% 100 000 zł 4 miesiące 17.11.2025

lub do wyczerpania puli 2500 umów		 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 17.11.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego (za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie poniższe warunki):
• zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz
• otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2.000 zł

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać 400 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Citi Handlowy
Alior Bank

Konto Oszczędnościowe na start

sprawdź ofertę		 6% 30 000 zł 4 miesiące 08.01.2026 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji.

Warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:

• Konto osobiste i konto oszczędnościowe w promocji należy otworzyć do 08.01.2026 r. Po otwarciu konta osobistego, wniosek o otwarcie konta oszczędnościowego będzie dostępny w aplikacji Alior Mobile w zakładce "Oferty" -> "Dla Ciebie".

• Wymagana zgoda na marketing.

• Wymagane transakcje na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie w każdym cyklu rozliczeniowym w czasie trwania oprocentowania promocyjnego (cykl rozliczeniowy to okres w Czasie trwania Promocji liczony od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca).

Dodatkowo z kontem osobistym otworzonym w Promocji możemy zyskać 800 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Alior Bank
Millennium Bank

Konto Oszczędnościowe Profit

sprawdź ofertę		 5% 200 000 zł 90 dni 10.12.2025 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).

Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.

Warunki otrzymania oprocentowania promocyjnego 5%
• jeśli wpłacisz nowe środki oraz
• w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM.

Jeśli tylko wpłacisz nowe środki, bez spełnienia warunku liczby transakcji, oprocentowanie wyniesie 2,0% w skali roku.

Dodatkowo z kontem osobistym otwartym w Promocji możemy zyskać do 900 zł w postaci bonusów za aktywność.

sprawdź ofertę Millennium Bank
Raiffeisen Digital Bank AG

Lokata Dla Ciebie online

sprawdź ofertę		 5,5% 100 000 zł 3 miesiące
6 miesięcy		 29.11.2025

o ile promocja nie zostanie zakończona wcześniej 		Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.

Możesz założyć jedną lokatę online na 3 miesiące i jedną na 6 miesięcy. Wpłata wynosi od 100 zł do 100.000 zł na każdą lokatę. Łącznie na obu lokatach możesz ulokować maksymalnie 200.000 zł

Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 4,5% na 3, 6, 12 miesięcy.

Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1.

sprawdź ofertę Raiffeisen Digital Bank
mBank

Rachunek "Moje Cele"

sprawdź ofertę		 5,4%
mKonto Intensive

5,2%
eKonto		 50 000 zł
mKonto Intensive

25 000 zł
eKonto		 90 dni 03.02.2026 Do promocji możesz przystąpić od 01.10.2025 r. do 03.02.2026 r.

Warunki skorzystania z promocji:
• we wniosku o otwarcie mKonta należy zawnioskować o Moje Cele.
• Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywało przez 90 dni od dnia otwarcia rachunku Moje Cele, jeśli ostatniego dnia roboczego miesiąca różnica w Twojej zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł. W przeciwnym razie Twój cel będzie oprocentowany na 0,5%.

Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 03.02.2026 r. Dodatkowo z kontem osobistym w promocji możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność i polecanie oferty Banku.

sprawdź ofertę mBank
Inbank

Lokata na Start

sprawdź ofertę		 5,15% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł.

Oprocentowanie Lokaty na Start założonej przez klienta, który nie jest Nowym Klientem, zostanie obniżone do standardowego. Jeżeli Nowy Klient otworzy więcej niż jedną Lokatę na Start, tylko pierwsza Lokata na Start będzie oprocentowana 5,15% w skali roku. Oprocentowanie drugiej i kolejnej Lokaty na Start zostanie obniżone do standardowego.

sprawdź ofertę Inbank Lokata na Start
VeloBank

Lokata na Nowe Środki

sprawdź ofertę		 4% - 2 mies.
3,8% - 3 mies.
3,6% - 6 mies.		 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 12.11.2025 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 23.10.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.

Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).

W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190.000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 4% na 2 miesiące, 3,8% na 3 miesiące i 3,6% na 6 miesięcy.

sprawdź ofertę VeloBank Lokata na Nowe Środki

Najwyżej oprocentowane oferty (5,5% do 7%)


  • VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Oferuje najwyższe oprocentowanie 7% w skali roku, ale tylko do kwoty 50.000 zł przez okres 3 miesięcy. Nadwyżka ponad 50.000 zł, do maksymalnej kwoty 400.000 zł, jest oprocentowana na 5%. Warunki to bycie nowym klientem, otwarcie konta zdalnie, min. 5 płatności kartą lub BLIK co miesiąc oraz wyrażenie zgód marketingowych.
  • VeloBank, VeloLokata dla Aktywnych: Oprocentowanie wynosi 7% w skali roku przez 6 miesięcy dla kwoty do 50.000 zł. Oprocentowanie jest warunkowe (bez spełnienia warunków 2,5%) i wymaga posiadania konta osobistego, statusu nowego klienta oraz utrzymania miesięcznego wpływu w wysokości co najmniej 2.000 zł na konto osobiste.
  • Citi Handlowy, konto oszczędnościowe: Oferuje 6,4% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące, dostępne dla nowych klientów. Warunkiem jest wykonanie co najmniej 3 transakcji kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł oraz otrzymanie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 2.000 zł w każdym z 4 kolejnych miesięcy.
  • Bank Pekao S.A., Konto oszczędnościowe: Oferuje 6% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące. Oferta jest przeznaczona dla nowych klientów posiadających kartę debetową do konta osobistego, choć jest również dostępna dla obecnych klientów, których suma średnich miesięcznych sald rachunków w banku wynosiła od 0 zł do 2.000 zł w określonym okresie.
  • Alior Bank, Konto Oszczędnościowe: Oferuje 6% do 30.000 zł przez 4 miesiące dla nowych klientów z kontem osobistym. Wymagane jest wyrażenie zgody marketingowej i wykonanie transakcji na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie.
  • Raiffeisen Digital Bank AG, Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% dla kwoty do 100.000 zł na okres 3 lub 6 miesięcy dla nowych klientów. Na jednej lokacie można ulokować do 100.000 zł, ale łącznie na dwóch lokatach (3m i 6m) maksymalnie 200.000 zł. Należy wziąć pod uwagę, że lokata ta może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%).

Pozostałe oferty (poniżej 5,5%)


  • mBank, Rachunek "Moje Cele": Oferuje 5,4% dla mKonta Intensive lub 5,2% dla eKonta przez 90 dni. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje pod warunkiem, że różnica w zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł.
  • Inbank, Lokata na Start: Oferuje 5,15% do kwoty 50.000 zł na 3 miesiące, ale tylko dla Nowych Klientów (i tylko na pierwszą lokatę).
  • ING Bank Śląski, Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus na start": Oprocentowanie wynosi do 5% do kwoty 200.000 zł przez 3 miesiące. Aby otrzymać 5%, należy spełnić warunki aktywności, w tym min. 3 razy zalogować się do aplikacji Moje ING i zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK. W przeciwnym razie środki będą oprocentowane stawką 2,5%.
  • Millennium Bank, Konto Oszczędnościowe Profit: Oferuje 5% do kwoty 200.000 zł przez 90 dni. Wymagane jest wpłacenie nowych środków oraz zapłacenie min. 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM w każdym miesiącu okresu promocyjnego.
  • VeloBank, Lokata na Nowe Środki: Oprocentowanie jest niższe (od 3,6% do 4%) i zależy od okresu (od 2 do 6 miesięcy). Oferta ta dotyczy "Nowych Środków" i nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w banku.
  • Raiffeisen Digital Bank AG (Oferta standardowa): Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów, która wynosi 4,5% na 3, 6 lub 12 miesięcy, dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie.

Oferty dla dużych kwot (powyżej 100 000 zł)


  • VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Maksymalna kwota to 400.000 zł. Oprocentowanie to 5% na nadwyżkę ponad 50 000 zł (do 400.000 zł).
  • ING Bank Śląski, OKO "Bonus na start": Oferta dotyczy kwoty do 200.000 zł z oprocentowaniem do 5%.
  • Millennium Bank, Konto Oszczędnościowe Profit: Maksymalna kwota objęta stawką 5% wynosi 200.000 zł (przy spełnieniu warunków aktywności).
  • VeloBank, Lokata na Nowe Środki: Można założyć maksymalnie 3 lokaty, każda do 190.000 zł, z oprocentowaniem od 3,6% do 4%.
  • Raiffeisen Digital Bank AG (Oferta standardowa): Oferuje oprocentowanie 4,5% do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

Oferty dla średnich kwot (od 50 000 zł do 100 000 zł)


  • Citi Handlowy, konto oszczędnościowe: Oferuje 6,4% do 100.000 zł przez 4 miesiące.
  • Bank Pekao S.A., Konto oszczędnościowe: Oferuje 6% do 100.000 zł przez 4 miesiące.
  • Raiffeisen Digital Bank AG, Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% do 100.000 zł na jedną lokatę (na 3 lub 6 miesięcy).
  • VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Kwoty powyżej 50.000 zł, ale nieprzekraczające 100.000 zł, są oprocentowane stawką 5% w skali roku.

Oferty dla mniejszych kwot (do 50 000 zł)


  • VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Oferuje 7% do 50.000 zł (na 3 miesiące).
  • VeloBank, VeloLokata dla Aktywnych: Oferuje 7% do 50.000 zł (na 6 miesięcy), pod warunkiem wpływu min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste.
  • Inbank, Lokata na Start: Oferuje 5,15% do 50.000 zł (na 3 miesiące) dla Nowych Klientów.
  • mBank, Rachunek "Moje Cele": Oferuje 5,4% (mKonto Intensive) lub 5,2% (eKonto) – przy czym eKonto ma limit 25.000 zł.
  • Alior Bank, Konto Oszczędnościowe: Oferuje 6% do kwoty 30.000 zł przez 4 miesiące, pod warunkiem miesięcznych transakcji na koncie osobistym na min. 500 zł.

Podsumowanie


Rok 2025 na rynku lokat i kont oszczędnościowych charakteryzuje się spadającymi stopami procentowymi i rosnącą presją na niższe oprocentowanie depozytów. Mimo to, relatywnie niska inflacja utrzymuje realną atrakcyjność oszczędzania w tradycyjnych produktach bankowych.

Jeśli preferujemy bezpieczne lokowanie oszczędności na lokatach i kontach oszczędnościowych warto sprawdzić i wykorzystać obecne jeszcze oferty z wyższym oprocentowaniem, gdyż kolejne decyzje RPP i spadek stóp mogą ograniczać zyski z lokat. Polityka pieniężna Polski na koniec 2025 roku zmierza ku dalszemu luzowaniu, co zapewne będzie miało odzwierciedlenie w stopach depozytowych i kredytowych w nadchodzącym 2026 roku.



Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,
Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.

