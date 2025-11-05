Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Polski rynek lokat i kont oszczędnościowych znajduje się w fazie wyraźnych przemian, które są silnie związane z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącymi stóp procentowych. Już dziś, 5 listopada 2025 r. RPP ma ogłosić kolejną decyzję w tej sprawie, a rynkowe oczekiwania kierują się ku dalszym obniżkom stóp, co znacząco wpłynie na rynek oszczędnościowy. Nasz najnowszy ranking lokat i ofert oszczędnościowych zawiera zestawienie najciekawszych propozycji, jakie jeszcze znajdziemy w listopadzie 2025 wraz ze szczegółowym omówieniem warunków, które musimy spełnić.

Przegląd lokat i kont oszczędnościowych dostępnych w listopadzie 2025

Najwyżej oprocentowane oferty (5,5% do 7%)

VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Oferuje najwyższe oprocentowanie 7% w skali roku, ale tylko do kwoty 50.000 zł przez okres 3 miesięcy. Nadwyżka ponad 50.000 zł, do maksymalnej kwoty 400.000 zł, jest oprocentowana na 5%. Warunki to bycie nowym klientem, otwarcie konta zdalnie, min. 5 płatności kartą lub BLIK co miesiąc oraz wyrażenie zgód marketingowych.

VeloBank, VeloLokata dla Aktywnych: Oprocentowanie wynosi 7% w skali roku przez 6 miesięcy dla kwoty do 50.000 zł. Oprocentowanie jest warunkowe (bez spełnienia warunków 2,5%) i wymaga posiadania konta osobistego, statusu nowego klienta oraz utrzymania miesięcznego wpływu w wysokości co najmniej 2.000 zł na konto osobiste.

Citi Handlowy, konto oszczędnościowe: Oferuje 6,4% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące, dostępne dla nowych klientów. Warunkiem jest wykonanie co najmniej 3 transakcji kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł oraz otrzymanie wpływu na konto osobiste w wysokości min. 2.000 zł w każdym z 4 kolejnych miesięcy.

Bank Pekao S.A., Konto oszczędnościowe: Oferuje 6% do kwoty 100.000 zł przez 4 miesiące. Oferta jest przeznaczona dla nowych klientów posiadających kartę debetową do konta osobistego, choć jest również dostępna dla obecnych klientów, których suma średnich miesięcznych sald rachunków w banku wynosiła od 0 zł do 2.000 zł w określonym okresie.

Alior Bank, Konto Oszczędnościowe: Oferuje 6% do 30.000 zł przez 4 miesiące dla nowych klientów z kontem osobistym. Wymagane jest wyrażenie zgody marketingowej i wykonanie transakcji na koncie osobistym na minimum 500 zł miesięcznie.

Raiffeisen Digital Bank AG, Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% dla kwoty do 100.000 zł na okres 3 lub 6 miesięcy dla nowych klientów. Na jednej lokacie można ulokować do 100.000 zł, ale łącznie na dwóch lokatach (3m i 6m) maksymalnie 200.000 zł. Należy wziąć pod uwagę, że lokata ta może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%).

Pozostałe oferty (poniżej 5,5%)

mBank, Rachunek "Moje Cele": Oferuje 5,4% dla mKonta Intensive lub 5,2% dla eKonta przez 90 dni. Promocyjne oprocentowanie obowiązuje pod warunkiem, że różnica w zaoszczędzonej kwocie z miesiąca na miesiąc wyniesie min. 100 zł.

Inbank, Lokata na Start: Oferuje 5,15% do kwoty 50.000 zł na 3 miesiące, ale tylko dla Nowych Klientów (i tylko na pierwszą lokatę).

ING Bank Śląski, Otwarte Konto Oszczędnościowe "Bonus na start": Oprocentowanie wynosi do 5% do kwoty 200.000 zł przez 3 miesiące. Aby otrzymać 5%, należy spełnić warunki aktywności, w tym min. 3 razy zalogować się do aplikacji Moje ING i zrobić min. 15 transakcji kartą lub BLIK. W przeciwnym razie środki będą oprocentowane stawką 2,5%.

Millennium Bank, Konto Oszczędnościowe Profit: Oferuje 5% do kwoty 200.000 zł przez 90 dni. Wymagane jest wpłacenie nowych środków oraz zapłacenie min. 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM w każdym miesiącu okresu promocyjnego.

VeloBank, Lokata na Nowe Środki: Oprocentowanie jest niższe (od 3,6% do 4%) i zależy od okresu (od 2 do 6 miesięcy). Oferta ta dotyczy "Nowych Środków" i nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w banku.

Raiffeisen Digital Bank AG (Oferta standardowa): Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów, która wynosi 4,5% na 3, 6 lub 12 miesięcy, dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie.

Oferty dla dużych kwot (powyżej 100 000 zł)

VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Maksymalna kwota to 400.000 zł. Oprocentowanie to 5% na nadwyżkę ponad 50 000 zł (do 400.000 zł).

ING Bank Śląski, OKO "Bonus na start": Oferta dotyczy kwoty do 200.000 zł z oprocentowaniem do 5%.

Millennium Bank, Konto Oszczędnościowe Profit: Maksymalna kwota objęta stawką 5% wynosi 200.000 zł (przy spełnieniu warunków aktywności).

VeloBank, Lokata na Nowe Środki: Można założyć maksymalnie 3 lokaty, każda do 190.000 zł, z oprocentowaniem od 3,6% do 4%.

Raiffeisen Digital Bank AG (Oferta standardowa): Oferuje oprocentowanie 4,5% do łącznej kwoty 1.000.000 zł.

Oferty dla średnich kwot (od 50 000 zł do 100 000 zł)

Citi Handlowy, konto oszczędnościowe: Oferuje 6,4% do 100.000 zł przez 4 miesiące.

Bank Pekao S.A., Konto oszczędnościowe: Oferuje 6% do 100.000 zł przez 4 miesiące.

Raiffeisen Digital Bank AG, Lokata Dla Ciebie online: Oferuje 5,5% do 100.000 zł na jedną lokatę (na 3 lub 6 miesięcy).

VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Kwoty powyżej 50.000 zł, ale nieprzekraczające 100.000 zł, są oprocentowane stawką 5% w skali roku.

Oferty dla mniejszych kwot (do 50 000 zł)

VeloBank, Elastyczne Konto Oszczędnościowe (EKO): Oferuje 7% do 50.000 zł (na 3 miesiące).

VeloBank, VeloLokata dla Aktywnych: Oferuje 7% do 50.000 zł (na 6 miesięcy), pod warunkiem wpływu min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste.

Inbank, Lokata na Start: Oferuje 5,15% do 50.000 zł (na 3 miesiące) dla Nowych Klientów.

mBank, Rachunek "Moje Cele": Oferuje 5,4% (mKonto Intensive) lub 5,2% (eKonto) – przy czym eKonto ma limit 25.000 zł.

Alior Bank, Konto Oszczędnościowe: Oferuje 6% do kwoty 30.000 zł przez 4 miesiące, pod warunkiem miesięcznych transakcji na koncie osobistym na min. 500 zł.

Podsumowanie

W ciągu 2025 roku obserwujemy spadek stóp procentowych – RPP od maja do października czterokrotnie je obniżyła, łącznie o 1,25 punktu procentowego, co obniżyło stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego (NBP) z 5,75% na początku roku do 4,5% w październiku. W konsekwencji średnie oprocentowanie lokat również spadło, choć najlepsze oferty nadal osiągają poziomy od 5% do 7%. W tym samym czasie inflacja ustabilizowała się na relatywnie niskim poziomie około 2,8-2,9%, co czyni obecne oprocentowanie lokat bardziej atrakcyjnym pod względem realnej stopy zwrotu.W związku z nadchodzącą decyzją RPP ekonomiści i analitycy finansowi zgodnie prognozują, że Rada podejmie kolejną obniżkę stóp o 0,25 punktu procentowego, czyli do poziomu 4,25%. To byłoby piąte cięcie w 2025 roku. Taka decyzja jest uzasadniona najnowszymi danymi GUS o inflacji, która w październiku wyniosła zaledwie 2,8%, niżej niż prognozy i wcześniejsze odczyty, oraz stabilizacją inflacji bazowej. Taka polityka pieniężna ma na celu dalsze łagodzenie kosztów kredytów i stymulowanie gospodarki.Dla oszczędzających oznacza to, że oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych w najbliższych miesiącach może nadal spadać, potencjalnie schodząc do poziomów 3-4%. Już teraz widzimy, że banki powoli obniżają oprocentowanie depozytów, a kolejne obniżki stóp będą dodatkowo napędzać ten trend. Warto jednak zauważyć, że wciąż istnieją oferty lokat z atrakcyjnym oprocentowaniem sięgającym 5-7%, szczególnie dla większych kwot czy dłuższych terminów, które mogą przyciągać ostrożnych inwestorów.Rok 2025 na rynku lokat i kont oszczędnościowych charakteryzuje się spadającymi stopami procentowymi i rosnącą presją na niższe oprocentowanie depozytów. Mimo to, relatywnie niska inflacja utrzymuje realną atrakcyjność oszczędzania w tradycyjnych produktach bankowych.Jeśli preferujemy bezpieczne lokowanie oszczędności na lokatach i kontach oszczędnościowych warto sprawdzić i wykorzystać obecne jeszcze oferty z wyższym oprocentowaniem, gdyż kolejne decyzje RPP i spadek stóp mogą ograniczać zyski z lokat. Polityka pieniężna Polski na koniec 2025 roku zmierza ku dalszemu luzowaniu, co zapewne będzie miało odzwierciedlenie w stopach depozytowych i kredytowych w nadchodzącym 2026 roku.