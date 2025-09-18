Czy wypalenie zawodowe to już choroba? 66% Polaków mówi "tak"

Zmęczenie, utrata motywacji, poczucia bezsensu – tak większość Polaków opisuje swoje doświadczenia z wypaleniem zawodowym. Najnowsze badanie pokazuje, że problem dotyczy już dwóch trzecich pracujących, a dla wielu ma charakter długotrwały. Polacy częściej szukają pomocy u psychologów niż w miejscu pracy, bo aż 89% uważa, że pracodawcy bagatelizują skalę zjawiska. Eksperci ostrzegają: wypalenie to nie chwilowy kryzys, lecz przybierający ciągle na sile problem społeczny.

Przeczytaj także: Wypalenie zawodowe nie zna wieku - dlaczego X, Y i Z poddają się presji?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków doświadcza wypalenia zawodowego i jakie są jego najczęstsze objawy?

Dlaczego pracodawcy są postrzegani jako ci, którzy bagatelizują problem wypalenia?

Czy wypalenie zawodowe powinno być traktowane jak choroba i podlegać zwolnieniom lekarskim?

Gdzie Polacy najczęściej szukają pomocy w obliczu wypalenia?

Wypalenie zawodowe to poważny problem w Polsce

Czy wypalenie zawodowe to choroba?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy wypalenie zawodowe powinno być traktowane jako choroba? Dwie trzecie Polaków (66%) uważa, że wypalenie zawodowe powinno być traktowane jak choroba Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdybyś zauważył oznaki wypalenia, gdzie szukałbyś pomocy? 1/3 Polaków w sytuacji zauważenia u siebie symptomów wypalenia zawodowego próbowałaby pomóc sobie samodzielnie Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Większość psychologów opisuje wypalenie zawodowe jako rodzaj stresu związanego z pracą, na który składa się wyczerpanie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Wyniki przeprowadzonego badania dobrze wpisują się w ten obraz – respondenci najczęściej wskazują zmęczenie, brak energii i poczucie bezsensu pracy, co odpowiada właśnie tym wymiarom. W literaturze podkreśla się także, że wypalenie rozwija się stopniowo i ma charakter chroniczny, a nie epizodyczny – dlatego deklaracje Polaków o długotrwałym utrzymywaniu się tego stanu są zgodne z ustaleniami naukowymi.



Co więcej, meta-analizy pokazują, że wypalenie wiąże się nie tylko z obniżoną satysfakcją z pracy, ale także z problemami zdrowotnymi, absencją i większą rotacją pracowników – co czyni z niego istotne wyzwanie zarówno indywidualne, jak i społeczne. – mówi prof. Dominika Maison.

Doświadczenia pracujących Polaków z wypaleniem zawodowym

Wysoki odsetek Polaków deklarujących wypalenie zawodowe pokazuje, że nie jest to wyłącznie jednostkowe doświadczenie, lecz zjawisko powszechne, o wyraźnym wymiarze społecznym. Badania z zakresu psychologii organizacji i pracy wskazują, że problem ten nie dotyczy jedynie pojedynczych pracowników – jest konsekwencją systemowych dysfunkcji w kulturze pracy, takich jak nadmierne obciążenie, brak wsparcia ze strony przełożonych czy niewystarczające poczucie sensu wykonywanych zadań.



Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że osoby młodsze częściej skarżą się na symptomy wypalenia, podczas gdy w grupie powyżej 55. roku życia najwięcej jest osób, które nigdy go nie doświadczyły. Może to sugerować odmienny stosunek do pracy: z jednej strony rosnące oczekiwania wobec pracodawców – również w zakresie troski o dobrostan pracowników – a z drugiej zmianę znaczenia pracy w życiu jednostki, przejawiającą się m.in. silniejszym dążeniem do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (work-life balance). – mówi prof. Dominika Maison.