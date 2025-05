Stres w pracy przestał być problemem? Nie dla polskich kobiet

Z rynku pracy napływają, jak się wydaje, pozytywne wieści. Jak podaje opracowany przez ADP Research raport "People at Work 2025", od 2023 roku odsetek pracowników odczuwających stres w pracy zmniejszył się na całym świecie z 15% do 7,5%. Tendencja ta dostrzegalna jest również w Polsce. Warto przy tym pamiętać, że stres zawodowy nie zawsze musi być zjawiskiem negatywnym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak dużym problemem jest dla Polaków stres związany z pracą?

Jak definiujemy stres w miejscu pracy?

Jakie rodzaje stresu zawodowego można wyróżnić?



Stres nasz codzienny, jednak coraz rzadszy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Kobiety bardziej zestresowane w pracy Niemal w każdym kraju kobiety zgłaszają nieco wyższy poziom częstego stresu. W Polsce ta różnica jest szczególnie widoczna (12 procent wśród kobiet vs 7 procent wśród mężczyzn).

Jak definiujemy stres w miejscu pracy?

ADP Research wyróżnia dwa rodzaje stresu zawodowego:

Stres pozytywny (mobilizujący) rozumiany jako przypływ adrenaliny związany np. z napiętymi terminami, może zwiększać produktywność i prowadzić do nabycia nowych umiejętności.

(mobilizujący) rozumiany jako przypływ adrenaliny związany np. z napiętymi terminami, może zwiększać produktywność i prowadzić do nabycia nowych umiejętności. Stres negatywny (przytłaczający), rozumiany jako szkodliwa presja, zazwyczaj skutkująca obniżeniem wydajności i pogorszeniem samopoczucia.

Badanie częstotliwości występowania obu typów stresu pozwala na klasyfikację pracowników do trzech kategorii: dobrze funkcjonujących, ambiwalentnych lub przeciążonych. Osoby, które codziennie doświadczają stresu, znacznie częściej czują się przytłoczone, podczas gdy dobrze funkcjonujące częściej postrzegają presję w pracy jako mobilizującą, skutkującą większym zaangażowaniem, odpornością i niższą rotacją.

Stres może przytłaczać lub rozwijać. To zależy, gdzie mieszkasz

Istnieje silny związek między częstotliwością stresu w pracy a kwalifikowaniem go jako mobilizujący lub przytłaczający – mówi Mary Hayes, dyrektor ds. badań People & Performance w ADP Research. – Ci, którzy codziennie odczuwają stres, są znacznie bardziej narażeni na poczucie przeciążenia. Wraz z rzadszym stresowaniem się spada odsetek pracowników odczuwających przeciążenie i rośnie tendencja do dobrego funkcjonowania ze stresem.

Poczucie bycia kontrolowanym i ocenianym wzmaga stres

Sam brak stresu w miejscu pracy nie gwarantuje, że pracownicy będą się rozwijać. W grę mogą wchodzić również inne czynniki, takie jak brak opartych na zaufaniu relacji ze współpracownikami lub liderami, a także poczucie ograniczonej wolności i elastyczności w miejscu pracy – mówi Nela Richardson, główna ekonomistka ADP. – To istotne dla pracodawców, ponieważ przytłoczeni i zestresowani pracownicy są na ogół mniej wydajni. Są też bardziej skłonni do szukania nowych możliwości zatrudnienia. I odwrotnie, pracownicy, którzy dobrze funkcjonują ze stresem, rzadziej poszukują nowego stanowiska.

Pandemia COVID-19 była czasem, kiedy codzienny stres związany z pracą osiągał szczytowe wartości. W 2021 roku dotyczył on 19 proc. pracowników. Wskaźnik ten stabilnie spadał – osiągając 16 proc. w 2022 r., 15 proc. w 2023 r. i poniżej 8 proc. w 2024 r.Poziom codziennego stresu zawodowego różni się w zależności od regionu. W Japonii problem ten dotyczy ponad 14 proc. pracowników, w Tajlandii 12%, podczas gdy we Francji i Argentynie po 11 proc. Polska z 9 procent plasuje się w środku tabeli. Codzienny stres najrzadziej występuje w RPA i Chinach (3 procent).Niemal w każdym kraju kobiety zgłaszają nieco wyższy poziom częstego stresu. W Polsce ta różnica jest szczególnie widoczna (12 procent wśród kobiet vs 7 procent wśród mężczyzn).Warto jednak odnotować, że w ostatnim roku stresowaliśmy się znacznie mniej – 9 procent wobec 17 procent w 2023 roku! Polska jest też krajem, w którym najmłodsi pracownicy (19-27 lat) stresują się najrzadziej (5 procent), w przeciwieństwie do pracowników powyżej 55 lat (12 procent). Młodzi pracownicy są najbardziej zestresowani w Japonii (23 procent) i Tajlandii, a najstarsi – w Arabii Saudyjskiej (32 procent). Z kolei w Ameryce Północnej stres najczęściej dotyka pracowników w wieku od 27 do 39 lat (11 proc.).Blisko 32 proc. pracowników doświadczających stresu codziennie czuje się przeciążonych. Jedynie 7 proc. uważa, że w tych warunkach dobrze funkcjonują i doświadczają rozwoju. Z kolei wśród pracowników o niskim poziomie stresu (występującego najwyżej raz w tygodniu) 11 proc. czuje się przeciążonych, a 34 proc. uważa, że odnoszą sukcesy w pracy.Prym pod tym względem wiedzie Ameryka Łacińska, gdzie 34% pracowników twierdzi, że rozwijają się w pracy, a jedynie 10 proc. czuje się przeciążonych. Na drugim biegunie znalazła się Europa ze wskaźnikiem 19 proc. przeciążenia. Najgorzej pod tym względem jest w Szwecji (24 proc.) i Czechach (23 proc.). Polska wyróżnia się na tym tle – tylko 13 procent pracowników czuje się przytłoczonych stresem, a co trzeci (32 proc.) kwalifikuje swój stres zawodowy jako mobilizujący! Podobnie wysoki wynik zanotowano jeszcze tylko w Hiszpanii (31 procent). Mimo to, w ciągu roku odsetek mobilizującego stresu w Polsce spadł o 6 punktów.Najlepiej na stres w pracy reagują Egipcjanie (41 procent uznaje go za mobilizujący) i Chińczycy (40 proc.). Korea Południowa notuje tu najniższy odsetek na poziomie 15 proc.Raport zagłębia się również w psychologiczne skutki odczuwania osądu w miejscu pracy. 32 proc. respondentów uważa, że są oceniani - dotyczy to szczególnie korzystania z pracy hybrydowej i zdalnej. Polacy jednak z wynikiem 41 proc. znaleźli się wysoko ponad średnią światową.Odczuwana presja może zwiększyć negatywny poziom stresu, prowadząc do obniżania produktywności i ogólnej satysfakcji z pracy. Rzeczywiście, badani, którzy czują się krytykowani za korzystanie z elastycznych form pracy, ponad 3 razy rzadziej uważają, że praca przynosi im rozwój. Podobny związek istnieje między stresem a poczuciem bycia monitorowanym.Poczucie bycia krytykowanym przez szefów jest szczególnie częste w Indiach (67 proc.) Tajlandii (58 proc) i Singapurze (48 proc.). W tych samych krajach pracownicy są też przeświadczeni, że ich praca jest monitorowana (odpowiednio 65, 50, 47 procent). Europejscy pracownicy najrzadziej na świecie czują się kontrolowani (średnio 31 procent). To odczucie jeszcze rzadziej towarzyszy Polakom (29 proc.) i Szwedom (23 procent).