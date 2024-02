GenZ 2.0, pokolenie świadome i krytyczne

Pokolenie Z wciąż pozostaje zagadką. Jego analizy po raz kolejny podjęła się firma Kantar Polska. Jej rezultaty prezentuje w raporcie "GenZ 2.0". Wyłania się z niego obraz pokolenia świadomego własnej wartości i roli, jaką odgrywa w społeczeństwie ludzi i konsumentów, a także krytycznie nastawionego do otoczenia.

Wybrane obserwacje

Polskie Zetki uważają, że starsze pokolenia nie rozumieją ich problemów. Myśli tak aż 75% z nich. Co więcej, ponad połowa (52%) twierdzi, że starsi mogą się od nich nauczyć więcej, niż oni od starszych.

Przekłada się to na opinię o mediach i reklamie. Tylko 30% Zetek twierdzi, że ich obraz jest adekwatnie i dobrze reprezentowany w mediach i reklamie.

Często zwraca się uwagę na to, jak bardzo negatywnie na młode pokolenia miała pandemiczna izolacja. Przedstawiciele generacji Z są świadomi tych problemów. Aż 72% Zetek uważa ich pokolenie za najbardziej świadome kwestii związanych z zdrowiem psychicznym.

Pokolenie Z krytycznie odnosi się do edukacji. 54% Zetek uważa, że więcej można nauczyć się samemu w Internecie niż w szkole.

Generacja Z, to nie beztroskie nastolatki, dla których liczy się tylko imprezowanie. To bardzo samoświadome pokolenie, które nieustannie analizuje i ocenia zachowania swoje i poprzednich pokoleń. To osoby krytycznie nastawione do ustalonego statusu „quo” niezależnie czy mówimy o hierarchii w miejscu pracy, sposobie patrzenia na relacje romantyczne, czy zaufaniu do powszechnie uznawanych autorytetów. Zetki nie ufają standardom i strukturom, które zbudowane zostały przez poprzednie pokolenia, a ich bunt niejednokrotnie przyjmuje postać ironii i humoru, niezrozumiałego dla innych odbiorców. To czyni je tak zagadkową grupą dla starszych pokoleń, które próbują dostosować swoje działania i komunikację do potrzeb młodszych odbiorców. Niestety często z niesatysfakcjonującym rezultatem. – komentuje Kamila Sondej, Digital Research Executive, Kantar Polska.

Pod tarczą zbudowaną z ironii i buntu młodzi skrywają zestawy wartości, nawyków i poglądów, które dobrze opisane, pomagają zrozumieć nie tylko jak myśli młode pokolenie, ale i dlaczego myśli w dany sposób. Postawiliśmy sobie za cel, aby “odczarować” wizerunek pokolenia Z i zwrócić uwagę na to, jak współczesny świat, wraz z jego problemami i wyzwaniami ukształtował radykalne poglądy młodych. – dodaje Krzysztof Domeradzki, New Business & Communications Director, Kantar Polska.

Etno-powrót do badanych z 2018 roku oraz nowo pozyskanych bohaterek i bohaterów, z którymi przeprowadziliśmy wywiady etnograficzne oraz spędziliśmy wspólnie czas na specjalnie dopasowanych online communities.

Badanie desk research podsumowujące wiedzę i wnioski z najważniejszych badań dostępnych na rynku, jak i naszych raportów globalnych.

Wyniki naszego autorskiego badania ilościowego, w którym zmierzyliśmy interesujące nas zjawiska w porównaniu do innych pokoleń.

Oddzielny blok komunikacyjny, który jest kumulacją wielu lat doświadczeń naszej pracy z Klientami i młodymi odbiorcami, i którego celem jest zobrazowanie jak dokładnie mówić, pisać i przedstawiać treści młodym odbiorcom.

