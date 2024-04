Pokolenie Z o sobie: czego pragną Zetki?

Pokolenie Z coraz silniej zaznacza swoją obecność w społeczeństwie. Nic zatem dziwnego, że coraz częściej dyskutuje się o postawach i zachowaniach Zetek. Wiele tych dyskusji bazuje jednak na stereotypach. A jacy są naprawdę przedstawiciele gen Z? Na to pytanie odpowiada raport będący podsumowaniem projektu zrealizowanego przez studentów Uniwersytetu SWPS oraz agencję They.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest najważniejsze dla pokolenia Z?

Na co gen Z najczęściej wydaje pieniądze?

Jacy zdaniem młodych ludzi powinni być ich pracodawcy?

Czy Zetki dbają o swoje zdrowie i oszczędności?

Raport Gen Z o sobie i otaczającym ich świecie. Jakie są polskie Zetki?” jest podsumowaniem projektu o charakterze badawczym, zrealizowanego przez studentów II roku kierunku School of Ideas na Uniwersytecie SWPS. Projekt został przeprowadzony w ramach przedmiotu Antropologia w biznesie w partnerstwie z agencją digital marketingową They.pl. Efektem tej współpracy jest zbiór interesujących insightów o pokoleniu Z, które przygotowali sami jego przedstawiciele – co stanowi o unikatowości tego raportu. Komentarze ekspertów rzucają dodatkowe, ciekawe światło na wizerunek Gen Z ustalony w trakcie projektu – mówi dr Alina Landowska, opiekunka merytoryczna projektu z Uniwersytetu SWPS.

Zebraliśmy odpowiedzi od ponad 2 500 Zetek z całej Polski, pytaliśmy o 8 kluczowych obszarów, które wspólnie wybraliśmy. Interesowały nas sprawy związane ze zdrowiem, zakupami, przyszłością, podejściem do finansów, pracą, spędzaniem czasu wolnego, duchowością i ekologią. Wyniki były zaskakujące, stały się powodem ożywionych dyskusji, a przede wszystkim – podważyły popularne mity na temat tego pokolenia. Stąd pojawiło się hasło autorstwa studentów – “insighty o generacji bez generalizacji”, które przyświecało nam podczas trwania projektu. Mamy nadzieję, że raport będzie pomocny dla osób, które chcą skutecznie prowadzić komunikację do Zetek, zarządzają zespołami złożonymi z przedstawicieli różnych pokoleń oraz zastanawiają się, jak wchodzące na rynek pracy pokolenie Zet może wpłynąć na środowisko biznesowe - mówi Adrianna Kubik, business director & board member, agencja digital marketingowa They.pl

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mircea Iancu z Pixabay Czego pragną Zetki? Tylko dla 18% badanych praca jest ważną sferą ich życia. Dla Zetek zdecydowanie ważniejszy jest samorozwój.

Portfele Zetek

Dopóki studiuję, to wydaje mi się, że mogę liczyć na zaplecze finansowe od moich rodziców, ale potem postaram się być niezależna i polegać tylko na sobie - wskazała jedna z respondentek.

Idealna praca według Zetek

Zakupy tylko online?

Gen Z, dokonując zakupów, sugerują się opiniami w internecie. Tylko 3% z nich deklaruje, że influencerzy mają wpływ na ich decyzje zakupowe. Najważniejsze są dla nich rekomendacje przyjaciół, znajomych i rodziny – wyjaśnia studentka Uniwersytetu SWPS, Mirella Murawska.

Czy Zetki dbają o zdrowie?

W badaniu studenci przyjrzeli się 8 kluczowym obszarom życia. Zetki pytały inne Zetki o sprawy związane ze zdrowiem, zakupami, przyszłością, podejściem do finansów, pracą, spędzaniem czasu wolnego, duchowością i ekologią.Skąd Zetki mają pieniądze “na życie”? Choć dla 58% badanych główne przychody to te pochodzące z pracy zarobkowej, to aż 72% wciąż otrzymuje środki finansowe od rodziny. Możliwość korzystania ze wsparcia rodziców niweluje stres związany z osobistą sytuacją finansową.Młodzi ludzie chcą korzystać z życia, dlatego też często wydają pieniądze na rozrywkę, czyli na kulturę, spotkania towarzyskie czy subskrypcje. Aż 77% badanych wskazało, że najczęściej wydaje środki na ten cel. Choć młodzi troszczą się o swoje samopoczucie i odpoczynek, to jednocześnie dbają o swoje bezpieczeństwo finansowe. 57% badanych wskazało, że odkłada pieniądze budując poduszkę bezpieczeństwa lub na inne cele.Tylko dla 18% badanych praca jest ważną sferą ich życia. Dla Zetek zdecydowanie ważniejszy jest samorozwój. Przedstawiciele generacji Zet mają wobec pracodawców wysokie wymagania. Aż 93% badanych uważa, że w ogłoszeniach o pracę powinno być podane wynagrodzenie. Badani przed rozważeniem jakiejkolwiek oferty zatrudnienia chcą mieć pewność, że wybierają firmę oferującą zadowalającą ich płacę. Dla Zetek bardzo ważne jest również, aby pracodawcy dbali o zdrowie psychiczne swoich pracowników. Jest to kluczowe wymaganie dla 94% respondentów.Dla młodych ludzi praca w korporacji nie jest marzeniem. Tylko dla 7% badanych etat w dużej, międzynarodowej firmie jest najbardziej pożądaną formą zatrudnienia. Zdecydowanie więcej osób chce założyć własną firmę lub prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (43%).Zetki robią zakupy tylko w sieci? Nic bardziej mylnego. Tylko 17% badanych wskazało, że kupuje online. W odpowiedziach dominuje mieszany sposób robienia zakupów, czyli stacjonarnie i w sieci (38%). Młodzi chętnie zaglądają do second-handów (56%) i sieciówek (75%).Zetki są wrażliwe na greenwashing. Świadome wybory, odpowiedzialna moda i hasła takie jak „fair trade” czy „conscious shopping” nie są im obce. Ankietowani zapytani o czynniki, które mają na nich największy wpływ podczas wybierania kupowanych produktów udowodnili, że liczą się dla nich nie tylko polecenia znajomych czy posiadanie tego, co znane, lecz także kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną, ekologią czy lokalnością (72% odpowiedzi). Na wybory zakupowe 22% Zetek ma wpływ fakt, czy marka jest odpowiedzialna społecznie, dla 27% z nich – to, czy marka produkuje w Polsce, a dla 23% – to, czy marka jest ekologiczna lub działa zgodnie z zasadą fair trade.Dla 68% Zetek wartością nadrzędną jest troska o własne zdrowie. Jednocześnie aż 52% ankietowanych przyznaje, iż nie korzysta systematycznie z usług lekarzy ani nie poddaje się regularnym badaniom. Koresponduje to z danymi dotyczącymi ogółu polskiego społeczeństwa, które wciąż pozostaje na niskim poziomie świadomości w kwestii profilaktyki zdrowotnej.