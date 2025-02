Los GenZ spoczywa w rękach pracodawców?

Przedstawiciele GenZ coraz silniej akcentują swoją obecność na rynku racy, a szacunki zakładają, że do 2030 roku stanowić będą trzecią część światowego rynku pracy. Ta zmiana jest nieunikniona, ale przejście przez nią w jak najlepszy dla wszystkich stron sposób wymagać będzie zarówno chęci ze strony samych Zetek, jak również czynnego zaangażowania pracodawców w budowę różnorodnych pokoleniowo zespołów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co sądzą pracodawcy o pokoleniu Z? Według 4 na 10 liderów Gen Z nie są przygotowani do pracy, a 7 na 10 uważa, że działają nieetycznie.

Mocnym trendem rynku pracy także w 2025 roku będzie zmiana pokoleniowa, która generuje u pracodawców szereg wyzwań. Dzieje się tak między innymi z uwagi na fakt, że nie ma jednego uniwersalnego procesu w tym obszarze, do wszystkich działań związanych z różnorodnością zespołów należy podchodzić w sposób bardzo indywidualny – podkreśla Piotr Zygmunt, ekspert rynku pracy w Talent Solutions ManpowerGroup. – Część z pracodawców nie dostrzega tej zmiany, co najczęściej kończy się trudnościami w komunikacji, brakiem współpracy oraz powiększającą się frustracją poszczególnych grup pracowników. Brak dogłębnego zrozumienia potrzeb wszystkich zatrudnionych pracowników, ich słabszych i mocnych stron, często prowadzi to pogorszenia osiągnięć teamów, co szybko i dość wyraźnie przekłada się na rezultaty pracy całych organizacji – mówi Zygmunt.



Rekruterzy wskazują, że jednym z głównych problemów podczas rekrutacji reprezentantów GenZ jest brak przygotowania do rozmowy, zarówno w zakresie znajomości stanowiska jak i firmy. Często młodzi kandydaci nie potrafią precyzyjnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach, osiągnięciach czy motywacjach, co utrudnia ocenę ich potencjału – mówi Anna Tietianiec, ekspertka rynku pracy, manager zespołu zatrudnienia stałego w Manpower i podkreśla, że powinni oni więc przede wszystkim zadbać o solidne przygotowanie, zgłębić informacje o organizacji, przeanalizować wymagania stanowiska oraz przemyśleć odpowiedzi na kluczowe pytania, jak „dlaczego chcesz pracować w naszej firmie? Jakie są Twoje największe sukcesy zawodowe?”. – Warto zastanowić się nad własnymi kompetencjami i ich dopasowaniem do opisu stanowiska. Istotne jest również, przygotowanie pytań do pracodawcy, które z jednej strony wykazują nasze zainteresowanie firmą, a z drugiej pozwalają na świadome podjęcie decyzji w przypadku otrzymania oferty. To czego należy się wystrzegać podczas rekrutacji to nadmierna pewność siebie, a także zbyt wygórowane oczekiwania, niewspółmierne do tego, co możemy wnieść do organizacji. Pamiętajmy również o odpowiednim języku wypowiedzi, stroju i etykiecie biznesowej. Skuteczna komunikacja buduje pozytywny wizerunek kandydata i zwiększa szanse na sukces rekrutacyjny – dodaje ekspertka HR.

Pracodawcy działają na rzecz integracji różnorodnych zespołów

Przedstawiciele GenZ zwracają szczególną uwagę na cele i misję pracodawcy, co daje jasno obraz tego, że zależy im na tym, by być częścią procesu zmiany oddziaływania na środowisko społeczne czy naturalne. Nie chcą jednak przekładać swojego komfortu nad tego typu działania, bowiem sama praca jest dla nich tylko jednym z elementów codziennego życia, a nie jego istotą. Poprzez szybki wzrost gospodarczy odczuwają zmniejszoną konkurencyjność na rynku, dzięki czemu zdają sobie sprawę z tego, że za rogiem czekają inne, być może ciekawsze możliwości rozwoju. Świat oferuje im na ten moment tyle, że chcą korzystać z jego różnorodności pełnymi garściami – dodaje Piotr Zygmunt.

Sztuczna inteligencja wyzwaniem dla Gen Z

Najmłodsi pracownicy cenią sobie możliwość zdobywania nowych umiejętności, co stanowi fundament ich kariery. Tworzenie kultury organizacyjnej wspierającej rozwój, możliwość uczenia się i doskonalenia, to kluczowy element motywujący GenZ do dalszego rozwoju. Pracodawcy powinni inwestować w programy szkoleniowe, zapewnić dostęp do kursów, platform e-learningowych, które pozwolą młodym pracownikom poszerzać ich obecne umiejętności lub zdobywać nowe kompetencje w innych obszarach. Popularnym rozwiązaniem stają się programy coachingowe, mentoringowe, w ramach których bardziej doświadczeni pracownicy pomagają młodszym kolegom w rozwoju zawodowym, angażowanie ich w różnorodne projekty pozwala zdobywać doświadczenie w nowych obszarach. Pokolenie Z ceni sobie u pracodawców dostęp do nowoczesnych technologii, aplikacji, klarowną ścieżkę rozwoju kariery, a także przejrzyste i konkretne programy rozwoju zawodowego, które jasno wskazują możliwe ścieżki awansu, cele rozwoju – dodaje Tietianiec.

Upskilling i reskilling nową normą rynku pracy

Gen-Z 2030 – na co powinny być przygotowane firmy?

Według badania Intelligent.com, 40% liderów na świecie uważa, że absolwenci szkół wyższych wchodzący właśnie na rynek pracy nie są do tego odpowiednio przygotowani. 88% z nich stwierdziło również, że twierdzenie to odnoszące się do pokolenia Z z każdym rokiem coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Ta sama analiza podaje również, że globalnie 70% managerów wskazało na słabą etykę pracy jako główny powód nieprzygotowania nowych absolwentów. Mimo to, jak podaje National Association of Colleges and Employers (NACE), ponad połowa stażystów z pokolenia Z została później pełnoetatowymi pracownikami w danej organizacji.Liderzy dostrzegają potrzebę wsparcia przedstawicieli pokolenia Z już na etapie rekrutacji. W badaniu iHire przeprowadzonym w USA, 58% pracodawców stwierdziło, że najmłodsi kandydaci muszą poprawić swoje umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, a 57% uważa, że powinni one lepiej komunikować się z menedżerami HR.Pomimo wyzwań związanych z najmłodszym na rynku pracy pokoleniem Z, organizacje podejmują różne działania, by stworzyć możliwie najlepsze warunki współpracy dla swoich zespołów. Jak wskazują dane ManpowerGroup, pracodawcy w Polsce kładą największy nacisk na budowanie relacji opartych na zaufaniu w zespołach (39%), większe docenianie pracowników wspierających działania na rzecz różnorodności, równości i integracji (DEI) (35%), czy wdrażanie polityk zapewniających równe szanse rozwoju zawodowego oraz awansu (35%). Ważnymi z punktu widzenia organizacji działaniami jest także wspieranie wellbeingu pracowników (34%), czy audyt polityk i programów dotyczących obszaru DEI (33%).Badanie Deloitte przeprowadzone na grupie przedstawicieli Gen Z i Millenialsów zilustrowało niektóre z priorytetów kandydatów tych grup podczas poszukiwania pracy. Okazuje się, że 6 na 10 przedstawicieli pokolenia Z na świecie uważa, że powszechność wykorzystania AI skłoni ich do poszukiwania możliwości pracy, które są mniej podatne na automatyzację, takich jak wyspecjalizowane stanowiska lub praca fizyczna. Jednocześnie są dość selektywni co do przyjęcia oferty od rekrutera, ponieważ 86% całego pokolenia Z uważa, że posiadanie celu jest kluczem do satysfakcji zawodowej oraz dobrego samopoczucia w miejscu pracy.Indeed przeprowadziło globalne badanie, które wykazało, że 45% przedstawicieli generacji Z jest otwartych na podejmowanie niewielkich dodatkowych projektów lub małych zleceń w celu poszerzenia swojego portfolio oraz zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. W przeciwieństwie do poprzednich pokoleń, najmłodsi pracownicy są świadomi tego, że odpowiedzialność za to, jak potoczy się ich kariera ponoszą oni sami, ale także jest to kwestia leżąca po stronie ich pracodawców. W tym samym badaniu 42% respondentów stwierdziło, że szkolenie w miejscu pracy jest najlepszą opcją rozwoju zawodowego. Z tego, jak ważne jest przekwalifikowywanie się talentów pokolenia Z oraz podnoszenie ich umiejętności, zdają sobie również sprawę organizacje – według ManpowerGroup jest to globalnym priorytetem dla 28% pracodawców.Jak podaje Światowe Forum Ekonomiczne, do 2030 roku pokolenie Z będzie stanowić około jedną trzecią globalnego rynku pracy. W czasie światowego kryzysu finansowego w 2008 roku eksperci ds. HR zauważyli, że dwudziestolatkowie w tamtym czasie – znani jako pokolenie Millenialsów, czyli osoby urodzone w latach 1980-1995, doświadczyli opóźnionego startu kariery zawodowej ze względu na zawirowania gospodarcze. Wiele wskazuje na to, że Zetki może spotkać podobny los, bowiem większość osób rozpoczynających pracę robi to w czasie dużych wyzwań globalnych, począwszy od pandemii Covid, przez konflikty zbrojne i wojny, a na transformacji cyfrowej oraz automatyzacji kończąc. Przedstawiciele pokolenia Z mogą zatem zostać w pewien sposób „naznaczeni”, dłuższe okresy bezrobocia powodują, że grupa ta nieco traci na wykształceniu oraz rozwoju osobistym. Za pięć lat możemy zacząć dostrzegać skutki tych zjawisk w obszarze awansów, zarobków czy realizacji zawodowych marzeń.