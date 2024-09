Pokolenie Z, czyli nowe standardy życia zawodowego i osobistego

O tym, że przedstawicieli pokolenia Z charakteryzuje odmienne od poprzednich generacji podejście do życia zawodowego i prywatnego, napisano i powiedziano już wiele. Kolejnym tego potwierdzeniem jest najnowsze opracowanie Deloitte pt. „How does European Generation Z buy insurance?”. Raport wskazuje na życiowe priorytety Zetek, odkrywając przy okazji ich największe lęki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie problemy finansowe doskwierają przedstawicielom pokolenia Z?

Co należy do głównych lęków generacji Z?

Jakie jest podejście młodych Polaków do kwestii finansowych?

Wyniki naszego raportu pokazują, że pokolenie Z nie tylko aktywnie planuje swoją przyszłość, ale również wyznacza nowe standardy w podejściu do życia zawodowego i osobistego. Aż 83 proc. przedstawicieli pokolenia Z zamieszkujących badane europejskie kraje deklaruje, że ma sprecyzowane plany na kolejne lata, co jest wynikiem wyraźnie przewyższającym deklaracje generacji X – mówi Marcin Warszewski, lider usług dla sektora ubezpieczeniowego, partner, Deloitte.



Kliknij, aby powiekszyć fot. boygostockphoto - Fotolia Pokolenie Z inne niż wszystkie? Mimo swojego optymistycznego podejścia do przyszłości, młodzi ludzie stają przed wieloma wyzwaniami

Lęk przed utratą niezależności

Młodzi ludzie wkraczają w dorosłość w świecie pełnym niepewności, co wyraźnie kształtuje ich priorytety. Jednym z ich największych zmartwień są możliwe trudności finansowe – co trzecia osoba z pokolenia Z obawia się, że własne mieszkanie może pozostać ich nieosiągalnym marzeniem. Ta niewiadoma, związana z tym, co przyniosą nadchodzące lata, nie tylko budzi w nich lęki, ale także skłania do bardziej przemyślanego planowania. W przeciwieństwie do swoich rodziców, młodzi z Polski częściej myślą o przyszłości, jednak wciąż szukają u nich wsparcia i konsultują swoje decyzje, zwłaszcza gdy w grę wchodzą kwestie finansów i ubezpieczeń – mówi Tadeusz Fułek, menedżer, Customer&Marketing, Digital Customer w Deloitte.



Inwestycja w siebie i dobre samopoczucie

Zbyt młodzi na ubezpieczenie?

Pokolenie Z reaguje na globalne trendy – od masowej cyfryzacji, przez kwestie równości ekonomicznej, aż po wzrost znaczenia zdrowia psychicznego. Widzimy to również w ich podejściu do ubezpieczeń. To generacja, która nie tylko ma swoje specyficzne obawy, ale także redefiniuje sposób, w jaki należy tworzyć produkty ubezpieczeniowe, aby odpowiadały na ich indywidualne i bieżące potrzeby. Cenią multikanałowość – korzystają z różnych kanałów jednocześnie, a jednym z kluczowych źródeł wiedzy o dostępnych na rynku produktach pozostaje dla nich rodzina i przyjaciele. Bardzo starannie analizują dostępne oferty, by wybrać te, które najlepiej wpisują się w ich potrzeby i styl życia – dodaje Marcin Warszewski.

Z najnowszego raportu firmy doradczej Deloitte wyłania się nowy obraz pokolenia Z i jego podejścia do m.in. ubezpieczeń i finansów. Młodzi ludzie, urodzeni między 1997 a 2012 rokiem, świadomie kształtują swoje kariery oraz trendy i z sukcesem adaptują się do dynamicznie zmieniającego się świata.Jednocześnie autorzy raportu podkreślają, że młodzi dorośli, znajdujący się w kluczowej fazie życia – związanej z edukacją i początkiem kariery zawodowej – wykazują się nie tylko większym skupieniem na przyszłości, ale również większą precyzją w jej planowaniu. Zgodnie z wynikami badania tylko 11 proc. respondentów z pokolenia Z żyjących w Europie nie potrafi określić ram czasowych dla swoich planów, podczas gdy wśród osób z pokolenia X ten odsetek wynosi już 20 proc.Mimo swojego optymistycznego podejścia do przyszłości, młodzi ludzie stają przed wieloma wyzwaniami. Jednym z głównych lęków generacji Z jest obawa przed utratą samodzielności finansowej – czterech na dziesięciu polskich respondentów (43 proc.) martwi się, że nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać, co jest wynikiem zbliżonym do millenialsów i pokolenia X (odpowiednio 38 proc. i 42 proc. wskazań).Na liście obaw pojawiają się także wypadki (38 proc.) oraz niezdolność do utrzymania rodziny (21 proc.). Niepokój budzą w nich również nowoczesne technologie – 14 proc. spośród młodych polskich respondentów obawia się, że w przyszłości automatyzacja i rozwój sztucznej inteligencji mogą wpłynąć na ich perspektywy zawodowe. Dla porównania – wśród wszystkich uczestników badania z Europy odsetek ten wynosi więcej, bo niemal jedną piątą.Pokolenie Z w podejściu do finansów kieruje się elastycznością i dbałością o codzienne potrzeby, stawiając w pierwszej kolejności na własny rozwój. Już połowa Polek i Polaków z tej grupy deklaruje, że stara się regularnie odkładać pieniądze (37 proc. ogółu badanych). Zamiast jednak koncentrować się na długoterminowych celach, takich jak zbieranie na emeryturę (17 proc.), młodzi Polacy częściej wydają pieniądze na rzeczy, które zapewniają im komfort i lepsze doświadczenia – 34 proc. wskazań.Równocześnie jedna czwarta (25 proc.) polskich dwudziestolatków wskazuje, że priorytetem dla nich są wydatki związane z dbaniem o zdrowie i dobre samopoczucie. Z raportu wynika, że pokolenie Z koncentruje się w pierwszej kolejności właśnie na zabezpieczeniu zdrowia i życia. W Polsce aż 45 proc. młodych ludzi, którzy mają już choć jedną polisę, planuje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na życie, co znacząco przewyższa europejską średnią (29 proc.). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych – w naszym kraju zainteresowanie tym typem ochrony sięga 41 proc., podczas gdy na poziomie europejskim dotyczy to 33 proc. respondentów generacji Z.Młodzi z Polski i ich europejscy rówieśnicy coraz większą wagę przykładają także do zdrowia psychicznego – co szósty uczestnik badania z pokolenia Z rozważa zakup ubezpieczenia w tej kategorii, co wyróżnia ich na tle millenialsów i generacji X. Na popularności zyskują również ubezpieczenia zwierząt domowych – w Polsce o takim zabezpieczeniu myśli 14 proc. dwudziestolatków. Co ciekawe, zakup polisy obejmującej dobra cyfrowe rozważa 12 proc. badanych Europejczyków (w porównaniu do 3 proc. młodych Polaków).Młodzi konsumenci, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich objętych badaniem, wykazują rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami, choć ich świadomość w tym zakresie pozostaje zróżnicowana. Prawie połowa Polek i Polaków z pokolenia Z przyznaje, że ich wiedza na ten temat jest ograniczona, co jest wynikiem o 9 p.p. niższym niż we wszystkich ankietowanych krajach Europy. Mimo to, 71 proc. młodych Polek i Polaków posiada przynajmniej jedną polisę, co niemal dorównuje średniej dla wszystkich ankietowanych krajów (73 proc.).