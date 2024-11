Wellbeing i satysfakcja z pracy: w Polsce lepiej niż na świecie

Pojawił się najnowszy raport "Global Talent Barometer 2024" autorstwa ManpowerGroup, a w nim potężna dawka informacji dotyczących sytuacji na rynku pracy. Jego autorzy poświęcili sporo miejsca kwestiom związanym z dobrostanem pracowników, ich satysfakcją z pracy czy wellbeingiem. Okazuje się, że polscy pracownicy na tle przedstawicieli innych krajów wyglądają na dość usatysfakcjonowanych swoim życiem zawodowym.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy towarzyszy nam satysfakcja z pracy i jak wypadamy pod tym względem na tle innych krajów?

Jak duży odsetek pracowników odczuwa codzienny stres?

Pracownikom którego sektora najtrudniej jest dostrzec sens i cel zawodowy?

Nieustannie ewoluujący rynek stawia wiele wyzwań zarówno przed pracownikami, managerami, jak i organizacjami. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bowiem z jednej strony mieszają się w zespołach przedstawiciele różnych pokoleń, wiele firm wraca w większym niż dotychczas wymiarze do biur, a sporo branż przechodzi pewne perturbacje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Polscy pracownicy mają dobre samopoczucie Dane pokazują, że wskaźnik wellbeingu dla polskich organizacji jest wyższy o 4 punkty procentowe od średniej globalnej. To świadczy o dobrym samopoczuciu pracowników w organizacjach.

Z drugiej jednak strony coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym, potrzebie elastyczności jaką zyskały talenty w miejscach pracy, wellbeingu, potrzebach rozwojowych czy upskillingowych, reskillingu, wykorzystywaniu AI – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce i dodaje, że właśnie dlatego tak ważne jest to, by stale monitorować nastroje zespołów, ich potrzeby, to jak czują się nie tylko w zespole, ale także „sami ze sobą” w miejscu, w którym aktualnie się znajdują.

9 na 10 osób w Polsce czuje, że praca, którą wykonuje ma cel



Dane pokazują, że wskaźnik wellbeingu dla polskich organizacji jest wyższy o 4 punkty procentowe od średniej globalnej. To świadczy o dobrym samopoczuciu pracowników w organizacjach. Patrząc natomiast na wskaźniki dotyczące zadowolenia z wykonywanej pracy można stwierdzić, że tutaj mamy nieco więcej do zrobienia. Wiele zmian zachodzących na rynku, nieustanne ekonomiczno-gospodarcze wichry mające niebagatelny wpływ na niemal każdą branżę nie wzmacniają niestety poczucia stabilności, co jest oczywiście zrozumiałe – mówi ekspert.

6 na 10 polskich pracowników jest zadowolonych z obecnej pracy

Managerowie powinni zawsze myśleć o tym, że wypełniając zespół daną osobą zyskują talent, który mogą ukierunkować, uwolnić jego potencjał i zyskać nie tylko świetnego pracownika, ale także kogoś, kto rozwijając swoje skrzydła będzie jej integralną częścią, co jest kluczowe również dla organizacji. Pracodawcy dbający o dobrostan zatrudnionych osób, stawiający ich zawsze w centrum zyskują najwięcej. Warto zwrócić uwagę managerów na to, czego potrzebuje dana osoba w teamie, co jest dla niej ważne, co komunikuje, czy jakie wyzwania sygnalizuje. Dzięki takiej otwartości na informację zwrotną, świeżemu spojrzeniu można wyciągnąć wiele trafnych wniosków usprawniających działanie zespołu oraz całej organizacji – dodaje Tomasz Walenczak.

Najnowszy raport ManpowerGroup wskazuje, że pracownicy w Polsce deklarują lepsze poczucie wellbeingu , satysfakcji zawodowej oraz stabilności w organizacji, niż talenty na świecie ogółem. Wskaźnik Talent Barometer dla naszego kraju, będący nowym narzędziem służącym do pomiaru dobrostanu, satysfakcji z pracy, ale też poczucia pewności siebie pracowników na całym świecie, badający dwanaście unikalnych punktów odnoszących się do samopoczucia talentów, wyniósł bowiem 69%. Jest to wynik o 2 punkty procentowe wyższy, od wyniku globalnego plasującego się na poziomie 67%.Według analizy, jedynie 38% zatrudnionych osób w Polsce każdego dnia odczuwa niewielki stres związany z pracą lub nie odczuwa go wcale - najwyższy poziom codziennego niepokoju (49%) deklarują przedstawiciele nauk przyrodniczych & opieki zdrowotnej, podobnie jak pracownicy fizyczni (66%) oraz biurowi (65%). Natomiast najniższy wskaźnik stresu zanotowali przedstawiciele branży IT (28%), jak również mężczyźni z generacji X (30%). 87% polskich talentów twierdzi, że praca, którą wykonuje jest znacząca i ma cel, z czego aż 94% talentów działających w sektorze energetyki & usług komunalnych zgadza się z tym twierdzeniem. Do podobnych wniosków doszli również specjaliści (95%) oraz średnia kadra managerska (89%). W najmniejszym stopniu sens i cel zawodowy odnajdują pracownicy dóbr & usług konsumenckich.Jak podkreśla dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce, poczucie, że wykonywana przez nas codzienna praca ma sens, czy wspólne dla talentów i firmy wartości to ważne aspekty.78% zatrudnionych w organizacjach nad Wisłą osób uważa, że wyznaje podobne wartości do organizacji, w której jest zatrudniona. Patrząc na dane dotyczące pokoleń na rynku pracy, to aż 93% kobiet generacji baby boomers zgadza się z tym twierdzeniem, podobnie jak 99% przedstawicieli branży finansów & nieruchomości.Jak wskazuje ManpowerGroup, tylko nieco ponad połowa (55%) talentów nad Wisłą czuje satysfakcję z wykonywanej pracy i nie planuje zmian zawodowych w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Wskaźnik ten jest niższy wśród przedstawicieli transportu, logistyki & motoryzacji (45%) oraz pracowników fizycznych (46%). Najwyższą satysfakcję z codziennych zadań odczuwają natomiast mężczyźni pokolenia baby boomers (88%), jak również talenty sektora energetyki & usług komunalnych (75%).Jakie zaufanie mają Polacy do swojego managera w kwestii obranej ścieżki rozwoju kariery? 6 na 10 respondentów odpowiedziało twierdząco, ufa swojemu przełożonemu w tym obszarze, podobnie jak 69% przedstawicieli średniej kadry managerskiej.ManpowerGroup sprawdziło też jak pewnie czują się pracownicy w kwestii tego, znajdą nową pracę w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Okazuje się, że 61% respondentów jest tego pewnych lub umiarkowanie pewnych. Najśmielej czują się w tym obszarze talenty IT (71%), specjaliści (69%), a także 63% kobiet generacji X.