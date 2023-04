Po co pracodawcy wellbeing pracowników?

O zbawiennym wpływie, jaki niesie wellbeing pracowników na komfort ich pracy oraz zachowanie zdrowego balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, mówi się coraz więcej. Coraz więcej wspomina się również o niebagatelnym wpływie dobrostanu zatrudnionych na kondycję finansową ich pracodawcy. Opublikowane przez Aon badanie Global Wellbeing Survey dowodzi, że dobre samopoczucie pracowników może podnosić wyniki firmy o nawet 55 procent.

Pomimo tego, że firmy stoją w obliczu rosnącej zmienności i niepewności w postaci inflacji, globalnej pandemii, zmieniających się modeli zatrudnienia i konfliktu geopolitycznego, najnowsze badanie Global Wellbeing Survey pokazuje, że pracodawcy nadal koncentrują się na dobrym samopoczuciu swoich pracowników, teraz nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – powiedziała Stephanie Pronk, starsza wiceprezes Health Solutions w Aonie. Firmy budują odporne zespoły poprzez zwiększanie zaangażowania na rzecz dobrostanu pracowników, zarówno oferując wsparcie, jak planując inwestycje finansowe. Pomaga to również przyciągnąć i zatrzymać talenty. Wellbeing nie jest bynajmniej kwestią niszową – programy dobrostanu, które są zaprojektowane w taki sposób, aby zaspokajać różnorodne potrzeby pracowników, mogą mieć szeroki wpływ na organizację.

Kluczowe wnioski z raportu z Polski:

Wellbeing jest wskazywany na trzecim miejscu wśród priorytetów dla polskich firm, obok przyciągania i utrzymywania talentów (drugie miejsce) oraz innowacji produktów i/lub usług (pierwsze miejsce).

Pięć najważniejszych kwestii związanych z wellbeingiem pracowników to: wypalenie zawodowe, zdrowie psychiczne i emocjonalne, środowisko i kultura pracy, ryzyko finansowe oraz potrzeby pokoleniowe.

Ponad połowa firm w Polsce zgadza się, że inicjatywy wellbeingowe mogą wpływać na produktywność pracowników (61 proc.), ich satysfakcję i zaangażowanie (52 proc.) oraz lojalność wobec pracodawcy (52 proc.).

Choroby lub ryzyka związane z wellbeingiem fizycznym, które mogą mieć największy wpływ na wyniki firmy, to schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (wskazywane przez 52 proc. firm), brak aktywności fizycznej (48 proc.), otyłość, choroby serca/układu naczyniowego oraz nowotwory (po 35 proc.).

Wypalenie zawodowe oraz stres to najważniejsze kwestie związane z wellbeingiem emocjonalnym dla 74 proc. firm.

Wśród najważniejszych czynników z zakresu wellbeingu finansowego, które mają wpływ na pracowników, firmy wymieniają przystępność cenową dóbr i usług (83 proc.), zmienność ekonomiczną (74 proc.) oraz wysokość wynagrodzenia (70 proc.)

Ubezpieczyciele i dostawcy abonamentów medycznych stale rozbudowują zakres swoich produktów i usług, aby na bieżąco odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby pracodawców i pracowników – mówi Katarzyna Rynkiewicz, dyrektor Departamentu Health & Benefits w Aon Polska. Wspieranie zdrowego stylu życia poprzez finansowanie programów, które mają na celu budowanie odporności fizycznej i psychicznej pracowników staje się wyraźnym trendem. Utrzymuje się też tendencja wspierania pracownika w dostępie do leczenia i szybszym powrocie do zdrowia. To ważne elementy strategii wellbeingowej w każdej firmie.

Jeśli chodzi o Polskę, raport pokazuje, że co prawda dla 71 procent firm wellbeing staje się coraz ważniejszy, ale 33 procent nie opracowało jeszcze strategii dla tego obszaru. Tymczasem, 87 procent firm na świecie ma wdrożoną co najmniej jedną inicjatywę dotyczącą dobrego samopoczucia, co jest powtórzeniem wyniku z 2020 roku. Jednak już 83 procent zgłosiło posiadanie strategii wellbeingowej, w porównaniu do 55 procent w raporcie z 2020 roku.