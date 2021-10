Benefity pracownicze, wellbeing i kultura organizacji. Tego chcą pracownicy

Dobrostan pracowników bez wątpienia przekłada się na efektywność i satysfakcję z pracy. W jego budowaniu znaczenie ma m.in. dbałość o work-life balance, ale również zagwarantowanie zatrudnionym szerokiego wachlarza benefitów pracowniczych. Opracowany przez Worksmile raport „Kultura organizacji. Społeczność, wellbeing, benefity” wskazuje wyraźnie, że pandemia okazała się czynnikiem, który wzmógł zapotrzebowanie na angażującą i wspierającą pracowników kulturę organizacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak pracodawcy powinni rozumieć kulturę organizacji?

Czy dla samopoczucia, kondycji psychicznej i wydajności pracowników znaczenie ma aktywność fizyczna?

W jaki sposób firmy finansują programy benefitowe?



Czasy, w których pracownik mógł wybrać pomiędzy prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym a kartą na siłownię odeszły do lamusa. Dzisiaj prym wiodą te firmy, które nie tylko oferują pracownikom szeroką kafeterię benefitów pracowniczych, bez konieczności rezygnowania z jednego świadczenia na rzecz drugiego, ale przede wszystkim prowadzą taką politykę wewnętrzną, w której faktycznie stoją frontem do potrzeb pracowników. Liderzy, którzy wprowadzili w swoich organizacjach przemyślaną i angażującą kulturę organizacyjną, cieszą się popularnością na konkurencyjnym rynku pracy, ale przede wszystkim osiągają lepsze wyniki finansowe. Słowem – wdrożenie angażującej kultury organizacji i zabezpieczenie pracowników się opłaca!

Pracownica chcą aktywności sportowej Z przeprowadzonych przez Worksmile analiz wynika, że pracownicy nie tylko chcą być aktywni, ale również pragną dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi.

stałe monitorowanie aktualnych potrzeb pracowników,

sposób komunikowania zarówno spraw strategicznych, jak i codziennych,

jasne kryteria rozwoju i wynagrodzenia oraz dostęp do szerokiej oferty benefitów pracowniczych,

budowanie relacji pomiędzy kadrą managerską a pracownikami,

wsparcie holistycznie rozumianego zdrowia pracowników.

Trend zakupowy – bez użycia gotówki i karty

Pracownicy nie chcą już płacić za wszystkie swoje potrzeby zakupowe z własnej kieszeni. Dlatego ofiarowanie im dostępu do kafeterii benefitów o bogatej ofercie to oddanie w ich ręce katalogu do realizacji codziennych intencji zakupowych, bez konieczności używania karty płatniczej. Jest to ważne, ponieważ odzwierciedla prawidłowe przeznaczenie benefitów pracowniczych. Co więcej, tylko od pracownika zależy, czy wypracowaną premię przeznaczy na zakup dekoracji do domu, wycieczkę czy wymarzone ubranie – dodaje Tomasz Chaciński.

ZFŚS najpopularniejszym źródłem finansowania

Pracownicy chcą budować społeczność

Pracownicy chcą dzielić się swoim życiem z kolegami z pracy. Chcą przeżywać z nimi swoje małe sukcesy i czuć wsparcie. Dlatego moduł społecznościowy w Worksmile opiera się na podobnych założeniach, co najpopularniejsze platformy społecznościowe. Nasi użytkownicy mogą prowadzić w nim aktywną działalność poprzez publikację postów, zostawianie reakcji czy komentarzy. Ten model sprawdza się również dlatego, że jego obsługa jest prosta i intuicyjna.

Monitoring aktywności sportowej

W Worksmile monitorujemy aktywność fizyczną naszych użytkowników. Jednak uprawianie sportu to nie jedyna rozrywka. Ponad 41 tys. użytkowników w 2021 r. podzieliła się również informacjami na temat swoich dokonań kulinarnych, z kolei ponad 32 tys. aktywności dotyczyło czytania. Oznacza to, że obecnie funkcjonuje wiele modeli zainteresowań pracowników, a kafeteria benefitów umożliwia im realizację swoich pasji i rozwijanie się w kierunku, który faktycznie ich interesuje. Tylko w bieżącym roku takich dyscyplin i zajęć odnotowaliśmy na platformie niemal 80, wśród których znalazły się nawet skoki na bungee – podkreślił Tomasz Chaciński.

Pracownicy chcą zdrowej rywalizacji

Zapotrzebowanie na Mental Health

Pandemia złamała i pracowników, i pracodawców. Coraz więcej osób zaczęło poszukiwać metody rozładowania stresu. Dlatego w marcu poszerzyliśmy naszą kafeterię o medytację, wchodzącą w moduł zdrowie. Jednak na tym nie koniec. Chcemy dać użytkownikom możliwość kompleksowego dbania o ich zdrowie psychiczne, udostępniając im nową kategorię w kafeterii benefitów – Opieka Psychologiczna.

Pozostawianie pracowników samym sobie nie jest właściwym rozwiązaniem problemów, które klasyfikuje się jako „problemy prywatne”. Najczęściej osoba borykająca się z trudnościami życiowymi przenosi niepowodzenia i lęk do pracy zawodowej, co skutkuje osłabieniem wydajności i obniżeniem morali w firmie. Dzisiaj problemy pracowników trzeba rozpatrywać całościowo, bez podziału na życie prywatne i zawodowe. To, co powinien zrobić pracodawca, to wspierać pracowników na co dzień. To działanie i wsparcie określane jest mianem kultury organizacyjnej firmy.

Pojęcie kultury organizacji firmy funkcjonuje w polskiej nomenklaturze biznesowej już od wielu lat. Wzrost popularności tej idei wymusza na pracodawcach i działach HR właściwe jej zrozumienie, a także zbudowanie przemyślanego programu i wdrożenie go do organizacji. Kultura organizacji to DNA firmy, kodeks norm i wzorców funkcjonujących w przedsiębiorstwie oraz regulujących jego codzienne funkcjonowanie. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ – zwłaszcza obecnie – pracownicy poszukują takiego miejsca pracy, w którym będą mogli liczyć na wsparcie w każdym momencie i sytuacji życiowej. Jak zauważa Tomasz Chaciński, CEO Worksmile:Budowanie wewnętrznej kultury firmy wymaga czasu i właściwej analizy sytuacji. Z najnowszego raportu Worksmile, powstałego we współpracy z agencją Great Digital, wynika, że właściwe podejście do tematu wymusza na liderach i działach HR przeanalizowania kilku elementów:Zabezpieczenie wszystkich tych obszarów przy wykorzystaniu nowych technologii to numer 1. na najnowszej liście wymogów względem nowoczesnych pracodawców.W świetle raportu „Kultura organizacji. Społeczność, wellbeing, benefity”, w którym powołano się na wyniki badań Global Talent Trends, jedynie 22% organizacji daje swoim pracownikom możliwość personalizacji programów wellbeingowych. Swobodny wybór rozwiązań stanowi podstawę właściwego zabezpieczenia stale zmieniających się potrzeb pracowników. Jednym ze sprawdzających się obecnie na rynku rozwiązań jest dostęp do kafeterii benefitów pracowniczych, rozbudowanej na wzór marketplace’u.Swoboda wyboru i dostęp szerokiej gamy produktów i usług to jeden z najczęściej spotykanych dzisiaj wymogów pracowników. O zmienności i różnorodności potrzeb świadczą analizy zawarte w raporcie Worksmile. Wśród najpopularniejszych sposobów wykorzystania benefitów pracowniczych znalazły się… zakupy! Te z kolei dokonywane są w takich miejscach, jak: Allegro (szeroka gama różnorodnych produktów), Biedronka, Empik, Decathlon i Pyszne.pl. Z raportu wynika, że kafeteria benefitów jest wykorzystywania do zabezpieczenia codziennych potrzeb, takich jak zakupy spożywcze, pasje czy catering z dostawą do domu, który w ostatnich czasach znacznie zyskał na popularności.Z raportu Worksmile wynika, że w firmach funkcjonuje kilka źródeł finansowania programów benefitowych. Wśród najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych znajduje się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Od początku 2021 roku pracownicy wykorzystali środki z ZFŚS na pokrycie 51% zakupów dokonanych w kafeterii Worksmile.Na drugim miejscu znalazły się fundusze pochodzące ze środków obrotowych firmy. Pozostałe 5% stanowiły dodatkowe fundusze udostępnione przez pracodawcę na wykorzystanie w konkretny sposób. Dużą popularnością tej metody finansowania cieszyły się budżety sportowe, wykorzystywane przez firmę na wspólną integrację w postaci grywalizacji czy też dodatkowych dopłat do zakupów pracowników.W raporcie “Kultura organizacji. Społeczność, wellbeing, benefity” uwagę poświęcono również budowaniu społeczności w oparciu o demokratyczną komunikację. Brak firmowej hierarchizacji to obecnie za mało, pracownicy chcą mieć prawo głosu i budować prawdziwe relacje. Tutaj doskonale sprawdzają się narzędzia do komunikowania, czyli wewnętrzne kanały wymiany informacji. Najbardziej pożądane komunikatory to te, które przypominają popularne portale społecznościowe. Jak podkreśla Tomasz Chaciński, CEO Worksmile:Potrzeba interakcji odzwierciedla się w aktywności pracowników. Według danych Worksmile, od początku 2021 roku użytkownicy platformy opublikowali łącznie ponad 100 tys. zdjęć w ciągu miesiąca. W tym samym czasie na platformie pozostawiono ponad 32 tys. komentarzy i 10 tys. postów. Co więcej – treści publikowane w systemie doczekały się reakcji w postaci ponad 700 tys. lajków. Ta forma budowania społeczności stanowi więc jedną z popularniejszych sposobów na wyrażanie myśli i emocji.Pracownicy dużą wagę przywiązują również do doceniania. Z raportu wynika, że 99% respondentów chce wiedzieć, że ich wysiłek zawodowy jest dostrzegany przez pracodawców. Co więcej niemal 70% osób, które w ramach swojej pracy otrzymuje kudosy – dowody docenianie – chętnie poleciłoby swojego pracodawcę znajomemu. Dlatego okazywanie wdzięczności to kolejna forma budowania silnej przewagi konkurencyjnej na rynku.Twórcy raportu „Kultura organizacji. Społeczność, wellbeing, benefity” zwrócili szczególną uwagę na wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, kondycję psychiczną i wydajność pracowników. Potrzeba ruchu jest widoczna, a obok zdrowej rywalizacji, dążenia do osiągnięcia wspólnych celów i działań CSR-owych, stanowi nieodłączny element kultury organizacyjnej. Z przeprowadzonych przez Worksmile analiz wynika, że pracownicy nie tylko chcą być aktywni, ale również pragną dzielić się swoimi osiągnięciami z innymi. Co piąty użytkownik platformy (w sumie ponad 41 tys.) podzielił się swoją aktywnością i sposobami spędzania wolnego czasu z innymi. Wśród najchętniej wybieranych aktywności zdecydowany prym wiodą spacery, których odnotowano ponad milion. Dodatkowo, pracownicy posiadający małe dzieci podzielili się ponad 24 tys. odbytych spacerów ze swoimi pociechami. Ale to nie wszystko, ponieważ kolejne 50 tys. spacerów odbyło się w towarzystwie czworonożnych pupili. Ponad 450 tys. aktywności dotyczyło jazdy na rowerze, 300 tys. – biegania, a nieco ponad 44 tys. – wspinaczki. Treningi na siłowni zdecydowało się odnotować na platformie Worksmile ponad 75 tys. użytkowników.Co jeszcze znajduje się w obszarze zainteresowań pracowników? Z raportu wynika, że rynek zalała tęsknota za firmowymi eventami i spotkaniami branżowymi. Firmowa integracja jest wysoko ocenianym elementem budowania społeczności w firmie. Platforma Worksmile oferuje swoim klientom możliwość połączenia aktywizacji, integracji i zabawy w formie budowania wyzwań. Z rozwiązania od początku roku skorzystano niemal 1000 razy, a udział w nim wzięło ponad 40 tys. pracowników. Najczęstszym okresem wdrażania tej formy integracji był czerwiec, kiedy zorganizowano ponad 200 eventów. Najbardziej popularne wyzwania przyciągały nawet ponad 1000 uczestników. Zwłaszcza, że pracodawcy często łączyli organizowane wyzwania z działaniami w ramach CSR.Z raportu wynika również, że rośnie potrzeba zadbania o szeroko pojęty wellbeing pracowników. Temat dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny pracowników jest ostatnio bardzo popularny w obszarze biznesu. Pandemia boleśnie uświadomiła pracodawcom, że zostawienie pracowników samym sobie może prowadzić do załamania nerwowego, a nawet depresji. Zrodziła się więc potrzeba mocniejszego wsparcia obszaru psychicznego pracowników, określanego jako mental health. Z raportu wynika, że 75% pracowników deklaruje, że chce, by pracodawca zadbał o ich zdrowie psychiczne. To właśnie dostęp do takiej formy wsparcia był w 2021 r. powodem rozpatrzenia propozycji zmiany miejsca pracy przez ⅓ młodych pracowników. Jak zauważył Tomasz Chaciński, CEO Worksmile:W ramach oferty dostępnej w Kafeterii benefitów platforma Worksmile udostępniła zupełnie nową kategorię: Opiekę psychologiczną. Użytkownicy mogą skorzystać z możliwości umówienia anonimowej wizyty u psychologa bądź psychoterapeuty, korzystając m.in. z usług nowego partnera – Therapify. Funkcjonalności Therapify, poza umawianiem wizyt, pozwalają na efektywną, intuicyjną i bieżącą konsultację ze specjalistami: w formie chatu, notatek czy zadań do wykonania.W ramach nowej kategorii, oprócz wsparcia terapeutycznego, system Worksmile umożliwia zadbanie o zdrowie mentalne pracowników poprzez: aktywność sportową, podniesienie motywacji dzięki elementom grywalizacyjnym, dostępowi do artykułów pro-zdrowotnych na temat m.in. zdrowia mentalnego oraz sesje medytacji.To nowa forma dbania o pracowników, na którą z jednej strony można przeznaczać już istniejące budżety, a z drugiej – uruchomić całkowicie nowe, które firmy w inny sposób przekazują właśnie na dbanie o zdrowie psychiczne pracownika. Jest to także ogromne ułatwienie dla pracodawców, którzy zyskują jedno kompleksowe narzędzie, łączące działania prewencyjno-motywacyjne, edukacyjne oraz - w razie potrzeby - łatwy dostęp do psychologów i psychoterapeutów. Opieka sfery zdrowia psychicznego pracowników stała się już integralnym elementem wellbeingu jako filaru nowoczesnej kultury organizacyjnej firmy, a organizacje muszą aktywnie wspierać ten obszar.Raport „Kultura organizacji. Społeczność, wellbeing, benefity” opublikowany przez Worksmile przedstawia nie tylko ścieżkę zmian potrzeb pracowników w 2021 roku, ale także omawia najważniejsze obszary, które powinny zostać uwzględnione w budowaniu kultury organizacyjnej firmy. Różnorodność potrzeb i niekoniecznie pozytywne doświadczenia wyniesione z pierwszej fali pandemii sprawiły, że wzrosły oczekiwania w stosunku do pracodawców, którzy prężniej, niż dotychczas powinni opiekować się zatrudnionym w swoich firmach zespołem. Jak podkreślił Tomasz Chaciński: