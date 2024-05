PageGroup przedstawił wyniki drugiej już odsłony globalnego badania Talent Trends 2024 The Expectation Gap. Opracowanie potwierdza, że oczekiwania pracowników a rzeczywistość oferowana przez firmy to nierzadko dwa różne światy. Na czym polegają te rozbieżności?

Przeczytaj także: Wynagrodzenie najczęstszym powodem zmiany pracy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Skąd bierze się rosnąca rozbieżność oczekiwań pomiędzy pracodawcami i pracownikami?

Jakie wyzwania niesie za sobą wspieranie dynamicznej i inkluzywnej kultury wewnątrzorganizacyjnej?

Czego pracodawcy poszukują w miejscach zatrudnienia?

Celem PageGroup jest wspieranie naszych klientów i kandydatów w osiąganiu sukcesu oraz maksymalizowaniu ich potencjału. Jesteśmy niezmiernie dumni, że już kolejny rok dostarczamy dane i strategie, które są niezbędne do skutecznego nawigowania w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy – mówi Radosław Szafrański, Managing Director w PageGroup. – Raport Talent Trends 2024 ujawnia coraz większą rozbieżność, jaka pojawia się między pracownikami a pracodawcami w kontekście oczekiwań. Raport skupia się również na kluczowych wyzwaniach stojących obecnie przed firmami, takimi jak inkluzywność, elastyczność czy rozwój sztucznej inteligencji. Zachęcam do lektury raportu, gdzie znajdą Państwo wnikliwe analizy i praktyczne strategie – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. praca apops - Fotolia.com Oczekiwania pracowników i pracodawców to 2 różne światy? Raport Talent Trends 2024 ujawnia coraz większą rozbieżność, jaka pojawia się między pracownikami a pracodawcami w kontekście oczekiwań.

Najważniejsze wnioski z globalnego raportu Talent Trends 2024:



1. Wyzwania związane z DE&I

2. Integracja z AI

3. Autonomia i elastyczność

4. Wynagrodzenia wciąż dominują

Pośród utrzymującej się globalnej presji, takiej jak wysoka inflacja, niepewna gospodarka i szybki postęp technologiczny, świat pracy w dalszym ciągu jest niespokojny. Nasz raport podkreśla kluczową potrzebę wypełnienia luki między oczekiwaniami pracowników a rzeczywistością pracodawców, aby skutecznie sprostać tym wyzwaniom – mówi Nicholas Kirk, dyrektor generalny PageGroup. – Priorytetem jest otwarty dialog i wspólne rozwiązywanie problemów. Wspierając kulturę wzajemnego zrozumienia i zdolności adaptacyjnych, zarówno firmy, jak i ich pracownicy mogą prosperować w tym szybko zmieniającym się krajobrazie – dodaje.

Druga edycja raportu pokazuje, że z jednej strony pracownicy mają coraz bardziej zindywidualizowane oczekiwania, które wykraczają daleko poza tradycyjne świadczenia, takie jak konkurencyjne wynagrodzenie czy elastyczność. Z drugiej zaś pracodawcy zmagają się z wyzwaniem zaspokajania tych potrzeb, jednocześnie radząc sobie ze znaczącymi naciskami zewnętrznymi w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.Ta znacząca rozbieżność oczekiwań – „the expectation gap", pogłębia złożoność dynamiki współczesnych pracowników i jeszcze bardziej utrudnia pracodawcom opracowanie strategii zatrudniania i zatrzymywania najlepszych talentów, które będą korzystne dla obu stron.Obecnie na rynku pracy aktywnych jest kilka różnych pokoleń pracowników , a wspieranie dynamicznej i inkluzywnej kultury wewnątrzorganizacyjnej, w której każdy może być sobą, staje się coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Tylko 26% badanych uważa, że ich miejsce pracy jest inkluzywne, a zaledwie 19% twierdzi, że ich zespół kierowniczy wyższego szczebla jest zróżnicowany. Co więcej, 65% osób, które doświadczyły marginalizacji lub dyskryminacji w miejscu pracy , nigdy nie zgłosiło tych incydentów.Mimo że technologie oparte na sztucznej inteligencji nie zostały jeszcze w pełni wdrożone we wszystkich obszarach rynku pracy, już wpływają na decyzje zawodowe kandydatów. 3 na 10 pracowników deklaruje, że korzysta z AI w swojej obecnej roli, a ponad połowa (52%) uważa, że będzie miała ona wpływ na ich długoterminowe plany zawodowe. Pomimo tego, że pracownicy zwracają się do kierownictwa o wytyczne dotyczące strategii integracji sztucznej inteligencji, wielu pracodawców być może jeszcze nie jest w stanie ich zapewnić.Kandydaci coraz częściej poszukują autonomii i elastyczności w miejscach zatrudnienia, co stanowi ogromne wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą ponownie zaprosić pracowników do biur. Blisko połowa (49%) respondentów, którzy obecnie przebywają w biurze częściej niż rok temu, są tam ze względu na zmiany w polityce firmy. 53% z nich aktywnie poszukuje nowej pracy, co sugeruje, że pracownicy będą rozważać inne opcje, jeśli ich oczekiwania dotyczące elastyczności nie zostaną spełnione.Pomimo spowolnienia wzrostu płac na całym świecie i wielu wyzwań gospodarczych stojących przed pracodawcami, pracownicy w dalszym ciągu oczekują wyższych wynagrodzeń, które pomogą im dotrzymać kroku rosnącym kosztom życia. Spośród 42% respondentów, którzy stwierdzili, że są niezadowoleni ze swojego obecnego wynagrodzenia, ponad połowa (53%) aktywnie rozważa przejście na nowe stanowisko w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.