Sezon grillowy 2024 rozpoczęty. Co się zmieniło?

Sezon grillowy 2024 można uznać za rozpoczęty. Agencja Inquiry już po raz czwarty sprawdziła, czy Polacy nadal lubią grillować, ile są w stanie wydać na ten cel i jakie produkty kupują najczęściej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile wydajemy na zakupy na grilla?

Gdzie najchętniej kupujemy produkty na grilla?

Jakie produkty na grilla kupują Polacy?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Urszula z Pixabay Polacy lubią grillować Średnia kwota, przeznaczona na zakupy grillowe w tym roku, wyniosła 274 zł.

Dla wielu z nas długi weekend równa się grillowaniu, a popularność tego sposobu spędzania wolnego czasu nie słabnie. I choć ze względów oczywistych rosną wydatki, nie zmienia się skład koszyka grillowego. Polacy wyraźnie wierni są grillowej klasyce, czyli produktom takim jak kiełbasa i piwo. Zakupy grillowe przeważnie planujemy - duże znaczenie odgrywa w tym przypadku dedykowana oferta sklepów oraz dostępne promocje, z których chętnie korzystamy. Wiedząc, że oferta grillowa zostanie przez sklepy przygotowana, spora część grillujących sprawdzi ją zanim uda się na zakupy. To ważna informacja dla producentów i sieci. – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry.

Z badania przeprowadzonego przez agencję Inquiry wynika, że Polacy lubią grillować. Najczęściej zaczynają w długi, majowy weekend. Ponad połowa badanych planowała w tym roku zorganizować imprezę grillową u siebie lub wybrać się na nią do rodziny lub znajomych (po 56% wskazań), a jedynie co piąty ankietowany miał inny pomysł na spędzenie majówki. Trzeba jednak zauważyć, że po raz pierwszy od 2021 roku, widoczny był niewielki spadek zainteresowania imprezami grillowymi, głównie z powodu braku odpowiedniego miejsca oraz innych planów na długi weekend.Średnia kwota, przeznaczona na zakupy grillowe w tym roku, wyniosła 274 zł. To niewielka zmiana w stosunku do maja 2023, ale bardzo duża wobec pierwszej fali badania w 2021 r., kiedy to średnie wydatki wynosiły 186 zł. Po tego rodzaju zakupy idziemy przede wszystkim do Biedronki, która cały czas jest wśród respondentów numerem 1. Popularność zakupów grillowych w tej sieci nieco jednak spadła (68% 2021 vs. 63% obecnie) na rzecz częściej wskazywanego Dino (16% w 2021 vs. 24% obecnie).TOP 3 grillowych zakupów Polaków to kiełbasa - wybierana przez 86% ankietowanych, pieczywo (70%) oraz piwo (68%). Na kolejnych miejscach znajdziemy świeże mięso oraz warzywa (odpowiednio 62% i 52%). Niemal połowa osób objętych badaniem korzysta z oferty gotowych produktów na grill (np. marynowane mięso). Popularne są również napoje bezalkoholowe (44%). Rzadziej na kupujemy ryby (15% grillujących), wino (15%) czy przetwory warzywne (12%).Robiąc zakupy na imprezę grillową przyjmujemy najczęściej dwa podejścia. Część z nas dobrze je planuje, robiąc listę czy sprawdzając wcześniej ofertę danego sklepu (np. w gazetkach promocyjnych). Pozostali decyzje podejmują zależnie od tego, co zastaną w sklepie (jakość, promocja etc.). Niewiele osób robi tego rodzaju zakupy spontanicznie.