Czas wolny w czasach inflacji, czyli mniej pieniędzy na rozrywkę

Najnowszy lipcowy PAYBACK Opinion Poll rzuca światło na polskie sposoby spędzania czasu wolnego. Biorąc pod uwagę, że 3/4 z nas najchętniej zostaje wtedy w domu, można byłoby uznać nas za domatorów. Okazuje się jednak, że przeszkodą do korzystania z innych, pozadomowych rozrywek najwyraźniej staje się towarzysząca nam od miesięcy inflacja.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Aż 80% respondentów przyznało, że z powodu inflacji musiało ograniczyć wydatki związane z rozrywką. 36% deklaruje, że na atrakcje w czasie wolnym w tym wyjścia do restauracji czy kina najczęściej przeznacza maksymalnie 100 zł, w przypadku 42% ten budżet waha się pomiędzy 100 zł a 300 zł - komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na rozrywkę poza domem? 36% Polaków deklaruje, że na atrakcje w czasie wolnym najczęściej przeznacza maksymalnie 100 zł

Seans na srebrnym ekranie

Kolacja „na mieście”

Aż 74% respondentów biorących udział w badaniu PAYBACK zadeklarowało, że swój czas wolny najczęściej spędza w domu. Wśród ulubionych domowych rozrywek bezapelacyjnie wygrywa oglądanie filmów i seriali, które wskazało 42% ankietowanych, a także przeglądanie internetu, które wybiera 40% z nas. 26% respondentów w swoim czasie wolnym chętnie sięga po książkę, 20% osób spędza czas z rodziną lub zaprasza do siebie znajomych. Z kolei 16% ankietowanych zajmuje się wtedy swoimi dziećmi, a tylko 12% z nas uprawia sport.Czy jednak Polacy są domatorami z wyboru? Na pewno w planowaniu aktywności poza domem nie pomagają nam ciągle rosnące ceny.A jak organizujemy sobie wolny czas poza domem? 57% badanych umawia się na spotkania ze znajomymi lub rodziną. Trzech na dziesięciu respondentów preferuje aktywności sportowe, a po ok. 24% respondentów wyjeżdża poza miejsce zamieszkania, wybiera się do restauracji, pubu lub kawiarni, albo robi zakupy w galeriach handlowych Ostatnie premiery filmowe to na pewno jedna z najważniejszych kwestii, które motywują niektórych z nas, aby domową kanapę zamienić na kinowy fotel. Jednak jak często odwiedzamy kina? Około 20% respondentów robi to raz na pół roku, 16% – raz na trzy miesiące, a co dziesiąty ankietowany raz w miesiącu. Jednocześnie spora grupa osób do kina chadza raz w roku lub rzadziej albo w ogóle – tak wskazało odpowiednio po 27% i 25% ankietowanych.Jeśli już jednak zasiądziemy w kinowym fotelu, to najczęściej oglądamy wtedy komedie, które wybiera 38% ankietowanych. Jeden na trzech badanych kupuje natomiast bilety na filmy akcji, a po około 13% respondentów decyduje się na horrory i thrillery, propozycje z gatunku science fiction lub filmy obyczajowe. Ponad połowa respondentów do kina zwykle chodzi ze swoimi partnerami, 15% osób na seanse zaprasza swoich znajomych, a 12% rodzinę.Jeśli zaś chodzi o spotkania w restauracjach, kawiarniach czy pizzeriach, tutaj wachlarz preferencji jest bardzo szeroki. Jedna trzecia ankietowanych jada poza domem rzadziej niż raz w miesiącu, około 20% z nas raz w miesiącu, a 13% badanych raz na dwa tygodnie. Raz w tygodniu lub kilka razy w tygodniu gośćmi np. restauracji jest natomiast około 10% respondentów.Decydując się na posiłek w lokalu gastronomicznym, najczęściej odwiedzamy restauracje (41% respondentów), jeden na trzech badanych wybiera pizzerie, a do lokali typu fast food lub kawiarni/cukierni chadza niemal tyle samo osób, bo po 18% i 17% respondentów.