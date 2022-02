Centra handlowe po pandemii. Jakie trendy?

Niespodziewany wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na rynku nieruchomości komercyjnych. O ile magazyny poradziły sobie w kryzysie świetnie, o tyle już tego samego nie można powiedzieć ani o biurach, ani też o nieruchomościach handlowych. Te ostatnie powoli jednak zaczynają odrabiać straty. Najważniejszymi trendami, które w ostatnich 12 miesiącach zaznaczyły swoją obecność na rynku obiektów handlowych, były m.in. powracająca na dotychczasowe tory odwiedzalność centrów handlowych, coraz silniejsza pozycja parków handlowych oraz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju.

Dziś widać, że mniejsze, bardziej kompaktowe formaty handlowe bardzo dobrze radzą sobie z pandemią i co więcej, przed nimi obiecująca przyszłość. Co ważne, klienci przestali na nie patrzeć jak na ubogich krewnych centrów handlowych, a zobaczyli w nich dostępne i wygodne miejsca na szybkie zakupy. Nowe obiekty, szczególnie w mniejszych miastach, są centralnymi punktami, wokół których koncentruje się życie, wprowadzając też nowe marki na lokalne rynki, często znane z większych galerii handlowych - zaznacza Klaudia Okoń, Konsultantka w dziale Business Intelligence Hub&Consultancy, BNP Paribas Real Estate Poland.

Handel powoli odżywa

Re-modeling / Repozycjonowanie

Mozaika odziedziczyła tę lokalizację po sieci handlowej Tesco, a wcześniej pierwszy hipermarket HIT dał podwaliny pod ten wspaniały przykład ilustrujący jak lokalizacja handlowa głęboko zakorzenia się w świadomości lokalnych społeczności, co wzmacnia jej potencjał - mówi Anna Pływacz, Zastępca Dyrektora Działu Najmu Powierzchni Handlowych w BNP Paribas Real Estate.

Rok dyskontów i e-commerce

Ekologia i ESG to nie moda

Na koniec roku w Polsce było ponad 15,4 mln m kw. powierzchni handlowej. Najwięcej w Warszawie (ponad 2,1 mln m kw.), w konurbacji katowickiej (1,5 mln m kw.) i w Trójmieście (965 tys. m kw.). Mimo obserwowanej już dojrzałości sektora handlowego oraz coraz większego nasycenia, w ostatnim kwartale roku rynkowi udało się urosnąć o 165 tys. m kw. powierzchni. Na liście największych nowo otwartych obiektów znalazły się: Galeria Andrychów (23 tys. m kw.), S1 Center Lipnik (15 tys. m kw.) i gigamarket należący do sieci Leroy Merlin, który otworzył się w Łodzi, w miejscu po byłym Tesco.Autorzy raportu zaznaczają, że pandemia nie zastopowała całkowicie planów deweloperów, którzy aktualnie pracują przy budowie około 290 tys. m kw. powierzchni, i zapowiadają terminy oddania do użytku kolejnych obiektów do końca bieżącego roku. Największymi budowami są dziś: Karuzela Kołobrzeg (30 tys. m kw.), której otwarcie zaplanowano na IV kwartał roku, ale wcześniej klienci będą mogli zrobić zakupy w sklepie DIY Leroy Merlin, który jest częścią centrum handlowego, a także w markecie budowlanym Leroy Merlin (30 tys. m kw.) przy ul. Połczyńskiej w Warszawie. Sklep DIY, który powstanie w miejscu gdzie dotychczas działało Tesco, będzie 9 lokalizacją sieci w aglomeracji warszawskiej. Trzeci co do wielkości obiekt – Galeria Bawełnianka (23 tys. m kw.) – powstaje w Bełchatowie, a jego deweloperem jest firma GBB Invest.Na koniec roku parki handlowe i wolnostojące obiekty miały w sumie 30 proc. udziału w rynku powierzchni handlowej, z czego 11 proc. przypadało na parki, a 19 na obiekty wolnostojące. Najwięcej, bo 68 proc., stanowiły tradycyjne centra handlowe.Raport pokazuje, że pomimo konieczności dostosowania się do nowych realiów i mierzenia się z różnymi wyzwaniami, w tym stale rosnącym sektorem e-commerce, inwestorzy nie stracili z pola widzenia projektów handlowych. Rośnie zainteresowanie szczególnie obiektami takimi jak: centra handlowe typu „convenience”, supermarkety i obiekty wolnostojące. W sumie, w 2021 roku inwestorzy wydali na wszystkie obiekty handlowe nad Wisłą blisko 900 mln Euro, co oznacza wzrost wolumenu o 37 proc. r/r.Kolejnym aspektem, który przemawia za atrakcyjnością mniejszych formatów, takich jak centra handlowe typu „convenience”, jest zainteresowanie inwestorów starszymi formatami i chęć przekształcenia nieruchomości, które czasy świetności mają dawno za sobą, są natomiast doskonale zlokalizowane i wciąż przyciągają rzesze wiernych klientów. Jednym z przykładów takich działań jest nowo otwarte centrum „convenience” Mozaika (22 500 m kw.) w Krakowie. Inwestor 4 Friends Investment Group, wspierany przez ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, stworzył nową markę wielofunkcyjnych centrów handlowych, które są kompleksowo zintegrowane z otoczeniem i przyciągają klientów odświeżonym wnętrzem oraz ofertą handlową.Kolejna Mozaika (również po dawnym Tesco) pojawi się wkrótce w Lublinie.W raporcie można przeczytać, że 2021 był kolejnym rokiem umacniania pozycji sieci dyskontowych, które były priorytetem na liście najemców w nowo powstających parkach handlowych i centrach „convenience”. O takie sklepy coraz chętniej zabiegają też właściciele większych obiektów i galerii handlowych, którzy jeszcze niedawno niechętnie patrzyli na ich obecność w swoich lokalizacjach. Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland zwracają uwagę, że na szybkie tempo, w jakim rośnie rynek sklepów sieci budżetowych zakupów, wpływ będą miały: wzrosty cen i galopująca inflacja, duża dostępność sklepów oraz intensywne akcje promocyjne, które będą przyciągać nowych klientów. Ważnym czynnikiem będzie też poszerzanie oferty produktowej.Drugim istotnym trendem w 2021 roku był rozwój usług i rozwiązań budujących rynek e-commerce. Wzrosty e-zakupów pociągnęły za sobą rozwój usług takich jak click&collect czy wysyp automatów paczkowych należących już nie tylko do InPostu, ale też do Orlenu, Allegro czy AliExpress. Wartym odnotowania zjawiskiem jest pojawienie się e-zakupów spożywczych z dowozem do domu w 15, a nawet w 10 minut, będących jedną z form ofensywy q-commerce.Zrównoważony rozwój, ekotrendy i raportowanie ESG będą tematami, którymi w 2022 roku będą żyły wszystkie sektory nieruchomości komercyjnych, w tym także sektor handlowy. Inwestorzy, deweloperzy, najemcy, ale także odwiedzający coraz częściej zwracają uwagę na różne działania wpisujące się w ekologizm i zrównoważony rozwój. Dotyczy to nie tylko wykorzystania materiałów budowlanych przyjaznych środowisku, implementację systemów oraz rozwiązań ograniczających zużycie energii i odzysk energii, ale także projektowania zielonych stref w budynkach i wokół obiektów, a często także pilotażowe inicjatywy związane z recyklingiem czy upcyklingiem rzeczy.Przykładami ekologicznie odpowiedzialnych inicjatyw i projektów biznesowych są m.in.: pojawiające się w centrach handlowych sklepy second-hand nowego typu, wypożyczalnie mebli oraz akcje promujące dawanie drugiego życia obuwiu i innym częścią garderoby. Co istotne, stoją za nimi największe marki handlowe jak IKEA, CCC czy Decathlon.