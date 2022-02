Rynek handlowy 2021: 300 tys. mkw. nowej powierzchni i 11 nowych marek

300 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, 11 nowych marek i duża popularność parków handlowych - tak CBRE podsumowuje 2021 rok na rynku handlowym.

Za nami kolejny rok pełen wyzwań dla rynku handlowego. Podobnie jak w 2020 roku funkcjonowanie części obiektów było ograniczone przez 2,5 miesiąca. Jednak negatywny wpływ obostrzeń okazał się mniejszy. Odwiedzalność wzrosła, w najlepszych miesiącach zbliżając się nawet do poziomów sprzed Covid-19. Zwiększały się również obroty sklepów. Podczas gdy w 2020 spadek rok do roku wyniósł 30 proc., to w minionym roku był mniejszy jedynie o 16 proc. względem 2019 roku. Klienci wciąż rzadziej niż przed pandemią odwiedzali centra handlowe, ale robili większe zakupy podczas jednej wizyty. W tym roku częstotliwość wizyt w sklepach wciąż będzie skorelowana z zachorowalnością na koronawirusa, ale sprzedaż detaliczna będzie rosła, zarówno w kanale e-commerce jak i stacjonarnym - mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Wygodny handel w pandemii

Nowe marki

Stawki czynszów

Obecnie w Polsce znajduje się niemal 12,02 mln mkw. powierzchni handlowej. W 2021 roku rynek powiększył się o prawie 300 tys. mkw., czyli o 12 proc. więcej rok do roku. Oznacza to, że roczny przyrost podaży ukształtował się na poziomie z 2019 roku. W kolejnych 12 miesiącach może przybyć 300 tys. mkw. przestrzeni zakupowej, co wskazuje, że trend się utrzyma.Podobnie jak w 2020 roku, parki handlowe okazały się odporne na pandemiczne zawirowania i świetnie wpisywały się w zmianę stylu życia konsumentów. Inwestorzy i deweloperzy wciąż poszukują nisz na rynku pod budowę tego typu obiektów, koncentrując się na mniejszych ośrodkach miejskich, głównie miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. Parki handlowe dominują, stanowiąc 70 proc. wszystkich projektów w budowie i ponad połowę nowopowstających metrów kwadratowych powierzchni.Popularność zakupów w formacie „convenience” wpływa nie tylko na rozwój parków, ale również handlu na parterach budynków mieszkalnych oraz w obiektach wielofunkcyjnych. Praca zdalna i mniejsza mobilność konsumentów sprawia, że rośnie potrzeba rozbudowywania oferty handlowo-usługowej jak najbliżej osiedli mieszkaniowych.W minionym roku na polskim rynku pojawiło się 11 nowych marek zagranicznych, w tym 5 modowych, m.in. Camicissima, Yargici, Bimba y Lola. Wciąż intensywnie rozwija się m.in. polska marka Half Price, która zadebiutowała w 2021 roku i obecnie w Polsce i za granicą ma już ponad 50 sklepów stacjonarnych. Znaczna część firm modowych osiągnęła już w Polsce optymalną liczbę sklepów stacjonarnych, a ekspansję widać szczególnie wśród dyskontów wielobranżowych i sieci spożywczych.Czynsze umowne w najlepszych centrach handlowych utrzymują się na stabilnym poziomie. Aktualnie dla najlepszych lokali o powierzchni do 100 mkw. wynoszą 100-130 euro/miesiąc/mkw. w Warszawie i 40-50 euro/miesiąc/mkw. w pozostałych największych miastach. Sytuacja rynkowa spowodowała jednak, że najemcy zyskali większą możliwość negocjacji czynszów efektywnych. W 2022 roku może pojawić się presja na obniżkę czynszów w obiektach starszych i ze słabszą pozycją na rynku.