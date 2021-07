Do końca 2021 roku do użytku zostanie oddane 200 tys. mkw. powierzchni handlowej. Będą to głównie małe obiekty, przede wszystkim parki handlowe - wynika z najnowszego raportu CBRE.

Przeczytaj także: Centra handlowe po pandemii. Czy restart się udał?

Polacy coraz chętniej wracają do stacjonarnych zakupów. W pierwszych czterech tygodniach po ponownym otwarciu centrów handlowych w maju liczba klientów była wyższa o 39% w porównaniu do tego samego okresu w zeszłym roku. Dodatkowo, podobnie jak rok temu, powrót działalności dużych sklepów stacjonarnych obniżył udział sprzedaży internetowej. Widzimy także, że odbudowuje się sprzedaż detaliczna. Jej poziom osiąga nawet wyższe wyniki niż przed pandemią. To pozytywny sygnał dla sektora handlowego, który napędza decyzje o nowych inwestycjach – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. EyeMark - Fotolia.com Powstają głównie parki handlowe Obecnie w budowie jest 250 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, z czego 200 tys. mkw. ma zostać oddanych do użytku jeszcze w tym roku. Większość z nich to obiekty małego formatu – wynika z najnowszego raportu CBRE.

Czynsze stabilne, ale mogą spadać

Debiuty nowych marek

Przeczytaj także: Polacy wrócili do centrów handlowych

Jak podaje CBRE, w I połowie 2021 roku oddano do użytkowania 110 tys. mkw. powierzchni handlowej. W budowie znajduje się obecnie 250 tys. mkw. nowej powierzchni, z czego 200 tys. mkw. ma zostać oddanych do użytku jeszcze w tym roku.Całkowity wolumen powierzchni handlowej w Polsce wynosi obecnie ponad 12 mln mkw. W pierwszej połowie 2021 r. przybyło 12 nowych obiektów i 3 zostały rozbudowane. Ich łączna powierzchnia to 110 tys. mkw. Są to małe obiekty , przede wszystkim parki handlowe. Inwestycje, które powstają obecnie to również małe formaty. W budowie znajduje się 250 tys. mkw. nowej powierzchni pod handel, z czego 200 tys. mkw. ma być ukończone jeszcze w tym roku. Wśród nowych budynków nie ma żadnego dużego centrum handlowego. Inwestycji w toku jest na tyle dużo, że całkowita podaż w 2021 r. może być o 22% wyższa w porównaniu rok do roku i o 7% wyższa niż w 2019 r.Eksperci CBRE przewidują, że liczba pustych lokali w galeriach mogła się zwiększyć w okresie pandemii, co z kolei może powodować presję na obniżkę czynszów, szczególnie w obiektach handlowych będących w gorszej kondycji. Dodatkowo, w czasie negocjacji najemcy zaczynają podnosić kwestie krótszych umów najmu i uzależnienia opłat od wysokości obrotów. Czynsze umowne w najlepszych centrach zakupowych pozostają stabilne.W pierwszej połowie br. w naszym kraju zadebiutowało kilka nowych marek. Włoska sieć DentalPro otworzyła swoją pierwszą klinikę w łódzkiej Manufakturze. Szwedzka Duxiana i niemiecka Rolf Benz zaprezentowały się z artykułami wnętrzarskimi, a włoska Camicissima i turecka Yargici z modowymi. Na rynku pojawiła się także należąca do CCC polska marka HalfPrice, która ma już ponad 20 lokalizacji. Swój pierwszy firmowy sklep w warszawskim Westfield Arkadia otworzyło dobrze znane Lego. W kolejnych miesiącach debiut na polskim rynku zapowiedziała niemiecka sieć drogerii DM-DrogerieMarkt. Widać też ekspansję sieci handlowych w sektorze spożywczym i gastronomicznym oraz dyskontów wielobranżowych.