CBRE: Ponad 2 mld euro na inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce

Wprawdzie kryzys związany z niespodziewanym pojawieniem się pandemii nie oszczędził rynku nieruchomości komercyjnych, to jednak notowane na nim wyniki nie należą do najgorszych. W pierwszym półroczu bieżącego roku w Polsce zainwestowano w nie 2 mld euro. Dla porównania, w analogicznym okresie poprzedniego roku osiągnięto wynik wyższy o pokaźne 0,9 mld euro. Eksperci przekonują, że tak duża dysproporcja jest m.in. efektem bardzo wysokiej bazy.

W całej Europie zaobserwowaliśmy znaczny wzrost wolumenu inwestycji, co napawa optymizmem i jest oznaką tego, że wracamy powoli do wyników sprzed pandemii. Widać wyraźnie, że na rynkach w większym stopniu zależnych od wyników sektora biurowego nastąpiło mniejsze odbicie niż w krajach z mocnymi sektorem logistycznym i mieszkaniowym. W Polsce odbicie jest nieco słabsze niż w Europie, ale to wynika z tego, że w 2020 roku, pomimo pandemii poradziliśmy sobie świetnie, więc efekt niskiej bazy jest nieco mniejszy niż w innych krajach. Widać też, że wracamy do notowanych przed pandemią trendów związanych z tym, że pierwsza połowa roku jest słabsza niż druga.

W całej Europie oczekujemy, że w drugim półroczu 2021 roku wolumen inwestycji będzie rósł, co w skali roku może dać wynik nawet o 5% wyższy niż w 2020 roku – komentuje Przemysław Felicki, dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych z CBRE.

W Europie wyróżniają się Wielka Brytania i Niemcy

Biura ruszają z kopyta, hotele z oznakami ożywienia

Nieruchomości wielorodzinne cieszą się zainteresowaniem

W wyniku wysokiej aktywności inwestorów w Wielkiej Brytanii i Niemczech łączna wartość inwestycji w nieruchomości w Europie osiągnęła w drugim kwartale 2021 roku poziom 70 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku stanowi wzrost o 45%. Najbardziej wyróżnia się Wielka Brytania, gdzie w drugim kwartale 2021 roku aktywność inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosła o 279%, a całkowita wartość inwestycji wyniosła 16,8 mld euro. Również na rynku w Niemczech nastąpiło mocne odbicie – tam wartość wszystkich transakcji inwestycyjnych osiągnęła poziom 17,8 mld euro, co w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku stanowi wzrost o 27%.Pozostałe rynki, na których nastąpiło wyraźne ożywienie to Dania, Norwegia, Hiszpania i Szwecja.W Polsce w drugim kwartale 2021 roku odnotowano spadki. W nieruchomości komercyjne zainwestowano 770 mln euro, podczas gdy rok wcześniej było to 1,2 mld euro. Widać jednak zgodną z europejską tendencję do inwestowania głównie w nieruchomości magazynowe i logistyczne.Rozwój handlu elektronicznego przyczynił się do tego, że w pierwszym półroczu 2021 roku w Europie wartość inwestycji w tego typu nieruchomości wyniosła aż 25,4 mld euro, czyli o aż 64% więcej niż rok wcześniej. W Polsce w tym samym okresie inwestycje w magazyny wyniosły aż 869 mln euro, czyli najwięcej z wszystkich sektorów.Na skutek ponownego otwarcia gospodarek przez rządy poszczególnych krajów i powrotu pracowników do biur, inwestycje w sektorze biurowym wzrosły w drugim kwartale 2021 roku o 37%, osiągając w Europie (włączając w to Wielką Brytanię) wartość 22 mld euro. Na niektórych głównych rynkach odnotowano w tym okresie znaczące odbicie, w tym w Wielkiej Brytanii (wzrost o 300%), w Hiszpanii (wzrost o 249%) oraz w Niemczech (wzrost o 67%). W Polsce w pierwszym półroczu 2021 roku w nieruchomości biurowe zainwestowano 794 mln euro.Wraz z częściowym zniesieniem ograniczeń w podróżowaniu na terytorium Europy sektor hotelowy również zaczął wykazywać oznaki ożywienia. Wartość inwestycji w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku wzrosła w pierwszym półroczu 2021 roku o 9% do poziomu 6,4 mld euro. Wyniki te były napędzane głównie przez Włochy, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy oraz Hiszpanię. W Polsce w hotele zainwestowano 29 mln euro.W sektorze nieruchomości mieszkaniowych wartość inwestycji na koniec pierwszego półrocza 2021 roku wyniosła 28,3 mld euro, co w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku oznacza spadek o 26%. Inwestorzy nadal wykazują zainteresowanie sektorem nieruchomości wielorodzinnych na wszystkich rynkach Europy: sektor ten przyciąga coraz więcej światowego kapitału, a inwestorzy poszukują możliwości inwestycji w całe portfele nieruchomości, które pozwoliłby im na uzyskanie efektu skali. W Polsce w ten sektor zainwestowano 11,5 mln euro. Należy tutaj zauważyć, że z uwagi na ich specyfikę, tzw. transakcje „forward purchase” obecne na rynku mieszkaniowym nie są liczone do całkowitego wolumenu.