Inwestycje w nieruchomości komercyjne. Polska ciągle liderem regionu

Mamy schyłek roku, a więc tradycyjnie już czas podsumowań. Pokusiła się o nie firma Cushman & Wakefield, poddając ocenie sytuację panującą w ostatnich miesiącach na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie. Okazuje się, że tegoroczny wolumen transakcji sięgnął 9,4 mld euro, co względem poprzedniego roku oznacza spadek o 1/3. Polska, pomimo dość znacznego spadku wartości przeprowadzonych transakcji, pozostaje liderką regionu, odpowiadając za ok. 60% łącznego wolumenu inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Kliknij, aby powiekszyć fot. hansenn - Fotolia.com W Polsce dominowały transakcje sprzedaży nieruchomości magazynowych Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniósł 5,6 mld euro. Sektor logistyczny zakończył jednak rok 2020 z rekordowym prawie 50-procentowym udziałem w wolumenie transakcji.

Wolumen transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniósł 5,6 mld euro i był niższy o 25% od rekordu odnotowanego w roku 2019. Wartość transakcji w sektorze handlowym spadła do najniższego poziomu od 10 lat, natomiast aktywność inwestycyjna w sektorze nieruchomości biurowych spowolniła z powodu ostrożniejszego podejścia inwestorów do zawierania dużych transakcji. Sektor logistyczny zakończył jednak rok 2020 z rekordowym prawie 50-procentowym udziałem w wolumenie transakcji – komentuje Jeff Alson, Partner na Europę Środkową, Grupa Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Prognozy

Niektórzy inwestorzy nie będą wykraczać poza główne lokalizacje pomimo wyższych cen, ale jednocześnie rośnie liczba funduszy poszukujących okazji inwestycyjnych na innych rynkach, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej. Stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów mogą ulec kompresji w roku 2021, ale tylko na największych rynkach i w przypadku najbardziej atrakcyjnych produktów inwestycyjnych – komentuje Soren Rodian Olsen, Partner, dyrektor działu rynków kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, pomimo wszelkich zawirowań, jakie przyniósł za sobą wybuch pandemii, wcale nie wygląda źle. Rozpoczęliśmy wprawdzie kolejny już okres narodowej kwarantanny, ale mamy też za sobą pierwsze szczepienia, co, jak podkreślił Soren Rodian Olsen, Partner, dyrektor działu rynków kapitałowych Markets, Cushman & Wakefield, daje nam nadzieję, że w nadchodzących miesiącach sytuacja na rynku będzie powracać na dotychczasowe tory.Początek bieżącego roku okazał się dla naszego rynku bardzo obiecujący. Wypracowany w I kwartale br. wolumen inwestycji w nieruchomości komercyjne (1,72 mld euro) był drugim najlepszym wynikiem za pierwszy kwartał roku w całej historii. Potem aktywność inwestorów spowolniła w wyniku niepewności spowodowanej przez pandemię, ale dostosowanie przez kupujących strategii do nowej sytuacji spowodowało jednak, że aktywność inwestycyjna w skali roku nie uległa drastycznym spadkom.Warto zauważyć, że rok 2019 był jednym z trzech najlepszych w ostatniej dekadzie, co może nieco uwydatniać skalę tegorocznego spadku aktywności inwestycyjnej, który w przypadku Polski był i tak najmniejszy w regionie.Na polskim rynku dominowały transakcje sprzedaży nieruchomości magazynowych, które stanowiły blisko połowę całkowitego wolumenu. Ponad 39% wszystkich transakcji zawarto w sektorze nieruchomości biurowych.W tym roku całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w Czechach wyniesie ok. 1,2 mld euro, co oznacza spadek o 63% w porównaniu z bardzo udanym i ponadprzeciętnym rokiem 2019.Pandemia wpłynęła na rumuński rynek inwestycyjny w niewielkim stopniu, o czym świadczy całkowity wolumen transakcji wynoszący prawie 1 mld euro, w którym największy udział miał sektor nieruchomości biurowych. Jest to wielkość zbliżona do średnich wolumenów rocznych odnotowywanych w minionych trzech latach i wskazuje, że rynek ten osiągnął fazę dojrzałą w ostatnich latach. Przewidujemy, że wysoka aktywność inwestycyjna utrzyma się również w roku 2021, a największym zainteresowaniem będą cieszyły się nieruchomości z sektora magazynowego.W 2020 roku pandemia COVID-19 spowodowała wstrzymanie transakcji będących w toku oraz tymczasowe osłabienie popytu inwestycyjnego, co w połączeniu z rosnącym nasyceniem powierzchnią handlową i biurową doprowadziło do spadku wolumenu transakcji o 37% w ujęciu rocznym do 429 mln euro.Po czterech z pięciu najlepszych lat w historii wartość transakcji inwestycyjnych na Węgrzech spadła o 25% rok do roku, ale i tak jest wyższa o 40% w porównaniu z najwyższym wolumenem odnotowanym w najlepszym roku na przestrzeni lat 2008-2015.Eksperci firmy Cushman & Wakefield przewidują, że wpływ pandemii na gospodarkę będzie się utrzymywał przez okres od jednego do dwóch lat, ale odbicie na rynku nieruchomości może nastąpić szybciej – w drugim i trzecim kwartale 2021 roku. W przyszłym roku inwestorzy w sektorze biurowym będą koncentrowali się na najlepszych aktywach oraz obiektach z segmentu value-add, natomiast głównym celem większości graczy nadal będą nieruchomości logistyczne i alternatywne (mieszkania na wynajem instytucjonalny i centra danych).Przekonanie o tym, że biura mają przed sobą przyszłość, jest obecnie silniejsze niż w drugim czy trzecim kwartale 2020 roku, co napawa optymizmem, ale obszarem niepewności pozostają trendy na rynkach najmu w roku 2021.