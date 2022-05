Nieruchomości komercyjne: rynek odporny na wojnę i inflację?

W I kwartale br. rynkami wstrząsnęła informacja o agresji Rosji na Ukrainę. Okazuje się jednak, że w tych trudnych warunkach rynki kapitałowe w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) poradziły sobie dość dobrze. To zasługa wcześniej wypracowanych nadwyżek finansowych oraz odporności, które sprawiły, że zainteresowanie inwestorów nieruchomościami komercyjnymi - czytamy w najnowszym raporcie Colliers „EMEA Capital Market Snapshot Q1 2022”.

Inflacja jest odczuwalna m.in. w branży budowlanej. Wzrost cen materiałów wprowadził pewną nieprzewidywalność na rynku nowych mieszkań i nieruchomości komercyjnych — mówi Luke Dawson, Dyrektor ds. transgranicznych rynków kapitałowych w regionie EMEA w Colliers.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe

Wśród firm wiodących prym na rynku inwestycji w ubiegłym roku jest m.in. internetowy gigant Google, który sfinalizował transakcję zakupu nieruchomości Central St Giles (762,5 mln funtów) oraz kompleksu biurowego The Warsaw Hub w stolicy Polski (583 mln euro). To wskazuje na długoterminowe zaufanie do rynków biurowych w regionie po okresie pandemii — wyjaśnia Richard Divall, Dyrektor ds. transgranicznych rynków kapitałowych w Colliers.

Ograniczenia w podróżowaniu ulegają złagodzeniu na całym świecie, w związku z czym inwestorzy spodziewają się, że zwiększone zapotrzebowanie na podróże o charakterze turystycznym przyczyni się do silnego ożywienia na rynkach hotelowych w 2022 r. Gwałtowny wzrost kosztów utrzymania może jednak częściowo osłabić to zainteresowanie, ponieważ budżety gospodarstw domowych znajdują się obecnie pod dużą presją — mówi Luke Dawson i dodaje: — Przewidujemy jednak, że bardziej ekskluzywne destynacje wypoczynkowe utrzymają swoją atrakcyjność, a wskaźniki obłożenia hoteli w sezonie wakacyjnym 2022 r. zbliżą się do poziomu sprzed pandemii.

Polska: wyraźna poprawa sytuacji i niepewne perspektywy

Wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokazały duże zaufanie inwestorów do polskiego rynku, który odnotował kolejne rekordowe transakcje inwestycyjne w segmentach biurowym i logistycznym. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu - drugi kwartał również będzie obfitował w duże transakcje, zarówno w Warszawie, jak i miastach regionalnych — mówi Piotr Mirowski, Senior Partner, Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego Colliers w Polsce.

Niemcy z kolejnym znakomitym kwartałem

Wielka Brytania wraca do formy

Rekordowe otwarcie roku we Włoszech

Spokojny początek roku we Francji

Raport przygotowany przez ekspertów Colliers wskazuje, że w I kw. sytuacja na rynku inwestycyjnym zaczęła wracać do normy po pandemii. Wielu inwestorów bowiem postrzega nieruchomości jako zabezpieczenie przed rosnącą inflacją , wywołaną m.in. przez zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i na rynkach towarowych. Wstępne dane za pierwszy kwartał wskazują na wzrost wolumenu transakcji o 5% w porównaniu z I kw. 2021 r. oraz o 7% w ujęciu rocznym.W I kw. 2022 r. na większości rynków europejskich odnotowano dobre wyniki zarówno wśród najemców, jak i inwestorów, co świadczy o ponownym wzroście zaufania do sektora biurowego.Hotele i ośrodki wypoczynkowe, które mocno ucierpiały w wyniku pandemii, od połowy 2021 r. odnotowują wyraźne ożywienie, w szczególności w Europie Południowej. W I kw. 2022 r. hiszpańskie hotele przyciągnęły inwestycje o łącznej wartości 1,1 mld euro – większej niż w całym roku 2020.Pomimo rosyjskiej inwazji na sąsiednią Ukrainę Polska I kw. roku zakończyła z wolumenem inwestycji na poziomie 1,5 mld euro, co oznacza znaczny wzrost w porównaniu do 2020 r. Colliers spodziewa się jednak, że w nadchodzącym roku inwestycje na Zachodzie staną się bardziej selektywne, dzięki czemu inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej będę mogli kontynuować strategię wzrostu.W I kw. 2022 r. inwestorzy zainwestowali w niemiecki sektor nieruchomości komercyjnych rekordową kwotę 18,2 mld euro, z czego 75% w formie strategicznych przejęć firm w sektorach odpornych na kryzys, takich jak markety budowlane i specjalistyczne sklepy spożywcze. Wciąż utrzymuje się trend na inwestowanie w nieruchomości przemysłowe i logistyczne – segment ten znalazł się na drugim miejscu po biurach pod względem wolumenu inwestycji.Colliers wskazuje na ogromne ilości kapitału inwestowanego na rynku nieruchomości komercyjnych w Wielkiej Brytanii i na powrót globalnych inwestorów na brytyjski rynek po zniesieniu ograniczeń w podróżowaniu w wielu częściach świata. Wolumen inwestycji w I kw. 2022 r. wyniósł tu 13 mld funtów, co oznacza 10-proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku i odpowiada średniej z 10 lat. Jednym z zauważalnych trendów był powrót zainteresowania centrami handlowymi, które odnotowały najwyższy kwartalny wolumen inwestycji od pięciu lat.W I kw. 2022 r. wolumen inwestycji we Włoszech osiągnął rekordową wartość 3,1 mld euro. Na wynik ten wpłynęła finalizacja sprzedaży za kwotę 842 mln euro ogromnego portfela Project Dream, obejmującego biura, nieruchomości przemysłowe i logistyczne, obiekty handlowe, powierzchnie mieszkalne i hotele. Większość z 68 nieruchomości znajduje się w Mediolanie i należy do kategorii obiektów z potencjałem kreacji dodatkowej wartości oraz możliwością repozycjonowania.W I kw. 2022 r. wolumen inwestycji we Francji spadł o 7% w ujęciu rok do roku, co wynikało z niepewności geopolitycznej związanej nie tylko z wojną w Ukrainie, lecz także z wyborami prezydenckimi. Szczególne osłabienie aktywności odnotowano w regionie paryskim. Biura pozostały główną siłą napędową rynku inwestycyjnego, stanowiąc prawie 80% wolumenu.