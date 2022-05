Inflacja w Polsce i w strefie euro. Najgorsze przed nami?

Inflacja w strefie w euro wyniosła w kwietniu 7,5% w ujęciu rocznym, przy czym prawie 60% stanowiła inflacja związana z kosztami energii - podaje Allianz Trade. Analitycy oczekują w tym roku inflacji na poziomie 6,5% r/r i 2,5% r/r w przyszłym roku. Prognozy dla Polski zakładają w 2022 roku średnią inflację na poziomie 8,5% i stopę procentową NBP na poziomie 6,5%-7%.

Przeczytaj także: Nie tylko inflacja jest problemem

Do strefy euro powróciła inflacja, która skutkuje wzrostem kosztów życia do rekordowo wysokiego poziomu

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jakie są prognozy dotyczące inflacji w Polsce? W 2022 r. średnia inflacja w Polsce wyniesie 8,5%, a stopa procentowa NBP może zostać podniesiona do przedziału 6,5%-7%.

Czy najgorsze wciąż przed nami?

Rosnące ryzyko stagflacji stawia EBC przed dylematem - prawdopodobna wydaje się pierwsza podwyżka stóp procentowych we wrześniu

Prezentujemy skrót raportu Zespołu Badań Ekonomicznych Allianz Trade.Poza bazowymi i jednorazowymi efektami związanymi z pandemią, zapchane globalne łańcuchy dostaw nie są w stanie nadążyć za popytem po pandemii. Dodatkowo wojna na Ukrainie i szeroko zakrojone zamknięcia w związku z chińską polityką „zero Covid” jeszcze bardziej zakłóciły przepływy handlowe i przyczyniły się do gwałtownego wzrostu cen towarów - zwłaszcza energii. Europa została szczególnie dotknięta, biorąc pod uwagę jej silną zależność od importu energii i niedawną deprecjację euro do najniższego od pięciu lat poziomu.Bez embarga UE na import ropy i gazu z Rosji, inflacja zasadnicza najprawdopodobniej osiągnie szczyt w drugim kwartale 2022 roku. Dynamika inflacji będzie zależeć od rozwoju cen energii i żywności, które odpowiadają za około dwóch trzecich obecnego skoku cen. Ponieważ negatywne efekty bazowe z czasem ustąpią, wciąż podwyższona inflacja bazowa stanie się w przyszłym roku motorem presji na ceny konsumpcyjne. Analitycy Allianz Trade oczekują, że inflacja w strefie euro wyniesie 6,5% r/r w tym roku i 2,5% r/r w przyszłym roku. Inflacja bazowa pozostanie niezwykle wysoka w okresie objętym prognozą, kształtując się na średnim poziomie 3,0% r/r i 2,5% r/r - ponad dwukrotnie wyższym niż w ciągu dekady poprzedzającej kryzys wywołany przez Covid-19.Wyższa inflacja i niższy wzrost gospodarczy narzucają trudne kompromisy polityczne w świecie, w którym klasyczne zagregowane wsparcie popytu ma niewielki wpływ w obliczu silnej presji kosztowej powodującej negatywne wstrząsy podażowe. Rozczarowujące wyniki PKB w strefie euro w I kwartale podkreślają koszty gospodarcze wojny na Ukrainie, jak również zwiększone ryzyko scenariusza stagflacji. Analitycy Allianz Trade oczekują, że w najbliższym czasie wzrost gospodarczy będzie się kształtował poniżej konsensusu, co powinno również stłumić presję płacową i sprzyjać przyjmowaniu bardziej łagodnego stanowiska. Jednak wyraźniejsze oznaki drugiej fali skutków w zakresie wzrostu płac i oczekiwań inflacyjnych mogą wymagać wcześniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej.