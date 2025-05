Inwestycje w nieruchomości komercyjne odporne na ryzyko?

O silnej pozycji Polski wśród kluczowych rynków inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej mówi się nie od dziś. Z najnowszych danych Colliers wynika, że ten trend zdołał się utrzymać również na początku bieżącego roku. W Polsce odnotowaliśmy 50-procentowy wzrost wolumenu inwestycji w nieruchomości komercyjne. Poziom 0,6 mld euro nie dał nam jednak pozycji liderki regionu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Któremu z krajów udało się wypracować najlepszy wynik pod względem wolumenu inwestycji w nieruchomości komercyjne?

Jaki czynnik postrzegany jest jako największe zagrożenie dla europejskiego sektora nieruchomości komercyjnych?

Czym w I kwartale 2025 roku wyróżniła się Warszawa?

Polska na tle regionu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Główne europejskie rynki nieruchomości komercyjnych odnotowały ożywienie Pod względem wolumenu transakcji w I kwartale 2025 przodowały Hiszpania (4,3 mld euro), Szwecja (3,71 mld euro), Francja (3,4 mld euro) czy Włochy (2,7 mld euro).

Pośrednie skutki globalnych napięć

Rosnąca globalna niepewność, zwłaszcza wokół polityki handlowej USA pod rządami Donalda Trumpa, niepokoi biznes. Rosną obawy przed ponownym protekcjonizmem, co wiąże się z ryzykiem inflacji i spowolnienia gospodarczego. Ostatnie badania potwierdzają, że zarówno europejski sektor nieruchomości, jak i inne branże postrzegają niestabilność geopolityczną jako największe zagrożenie. Wskaźniki niepewności wzrosły zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, a w Europie osiągnęły rekordowo wysoki poziom.



Nawet umiarkowane cła - takie jak 10% na eksport z UE - stwarzają ryzyko, a kluczowy sektor motoryzacyjny w Europie Środkowo-Wschodniej stoi w obliczu jeszcze wyższych ceł – mówi Grzegorz Sielewicz, dyrektor Działu Analiz Ekonomicznych i Rynkowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Colliers.

Warszawa jako dojrzały i opłacalny rynek inwestycyjny

W Polsce inicjowanych jest coraz więcej transakcji w 3 kluczowych sektorach z uwagi na korektę stóp kapitalizacji, jak również wzrost dostępności finansowania bankowego i podtrzymywaną tezę inwestycyjną dotyczącą wzrostu gospodarczego. Wzrost aktywności obserwujemy również w sektorze centrów danych, napędzanym przez rozwój AI i potrzebę lokalizacji infrastruktury IT bliżej użytkownika końcowego. Obserwujemy dalszy wzrost zainteresowania rynkiem ze strony kapitału pochodzącego z regionu CEE, oraz selektywny powrót części inwestorów globalnych oraz z Europy Zachodniej – mówi Piotr Mirowski, Senior Partner, Dział Doradztwa Inwestycyjnego, Colliers.

Trendy europejskie

Wolumeny w Europie

Według raportów Capital Markets Snapshot dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz The CEE Investment Scene Q1 2025, przygotowanych przez ekspertów Colliers, na rynku nieruchomości komercyjnych można zaobserwować zmianę postaw inwestorów.W odpowiedzi na globalną niestabilność związaną z cłami , kwestiami bezpieczeństwa i sytuacją handlową, państwa europejskie podejmują kroki w kierunku zacieśnienia współpracy i zwiększenia nakładów finansowych, co zapewni wsparcie rynkom nieruchomości komercyjnych.Liderem regionu pod względem wolumenu inwestycji w pierwszym kwartale 2025 r. zostały Czechy (1,5 mld euro). Polska znalazła się na drugim miejscu, wyprzedzając Węgry (220 mln euro), Rumunię i Słowację. Z inwestycjami na poziomie 0,6 mld euro, odnotowała wzrost o 50% r/r, jednak poziom inwestycji był niższy o 11% niż w I kw. 2023 roku.Polska wyróżnia się na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej jako gospodarka o najwyższych prognozach wzrostu w 2025 roku. Z szacowaną dynamiką PKB na poziomie 2,9%, wyprzedza zarówno Czechy (1,1%), Węgry (0,5%), Rumunię (0,8%), jak i Słowację (2,1%) oraz Bułgarię (2,8%). Dodatkowo Narodowy Bank Polski rozpoczął w maju 2025 roku cykl obniżek stóp procentowych, reagując na wygaszającą się inflację i niższą dynamikę płac, co sprzyja poprawie warunków finansowania i dalszej aktywizacji inwestorów.Pomimo ograniczonych bezpośrednich powiązań handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Słowacja i Węgry, są w dużym stopniu narażone na pośrednie skutki kryzysu za pośrednictwem sektora motoryzacyjnego. Globalne napięcia handlowe zmniejszają inflację ze względu na spadające ceny ropy naftowej i słabszy popyt, ale ryzyko pozostaje, ponieważ taryfy celne rosną, a prognozy wzrostu są korygowane. Niemniej jednak niższe stopy procentowe, nearshoring i silne fundamenty zwiększają zainteresowanie inwestorów nieruchomościami w Europie Środkowo-Wschodniej – zwłaszcza logistycznymi, centrami danych i mieszkaniami na wynajem. W obliczu rosnącego protekcjonizmu prognozy wzrostu dla regionu CEE zostały obniżone, przy czym największe cięcia odnotowano w Rumunii i na Słowacji (-0,7 pp). Polska pozostaje najsilniejszym graczem, napędzanym przez wydatki gospodarstw domowych i ożywienie inwestycyjne.W I kwartale 2025 roku Warszawa wyróżniła się jako najatrakcyjniejszy rynek inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem stóp kapitalizacji. Prime yields w stolicy Polski wynoszą obecnie 6,25% dla logistyki i biur, i 6,50% dla centrów handlowych – są to najniższe wartości w regionie CEE, co świadczy o wysokim zaufaniu inwestorów i postrzeganiu Warszawy jako dojrzałego rynku. Warszawa plasuje się również blisko Pragi, która nadal pozostaje punktem odniesienia w regionie. Z jednej strony oferuje lepsze stopy zwrotu niż kraje Europy Zachodniej, a z drugiej – niższe ryzyko niż rynki wschodzące regionu CEE, co czyni ją wyjątkowo atrakcyjnym miejscem dla lokowania kapitału.Pomimo niepewności, główne europejskie rynki nieruchomości komercyjnych (CRE) odnotowały ożywienie w pierwszym kwartale. Najlepsze lokalizacje biurowe w głównych miastach europejskich (m.in. Paryż) odnotowały wysoki poziom aktywności najemców. Sprzyjało to wzrostowi czynszów, a analizowany przez Colliers indeks stawek czynszowych za najlepsze powierzchnie biurowe w regionie EMEA wzrósł o 6,4% r/r. Jednak pod względem całkowitej aktywności transakcyjnej kwartalne wolumeny pozostały znacznie poniżej średniej z lat 2019-2023. Rośnie również znaczenie sektora obronnego i infrastruktury, co przekłada się na popyt na nieruchomości przemysłowe i logistyczne.Inwestorzy coraz częściej zwracają się ku sektorom odpornym na zawirowania gospodarcze. Zyskały na tym hotele, które wciąż przyciągają kapitał. Z kolei domy studenckie (PSBA) rozwijają się dynamicznie w wielu krajach ze względu na niższe koszty budowy i wysokie zapotrzebowanie w pobliżu wielu miast uniwersyteckich. Rosnące wymagania związane z generatywną sztuczną inteligencją (GenAI) zwiększają natomiast zapotrzebowanie na nowoczesne centra danych.Pod względem wolumenu transakcji w I kwartale 2025 przodowały Hiszpania (4,3 mld euro), Szwecja (3,71 mld euro), Francja (3,4 mld euro) czy Włochy (2,7 mld euro). Wśród największych transakcji wymienić można przejęcie operatora centrum danych Nabiax w Hiszpanii za 1 mld euro przez fundusz Aermont Capital (z doradztwem Colliers) czy zakup portfela nieruchomości obronnych przez Szwedzką Agencja Fortyfikacji za 747 mln euro.