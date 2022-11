Inwestorzy ciągle chętni na nieruchomości komercyjne w Polsce

Jak prezentowały się ostatnio inwestycje w nieruchomości komercyjne nad Wisłą? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield w podsumowaniu obejmującym trzy pierwsze kwartały bieżącego roku. Wynika z niego m.in., że w badanym okresie wolumen transakcji inwestycyjnych okazał się o ponad 1/5 wyższy aniżeli rok wcześniej.

Polski rynek odnotował dobry wynik w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku pomimo takich trudności jak spowolnienie gospodarcze, podwyżki stóp procentowych czy wojna w Ukrainie.



Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych do końca trzeciego kwartału wzrósł do 4,31 mld euro i był wyższy o 22% niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. Ponadto na sfinalizowanie transakcji czekają aktywa o łącznej wartości ponad 1,7 mld euro. Prym wiedzie sektor logistyczny z 60-procentowym udziałem w całkowitym wolumenie inwestycyjnym za trzeci kwartał 2022 r. Korekta cen dotyczy wszystkich klas aktywów, jednak dekompresję stóp kapitalizacji łagodzi wzrost stawek czynszu – zwłaszcza w sektorze magazynowym.



Inwestorzy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wykorzystują wydłużenie procesów decyzyjnych przez graczy paneuropejskich i obecnie dominują w sektorze nieruchomości biurowych – komentuje Jeff Alson, International Partner, Head of CEE Capital Markets.

RYNEK BIUROWY

RYNEK LOGISTYCZNY

RYNEK HANDLOWY

FINANSOWANIE

SEKTOR PRS I PRYWATNE AKADEMIKI

Na rynku nieruchomości biurowych w trzecim kwartale br. odnotowano znaczący wolumen obrotów na poziomie 502 mln euro, na który złożyły się jednak tylko cztery transakcje, przy czym sprzedaż warszawskiego wieżowca Generation Park Y firmie Hansainvest miała aż blisko 57-procentowy udział.Proces ustalania cen dotyczy wszystkich klas aktywów, a dekompresję stóp kapitalizacji napędzają przede wszystkim rosnące stopy procentowe. Większość niemieckich inwestorów zainteresowanych głównie aktywami klasy core zachowuje ostrożność, co przekłada się na ograniczoną aktywność inwestycyjną w segmencie prime.Dużą popularnością cieszą się z kolei aktywa core+ (oferujące stopy kapitalizacji na poziomie przekraczającym 6%), o czym świadczy kilka transakcji w toku w Warszawie i na głównych rynkach regionalnych. Inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej nadal stanowią najbardziej aktywną grupę kupujących zainteresowanych Polską, których przyciąga dostępność aktywów wysokiej jakości i wycenianych według wartości godziwej.Najwyższym zainteresowaniem inwestorów nadal cieszy się rynek nieruchomości logistycznych, którego udział w wolumenie transakcji inwestycyjnych w trzecim kwartale 2022 r. sięgnął 60%.Największą tegoroczną transakcją w Europie Środkowo-Wschodniej był zakup międzynarodowego portfela nieruchomości Hillwood przez CBRE IM, co świadczy o dużym zaangażowaniu globalnego kapitału w kolejne inwestycje w Polsce. Podobnie jak w przypadku innych sektorów i rynków, korekta cen ma miejsce również w segmencie nieruchomości logistycznych, w którym stopy kapitalizacji dla najlepszych aktywów przekraczają 4%.Aktywność inwestycyjna na rynku nieruchomości handlowych w 2022 r. osiągnęła najwyższy poziom od kilku lat, a prognozowany wolumen transakcji za cały rok może znacząco przekroczyć ubiegłoroczny wynik.Zarówno centra, jak i parki handlowe postrzegane są przez kapitał międzynarodowy i krajowy z Europy Środkowo-Wschodniej jako atrakcyjne produkty inwestycyjne. Jednak, podobnie jak w innych sektorach, wzrost kosztów finansowania wpływa na wysokość cen nieruchomości handlowych, co może spowodować spowolnienie aktywności inwestycyjnej na tym rynku w najbliższych miesiącach.Rynek finansowania dłużnego w ostatnich miesiącach stanął w obliczu nowych wyzwań w sektorze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Z powodu wysokiej inflacji w strefie euro i znacznie wyższej w Polsce, stawki EURIBOR i WIBOR wzrosły do najwyższego poziomu od odpowiednio 12 i 20 lat.Oprocentowanie w przypadku pięcioletnich swapów na stopę procentową przekracza już 3% w skali roku dla EUR i 9,5% dla PLN, co wpływa na wysokość wskaźników zdolności obsługi zadłużenia (DSCR) oraz udziału kapitału własnego (LTV). Prognozowana stagnacja i spadek aktywności deweloperskiej spowodowały zmianę nastawienia banków do wszystkich sektorów nieruchomości na bardziej zachowawcze.Banki obecnie ostrożniej podejmują decyzje o udzielaniu kredytów deweloperom i inwestorom. Doświadczenie inwestorów i umiejętność aktywnego zarządzania aktywami mają większe znaczenie niż lokalizacja, jakość obiektu czy wiarygodność najemców.Wzrost inflacji, wysokie oprocentowanie kredytów oraz rosnące koszty budowy spowodowały znaczące spowolnienie sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym wśród klientów indywidualnych. Czynniki te w połączeniu z napływem tysięcy uchodźców z Ukrainy przyczyniły się do dynamicznego wzrostu popytu na mieszkania na wynajem. To otwiera duże możliwości przed inwestorami instytucjonalnymi poszukującymi aktywów lub inwestycji generujących dochód.Jedną z ważniejszych transakcji ostatnich kilku miesięcy w sektorze living był zakup przez Xior Student Housing portfela istniejących i planowanych akademików należących do BaseCamp, w tym trzech działających domów studenckich w Polsce, za blisko 1 mld euro. W ostatnich miesiącach obserwujemy spowolnienie aktywności inwestycyjnej, co związane jest głównie z wysokimi kosztami kredytów i budowy oraz ryzykiem kursowym.