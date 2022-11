Na terenie Rudy Śląskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i 15 km od autostrady A1, powstanie nowa inwestycja - Panattoni Park Ruda Śląska V. Nowy park będzie mieć powierzchnię 65 000 m kw.

Powstanie Panattoni Park Ruda Śląska V Na terenie Rudy Śląskiej powstanie park o łącznej powierzchni 65 000 m kw.

Firma Panattoni zakupiła działkę w Rudzie Śląskiej i w ramach dwóch budynków dostarczy 65 000 m kw. powierzchni. Lokalizacja w granicach miasta ułatwi dostęp do pracowników, a bliskość dwóch autostrad pozwoli na sprawne prowadzenie krajowych oraz międzynarodowych działań, ponieważ Panattoni Park Ruda Śląska V położony będzie ok. 30 minut od czeskiej granicy. To ogromny atut szczególnie dla firm z sektora TSL.Panattoni Park Ruda Śląska V poza lokalizacją i możliwością dopasowania powierzchni do szerokiej gamy branż, przyciągnie klientów wysokim standardem technologicznym i ekologicznym. Inwestycja przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent. Zostanie wyposażona w rozwiązania z zakresu energooszczędności oraz oszczędności wody, a deweloper zadba także o obniżenie emisji CO2 zarówno przez optymalizację procesu budowy, jak i technologie w samym obiekcie. Deweloper przygotuje również inwestycję pod kątem wellbeingu użytkowników.Panattoni realizuje nowoczesne obiekty przemysłowe praktycznie na całym terenie Aglomeracji Śląskiej, m.in. w Katowicach, Gliwicach, Bytomiu, Zabrzu, Piekarach Śląskich, czy Będzinie.