City Logistics Warsaw V. Rembertów zyskuje nowy magazyn

Panattoni Europe ponownie inwestuje w Warszawie. City Logistics Warsaw V położony będzie na terenie Rembertowa w odległości zaledwie 10 km od centrum. Liczący sobie przeszło 11 000 mkw. obiekt zostanie podzielony na moduły o powierzchni od 1080 mkw. Inwestycja ma stanowić odpowiedź na coraz większe potrzeby logistyki miejskiej. Jej zakończenie zaplanowano na II kw. nadchodzącego roku.

City Logistics Warsaw V - wizualizacja

City Logistics Warsaw V to kolejne potwierdzenie dynamicznego rozwoju warszawskiego rynku magazynowego oraz reakcja na coraz większe zainteresowanie obiektami miejskimi.Magazyn będzie liczyć sobie 11 047 m kw. i zostanie zrealizowany zgodnie z ideą Small Business Units (SBU). Jego przestrzeń zostanie podzielona na moduły o powierzchni od 1080 m kw.Inwestycja powstaje na terenie Rembertowa, a więc w granicach miasta, a od centrum dzieli ją 10 km, co jest gwarancją sprawnego transportu dla działających w stolicy firm. Obiekt może sprawdzić się zarówno w obsłudze klientów z branży e-commerce, konfekcyjnej, fresh Logistics, czy logistyki ostatniej mili , a powierzchnia będzie mogła być wykorzystana do stworzenia atrakcyjnych showroomów.Lokalizacja magazynu zapewnia również dostęp do komunikacji miejskiej - podróż do centrum zabiera mniej niż 40 minut, co z pewnością nie będzie bez znaczenia dla przyszłych pracowników obiektu.Inwestycja, której zakończenie planowane jest na II kw. 2021 roku, przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Very Good. Na jej terenie znajdą się m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych, czy budki dla pszczół.Warszawa to niewątpliwie atrakcyjne miejsce do rozwoju. W stolicy działa ponad 420 000 firm, z czego blisko 10 000 zatrudnia ponad 249 osób. Liczba prawie ćwierć miliona studentów, plasuje Warszawę w ścisłej czołówce europejskiej, a przedsiębiorstwom ułatwia dostęp do przyszłych specjalistów. Wszystko to składa się na największe w skali kraju PKB per capita, które w 2018 roku wyniosło 47,9 tys. euro na osobę, czyli dwukrotnie więcej niż obszary innych największych miast w Polsce. Bogactwo regionu, powstawanie kolejnych firm oraz rozwój e-commerce’u rodzą popyt na magazyny, których łączna powierzchnia w Warszawie i okolicach wyniosła 4,64 mln m kw. pod koniec I półrocza 2020, najwięcej w kraju.