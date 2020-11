Panattoni Park Warsaw South. Nowy magazyn zajmie 54 tys. mkw.

Powstaje kolejny magazyn Panattoni w regionie warszawskim. Liczący sobie niemal 54 000 mkw. Panattoni Park Warsaw South powstanie w pobliżu Nadarzyna, w pobliskim sąsiedztwie trasy S8 (Białystok – Warszawa - Wrocław). Prace związane z realizacją obiektu mają ruszyć w styczniu 2021 roku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Panattoni Park Warsaw South - wizualizacja Prace związane z realizacją magazynu ruszą na początku nadchodzącego roku

Dzięki tak doskonale rozbudowanej infrastrukturze drogowej od Łodzi dzieli inwestycję zaledwie godzina drogi, Poznań i Śląsk - 2,5 godziny, a Wrocław, Kraków i Trójmiasto - 3 godziny drogi. Tym samym w zasięgu zaledwie kilku godzin jazdy są najważniejsze i największe polskie metropolie oraz centra gospodarcze. Dodatkowo w pobliżu znajdują się dwa międzynarodowe lotniska: Warszawa Chopina (20 min) i Warszawa Modlin (45 min). Do centrum stolicy można stąd dojechać w 20 minut – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni.

Nowoczesny magazyn o powierzchni 53 650 mkw. (z czego 600 mkw. zajmą biura) powstanie na blisko 13-hektarowej działce usytuowanej w pobliżu Nadarzyna. Taka lokalizacja gwarantuje bezpośrednie połączenie z S8, która biegnie od Białegostoku przez Warszawę do Wrocławia, a docelowo Kłodzka i granicy czeskiej. Warto również podkreślić, że na odcinku Warszawa – Ostrów Mazowiecka S8 jest częścią polskiego odcinka „Via Baltica”, która docelowo ma połączyć państwa nadbałtyckie z resztą Europy.Niedaleko stąd również do autostrady A2 biegnącej od granicy polsko-niemieckiej w kierunku Białorusi.Nowy magazyn przejdzie certyfikację w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”.Region warszawski, liczący 5,6 mln mieszkańców, cieszy się nieustającą popularnością. To największy rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i tutaj znajduje się aż jedna czwarta wszystkich polskich zasobów logistycznych.Na koniec września br. podaż powierzchni magazynowej w regionie stołecznym przekroczył 4,7 mln m kw. (w całej Polsce 20 mln m kw.). W budowie znajdowało się z kolei 321 000 mkw.