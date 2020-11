Inwestycje w nieruchomości komercyjne: 4 mld euro, w tym 2 na magazyny

Wprawdzie nieruchomości komercyjne w Polsce na brak zainteresowania ze strony inwestorów raczej nie mogą narzekać, to jednak w wartości ostatnich obrotów zaznacza się efekt COVID-19. W kolejnych kwartałach bieżącego roku zainwestowano w naszym kraju 1,7, a następnie 1,2 oraz 1,1 mld euro. Tendencja spadkowa jest zatem wyraźna - pisze CBRE w najnowszym ze swoich komunikatów.

W okresie lipiec-wrzesień musimy uwzględnić efekt opóźnionej odbudowy zaufania inwestorów. Mimo że najtrudniejszy ekonomicznie był drugi kwartał, kolejny był obarczony niepewnością co do poprawy wskaźników gospodarczych. Z teorii ekonomicznej wiemy, że o ile podwyższone ryzyko może wpływać na wartość poszczególnych inwestycji, to przede wszystkim wpływa na liczbę podejmowanych projektów. W pierwszych trzech kwartałach tego roku było ich 83, podczas gdy rok temu aż 96. Tylko wtedy, gdy dobra koniunktura trzeciego kwartału przekona inwestorów, będziemy mogli zaobserwować powrót do wysokich wartości inwestycji pod koniec roku – mówi Sean Doyle, szef działu nieruchomości inwestycyjnych CBRE w Europie Środkowej i Wschodniej.

Najwięcej inwestycji w sektorze logistycznym

Kapitał płynie z Europy

Logistyka na dużym plusie

Zjawisko to można tłumaczyć obecną sytuacją epidemii. Potęguje ona zagrożenie przed jakim stają obiekty handlowe, związane z pojawieniem się e-commerce. Handel jest również wrażliwy na wszelkie obostrzenia dotyczące interakcji międzyludzkich. Inwestycje w sektorze biurowym mogą być również częściowo ograniczone, ponieważ wielu pracodawców rozważa częściową możliwość pracy zdalnej dla swoich pracowników. Trend ten jednak nie powinien się utrzymać w perspektywie długoterminowej. Na przekór im sektor logistyczny tylko korzysta ze wzmagającej się siły e-commerce. Na plus działa również atrakcyjne położenie Polski jako węzła komunikacyjnego Europy Centralno-Wschodniej – podsumowuje Sean Doyle, szef działu nieruchomości inwestycyjnych CBRE w Europie Środkowej i Wschodniej.

