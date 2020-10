Savills: 7 na 10 inwestycji w nieruchomości komercyjne to magazyny

Inwestycje w nieruchomości komercyjne w Polsce dopisują nawet podczas pandemii. Z najnowszego raportu Savills wynika, że wolumen transakcji przeprowadzonych w III kwartale br. szacowany jest na 1,05 mld euro, z czego aż 740 mln euro wygenerowały inwestycje w magazyny. To wyraźnie potwierdza, że oczy inwestorów zwrócone są głównie ku obiektom logistycznym, co bez wątpienia ma związek z wysoką dynamiką rozwoju, którą w dobie koronawirusa może pochwalić się e-commerce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. hansenn - Fotolia.com Magazyn 7 na 10 inwestycji w nieruchomości komercyjne to magazyny.



„Aktywność inwestorów w 2020 r. wyraźnie pokazuje dominację sektora magazynowego. Już teraz wiemy, że ten rok jest rekordowy dla magazynów, które nigdy wcześniej nie odnotowały tak wysokiego wyniku i również na koniec roku mogą pozostać liderem spośród wszystkich segmentów rynku nieruchomości komercyjnych pod względem wartości transakcji inwestycyjnych. Magazyny stały się klasą aktywów pierwszego wyboru wśród inwestorów, co przełożyło się na znaczny wzrost popytu inwestycyjnego, a ten z kolei przyczynił się do kompresji stóp kapitalizacji w przypadku najbardziej pożądanych aktywów” – mówi Tomasz Buras, CEO Savills w Polsce.





„Prognozujemy, że tradycyjnie ostatni kwartał roku będzie kluczowy dla całorocznego wolumenu transakcji inwestycyjnych. Szacujemy, że na koniec roku wartość transakcji może przekroczyć 6 mld euro, co przełoży się na spadek o 20-25% rok do roku. Z dużym prawdopodobieństwem będzie to jednak trzeci najwyższy wynik w historii rynku inwestycyjnego w sektorze nieruchomości komercyjnych w Polsce, pomimo wyzwań związanych z Covid-19” – podsumowuje Tomasz Buras z Savills.

Savills zaznacza jednocześnie, że po finalnym podsumowaniu danych z III kwartału udział magazynów w całości inwestycji w nieruchomości komercyjne może okazać się jeszcze wyższy.Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że już teraz jest to najlepszy wynik jaki magazyny osiągnęły w ujęciu rocznym. Dotychczasowy rekord pod względem wolumenu odnotowanego na rynku magazynowym padł w 2018 roku (1,8 mld euro). Tymczasem w tym roku już udało się uzyskać wynik na poziomie blisko 1,9 mld euro. Jest to około 50% łącznego kapitału zainwestowanego na rynku nieruchomości w tym okresie.Kolejną istotną kwestią jest 200% wzrost wartości inwestycji w magazyny w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.Całkowity wolumen inwestycyjny odnotowany w trzecim kwartale dla wszystkich sektorów rynku nieruchomości komercyjnych (1,05 mld euro) oznacza spadek o około 12% w stosunku do poprzedniego kwartału i o około 43% w relacji do trzeciego kwartału w roku ubiegłym. Wartość transakcji inwestycyjnych sfinalizowanych od początku 2020 roku do końca trzeciego kwartału szacowana jest na poziomie około 3,98 mld euro, czyli o około 14 pkt. proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.Według analityków Savills spowolnienie aktywności inwestorów w trzecim kwartale jest efektem pandemii Covid-19 . Na wynik w drugim kwartale złożyły się w przeważającej części transakcje rozpoczęte jeszcze w 2019 roku lub na początku 2020. Relatywnie niski wolumen w trzecim kwartale jest efektem ograniczenia aktywności uczestników rynku podczas lockdownu i wywołanego pandemią spowolnienia gospodarczego mającego bezpośredni wpływ na spadek nastrojów inwestorów.Sektor biurowy uplasował się na drugim miejscu z wolumenem transakcji w trzecim kwartale wynoszącym około 210 mln euro i 1,54 mld euro w okresie od początku roku. Aktywność inwestorów w segmencie nieruchomości handlowych pozostaje na niskim poziomie. W trzecim kwartale w sektorze tym zainwestowano zaledwie około 90 mln euro, a od stycznia jedynie 535 mln euro, co stanowi tylko 13% całkowitej wartości transakcji i odzwierciedla spadek o 43% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.